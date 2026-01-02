Schimbare la vârful puterii de la Kiev: Budanov, noul șef al Administrației Prezidențiale
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat vineri o schimbare majoră în structura conducerii de la Kiev, declarând că i-a propus lui Kirilo Budanov, șeful serviciilor de informații militare, să preia conducerea Administrației Prezidențiale. Informația a fost relatată de agențiile AFP și Reuters. „M-am întâlnit cu Kirilo Budanov și i-am propus să preia conducerea administrației prezidențiale”, […] The post Schimbare la vârful puterii de la Kiev: Budanov, noul șef al Administrației Prezidențiale appeared first on Omniapres.
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat vineri o schimbare majoră în structura conducerii de la Kiev, declarând că i-a propus lui Kirilo Budanov, șeful serviciilor de informații militare, să preia conducerea Administrației Prezidențiale. Informația a fost relatată de agențiile AFP și Reuters. „M-am întâlnit cu Kirilo Budanov și i-am propus să preia conducerea administrației prezidențiale"
Polița medicală pentru avocați, majorată cu 150% fără consultare. Reacția Uniunii Avocaților # Omniapres
Uniunea Avocaților din Republica Moldova critică dur decizia autorităților de a majora polița de asigurare medicală obligatorie pentru anul 2026, fără consultare prealabilă, calificând măsura drept abuzivă și contrară obligațiilor internaționale ale statului. „În speranța că în anul care vine, reprezentanții statului vor începe să înțeleagă ce înseamnă bunul-simț, ce înseamnă regula – nimic despre […] The post Polița medicală pentru avocați, majorată cu 150% fără consultare. Reacția Uniunii Avocaților appeared first on Omniapres.
Luna ianuarie se va încadra, din punct de vedere meteorologic, în parametrii obișnuiți pentru această perioadă a anului, potrivit prognozei publicate de Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Analiza datelor sinoptice și climatice arată că nu sunt așteptate abateri semnificative față de mediile multianuale. Temperatura medie lunară a aerului va oscila în limitele normale, cu valori cuprinse […] The post Iarna își urmează cursul: prognoză meteo pentru ianuarie appeared first on Omniapres.
În urma tragediei produse în stațiunea elvețiană Crans-Montana, soldată cu numeroase victime, Republica Moldova și-a exprimat sprijinul și solidaritatea față de Elveția. Președinta Maia Sandu a transmis un mesaj de condoleanțe familiilor celor care și-au pierdut viața în incendiul izbucnit în noaptea de Revelion într-un local din stațiune. „Mă gândesc la toți cei afectați de […] The post Maia Sandu: Moldova este solidară cu Elveția după tragedia de la Crans-Montana appeared first on Omniapres.
Angajatorii din Republica Moldova pot finanța odihna salariaților în mediul rural prin tichete de vacanță sau prin compensarea directă a cheltuielilor de cazare, în baza modificărilor la Codul fiscal adoptate în vara anului trecut. Facilitățile fiscale aferente acestor beneficii se aplică începând cu anul 2026. Mecanismul permite companiilor să ofere beneficii extra-salariale fără costuri fiscale […] The post Angajatorii pot acorda tichete de vacanță neimpozabile pentru odihna în mediul rural appeared first on Omniapres.
Actorul Emilian Crețu a declarat că ideea unei cariere politice îl urmărește de mai mulți ani și că nu exclude posibilitatea de a candida, într-o bună zi, la alegerile prezidențiale din Republica Moldova. Mărturisirile au fost făcute într-un podcast, citat de protv.md. Crețu a confirmat că, anterior, i s-a propus să participe la alegerile parlamentare, […] The post Emilian Crețu: „Următorul președinte nu are cum să fie decât eu” appeared first on Omniapres.
