Nicușor Dan va participa marți, la Paris, la reuniunea „Coaliției de Voință”
Vocea Basarabiei, 4 ianuarie 2026 14:30
Președintele Nicușor Dan va participa marți, la Paris, la reuniunea șefilor de stat și de guvern ai „Coaliției de Voință" (Coalition of the Willing), potrivit unui anunț al Administrației Prezidențiale, transmite Agerpres. Aliații europeni ai Ucrainei s-au întâlnit sâmbătă, la Kiev, pentru a analiza detaliile celei mai recente versiuni a planului de încheiere a conflictului
Acum 30 minute
14:30
Acum 2 ore
13:30
Aeroporturile din Grecia au suspendat toate zborurile din cauza unei defecțiuni tehnice # Vocea Basarabiei
Aeroporturile din întreaga Grecie au suspendat duminică sosirile și plecările, în urma unor probleme care afectau frecvențele radio, au anunțat televiziunea publică greacă și autoritatea aeronautică a țării, citate de Reuters. Autoritățile au precizat că investighează cauza problemelor tehnice. Autoritatea greacă a aviației civile a transmis că unele survoluri care folosesc Regiunea de Informații de Zbor
13:30
Gluma lui Zelenski după ce a fost întrebat de Maduro: „Americanii știu ce au de făcut în continuare” # Vocea Basarabiei
Întrebat despre operațiunea desfășurată de Statele Unite în Venezuela pentru capturarea liderului autocrat Nicolas Maduro și aducerea sa în fața justiției americane, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a dat un răspuns care a stârnit râsete. „Ce-aș putea spune aici? Dacă se poate face asta dictatorilor, atunci Statele Unite ale Americii știu ce trebuie să facă în
13:10
sâmbătă, 3 ianuarie 2026, 23:27 Gluma lui Zelenski după ce a fost întrebat de Maduro: „Americanii știu ce au de făcut în continuare" Întrebat despre operațiunea desfășurată de Statele Unite în Venezuela pentru capturarea liderului autocrat Nicolas Maduro și aducerea sa în fața justiției americane, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a dat un răspuns care a
Acum 4 ore
12:40
Un român este printre cei 40 de oameni care au murit în Elveția în incendiul de Revelion într-un bar din Crans-Montana. Ministerul de Externe de la București a confirmat că cetățeanul, în vârstă de 18 ani, care inițial fusese dat dispărut. MAE de la București a transmis condoleanțe familiei îndoliate, menționând că Ambasada României la
11:30
Trump spune că nu va desfășura trupe în Venezuela dacă vicepreședinta Delcy Rodríguez „face ce vrem noi” # Vocea Basarabiei
Președintele american Donald Trump a afirmat sâmbătă că nu va desfășura trupe în Venezuela și nici nu va lansa noi atacuri împotriva acestei țări dacă vicepreședinta lui Nicolas Maduro, Delcy Rodriguez, 'face ce vrem noi', relatează EFE. Într-un interviu acordat tabloidului New York Post, Trump a declarat că SUA nu vor desfășura soldați pe teritoriul
11:00
Situație excepțională în sistemul de alimentare cu apă în municipiul Bălți. Mai multe cartiere din oraş au rămas fără apă din cauza unei avarii la apeductul Soroca–Bălți. Incidentul s-a produs pe 2 ianuarie, iar pompele din Soroca ce alimentează cu apă municipiul Bălți au fost oprite la ora 12:30, transmite politik.md. Angajații întreprinderii de stat
Acum 6 ore
10:50
Poliția intensifică patrulările rutiere, în contextul traficului sporit de sărbători # Vocea Basarabiei
Poliția anunță intensificarea patrulărilor rutiere pe drumurile naționale, în special pe direcțiile de acces către punctele de trecere a frontierei de stat ale Republicii Moldova, în contextul fluxului sporit de transport din perioada sărbătorilor. Potrivit oamenilor legii, zonele vizate sunt, în principal, drumurile cu acces către frontieră, monitorizate continuu din cauza numărului mare de autovehicule,
10:40
Oana Țoiu: „Decizia de a-l aduce pe Nicolas Maduro în fața justiției poate opri creșterea flagelului traficului de droguri” # Vocea Basarabiei
România se află în strânsă coordonare cu partenerii din Uniunea Europeană în legătură cu situația din Venezuela și discută alinierea pentru o declarație comună în perspectiva unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU. Anunțul a fost făcut de ministra Afacerilor Externe a României, Oana Țoiu, într-o postare publicată pe rețelele sociale. „Suntem în strânsă
10:20
