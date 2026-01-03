Opt cetățeni ruși au obținut cetățenia Republicii Moldova, printre ei membri ai trupei „Bi‑2”
EA.md, 3 ianuarie 2026 17:00
Președintele Republicii Moldova a semnat la 31 decembrie un decret prin care opt cetățeni ruși au primit cetățenia moldovenească, informează logos-press. Printre noii cetățeni se numără Gleb Kolyadin, aranjator muzical, și Evgheni Remizovski, operator și montator al trupei „Bi‑2”, alături de alți șase cetățeni ruși. Decizia face parte din procedurile oficiale de acordare a cetățeniei […] Articolul Opt cetățeni ruși au obținut cetățenia Republicii Moldova, printre ei membri ai trupei „Bi‑2” apare prima dată în ea.md.
• • •
Alte ştiri de EA.md
Acum 5 minute
17:20
Un incident grav a avut loc pe 23 decembrie, la un zbor programat pe ruta Vancouver–Viena, după ce un pilot al companiei Air India a fost depistat sub influența alcoolului chiar înainte de decolare. Pasagerii au fost anunțați în ultimul moment despre o întârziere, fără a li se explica inițial cauza, scrie adevarul.ro. La scurt […] Articolul Pilot depistat băut înainte de decolare, scos din avion, Air India apare prima dată în ea.md.
17:20
Emilian Crețu, despre relația surorii sale cu Renato Usatîi și donația de 100.000 de lei: „Era să fim rude” # EA.md
Actorul și prezentatorul Emilian Crețu a vorbit deschis despre relația pe care sora sa, Nina Crețu, a avut-o cu politicianul Renato Usatîi și despre donația de aproape 100.000 de lei făcută de aceasta în campania electorală din 2025. Declarațiile au fost făcute în cadrul Podcastului Lorenei. Crețu a spus că el și Renato Usatîi se […] Articolul Emilian Crețu, despre relația surorii sale cu Renato Usatîi și donația de 100.000 de lei: „Era să fim rude” apare prima dată în ea.md.
Acum 15 minute
17:10
Un tânăr de 19 ani din raionul Călărași a fost condamnat după ce a incendiat un automobil de serviciu al poliției, în semn de răzbunare față de oamenii legii. Incidentul a avut loc în noiembrie 2025, după ce tânărului i-a fost întocmit un proces-verbal contravențional pentru mai multe încălcări ale regulilor de circulație, iar mașina […] Articolul A dat foc unei mașini de poliție din răzbunare. Un tânăr de 19 ani, la închisoare apare prima dată în ea.md.
Acum 30 minute
17:00
Opt cetățeni ruși au obținut cetățenia Republicii Moldova, printre ei membri ai trupei „Bi‑2” # EA.md
Președintele Republicii Moldova a semnat la 31 decembrie un decret prin care opt cetățeni ruși au primit cetățenia moldovenească, informează logos-press. Printre noii cetățeni se numără Gleb Kolyadin, aranjator muzical, și Evgheni Remizovski, operator și montator al trupei „Bi‑2”, alături de alți șase cetățeni ruși. Decizia face parte din procedurile oficiale de acordare a cetățeniei […] Articolul Opt cetățeni ruși au obținut cetățenia Republicii Moldova, printre ei membri ai trupei „Bi‑2” apare prima dată în ea.md.
17:00
O fată de 14 ani din Dubăsari, transportată la Chișinău în comă alcoolică după petrecerea de Revelion # EA.md
Potrivit IPN, o fată de 14 ani, care sărbătorea Revelionul la prieteni, a consumat alcool de casă și a leșinat. Inițial a fost internată la spitalul din Dubăsari, unde i s-a acordat primul ajutor, iar a doua zi a fost transportată la Chișinău pentru tratament suplimentar. Medicii atrag atenția asupra pericolelor consumului de alcool de […] Articolul O fată de 14 ani din Dubăsari, transportată la Chișinău în comă alcoolică după petrecerea de Revelion apare prima dată în ea.md.
Acum o oră
16:50
Tragedia din Elveția: Femeia cu cască neagră, suspectată că a declanșat incendiul mortal din barul „Le Constellation” # EA.md
Anchetatorii din Elveția suspectează că o femeie misterioasă, purtând o cască neagră și surprinsă ținând o sticlă cu artificii aproape de tavan, ar fi declanșat incendiul din barul „Le Constellation” din Crans-Montana, în noaptea de Revelion. Incidentul s-a soldat cu 40 de morți și 119 răniți, transformând o petrecere în tineri și adolescenți într-un adevărat […] Articolul Tragedia din Elveția: Femeia cu cască neagră, suspectată că a declanșat incendiul mortal din barul „Le Constellation” apare prima dată în ea.md.
