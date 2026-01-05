Cetățenii R. Moldova, îndemnați să evite călătoriile în Iran
Zugo.md, 5 ianuarie 2026 11:10
Ambasada Republicii Moldova în Republica Islamică Iran, cu reședința la Baku, recomandă cetățenilor moldoveni să evite orice călătorie în Iran, în contextul sporirii tensiunilor interne și al menținerii riscurilor de securitate din regiune. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Cetățenii Republicii Moldova care se află deja pe teritoriul Iranului sunt îndemnați să contacteze Ambasada, telefonic sau … Articolul Cetățenii R. Moldova, îndemnați să evite călătoriile în Iran apare prima dată în ZUGO.
• • •
Alte ştiri de Zugo.md
Acum 30 minute
11:10
Ambasada Republicii Moldova în Republica Islamică Iran, cu reședința la Baku, recomandă cetățenilor moldoveni să evite orice călătorie în Iran, în contextul sporirii tensiunilor interne și al menținerii riscurilor de securitate din regiune. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Cetățenii Republicii Moldova care se află deja pe teritoriul Iranului sunt îndemnați să contacteze Ambasada, telefonic sau … Articolul Cetățenii R. Moldova, îndemnați să evite călătoriile în Iran apare prima dată în ZUGO.
Acum o oră
10:50
O adolescentă de 17 ani a ajuns la spital după ce s-a intoxicat cu monoxid de carbon, în localitatea Tocuz, raionul Căușeni. Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 4 ianuarie. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit informațiilor, la ora 7:54, familia a solicitat intervenția Serviciului 112, iar minora a fost transportată la spitalul … Articolul O adolescentă s-a intoxicat cu monoxid de carbon, în sud-estul R. Moldova apare prima dată în ZUGO.
Acum 2 ore
10:30
Un avion Airbus care se îndrepta către Paris a aterizat la München din cauza unui miros suspect # Zugo.md
Incidentul s-a produs duminică seara. Un avion care zbura de la Beirut către aeroportul Charles de Gaulle din Paris a fost forțat să aterizeze la München din cauza unui „miros de ars în cabină”, potrivit Le Figaro, citat de Mediafax. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Este vorba despre zborul AF565 operat de un avion Airbus … Articolul Un avion Airbus care se îndrepta către Paris a aterizat la München din cauza unui miros suspect apare prima dată în ZUGO.
10:00
Primăria Chișinău: brazii de sărbători nu se aruncă în containerele menajere. Cum se colectează corect # Zugo.md
Primăria Chișinău și Î.M. Regia Autosalubritate informează locuitorii capitalei că brazii utilizați în perioada sărbătorilor de iarnă nu trebuie depozitați în containerele pentru deșeuri menajere. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit autorităților municipale, pentru o colectare corectă, arborii trebuie lăsați lângă platformele de stocare a deșeurilor, de unde vor fi preluați ulterior de echipele operatorului … Articolul Primăria Chișinău: brazii de sărbători nu se aruncă în containerele menajere. Cum se colectează corect apare prima dată în ZUGO.
09:40
Armata Națională a R. Moldova renunță la Kalașnikov și trece la armamentul utilizat în Occident. Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a declarat într-un interviu pentru televiziunea publică Moldova 1, citat de ZdG. Totodată, oficialul a menționat că modernizarea Armatei Naționale este sprijinită cu fonduri europene ce au depășit 100 de milioane de euro și cu finanțare internă fără … Articolul Armata Națională renunță la Kalașnikov și trece la armamentul utilizat în Occident apare prima dată în ZUGO.
Acum 4 ore
09:20
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a prezentat un bilanț al principalelor 10 acțiuni realizate de guvernare în anul 2025. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit speakerului, una dintre cele mai importante realizări ale anului este finalizarea construcției Liniei Independenței Energetice Vulcănești–Chișinău, proiect strategic pentru securitatea energetică a Republicii Moldova. Totodată, autoritățile au obținut cel mai mare … Articolul video | Igor Grosu a prezentat 10 realizări ale guvernării în 2025 apare prima dată în ZUGO.
