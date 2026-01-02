Opt cetățeni ai Federației Ruse au obținut cetățenia R. Moldova prin decret prezidențial

09:20

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat, duminică, că un acord de pace între Rusia și Ucraina este „foarte aproape", după ce a avut o întâlnire de aproape trei ore cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, desfășurată la reședința sa din Florida. Trump a precizat însă că există în continuare diferențe