16:50
Postul public Moldova 1 s-a confruntat cu un incident neașteptat în noaptea de Revelion. Drona utilizată pentru imagini de ansamblu de la spectacolul din Piața Marii Adunări Naționale (PMAN) a fost deturnată de persoane necunoscute și nu a mai putut fi recuperată, geolocația acesteia devenind inaccesibilă, scrie radiomoldova.md. „Este regretabil că, la scurt timp după […] Articolul Dronă a postului Moldova 1, furată în noaptea de Revelion din PMAN apare prima dată în ea.md.
16:50
Somnul este deseori privit ca un element secundar în rutina zilnică de îngrijire, însă studiile arată că este unul dintre factorii esențiali pentru sănătatea pielii și a părului. Cercetările publicate în Journal of Clinical Sleep Medicine arată că, în timpul somnului profund, organismul activează procese de regenerare celulară care nu au loc la fel de […] Articolul Beneficiile somnului de calitate asupra pielii și părului apare prima dată în ea.md.
16:40
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis Cod Galben de condiții complicate ale vremii, valabil în perioada 4 ianuarie, ora 10:00 – 5 ianuarie, ora 14:00, pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Potrivit meteorologilor, pe arii extinse se vor înregistra depuneri de polei și lapoviță, iar pe drumuri se va forma ghețuș, ceea ce va crea condiții […] Articolul Alertă meteo în Republica Moldova: Cod Galben de polei, lapoviță și ghețuș în toată țara apare prima dată în ea.md.
Acum 6 ore
12:50
Situația la frontieră în ultimele 24 de ore: peste 65.000 de traversări și mai multe încălcări depistate # EA.md
În ultimele 24 de ore, prin punctele de trecere a frontierei Republicii Moldova au fost înregistrate 65.642 de traversări de persoane. Cele mai solicitate puncte de trecere rămân PTF Aeroportul Internațional Chișinău, cu 17.435 de traversări, urmat de PTF Leușeni – 13.021 traversări, PTF Sculeni – 9.164, PTF Palanca – 3.489 și PTF Otaci – […] Articolul Situația la frontieră în ultimele 24 de ore: peste 65.000 de traversări și mai multe încălcări depistate apare prima dată în ea.md.
12:50
Capacitatea de a reține detalii variază semnificativ de la o persoană la alta, iar cercetările din neuroștiință și psihologie explică aceste diferențe printr-o combinație de factori genetici, biologici și de stil de viață. Un element central este structura și funcția hipocampului, regiunea creierului responsabilă cu formarea și consolidarea memoriei. Studii de imagistică cerebrală au arătat […] Articolul De ce unii oameni își amintesc mai multe detalii decât alții? apare prima dată în ea.md.
12:50
Bolile cardiovasculare rămân principala cauză de mortalitate la nivel mondial, însă numeroase cercetări arată că o dietă bogată în legume și fructe poate reduce semnificativ riscul apariției acestora. Antioxidanții, fibrele, vitaminele și mineralele din plante susțin sănătatea vaselor de sânge, reglează tensiunea arterială și scad nivelul colesterolului. Alegerea corectă a fructelor și legumelor, consumate zilnic, […] Articolul Ce legume și fructe protejează sănătatea inimii, conform studiilor apare prima dată în ea.md.
12:50
Studiile recente arată că ceea ce mâncăm poate avea un impact direct asupra sănătății noastre mintale. Anxietatea și depresia nu sunt determinate doar de factori genetici sau stres, ci și de alimentație. Cercetările în neuroștiințe și nutriție demonstrează că anumite alimente pot agrava stările de anxietate sau depresie, în timp ce altele le pot ameliora. […] Articolul Ce alimente influențează anxietatea și depresia apare prima dată în ea.md.
12:50
Seleniul este un mineral esențial prezent în cantități mici în organism, dar cu efecte uriașe asupra sănătății. El acționează ca un antioxidant puternic, protejând celulele de stresul oxidativ și susținând sistemul imunitar, tiroida și fertilitatea. Deși carența de seleniu este rar diagnosticată, ea este mult mai frecventă decât se crede. Potrivit World Health Organization (WHO), […] Articolul Deficitul de seleniu: cum îți slăbește imunitatea fără să-ți dai seama apare prima dată în ea.md.