09:00
Automobil cu femeie și copil, vizat de împușcături în sudul R. Moldova. Suspectul a fost reținut # Zugo.md
Un incident grav a avut loc în seara zilei de 4 ianuarie, în sudul Republicii Moldova, unde un automobil în care se aflau o femeie, copilul ei minor și concubinul acesteia a fost vizat de focuri de armă. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit informațiilor preliminare oferite de poliție, incidentul s-a produs pe drumul de … Articolul Automobil cu femeie și copil, vizat de împușcături în sudul R. Moldova. Suspectul a fost reținut apare prima dată în ZUGO.
08:30
Familia lui Marian Mocanu lansează un apel de ajutor, după ce bărbatul a fost diagnosticat recent cu leucemie acută, o formă agresivă de cancer al sângelui, aflată într-un stadiu avansat. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit mesajului publicat pe platforma mcharity, Marian și soția sa au aflat diagnosticul pe 8 mai, iar a doua zi … Articolul Un tânăr tată din R. Moldova luptă cu leucemia: familia cere ajutor apare prima dată în ZUGO.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:00
Un moldovean în vârstă de 63 de ani, Ion Botnari, a murit în după amiaza de miercuri, 31 decembrie 2025, în Acilia, lângă Roma, după explozia unei petarde. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. S-a întâmplat pe strada Cortemaggiore, în cartierul Casal Bernocchi. Potrivit publicației Roma Today, citat de rotalianul.com, petarda i-ar fi explodat practic în mână. … Articolul Un moldovean a murit în Italia după explozia unei petarde apare prima dată în ZUGO.
13:40
Temperaturile scăzute din ultimele zile au favorizat formarea unui strat de gheață pe râurile și lacurile din Republica Moldova, însă acesta rămâne subțire și instabil. În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) atenționează populația asupra riscurilor pe care le implică deplasarea sau desfășurarea activităților pe suprafața înghețată a bazinelor acvatice. Urmărește-ne pe … Articolul Atenție la gheața formată pe râuri și lacuri. Avertismentul salvatorilor apare prima dată în ZUGO.
13:00
„Sfârșitul a fost amânat”: Un „profet” care anunța că potopul va veni de Crăciun a fost arestat # Zugo.md
Profetul auto-proclamat din Ghana, Ebo Noah, pe numele său real Evans Eshun, a fost arestat de poliția din Ghana în urma controversatei sale profeții privind sfârșitul lumii, scrie Digi24. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Noah a captat atenția întregii lumi după ce a afirmat că a primit o viziune de la Dumnezeu potrivit căreia lumea … Articolul „Sfârșitul a fost amânat”: Un „profet” care anunța că potopul va veni de Crăciun a fost arestat apare prima dată în ZUGO.
12:40
Maia Sandu felicită Bulgaria pentru aderarea la zona euro: „R. Moldova privește cu admirație și speranță această realizare” # Zugo.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de felicitare Bulgariei cu ocazia aderării la zona euro. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Într-un mesaj publicat pe platforma X, șefa statului a menționat că aderarea Bulgariei la zona euro reprezintă un pas major, care deschide noi oportunități economice și consolidează parcursul european al țării. „Felicitări … Articolul Maia Sandu felicită Bulgaria pentru aderarea la zona euro: „R. Moldova privește cu admirație și speranță această realizare” apare prima dată în ZUGO.
12:20
2025, un an greu pentru Ucraina: Un nou raport arată cât teritoriu a capturat Rusia anul trecut # Zugo.md
Un nou raport arată cât de dur a fost anul 2025 pentru Ucraina, dezvăluind amploarea avansului teritorial al Rusiei. Analiza scoate la iveală cifre care conturează unul dintre cei mai dificili ani pentru Kiev de la începutul invaziei. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Forțele ruse au ocupat 4.336 de kilometri pătrați de teritoriu ucrainean în … Articolul 2025, un an greu pentru Ucraina: Un nou raport arată cât teritoriu a capturat Rusia anul trecut apare prima dată în ZUGO.