Ceștile de cafea băute anual de moldoveni se apropie de pragul de 1.000 pe persoană, semn al unei schimbări clare în obiceiurile de consum, arată datele prezentate de expertul în politici economice Veaceslav Ioniță, de la IDIS „Viitorul”. Tot mai mulți consumatori renunță la cafeaua solubilă în favoarea cafelei boabe, iar această tendință se reflectă […] The post Consumul de cafea în Moldova: aproape 1 000 de cești pe an de persoană appeared first on Omniapres.
Compensațiile pentru sezonul rece ar putea rămâne neschimbate, chiar dacă tarifele cresc # Omniapres
Valoarea compensației acordate în perioada rece a anului ar putea rămâne aceeași, chiar dacă tarifele vor crește. Precizarea a fost făcută de către ministra Protecției Sociale, Natalia Plugaru, în cadrul unei emisiuni TV, scrie realitatea.md. Oficiala a menționat că plata se calculează și se acordă strict individual. Funcționara a reiterat că se iau în considerare […] The post Compensațiile pentru sezonul rece ar putea rămâne neschimbate, chiar dacă tarifele cresc appeared first on Omniapres.
Taxele pentru coletele comandate din străinătate ar putea fi incluse direct în prețul final al produselor, măsură pe care autoritățile o analizează în contextul unei posibile impozitări a coletelor cu valoare de până la 150 de euro. Potrivit ministrului Finanțelor, Andrian Gavriliță, aplicarea ar putea avea loc din a doua jumătate a anului, după ce […] The post Taxele pentru coletele din străinătate ar putea fi incluse direct în preț appeared first on Omniapres.
Maia Sandu a acordat cetățenia pentru opt persoane născute în Rusia: în listă se regăsesc și nume legate de trupa Bi-2 # Omniapres
Opt cetățeni născuți în Federația Rusă au dobândit cetățenia Republicii Moldova, în baza unui decret semnat de președinta Maia Sandu la finalul anului trecut, pe 31 decembrie 2025. Printre noii cetățeni moldoveni se regăsește Fedor Bortnik, fiul cel mare al lui Igor Bortnik, solistul cunoscutei trupe ruse „Bi-2”. Totodată, cetățenia Republicii Moldova i-a fost acordată […] The post Maia Sandu a acordat cetățenia pentru opt persoane născute în Rusia: în listă se regăsesc și nume legate de trupa Bi-2 appeared first on Omniapres.
Un tânăr de 19 ani a fost condamnat la închisoare după ce a incendiat un automobil de serviciu al poliției, în urma unui conflict cu oamenii legii. Sentința a fost pronunțată de instanță la începutul lunii ianuarie, anunță Procuratura Strășeni, Oficiul Călărași. Potrivit procurorilor, incidentul a avut loc în noiembrie 2025, după ce polițiștii din […] The post Un automobil de serviciu al poliției a fost incendiat: autorul, condamnat la detenție appeared first on Omniapres.
Piața produselor petroliere din Republica Moldova intră în anul 2026 cu majorări moderate ale prețurilor la benzină și motorină, după ce 2025 s-a încheiat cu unele dintre cele mai scăzute niveluri din ultimii ani. Potrivit datelor ANRE, anul trecut a fost caracterizat de o volatilitate relativ redusă și de o tendință clară de ieftinire a […] The post Carburanții intră în 2026 cu scumpiri ușoare, după un an de ieftiniri appeared first on Omniapres.
Accizele majorate au schimbat tendința pe piața carburanților, iar anul 2026 a început cu primele scumpiri la benzină și motorină, după un 2025 încheiat la minime record de preț. Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, ajustările administrative intrate în vigoare de la 1 ianuarie au pus capăt perioadei de ieftiniri din a doua parte […] The post Prețurile la benzină și motorină cresc din cauza accizelor majorate appeared first on Omniapres.