12:50
Perioada de recuperare după o boală nu înseamnă doar că febra a trecut. Corpul are nevoie de timp și nutrienți ca să-și refacă energia, mușchii și imunitatea. Când alimentația este slabă din cauza lipsei de poftă sau a oboselii, anumite suplimente pot grăbi procesul de vindecare. Iată ce spun studiile despre cele mai utile dintre […] Articolul Suplimente care chiar ajută la refacerea după boală, conform studiilor apare prima dată în ea.md.
12:40
MAE: autoritățile iau în calcul o posibilă faptă penală în cazul moldoveanului găsit mort în Italia # EA.md
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a confirmat decesul unui cetățean moldovean descoperit fără viață pe un câmp din nordul Italiei, prin intermediul Consulatului General al Republicii Moldova la Padova. Bărbatul a fost găsit cu o plagă la nivelul capului, în apropierea localității Malcontenta di Mira, din provincia Veneția. Potrivit informațiilor preliminare oferite de MAE, […] Articolul MAE: autoritățile iau în calcul o posibilă faptă penală în cazul moldoveanului găsit mort în Italia apare prima dată în ea.md.
12:40
Creștere îngrijorătoare a virozelor la copii: spitalele din Chișinău funcționează la capacitate maximă # EA.md
Numărul cazurilor de viroze respiratorii este în creștere accentuată, iar spitalele pentru copii din Chișinău sunt tot mai aglomerate. Serviciile medicale pediatrice activează în regim intens, pe fondul unui val de internări cauzate în special de pneumonii și bronșite, care afectează preponderent copiii cu vârste de până la trei ani. La Spitalul Clinic Municipal de […] Articolul Creștere îngrijorătoare a virozelor la copii: spitalele din Chișinău funcționează la capacitate maximă apare prima dată în ea.md.
12:40
Bărbat de 79 de ani, lovit de o mașină pe strada Hâncești. Victima a fost transportată la spital # EA.md
Un bărbat în vârstă de 79 de ani a fost transportat la spital, după ce a fost accidentat de un automobil pe strada Hâncești din Chișinău. Incidentul s-a produs marți, în jurul orei 17:50. Potrivit informațiilor preliminare oferite de poliție, un automobil de marca Toyota, condus de un bărbat de 44 de ani, a lovit […] Articolul Bărbat de 79 de ani, lovit de o mașină pe strada Hâncești. Victima a fost transportată la spital apare prima dată în ea.md.
12:20
Will Smith, vizat de acuzații grave de hărțuire sexuală. Ce reclamă un muzician despre un incident petrecut într-un hotel din Las Vegas # EA.md
Actorul american Will Smith se confruntă cu acuzații de hărțuire sexuală, după ce violonistul profesionist Brian King Joseph a depus o plângere oficială la Curtea Superioară din California, județul Los Angeles. Acțiunea în instanță a fost înregistrată marți, 30 decembrie, și îl vizează atât pe actor, în vârstă de 57 de ani, cât și compania […] Articolul Will Smith, vizat de acuzații grave de hărțuire sexuală. Ce reclamă un muzician despre un incident petrecut într-un hotel din Las Vegas apare prima dată în ea.md.
12:00
Breaking news: Donald Trump susține că SUA l-au capturat pe Nicolas Maduro după un atac de amploare asupra Venezuelei # EA.md
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat sâmbătă că forțele americane ar fi desfășurat „un atac la scară largă” asupra Venezuelei, în urma căruia liderul de la Caracas, Nicolas Maduro, ar fi fost capturat împreună cu soția sa și scos din țară. Informația a fost făcută publică de Trump pe platforma Truth Social și este […] Articolul Breaking news: Donald Trump susține că SUA l-au capturat pe Nicolas Maduro după un atac de amploare asupra Venezuelei apare prima dată în ea.md.
Ieri
14:50
Menținerea unei greutăți sănătoase nu este doar o chestiune de estetică, ci un factor esențial pentru sănătatea întregului organism. Excesul ponderal poate afecta metabolismul, tensiunea arterială și nivelul de energie, iar pierderea în greutate sănătoasă contribuie la bunăstarea fizică și psihică. Chiar și modificări mici în alimentație, activitate fizică și stil de viață pot produce […] Articolul Cum să-ți menții greutatea și metabolismul echilibrate: obiceiuri și sfaturi practice apare prima dată în ea.md.