Drumarii au intervenit pe timpul nopții pentru combaterea lunecușului pe traseele naționale # Vocea Basarabiei
Pe parcursul nopții, drumarii au continuat lucrările de întreținere a traseelor naționale în condiții de iarnă, în regiunile unde au fost necesare intervenții. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, pe drumurile naționale din zonele de Nord, Centru și Sud a fost efectuată patrularea rutieră, iar pe mai multe sectoare, inclusiv Briceni, Dondușeni, Ocnița, Florești, Soroca, Rezina,
10:10
Republica Moldova își exprimă sprijinul pentru dreptul poporului venezuelean la libertate și democrație. Într-o postare publicată pe platforma X, ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a declarat că legitimitatea regimului condus de Nicolas Maduro este contestată de mult timp, atât pe plan intern, cât și la nivel internațional. Șeful diplomației de la Chișinău a subliniat importanța
Acum 24 ore
18:20
Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei a reacționat la operațiunea desfășurată de Statele Unite împotriva Venezuelei, reiterând poziția fermă a Kievului față de regimul de la Caracas. Șeful diplomației ucrainene, Andrei Sîbiha, a declarat că Ucraina susține constant dreptul popoarelor la o viață liberă, fără dictatură, opresiune și încălcări ale drepturilor omului. Potrivit acestuia, regimul condus
17:30
Armata Națională renunță treptat la armele Kalașnikov. Moldova va trece la calibrul NATO # Vocea Basarabiei
Republica Moldova va renunța gradual la automatele de tip Kalașnikov, AK-47 și AK-74, în cadrul tranziției către armamentul de calibrul NATO. Anunțul a fost făcut de ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, care a subliniat că această schimbare va aduce beneficii logistice și operaționale și va marca o nouă etapă de modernizare a Armatei Naționale. „Vom trece
17:00
Pană de curent majoră în sud-vestul Berlinului: zeci de mii de locuințe și mii de firme afectate # Vocea Basarabiei
Alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă sâmbătă pentru aproximativ 50.000 de locuințe și 2.000 de firme din sud-vestul Berlinului, în urma unui incendiu care a afectat rețeaua de cabluri, a anunțat compania de electricitate Stromnetz Berlin, citată de DPA. Potrivit reprezentanților companiei, nu este clar când va fi restabilită complet alimentarea cu energie electrică,
16:30
Situația traficului la frontieră, ora 16:00: circulație fluidă la Sculeni, aglomerație pe sensul de ieșire la Leușeni # Vocea Basarabiei
Potrivit informațiilor disponibile la ora 16:00, traficul transfrontalier prin Punctul de Trecere a Frontierei Internaționale (PVFI) Sculeni a fost fluidizat, iar circulația se desfășoară fără dificultăți, cu timpi minimi de traversare a frontierei. La PVFI Leușeni se menține un flux majorat de călători și mijloace de transport, în special pe sensul de ieșire din Republica
16:30
Ultimul tronson al Autostrăzii Unirii A8 intră în licitație. Horațiu Cosma: „Nu mai este un proiect pe hârtie, ci o realitate istorică” # Vocea Basarabiei
Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) din România a lansat licitația pentru proiectarea și execuția Tronsonului 4 al Autostrăzii Unirii A8. Sectorul Târgu Neamț – Iași – Ungheni, care include ultimii 15,5 kilometri ai autostrăzii, până la frontiera cu Republica Moldova, are un cost estimat de 4,7 miliarde de lei românești și o durată totală
16:10
Nicolas Maduro și soția sa, acuzați de trafic de droguri. SUA anunță capturarea liderului venezuelean # Vocea Basarabiei
Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, și soția sa, Cilia Flores, se confruntă cu acuzații grave legate de trafic de droguri și vor răspunde în fața justiției americane, a declarat sâmbătă procurorul general al Statelor Unite, Pam Bondi, într-un mesaj publicat pe platforma X, informează dpa. Potrivit acesteia, cei doi au fost puși sub acuzare în Districtul
15:40
Administrația Aeroportului Internațional „Eugen Doga" – Chișinău avertizează asupra unui flux sporit de pasageri în perioada sărbătorilor de iarnă și recomandă călătorilor să se prezinte la aerogară cu cel puțin trei ore înainte de zborul programat. Potrivit autorităților, acest lucru va permite parcurgerea fără grabă a tuturor etapelor premergătoare călătoriei, informează MOLDPRES. Totodată, pasagerii sunt
