Avertizare meteo pentru duminică și luni: Lapoviță și polei pe drumuri

09:10

Programul de compensații la energie nu este gândit ca o soluție permanentă, ci ca una de moment, urmând să fie revizuit într-o perspectivă pe termen lung. Declarațiile au fost făcute de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, în cadrul unei emisiuni de la RLIVE TV. Oficiala a explicat că statul nu își propune să […] The post VIDEO / Compensațiile la energie, soluție temporară: Guvernul pregătește o schimbare de abordare appeared first on Omniapres.