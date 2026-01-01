video | Zeci de morți și 100 de răniți după o explozie într-o stațiune din Elveția, în noaptea de Anul Nou

11:30

Dmitri Sorokin, președintele unui așa-numit centru de prietenie și cooperare ruso-moldovenesc, a publicat un video în care ține un toast la o masă de sărbătoare, iar urarea este ca armata rusă să ajungă în R. Moldova prin regiunea Odesa. Un video cu toastul a fost publicat de către autorul acesteia