Ieri
14:30
Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei a reacționat după atacul lansat de Statele Unite ale Americii asupra Venezuelei, acuzând Washingtonul de „agresiune armată". Kremlinul condamnă ferm acțiunea și cere evitarea unei escaladări a situației prin dialog. Într o declarație publicată marți, diplomația rusă afirmă că atacul comis de SUA provoacă „o profundă îngrijorare și condamnare". „În
14:20
Uniunea Europeană monitorizează îndeaproape situaţia din Venezuela şi chiar dacă îl consideră pe Nicolas Maduro un preşedinte ilegitim, face apel la reţinere şi la respectarea principiilor dreptului internaţional, a reacţionat sâmbătă şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, după ce Donald Trump a anunţat că liderul venezuelean a fost capturat şi scos din ţară, împreună cu soţia,
13:30
Consilieri pe probleme de securitate națională din 15 țări se întâlnesc sâmbătă la Kiev pentru a discuta despre eforturile diplomatice de a pune capăt războiului din Ucraina, în condițiile în care președintele ucrainean Volodimir Zelenski speră să se înregistreze progrese în ceea ce privește garanțiile de securitate pentru țara sa, informează dpa și AFP, citate
13:10
Mihai Popșoi: Centrul Cultural Rus urmează să-și încheie activitatea la Chișinău în această vară # Vocea Basarabiei
Centrul Cultural Rus urmează să-și încheie activitatea la Chișinău la finele lunii iunie – începutul lunii iulie 2026, atunci când expiră prevederile Acordului curent. Chișinăului a notificat oficial Ministerul Afacerilor Externe de la Moscova despre închiderea centrului. Declarația a fost făcută de vicepremierul Mihai Popșoi, în cadrul unui interviu acordat în exclusivitate pentru MOLDPRES. Potrivit
13:00
Meteorologii au emis un cod galben privind condiții complicate ale vremii pe întreg teritoriul țării. Avertizarea este valabilă în perioada 4 ianuarie, ora 10:00 – 5 ianuarie, ora 14:00. Potrivit Serviciul Hidrometeorologic de Stat, în perioada menționată, pe arii extinse sunt prognozate depuneri de polei și lapoviță, iar pe drumuri se va forma ghețuș, ceea
12:10
Ambasada Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii informează că, începând cu data de 5 ianuarie 2026, Activitatea Ambasadei Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii va fi relocată temporar, începând cu 5 ianuarie, într-un alt sediu. Misiunea diplomatică va activa pe o perioadă de la trei până la cinci luni, la următoarea adresă: 1015
12:00
SUA confirmă atacul asupra Venezuelei: Maduro și soția sa, capturați și scoși din țară # Vocea Basarabiei
Washingtonul a confirmat că SUA au desfășurat cu succes o operațiune împotriva Venezuelei și a liderului său, Nicolás Maduro. Potrivit Președintelui american, Donald Trump, Maduro și soția sa au fost capturați și scoși din țară. Anunțul a fost făcut de către președintele american pe rețeaua Truth Social. „Statele Unite ale Americii au efectuat cu succes
11:40
Remanieri de forță la Kiev: noi șefi la Apărare, Informații și Administrația Prezidențială # Vocea Basarabiei
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a propus vineri numirea prim-viceprim-ministrului Mîhailo Fedorov în funcţia de ministru al apărării, deţinută în prezent de fostul premier Denîs Şmîhal. De asemenea, el l-a numit pe şeful Serviciului de Informaţii Externe, Oleh Ivaşcenko, în funcţia şef al serviciului militar de informaţii, în locul lui Kirilo Budanov, care va deveni şef
11:30
Președintele SUA, Donald Trump, a ordonat atacuri asupra unor ținte venezuelene, inclusiv asupra unor ținte militare, au declarat oficiali americani pentru CBS News. Sâmbătă dimineața au fost raportate explozii în capitala Venezuelei, Caracas. Casa Albă și Pentagonul nu au comentat aceste rapoarte, transmite BBC. Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro a decretat stare de urgență. Totodată, Venezuela
11:10
La această oră, se înregistrează trafic intens de călători și mijloace de transport la PTF Leușeni, PTF Sculeni și PTF Criva, pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Autoritățile de control întreprind măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier, activitatea fiind desfășurată la
2 ianuarie 2026
19:00