12:00
Procuratura Republicii Moldova anunță pronunțarea recentă a unei sentințe de condamnare pe numele a doi tineri, în vârstă de 19 și 20 de ani, acuzați de viol. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Reieșind din probatoriul acumulat, tinerii, pe parcursul mai multor ani de zile și-au violat sora mai mică la domiciliul părinților, aflat într-un sat … Articolul Doi frați, condamnați după ce și-au violat sora mai mică și au lăsat-o însărcinată apare prima dată în ZUGO.
11:40
În prima zi a anului 2026, în Republica Moldova s-au născut 38 de copii, numărul băieților și al fetelor fiind egal, anunță Ministerul Sănătății al Republicii Moldova. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit instituției, pe 1 ianuarie, în centrele perinatale de stat și private din țară au fost înregistrate 19 nașteri de băieți și 19 … Articolul Egalitate la nașteri în prima zi din 2026. Câți copii s-au născut apare prima dată în ZUGO.
11:20
Opt cetățeni ai Federației Ruse au primit cetățenia Republicii Moldova, în baza unui decret semnat de președinta Maia Sandu la data de 31 decembrie. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit documentului, printre persoanele care au obținut cetățenia se numără Fedor Bortnik, fiul solistului formației rock Bi-2, precum și pianistul și compozitorul Gleb Koliadin, cunoscut pentru … Articolul Opt cetățeni ai Federației Ruse au obținut cetățenia R. Moldova prin decret prezidențial apare prima dată în ZUGO.
10:50
Procuratura Strășeni, Oficiul Călărași, anunță pronunțarea unei sentințe de condamnare pe numele unui tânăr de 19 ani, învinuit de violență comisă împotriva oamenilor legii. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit procurorilor, în noiembrie 2025, polițiștii din cadrul Inspectoratul de Poliție Călărași au întocmit un proces-verbal contravențional pe numele inculpatului, pentru mai multe încălcări ale regulilor … Articolul Un tânăr, condamnat după ce a incendiat o mașină de poliție apare prima dată în ZUGO.
10:30
Începând cu 1 ianuarie 2026, pacienții cu diabet zaharat, hipertensiune arterială și afecțiuni care necesită tratament anticoagulant beneficiază de trei noi denumiri comune internaționale incluse în lista medicamentelor compensate din fondurile de asigurare medicală obligatorie. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Pentru tratamentul diabetului zaharat de tip 2, lista medicamentelor compensate a fost completată cu un … Articolul Noi medicamente compensate de la 1 ianuarie 2026 apare prima dată în ZUGO.
10:10
În anul 2026, angajații din Republica Moldova vor beneficia de 14 zile de sărbătoare oficiale nelucrătoare, majoritatea stabilite în zile lucrătoare. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Zilele de sărbătoare oficiale nelucrătoare în Republica Moldova în 2026: 1 ianuarie – Anul Nou 7 ianuarie – Crăciunul pe stil vechi 8 ianuarie – A doua zi de … Articolul Zile libere în 2026: când cad sărbătorile oficiale în R. Moldova apare prima dată în ZUGO.
09:30
Stresul oxidativ este un proces biologic bine documentat, măsurabil la oameni, care e implicat în îmbătrânire și în apariția unor boli cronice. Vestea bună, susținută de studii recente, este că nivelul stresului oxidativ poate fi influențat prin intervenții concrete de stil de viață, cu efecte notabile asupra markerilor biologici. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Stresul … Articolul De ce unii oameni îmbătrânesc mai repede decât alții? Explicațiile cercetătorilor apare prima dată în ZUGO.
09:10
Haos pe străzile din Franța în noaptea de Revelion: Peste 1.000 de mașini incendiate şi 500 de persoane au fost reţinute # Zugo.md
Peste 1.000 de vehicule au fost incendiate şi mai mult de 500 de persoane au fost reţinute în Franţa în noaptea de Revelion, potrivit unui bilanţ prezentat joi de Ministerul de Interne. Autorităţile au precizat însă că incidentele au fost mai puţin violente decât în anul precedent, vorbind despre violenţe urbane mai limitate, transmite France … Articolul Haos pe străzile din Franța în noaptea de Revelion: Peste 1.000 de mașini incendiate şi 500 de persoane au fost reţinute apare prima dată în ZUGO.