Cotele accizelor la produsele petroliere s-au majorat din 1 ianuarie 2026. Prevederile sunt incluse în Codul fiscal, care stabilește nivelurile de impozitare pentru anul viitor, scrie bani.md. Astfel, acciza pentru motorină va crește de la 3.475,36 lei pe tonă în anul curent la 3.718,64 lei pe tonă în 2026. În cazul benzinei, acciza va fi […] The post Motorina și benzina, mai scumpe din 2026: accizele s-au majorat appeared first on Omniapres.
10 tone de sare tehnică au fost împrăștiate pe drumurile naționale în timpul nopții și în primele ore ale zilei, în cadrul intervențiilor desfășurate de echipele de întreținere rutieră. La lucrări au participat patru utilaje speciale, care au acționat în special în zonele de Nord și Centru ale țării. Potrivit autorităților, intervențiile au constat în […] The post 10 tone de sare împrăștiate pe drumurile din nordul și centrul țării appeared first on Omniapres.
Liposucția a încetat de mult să fie o procedură exclusiv estetică destinată corectării siluetei. Practica medicală arată că aceasta poate soluționa și probleme medico-estetice serioase — inclusiv așa-numita „cocoașă a văduvei” din zona cervicală și cervico-dorsală, care este frecvent însoțită de dureri cronice și disconfort. În Republica Moldova, astfel de intervenții sunt realizate de chirurgul […] The post Liposucția – mai mult decât un procedeu estetic: poate elimina și „cocoașa văduvei” appeared first on Omniapres.
Statul a obținut peste 1,9 miliarde de lei din activitățile de loterie și pariuri sportive administrate de NGM Company în numele Loteriei Naționale a Moldovei, în perioada noiembrie 2018 – iunie 2025. Suma include atât veniturile directe din parteneriat, cât și impozitele și taxele achitate la buget, precum și veniturile întreprinderii de stat Poșta Moldovei, […] The post Statul a obținut peste 1,9 miliarde de lei din loterii și pariuri sportive în șapte ani appeared first on Omniapres.
Noul an 2026 începe cu o furtună magnetică. Acest lucru a fost raportat de British Geological Survey, transmite unian.net. Se așteaptă ca condițiile geomagnetice să se intensifice din cauza curenților de mare viteză din gaura coronală, combinați cu posibila apariție a ejecțiilor de masă coronală. După cum se menționează, o furtună magnetică de nivel G1 […] The post Furtună magnetică la început de 2026: avertisment al specialiștilor appeared first on Omniapres.
Cipru a preluat joi președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene, mandat care se va desfășura pe o perioadă de șase luni, până la sfârșitul lunii iunie 2026. Statul insular succede Danemarcei și va coordona activitatea Consiliului într-un context european marcat de dosare sensibile și negocieri dificile. Pe durata mandatului, reprezentanții ciprioți vor conduce reuniunile ministeriale […] The post Cipru a preluat președinția Consiliului UE pentru prima jumătate a anului 2026 appeared first on Omniapres.
În noaptea dintre ani, salvatorii și pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au intervenit în 59 de misiuni la nivel național, cele mai multe fiind legate de incendii și prevenirea situațiilor de risc. Potrivit IGSU, intervențiile au vizat în special lichidarea focarelor de ardere, dar și acțiuni de prevenire a incendiilor în locuințe […] The post Revelion cu focare de ardere: pompierii au intervenit în 59 de cazuri appeared first on Omniapres.
Persoanele care se asigură în mod individual pot achita, începând cu 1 ianuarie 2026, prima de asigurare obligatorie de asistență medicală (AOAM) în sumă fixă pentru anul curent. Cetățenii care nu sunt angajați și nici asigurați de Guvern au obligația să facă plata în primele trei luni ale anului. Pentru 2026, valoarea primei AOAM în […] The post Polița de asigurare medicală pentru 2026 poate fi achitată din 1 ianuarie appeared first on Omniapres.