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează consumatorii despre rechemarea de urgență a unui lot de ouă de găină pentru consum uman, distribuit de operatorul SRL Raiplai-Avicola. Produsele vizate sunt ouăle cu marcajul 3 MD BR 004 și data durabilității minimale între 10.01.2026 și 27.01.2026, inclusiv. Decizia a fost luată după acțiunile anchetei de serviciu […] Articolul ATENȚIE! Rechemare de produs – Ouă de găină de la SRL Raiplai-Avicola apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:30
Maia Sandu transmite un mesaj de solidaritate după tragedia din Elveția: „Moldova este alături de Elveția” # Vocea Basarabiei
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de solidaritate în urma incendiului tragic produs în localitatea Crans-Montana, Elveția, soldat cu zeci de victime. „Mă gândesc la toți cei afectați de incendiul tragic din Crans-Montana. Sincere condoleanțe familiilor victimelor. Moldova este alături de Elveția”, a scris șefa statului pe platforma X, adresându-se și consilierului […] Articolul Maia Sandu transmite un mesaj de solidaritate după tragedia din Elveția: „Moldova este alături de Elveția” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:00
Un avocat a fost condamnat la un an de închisoare pentru comiterea infracțiunii de trafic de influență, după ce ar fi pretins suma de 1 000 de euro pentru a influența judecătorii în vederea stabilirii unei pedepse definitive mai mici pentru o persoană care a denunțat fapta. Potrivit anchetatorilor, avocatul ar fi lăsat să se […] Articolul Un avocat, condamnat la un an de închisoare pentru trafic de influență apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:40
La începutul anului 2026, numărul total al alegătorilor înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor (RSA) al Republicii Moldova a ajuns la 3 299 794 de persoane, informează MOLDPRES, cu referire la datele Comisiei Electorale Centrale (CEC). Potrivit CEC, din totalul cetățenilor cu drept de vot, 2 763 719 sunt repartizați pe unități administrativ-teritoriale de […] Articolul CEC: Republica Moldova are peste 3,29 milioane de cetățeni cu drept de vot apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:50
Tulcea: Un nou mesaj RO-Alert pentru locuitorii din zona de graniță româno-ucraineană # Vocea Basarabiei
Locuitorii din zona de nord a județului Tulcea au primit vineri, 2 ianuarie, în jurul orei 12:00, un nou mesaj RO-Alert, pe fondul războiului declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei. Aceasta este a doua alertă de acest tip transmisă populației de la începutul anului 2026. În mesajul de alertă extremă, autoritățile au îndemnat populația să […] Articolul Tulcea: Un nou mesaj RO-Alert pentru locuitorii din zona de graniță româno-ucraineană apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:40
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a lansat concursul anual „Laureații Sportului din Republica Moldova”, ediția 2025, dedicat sportivilor, antrenorilor, federațiilor, jurnaliștilor sportivi și altor actori importanți din domeniul educației fizice și sportului. Concursul vizează persoanele și organizațiile care, pe parcursul anului 2025, au obținut rezultate remarcabile pe arenele sportive naționale și internaționale, au contribuit la […] Articolul MEC a lansat concursul „Laureații Sportului din Republica Moldova”, ediția 2025 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:20
IGSU atenționează asupra pericolului aflării pe gheața subțire a bazinelor acvatice # Vocea Basarabiei
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) avertizează cetățenii asupra riscului major de prăbușire sub gheața subțire a bazinelor acvatice din Republica Moldova, în contextul temperaturilor oscilante din ultima perioadă. Potrivit prognozei hidrologice emise de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, până la data de 3 ianuarie 2026, ca urmare a temperaturilor scăzute ale aerului, formațiunile de […] Articolul IGSU atenționează asupra pericolului aflării pe gheața subțire a bazinelor acvatice apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:50
Președinta Maia Sandu salută aderarea Bulgariei la zona euro: „Moldova privește cu admirație și speranță acest succes” # Vocea Basarabiei