08:50
Cum a arătat prima zi în Bulgaria, după trecerea la euro. Reacțiile comercianților când clienții vor să achite cu noua monedă # Zugo.md
Bulgaria a trecut la Euro de la 1 ianuarie, însă mulți comercianți nu s-au pregătit pentru schimbare. Clienții care au vrut să plătească în moneda europeană au avut o surpriză: fie li s-a spus să achite în leva, fie au primit restul în moneda bulgară. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Nu-mi da euro-ul ăla, n-am … Articolul Cum a arătat prima zi în Bulgaria, după trecerea la euro. Reacțiile comercianților când clienții vor să achite cu noua monedă apare prima dată în ZUGO.
08:30
Poliția de Frontieră informează că la această oră, în PTF Leușeni se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport. Aglomerată este direcția de ieșire din Republica Moldova. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. IGPF precizează că sunt întreprinse măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier și se lucrează la capacitate maximă. „Recomandăm participanților la traficul transfrontalier … Articolul Atenție, călători: Se înregistrează trafic intens la PTF Leușeni apare prima dată în ZUGO.
1 ianuarie 2026
13:20
video | Zeci de morți și 100 de răniți după o explozie într-o stațiune din Elveția, în noaptea de Anul Nou # Zugo.md
O explozie care a avut loc într-un bar, în noaptea de Anul Nou, s-a soldat cu moartea a cel puţin zece persoane la Crans-Montana, o staţiune de schi din cantonul Valais, a anunţat joi poliţia elveţiană, potrivit AFP şi Reuters, citat de StirileProTV. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Le Constellation, barul unde a avut loc … Articolul video | Zeci de morți și 100 de răniți după o explozie într-o stațiune din Elveția, în noaptea de Anul Nou apare prima dată în ZUGO.
11:40
112, solicitat intens la început de an: sute de cazuri medicale și intervenții ale Poliției # Zugo.md
În primele opt ore ale noului an, operatorii Serviciul 112 au preluat 1.826 de solicitări. Cele mai multe apeluri au vizat cazuri medicale, 602 solicitări, urmate de 403 apeluri pentru intervenția Poliției. Totodată, 31 de apeluri au necesitat intervenția pompierilor și salvatorilor. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Reprezentanții Serviciului 112 subliniază că preluarea apelurilor de … Articolul 112, solicitat intens la început de an: sute de cazuri medicale și intervenții ale Poliției apare prima dată în ZUGO.
10:50
Începând cu 1 ianuarie, Republica Moldova beneficiază de integrarea în zona de roaming a Uniunea Europeană la tarifele de pe piața națională, potrivit principiului „roam like at home”. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Decizia a fost adoptată de Consiliul Uniunii Europene la 25 iulie 2025 și permite cetățenilor moldoveni aflați în statele membre ale UE, … Articolul Roaming la tarife naționale: Republica Moldova intră în zona UE de la 1 ianuarie apare prima dată în ZUGO.
10:20
video | „Să avem grijă unii de alții și de țară”. Mesajul Maiei Sandu la începutul anului 2026 # Zugo.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a adresat tuturor cetățenilor, la finalul anului 2025. În mesajul său, președinta a vorbit despre pace, despre oamenii dragi și despre speranța pentru anul care vine. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Îl petrecem pe 2025 cu recunoștință pentru că trăim în pace, pentru oameni dragi pe care-i putem îmbrățișa, dar … Articolul video | „Să avem grijă unii de alții și de țară”. Mesajul Maiei Sandu la începutul anului 2026 apare prima dată în ZUGO.
31 decembrie 2025
14:00
Insulele Kiribati, situate în Oceanul Pacific, sunt primul teritoriu de pe Pământ care a intrat deja în 2026 la ora 12.00, ora României, având un avans de 14 ore faţă de Greenwich Mean Time (GMT). Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. O oră mai târziu faţă de Kiribati, la ora 13:00, ora R. Moldova, anul 2026 … Articolul Cronologia Anului Nou: cine a intrat deja în 2026 și cine intră ultimul apare prima dată în ZUGO.