Ministerul Apărării Naționale a României anunță că joi dimineață au avut loc noi atacuri cu drone lansate de forțele ruse asupra infrastructurii portuare ucrainene de la Dunăre, în apropierea frontierei cu România. Țintele au fost identificate pe direcția portului Ismail, potrivit informațiilor oficiale. Sistemele de supraveghere ale Armatei Române au detectat vehicule aeriene fără pilot […] The post Noi atacuri cu drone asupra porturilor ucrainene: alertă aeriană la granița României appeared first on Omniapres.
Un moldovean a murit în Italia în urma exploziei unei petarde, cu câteva ore înainte de Revelion. Tragedia s-a produs joi, în jurul orei 17:30, în via Cortemaggiore, într-o zonă situată între cartierele Acilia și Vitinia, la periferia Romei. Potrivit presei italiene, victima este un cetățean moldovean în vârstă de 63 de ani. La sosirea […] The post Tragedie în Italia: un moldovean a murit în urma exploziei unei petarde appeared first on Omniapres.
Bulgaria a adoptat oficial moneda euro începând cu miezul nopții, la intrarea în noul an, devenind a 21-a țară care utilizează moneda unică europeană, la aproape două decenii de la aderarea sa la Uniunea Europeană. Odată cu acest pas istoric, statul balcanic a renunțat la leva, moneda națională aflată în circulație de la sfârșitul secolului […] The post Bulgaria a trecut la euro și a devenit a 21-a țară din zona monedei unice appeared first on Omniapres.
În primele opt ore ale noului an, operatorii Serviciului 112 au preluat 1.826 de apeluri de urgență, confirmând rolul esențial al acestui serviciu în gestionarea situațiilor critice și în protejarea populației. Cele mai multe solicitări au vizat cazuri medicale, fiind înregistrate 602 apeluri. Alte 403 apeluri au fost direcționate către Poliție, iar 31 de solicitări […] The post Peste 1 800 de apeluri la 112 în primele opt ore ale noului an appeared first on Omniapres.
Începând cu 1 ianuarie 2026, cetățenii Republicii Moldova pot folosi serviciile de telefonie mobilă în Uniunea Europeană fără a mai plăti costuri suplimentare pentru roaming. Astfel, apelurile, SMS-urile și accesul la internet mobil în statele membre ale UE se vor desfășura la aceleași tarife ca acasă, aducând economii semnificative pentru utilizatori. În acest context, moldovenii […] The post De azi, moldovenii nu vor mai plăti pentru roaming în țările Uniunii Europene appeared first on Omniapres.
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de Anul Nou, în care a vorbit despre recunoștință, solidaritate și speranța că anul 2026 va fi „mai blând” pentru cetățeni. Șefa statului a menționat că moldovenii încheie anul 2025 cu mulțumire pentru pace, pentru oamenii dragi și pentru puterea de a rămâne uniți în fața […] The post VIDEO // Maia Sandu, mesaj de Anul Nou: 2025 ne-a arătat puterea Moldovei appeared first on Omniapres.
Peste 400 de salvatori și pompieri, sprijiniți de aproximativ 150 de unități de tehnică specializată, vor fi la datorie în noaptea de Revelion, pentru a asigura siguranța cetățenilor pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență anunță că toate echipele de intervenție sunt pregătite să acționeze prompt în cazul producerii incendiilor, accidentelor […] The post Peste 400 de salvatori și pompieri, mobilizați de Revelion pentru siguranța cetățenilor appeared first on Omniapres.
O grupare criminală organizată, cu acțiuni transnaționale, specializată în furtul de sume mari de bani la bordul curselor aeriene internaționale, a fost destructurată pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău. Intervenția s-a soldat cu reținerea unui suspect și recuperarea integrală a prejudiciului. Cazul a ieșit la iveală după ce un pasager în vârstă de 38 […] The post Furt de mii de euro pe ruta Istanbul–Chișinău: suspect reținut pe aeroport appeared first on Omniapres.
