video | Anvelope de vară în sezonul rece: poliția intensifică controalele în trafic

09:10

Peste 1.000 de vehicule au fost incendiate şi mai mult de 500 de persoane au fost reţinute în Franţa în noaptea de Revelion, potrivit unui bilanţ prezentat joi de Ministerul de Interne. Autorităţile au precizat însă că incidentele au fost mai puţin violente decât în anul precedent, vorbind despre violenţe urbane mai limitate, transmite France … Articolul Haos pe străzile din Franța în noaptea de Revelion: Peste 1.000 de mașini incendiate şi 500 de persoane au fost reţinute apare prima dată în ZUGO.