13:20
2025 a doborât zeci de recorduri de temperatură. Regiunile lumii care au avut parte de temperaturi peste media # Zugo.md
Asia Centrală, Sahel, Europa de Nord: 2025 a fost anul cel mai cald observat vreodată în mai multe regiuni ale lumii, potrivit calculelor AFP pe baza datelor programului european Copernicus, citate de Agerpres. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. La nivelul planetei, anul 2025 ar urma să fie al treilea cel mai cald an măsurat vreodată … Articolul 2025 a doborât zeci de recorduri de temperatură. Regiunile lumii care au avut parte de temperaturi peste media apare prima dată în ZUGO.
13:00
Durerea de cap, greața, oboseala extremă și senzația că nu te mai poți ridica din pat sunt simptome care apar după o seară în care ai exagerat cu alcoolul. Deși nu există un remediu miraculos, poți apela la câteva măsuri pentru prevenirea și ameliorarea mahmurelii. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. De ce apare mahmureala Alcoolul … Articolul Cum scapi de mahmureală: soluții care dau rezultate și măsuri de prevenție apare prima dată în ZUGO.
12:50
Construcţia unui gard de 280 de kilometri care separă Letonia de Rusia a fost finalizată marţi, după mai mulţi ani de lucrări şi o investiţie de 166 de milioane de euro, informează EFE și Agerpres. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit postului de televiziune leton LRT, construcţia acestei bariere la frontieră a fost finalizată marţi, … Articolul video | Letonia a finalizat construcția gardului la frontiera cu Rusia apare prima dată în ZUGO.
12:20
Maia Sandu a fost desemnată World Leader of the Year de publicația britanică The Telegraph, care o descrie drept „liderul pe care Vladimir Putin nu a reușit să-l frângă”. Jurnaliștii britanici arată că, sub conducerea Maiei Sandu, Republica Moldova a devenit una dintre principalele linii de front ale democrației europene. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. … Articolul The Telegraph o desemnează pe Maia Sandu liderul anului: „Putin nu a reușit să o frângă” apare prima dată în ZUGO.
11:00
În R. Moldova vor fi înăsprite sancțiunile pentru hărțuire, violență și presiuni în mediul online # Zugo.md
În Republica Moldova, din 2026, vor fi înăsprite sancțiunile pentru hărțuire, violență și presiuni în mediul online. Modificările aduse Codului penal introduc pedepse pentru stalking și oferă posibilitatea de a obține, prin instanță, eliminarea materialelor ofensatoare. NewsMaker explică ce se schimbă în legislație și ce riscă persoanele care încalcă noile prevederi. Urmărește-ne pe Telegram și … Articolul În R. Moldova vor fi înăsprite sancțiunile pentru hărțuire, violență și presiuni în mediul online apare prima dată în ZUGO.
10:30
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a publicat un mesaj referitor la războiul din Ucraina și eforturile internaționale de pace, în care a criticat acțiunile Rusiei și a subliniat poziția Kievului în procesul de negociere. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Într-o postare pe platforma X, șefa statului a declarat că Ucraina se apără și este angajată … Articolul Maia Sandu: „Rusia nu se comportă ca o țară care caută pacea” apare prima dată în ZUGO.
10:10
Lux, cadouri scumpe și automobile „împrumutate”. ANI va verifica averea viceprimarei Irina Gutnic # Zugo.md
Autoritatea Națională de Integritate a inițiat controlul averii și al intereselor personale în privința viceprimarului municipiului Chișinău, Irina Gutnic. Decizia a fost luată după ce inspectorii de integritate au constatat indicii privind posibile nereguli în declararea averii. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit procesului-verbal emis pe 30 decembrie 2025, controlul a fost declanșat în urma … Articolul Lux, cadouri scumpe și automobile „împrumutate”. ANI va verifica averea viceprimarei Irina Gutnic apare prima dată în ZUGO.