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) face apel la cetățeni să manifeste responsabilitate și să evite utilizarea focurilor de artificii sau a altor materiale pirotehnice, avertizând că acestea au efecte grave asupra sănătății publice, mediului și, în special, asupra bunăstării animalelor. Potrivit specialiștilor ANSA, zgomotele puternice și exploziile produse de artificii pot provoca traume severe […] The post Apel ANSA către cetățeni: renunțați la artificii și materiale pirotehnice appeared first on Omniapres.
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost desemnată „Lider mondial al anului” de publicația britanică The Telegraph, care subliniază rolul său decisiv în transformarea Moldovei într-o veritabilă „linie europeană a democrației”, în pofida presiunilor intense exercitate de Rusia. Într-un amplu material, The Telegraph arată că Maia Sandu a reușit, aproape de una singură, să reziste […] The post Maia Sandu, desemnată „Lider mondial al anului” de The Telegraph appeared first on Omniapres.
Cinci persoane, inclusiv doi copii au suferit intoxicații cu gaz natural de la o coloană de încălzit apă. Cazul a avut loc în seara zilei de 30 decembrie 2025, într-o casa de locuit din satul Antonești, raionul Ștefan Vodă. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 19:33. Potrivit informațiilor, cinci membri ai aceleiași […] The post Incident grav la Ștefan Vodă: cinci persoane au ajuns la spital intoxicate cu gaz appeared first on Omniapres.
Fostul președinte al Federației Ruse, Dmitri Medvedev, a lansat amenințări explicite la adresa președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, într-un mesaj publicat pe canalul său de Telegram, reacționând la discursul de Crăciun susținut de liderul de la Kiev. Tonul mesajului a fost unul extrem de agresiv, presărat cu insulte și formulări violente, care au atras atenția agențiilor […] The post „Doamna cu coasa va veni în curând”: Medvedev îl amenință pe Zelenski appeared first on Omniapres.
Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a declarat că autoritățile nu au în prezent pe agendă o eventuală majorare a vârstei de pensionare în Republica Moldova, subliniind că pragurile stabilite prin legislație rămân valabile. În cadrul unei emisiuni televizate, ministra a precizat că nu există discuții privind modificarea vârstei de pensionare pentru anul 2026. […] The post Se schimbă vârsta de pensionare? Explicațiile ministrei Muncii appeared first on Omniapres.
Fumatul în localuri, sancționat la Chișinău: mai multe unități verificate aveau încălcări # Omniapres
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP), prin Centrul de Sănătate Publică Chișinău, în comun cu Inspectoratul General al Poliției, a desfășurat controale inopinate în mai multe unități de alimentație publică din municipiul Chișinău, pentru a verifica respectarea legislației antifumat. În total, au fost verificate 12 localuri, iar în opt dintre acestea inspectorii au constatat încălcări […] The post Fumatul în localuri, sancționat la Chișinău: mai multe unități verificate aveau încălcări appeared first on Omniapres.
Începând cu 1 ianuarie 2026, transportatorii moldoveni care tranzitează sau au ca destinație finală Ungaria vor trebui să respecte reguli noi de circulație, anunță Agenția Națională Transport Auto. Conform deciziilor autorităților ungare, camioanele vor putea circula doar pe o rețea de drumuri stabilită în prealabil. Traficul de marfă va fi direcționat în principal pe autostrăzi, […] The post Ungaria schimbă regulile pentru camioane: avertisment pentru transportatorii moldoveni appeared first on Omniapres.
Agenția Servicii Publice anunță programul de lucru al subdiviziunilor sale teritoriale în perioada sărbătorilor de iarnă, pentru a permite cetățenilor să își planifice din timp vizitele și solicitările de servicii. Potrivit ASP, în zilele de 31 decembrie 2025 și 6 ianuarie 2026, subdiviziunile teritoriale vor activa după un program redus, în intervalul orelor 08:00–16:00, iar […] The post Atenție, cetățeni: program modificat la ASP de sărbători appeared first on Omniapres.
