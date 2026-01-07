Cum va circula transportul public din Chișinău în zilele de 7 și 8 ianuarie

08:50

Bulgaria a trecut la Euro de la 1 ianuarie, însă mulți comercianți nu s-au pregătit pentru schimbare. Clienții care au vrut să plătească în moneda europeană au avut o surpriză: fie li s-a spus să achite în leva, fie au primit restul în moneda bulgară.