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de felicitare autorităților de la Sofia cu prilejul aderării Bulgariei la zona euro, subliniind importanța acestui pas pentru cetățeni și mediul de afaceri. „Felicitări Bulgariei pentru aderarea astăzi la zona euro — un pas important care deschide noi oportunități pentru cetățeni și afaceri. Republica Moldova privește […] Articolul Președinta Maia Sandu salută aderarea Bulgariei la zona euro: „Moldova privește cu admirație și speranță acest succes” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:20
În ultimele 24 de ore, respectiv la data de 1 ianuarie 2026, fluxul de persoane prin punctele de trecere a frontierei de stat a constituit 59 914 traversări, informează Poliția de Frontieră. Cele mai tranzitate puncte de trecere a frontierei au fost: În același interval de timp, pe sensul de intrare în Republica Moldova a […] Articolul Situația la frontieră în ultimele 24 de ore: aproape 60 de mii de traversări apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:50
Carburanții se scumpesc la început de an: noile prețuri la benzină și motorină, valabile în următoarele trei zile # Vocea Basarabiei
Șoferii vor plăti mai mult pentru carburanți în primele zile ale anului 2026. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat noile prețuri maximale de comercializare cu amănuntul, valabile pentru perioada 3–5 ianuarie 2026. Astfel, benzina COR 95 va putea fi vândută la un preț maxim de 21,92 lei pe litru, în creștere cu […] Articolul Carburanții se scumpesc la început de an: noile prețuri la benzină și motorină, valabile în următoarele trei zile apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:00
Vești bune pentru pacienții cronici: CNAM extinde lista medicamentelor compensate # Vocea Basarabiei
Pacienții cu diabet zaharat, hipertensiune arterială și afecțiuni ce necesită tratament anticoagulant vor avea acces mai larg la terapii moderne. Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) anunță includerea a trei noi denumiri comune internaționale în lista medicamentelor compensate din fondurile de asigurare medicală obligatorie, începând cu 1 ianuarie 2026. Pentru tratamentul diabetului zaharat de […] Articolul Vești bune pentru pacienții cronici: CNAM extinde lista medicamentelor compensate apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:10
Răzbunare la Călărași: Un bărbat a incendiat o mașină a poliției, parcată lângă un autobuz școlar # Vocea Basarabiei
Un bărbat din raionul Călărași a fost condamnat la închisoare după ce a incendiat intenționat un automobil de serviciu al poliției, în semn de răzbunare pentru sancțiunile aplicate de oamenii legii. Fapta a avut loc în noiembrie 2025 și putea avea consecințe grave, întrucât mașina poliției era parcată în imediata apropiere a unui autobuz școlar […] Articolul Răzbunare la Călărași: Un bărbat a incendiat o mașină a poliției, parcată lângă un autobuz școlar apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:30
Serviciul Fiscal de Stat anunță intensificarea controalelor fiscale în luna ianuarie 2026. Potrivit SFS, acțiunile de control prin metoda verificării operative vor viza, în special, comerțul cu amănuntul, inclusiv vânzarea de produse și materiale, comerțul cu articole din metale prețioase și produse din tutun, transportul rutier de pasageri – inclusiv taxiurile –, dar și comerțul […] Articolul Comerțul, taxiurile și vânzările online, în vizorul Fiscului în luna ianuarie apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:40
Opt cetățeni ai Federației Ruse au primit cetățenia Republicii Moldova printr-un decret semnat de președinta Maia Sandu, în ultima zi a anului 2025. Printre aceștia sunt Fiodor Bortnik, fiul solistului formației de muzică rock Bi-2, și pianistul Gleb Koliadin. Printre cei care au primit cetățenia R. Moldova se numără și Evghenii Remizovskii, cameraman afiliat trupei […] Articolul Alți trei membri ai formației ruse Bi-2 au primit cetățenia R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:20
Prima zi a anului 2026 a adus bucurie în zeci de familii din Republica Moldova. Pe 1 ianuarie, în centrele perinatale de stat și private din țară au venit pe lume 38 de copii, numărul fiind împărțit în mod egal: 19 băieți și 19 fete. Potrivit Ministerului Sănătății, toate nașterile au decurs fără complicații. Nou-născuții […] Articolul 38 de nou-născuți, în prima zi a anului 2026: jumătate băieți, jumătate fete apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:50
