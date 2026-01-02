Schimbare la vârful puterii de la Kiev: Budanov, noul șef al Administrației Prezidențiale

16:10

Un bărbat de 41 de ani din Nisporeni a fost trimis în judecată, fiind acuzat că a publicat pe internet un filmuleț intim cu fosta sa iubită, în scop de răzbunare, și că ar fi cerut bani pentru ștergerea acestuia. Informația a fost confirmată de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Potrivit […]