09:30
Videouri intime distribuite pe grupul „Car Vertical”. Bărbat din Nisporeni, trimis în judecată # Zugo.md
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale a anunțat trimiterea în judecată a unui bărbat de 41 de ani, din raionul Nisporeni, acuzat că a publicat pe internet un filmuleț de aproximativ 90 de secunde cu scene intime în care apare fosta sa iubită. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit procurorilor, relația dintre cei … Articolul Videouri intime distribuite pe grupul „Car Vertical”. Bărbat din Nisporeni, trimis în judecată apare prima dată în ZUGO.
08:50
Inflația ar urma să revină în limitele țintite de Banca Națională a Moldovei în anul 2026, cu o rată medie anuală estimată la 4,3%. Declarația a fost făcută de guvernatoarea BNM, Anca Dragu, care a precizat că procesul dezinflaționist va continua treptat, iar populația ar putea resimți o stabilizare mai accentuată a prețurilor în a … Articolul Prognoză BNM: 2026 ar putea aduce cea mai stabilă evoluție a prețurilor din ultimii ani apare prima dată în ZUGO.
08:30
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) îndeamnă cetățenii să dea dovadă de responsabilitate și să evite folosirea focurilor de artificii și a altor materiale pirotehnice, pentru a proteja animalele și mediul înconjurător. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Specialiștii atrag atenția că zgomotele și exploziile generate de artificii au efecte grave asupra sănătății publice, asupra animalelor … Articolul Cetățenii sunt îndemnați să renunțe la artificii, pentru a proteja animalele și mediul apare prima dată în ZUGO.
30 decembrie 2025
13:50
Primăria municipiului Chișinău informează că, în noaptea dintre ani, de pe 31 decembrie 2025, ora 20:00, până pe 1 ianuarie 2026, ora 07:00, va fi sistată circulația transportului public pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt. Este vorba de perimetrul Pieței Marii Adunări Naționale, între străzile A. Pușkin și Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni. Urmărește-ne pe Telegram … Articolul Circulația transportului public, sistată în noaptea de Revelion pe bd. Ștefan cel Mare apare prima dată în ZUGO.
13:30
Un curier care activa neoficial în interesul fostului partid „Șor” a fost trimis în judecată pentru acceptarea cu bună știință a finanțării formațiunii din partea unui grup criminal organizat. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit Procuraturii Anticorupție, învinuitul acționa conform unei scheme infracționale stabilite din timp și coordonate cu vicepreședinții partidului „Șor”. Astfel, activând neoficial … Articolul Încă un curier al grupării Șor a fost trimis pe banca acuzaților. Ce pedeapsă riscă apare prima dată în ZUGO.
13:00
Pe traseele naționale M1 și M5 se înregistrează precipitații sub formă de ninsoare. Șoferii sunt îndemnați să reducă viteza de deplasare și să respecte cu strictețe regulile de circulație. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit unui comunicat emis de poliție, pe partea carosabilă s-a formate ghețuș, din cauza căruia circulația se desfășoară cu dificultate. În … Articolul Condiții de iarnă pe drumurile naționale. Avertisment pentru șoferi apare prima dată în ZUGO.
12:50
Legea antifumat, încălcată în restaurantele din Chișinău. Ce au descoperit controalele ANSP # Zugo.md
Agenția Națională pentru Sănătate Publică, prin Centrul de Sănătate Publică Chișinău, împreună cu Inspectoratul General al Poliției, a desfășurat controale inopinate în unități de alimentație publică din municipiul Chișinău, pentru a verifica respectarea legislației privind controlul tutunului. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit comunicatului ANSP, au fost verificate 12 localuri, iar în 8 dintre acestea … Articolul Legea antifumat, încălcată în restaurantele din Chișinău. Ce au descoperit controalele ANSP apare prima dată în ZUGO.
12:30
Aproximativ un miliard de oameni suferă de deficit de vitamina D, la nivel mondial, iar în România datele recente arată că între 25% și 40% dintre adulți au niveluri sub pragul optim. În sezonul rece, riscul crește și mai mult din cauza expunerii reduse la soare, însă există anumite alimentele care pot compensa lipsa razelor … Articolul Vitamina D în lunile de iarnă. Ce mâncăm ca să nu ajungem la deficit apare prima dată în ZUGO.
