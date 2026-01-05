Ministerul Agriculturii lansează apelul III pentru finanțarea dezvoltării locale prin Programul LEADER

18:00

Un avocat a fost condamnat la un an de închisoare pentru comiterea infracțiunii de trafic de influență, după ce ar fi pretins suma de 1 000 de euro pentru a influența judecătorii în vederea stabilirii unei pedepse definitive mai mici pentru o persoană care a denunțat fapta. Potrivit anchetatorilor, avocatul ar fi lăsat să se […] Articolul Un avocat, condamnat la un an de închisoare pentru trafic de influență apare prima dată în Vocea Basarabiei.