O femeie în vârstă de 76 de ani, imobilizată la pat, a fost salvată de pompieri în urma unui incendiu izbucnit într-o locuință din orașul Vadul lui Vodă, municipiul Chișinău. Cazul a avut loc în seara zilei de 1 ianuarie, iar apelul de urgență a fost recepționat la Serviciul 112 la ora 21:15. Potrivit Inspectoratului […] Articolul Pompierii au salvat o femeie imobilizată la pat dintr-o casă cuprinsă de flăcări apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:30
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de felicitare Ciprului, care la 1 ianuarie a preluat Președinția Consiliului Uniunii Europene, subliniind încrederea și speranța pentru perioada următoare. Mesajul a fost publicat pe platforma X. „Cele mai bune urări Ciprului la preluarea Președinției UE și președintelui Nikos Christodoulides. Privim cu speranță și încredere către […] Articolul Maia Sandu a felicitat Ciprul pentru preluarea Președinției Consiliului UE apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:30
Pe drumurile naționale se circulă în condiții de iarnă: drumarii au intervenit în raioanele de nord și centru # Vocea Basarabiei
Circulația pe drumurile publice naționale se desfășoară pe 2 ianuarie în regim de iarnă, anunță Administrația Națională a Drumurilor (AND). Potrivit datelor prezentate la ora 09:00, pe traseele naționale nu există blocaje, dar se circulă în condiții specifice sezonului rece. Pe parcursul nopții și în primele ore ale dimineții, echipele de întreținere au intervenit preponderent […] Articolul Pe drumurile naționale se circulă în condiții de iarnă: drumarii au intervenit în raioanele de nord și centru apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:20
Traficul transfrontalier este intens la mai multe puncte de trecere a frontierei de stat, în special pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Potrivit Poliției de Frontieră, cele mai aglomerate sunt PTF Leușeni și PTF Sculeni, unde se înregistrează valori ridicate de trafic atât pentru călători, cât și pentru mijloacele de transport. Autoritățile anunță că […] Articolul Cozi la ieșirea din Republica Moldova: recomandările autorităților apare prima dată în Vocea Basarabiei.
1 ianuarie 2026
19:30
Kaja Kallas: Infrastructura critică a UE continuă să fie expusă unui risc ridicat de sabotaj # Vocea Basarabiei
Înaltul reprezentant al Uniunii Europene (UE) pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, a declarat joi că infrastructura critică a blocului comunitar rămâne expusă unui risc ridicat de sabotaj, făcând referire la cablul din Marea Baltică ce leagă Finlanda de Estonia, care a suferit o avarie în această săptămână, transmite EFE. ‘Marea Baltică […] Articolul Kaja Kallas: Infrastructura critică a UE continuă să fie expusă unui risc ridicat de sabotaj apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:30
Un cetățean al Republicii Moldova în vârstă de 63 de ani a murit în urma unei explozii provocate de materiale pirotehnice. Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a confirmat informația apărută joi, 1 ianuarie, în presa italiană. Potrivit informațiilor preliminare furnizate de autoritățile italiene, bărbatul se afla în apropierea locului unde s-a produs explozia. În […] Articolul MAE confirmă decesul unui moldovean în Italia în urma exploziei unei petarde apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:10
Persoanele care se asigură în mod individual pot achita polița medicală pentru anul 2026, începând cu 1 ianuarie # Vocea Basarabiei
Persoanele care se asigură în mod individual vor putea achita, începând de joi, 1 ianuarie, prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (AOAM) în sumă fixă pentru anul 2026. Cetățenii care nu sunt angajați și nici asigurați de Guvern sunt obligați să efectueze plata în primele trei luni ale anului.Persoanele care se asigură în mod […] Articolul Persoanele care se asigură în mod individual pot achita polița medicală pentru anul 2026, începând cu 1 ianuarie apare prima dată în Vocea Basarabiei.