12:10
Autoritatea Națională de Integritate a emis un act de constatare în privința unui fost funcționar public cu statut special din cadrul Ministerul Afacerilor Interne și a soției acestuia, stabilind o diferență substanțială și deținerea unei averi nejustificate în valoare de 1.479.654 lei. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Diferența a fost identificată între averea deținută, veniturile … Articolul ANI: ex-funcționar MAI și soția sa, vizați pentru avere nejustificată apare prima dată în ZUGO.
11:50
Un bărbat, în vârstă de 40 de ani, dat în căutare de Interpol pentru omor și jaf, comise în Republica Moldova, a fost prins de polițiștii din provincia Lodi din nordul Italiei. Cetățeanul moldovean a fost condamnat la 20 de ani de închisoare și se ascundea în Italia de mai mulți ani, folosind un pașaport … Articolul Un moldovean acuzat de comiterea unei crime a fost reținut în Italia apare prima dată în ZUGO.
11:30
Guvernul Ucrainei a publicat lista localităților în care locuiesc persoane aparținând minorităților naționale. Etnicii români s-ar afla în 379 de localități, anunță președintele fondator al Asociației „Basarabia” a Românilor din Regiunea Odesa, potrivit romania.europalibera.org. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Președintele fondator al Asociației „Basarabia” a Românilor din Regiunea Odesa, Anatol Popescu, scrie pe contul său de … Articolul Unde locuiesc românii din Ucraina: datele oficiale publicate de Guvern apare prima dată în ZUGO.
10:50
video | Maia Sandu solicită schimbări în justiție: vetting extins și prevenirea fugii condamnaților # Zugo.md
Maia Sandu a susținut marți, 30 decembrie, o conferință de presă în care a cerut Parlamentului și Guvernului acțiuni ferme pentru accelerarea reformei justiției. Șefa statului a solicitat extinderea mecanismului de vetting, astfel încât să fie incluși și judecătorii din prima instanță care au examinat cauze de corupție începând cu anul 2017. Urmărește-ne pe Telegram … Articolul video | Maia Sandu solicită schimbări în justiție: vetting extins și prevenirea fugii condamnaților apare prima dată în ZUGO.
10:00
Constantinov a fugit înainte de verdict: „A schimbat trei automobile pentru a ajunge în Transnistria” # Zugo.md
Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, condamnat pe 26 decembrie la 12 ani de închisoare cu executare, ar fi intrat în regiunea transnistreană încă pe 25 decembrie, cu o zi înainte de pronunțarea sentinței. Informația a fost confirmată de șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. … Articolul Constantinov a fugit înainte de verdict: „A schimbat trei automobile pentru a ajunge în Transnistria” apare prima dată în ZUGO.
09:30
Veterani ruși întorși din războiul din Ucraina, acuzați de sute de crime violente în Rusia # Zugo.md
Datele indică o problemă socială tot mai gravă, cu implicații majore pentru securitatea internă a Federației Ruse. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit publicației independente ruse Vertska, aproximativ 550 de civili ruși au fost uciși, iar alți 465 au fost răniți de veterani reveniți de pe frontul ucrainean. Mai mult de jumătate dintre decese ar … Articolul Veterani ruși întorși din războiul din Ucraina, acuzați de sute de crime violente în Rusia apare prima dată în ZUGO.
09:10
Parlamentul alocă 12 milioane de lei pentru studiul de fezabilitate al viitoarei Arene Naționale # Zugo.md
Parlamentul a aprobat majorarea bugetului Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale cu 12 milioane de lei pentru elaborarea studiului de fezabilitate al proiectului Stadionului Național „Arena Națională”, transmite IPN. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Amendamentul la legea bugetului pentru anul 2026 a fost votat în ședința din 29 decembrie, ultima din actuala sesiune parlamentară, când deputații … Articolul Parlamentul alocă 12 milioane de lei pentru studiul de fezabilitate al viitoarei Arene Naționale apare prima dată în ZUGO.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.