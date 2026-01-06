Un străin a fost declarat indezirabil după ce a pus în pericol participanții în noaptea de Revelion în PMAN

13:00

Durerea de cap, greața, oboseala extremă și senzația că nu te mai poți ridica din pat sunt simptome care apar după o seară în care ai exagerat cu alcoolul. Deși nu există un remediu miraculos, poți apela la câteva măsuri pentru prevenirea și ameliorarea mahmurelii. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. De ce apare mahmureala Alcoolul … Articolul Cum scapi de mahmureală: soluții care dau rezultate și măsuri de prevenție apare prima dată în ZUGO.