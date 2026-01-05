Facturile la energia electrică cresc din 1 ianuarie, după încetarea compensațiilor

10:30

Scăderea accentuată a numărului de tranzacții și prețurile mari pentru locuințe au marcat în acest an piața imobiliară, care trece printr-o perioadă de stagnare. Numărul tranzacțiilor de vânzare-cumpărare a scăzut cu aproximativ 65% în al doilea trimestru al anului curent, continuând tendințele din ultimele două trimestre anterioare. În același timp, prețurile apartamentelor continuă să crească […]