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a acuzat Rusia că subminează eforturile internaționale de pace și continuă atacurile asupra populației civile din Ucraina, în pofida discuțiilor diplomatice tot mai intense privind încetarea războiului. Într-o postare publicată pe platforma X, șefa statului a respins acuzațiile recente lansate de Moscova la adresa Kievului, despre care oficiali și experți […] The post Sandu acuză Moscova că blochează negocierile de pace prin atacuri asupra civililor appeared first on Omniapres.
Piața imobiliară intră în blocaj: tranzacțiile au căzut cu 65%, prețurile au sărit de 1 700 €/mp. Prognozele experților # Omniapres
Scăderea accentuată a numărului de tranzacții și prețurile mari pentru locuințe au marcat în acest an piața imobiliară, care trece printr-o perioadă de stagnare. Numărul tranzacțiilor de vânzare-cumpărare a scăzut cu aproximativ 65% în al doilea trimestru al anului curent, continuând tendințele din ultimele două trimestre anterioare. În același timp, prețurile apartamentelor continuă să crească […] The post Piața imobiliară intră în blocaj: tranzacțiile au căzut cu 65%, prețurile au sărit de 1 700 €/mp. Prognozele experților appeared first on Omniapres.
Circulația rutieră pe drumurile publice naționale se desfășoară în prezent în condiții de iarnă, anunță Administrația Națională a Drumurilor. Pe parcursul nopții și în dimineața zilei de astăzi, echipele de drumari au intervenit în mai multe regiuni ale țării pentru menținerea siguranței traficului. Potrivit instituției, lucrări de patrulare, combatere a lunecușului și deszăpezire au avut […] The post Drumarii, în teren 24/24: intervenții pe mai multe trasee naționale appeared first on Omniapres.
Tot mai mulți contribuabili aleg 2%: peste 41.700 de persoane au direcționat impozitul către ONG-uri și culte # Omniapres
În 2025, interesul moldovenilor pentru mecanismul de redirecționare a 2% din impozitul pe venit a atins un nou nivel. 41.767 de contribuabili au ales să susțină organizații necomerciale și entități religioase, iar valoarea totală a sumelor validate a fost de 19,92 milioane de lei. Datele oficiale arată că banii s-au concentrat în mare parte către […] The post Tot mai mulți contribuabili aleg 2%: peste 41.700 de persoane au direcționat impozitul către ONG-uri și culte appeared first on Omniapres.
VIDEO / Compensațiile la energie, soluție temporară: Guvernul pregătește o schimbare de abordare # Omniapres
Programul de compensații la energie nu este gândit ca o soluție permanentă, ci ca una de moment, urmând să fie revizuit într-o perspectivă pe termen lung. Declarațiile au fost făcute de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, în cadrul unei emisiuni de la RLIVE TV. Oficiala a explicat că statul nu își propune să […] The post VIDEO / Compensațiile la energie, soluție temporară: Guvernul pregătește o schimbare de abordare appeared first on Omniapres.
Procurorii au pornit o cauză penală pentru huliganism agravat pe faptul incidentului cu focuri de armă produs în incinta Inspectoratului de Poliție (IP) Centru din municipiul Chișinău. Precizările au fost făcute pentru Teleradio-Moldova de Violina Moraru, purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale. „În cadrul urmăririi penale a fost efectuat un volum de lucru complex, inclusiv […] The post Procuratura a pornit o cauză penală în cazul incidentului armat din IP Centru appeared first on Omniapres.
Mai mulți deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate au venit cu reacții publice după apariția informațiilor despre existența unui grup de WhatsApp denumit „kenții”, surprins în timpul unei ședințe a Parlamentului. Comentariile au fost făcute în contextul unei postări a jurnalistului Alexandru Cozer. Deputatul PAS, Radu Marian, a recunoscut că situația nu a fost una […] The post Deputații PAS, despre scandalul chatului „kenții” din Parlament: ”N-a fost nicio beție” appeared first on Omniapres.
VIDEO // Artificii ilegale de aproape jumătate de milion de lei, descoperite în Capitală # Omniapres
Aproximativ 450 000 de lei reprezintă valoarea produselor pirotehnice ridicate de Poliția Capitalei în urma unei ample acțiuni de verificare și control desfășurate pe parcursul acestei luni. În timpul controalelor, polițiștii au documentat mai multe cazuri de comerț ilegal cu articole pirotehnice, bunurile fiind retrase din circuitul comercial. Potrivit Poliției, persoanele vizate sunt cercetate conform […] The post VIDEO // Artificii ilegale de aproape jumătate de milion de lei, descoperite în Capitală appeared first on Omniapres.
În noaptea dintre ani, de pe 31.12.2025, ora 20:00 până pe 01.01.2026, ora 07:00, va fi sistată circulația transportului public pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt (Piața Marii Adunări Naționale), în perimetrul str. A. Pușkin – str. Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni, cu redirecționarea transportului, inclusiv transportul public, pe străzile adiacente. Despre aceasta anunță […] The post Cum va circula transportul public în Chișinău în noaptea de Revelion appeared first on Omniapres.
Video intim distribuit pe „Car Vertical”, folosit pentru șantaj: un bărbat din Nisporeni a ajuns pe banca acuzaților # Omniapres
Un bărbat de 41 de ani din Nisporeni a fost trimis în judecată, fiind acuzat că a publicat pe internet un filmuleț intim cu fosta sa iubită, în scop de răzbunare, și că ar fi cerut bani pentru ștergerea acestuia. Informația a fost confirmată de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Potrivit […] The post Video intim distribuit pe „Car Vertical”, folosit pentru șantaj: un bărbat din Nisporeni a ajuns pe banca acuzaților appeared first on Omniapres.
Ion Chicu ironizează discuțiile deputaților PAS din grupul „kenții”: Au provocat mai mult interes decât ieșirea ”mamei” lor # Omniapres
Fostul premier Ion Chicu a ironizat apariția în spațiul public a unor imagini în care mai mulți deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate discută, în timpul ședinței Parlamentului, într-un grup de WhatsApp denumit „Kenții”. Într-o postare pe rețelele sociale, Chicu a comentat sarcastic faptul că acest episod a atras mai multă atenție publică decât subiecte […] The post Ion Chicu ironizează discuțiile deputaților PAS din grupul „kenții”: Au provocat mai mult interes decât ieșirea ”mamei” lor appeared first on Omniapres.
Trei minori cu vârste cuprinse între 14 și 15 ani au fost depistați de carabinieri pe stadionul central din orașul Căușeni, în timp ce efectuau împușcături cu un pistol pneumatic în gardul metalic al arenei. Incidentul a avut loc în timpul misiunilor de menținere a ordinii publice. Potrivit autorităților, acțiunile minorilor puteau pune în pericol […] The post Trei minori, prinși la Căușeni după ce au tras cu un pistol pneumatic pe stadion appeared first on Omniapres.
Maia Sandu, față în față cu ierarhii Mitropoliei Moldovei: discuții sensibile la final de an # Omniapres
Președinta Maia Sandu a participat marți, 30 decembrie, la sinaxa arhierească a ierarhilor Bisericii Ortodoxe din Moldova, care a avut loc la Reședința Mitropolitană din Chișinău, sub președinția Înaltpreasfințitului Vladimir, Mitropolit al Chișinăului și al Întregii Moldove. Potrivit Mitropoliei, în cadrul întrevederii au fost discutate subiecte ce vizează colaborarea dintre Biserică și instituțiile statului, cu […] The post Maia Sandu, față în față cu ierarhii Mitropoliei Moldovei: discuții sensibile la final de an appeared first on Omniapres.