14:20
Doi frați de 19 și 20 de ani au fost condamnați la 10 ani de închisoare după ce și-au violat sora mai mică de când avea opt ani. Potrivit Procuraturii Generale, tinerii, pe parcursul mai multor ani, și-au violat sora mai mică la domiciliul părinților, aflat într-un sat din sudul țării, transmite Știri.md. Faptele au […] Articolul Doi frați, condamnați la închisoare pentru violul surorii. Micuța a rămas însărcinată apare prima dată în ea.md.
14:20
Actorul Emilian Crețu a mărturisit că se gândește de ani buni la o carieră politică și că încă ia în calcul să candideze la alegerile prezidențiale. Într-un podcast, scrie protv.md, actorul a confirmat că i s-a propus să participe la alegerile parlamentare. Potrivit spuselor sale, inițiativa a venit de la președinta Maia Sandu, cu care […] Articolul Emilian Crețu, declarație explozivă: „Viitorul președinte pot fi doar eu” apare prima dată în ea.md.
14:20
Atenție, șoferi! Prețul carburanților va urca în primele două săptămâni din ianuarie – află motivul # EA.md
ANRE anunță că benzina și motorina vor crește ca urmare a majorării accizelor, contribuției pentru eficiență energetică și ajustării marjei comerciale. Impactul estimat: +0,56 lei/litru pentru benzină și +0,26 lei/litru pentru motorină, la care se adaugă micile ajustări pentru contribuția energetică și marja comercială. Prețurile vor fi stabilite astfel pentru 3–5 ianuarie 2026: 21,92 lei/litru […] Articolul Atenție, șoferi! Prețul carburanților va urca în primele două săptămâni din ianuarie – află motivul apare prima dată în ea.md.
14:10
Sfârșit tragic în Italia: Un moldovean, împușcat în cap, găsit fără viață pe un câmp din Veneția # EA.md
Trupul neînsuflețit al unui tânăr de 25 de ani din Republica Moldova a fost descoperit într-un câmp din apropierea localității Malcontenta di Mira, Italia. Potrivit presei italiene, acesta lucra ca chelner într-un local din regiunea Veneția. Cotidianul Corriere della Sera scrie că descoperirea macabră a fost făcută pe 31 decembrie de către un bărbat care […] Articolul Sfârșit tragic în Italia: Un moldovean, împușcat în cap, găsit fără viață pe un câmp din Veneția apare prima dată în ea.md.
13:00
Menținerea tensiunii arteriale în limite normale și protejarea sistemului cardiovascular sunt esențiale pentru o viață sănătoasă, indiferent de vârstă. Fluctuațiile tensiunii pot provoca oboseală, dureri de cap și pot crește riscul de afecțiuni grave, precum infarctul sau accidentele vasculare cerebrale. De aceea, este important să adoptăm obiceiuri care să sprijine funcționarea corectă a inimii și […] Articolul Cum să ai grijă de inimă și de tensiunea arterială: sfaturi practice pentru fiecare zi apare prima dată în ea.md.
07:20
Începând cu 1 ianuarie 2026, persoanele fizice care prestează servicii în mod independent vor putea activa în baza unui nou regim fiscal. Codul fiscal a fost modificat prin completarea Titlului II cu Capitolul 10¹⁴ „Regimul fiscal al antreprenorilor independenți”, introdus prin Legea nr. 228/2025. Antreprenor independent este persoana fizică rezidentă care desfășoară individual activitate […] Articolul De la 1 ianuarie 2026, antreprenorii independenți intră într-un nou regim fiscal apare prima dată în ea.md.
07:20
Se schimbă regulile la pensie în 2026? Ministra Muncii clarifică zvonurile despre vârsta de pensionare # EA.md
Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a dat asigurări că nu se discută despre o nouă majorare a vârstei de pensionare. „La acest moment, vârsta rămâne neschimbată”, a precizat oficialul în cadrul emisiunii „Rezoomat”. „- Sunt voci care spun că vârsta de pensionare va crește și mai mult și va fi raportată la […] Articolul Se schimbă regulile la pensie în 2026? Ministra Muncii clarifică zvonurile despre vârsta de pensionare apare prima dată în ea.md.
07:20
Stadionul Național și Centrul „Universul”, pe agenda PAS: 18 milioane de lei pentru studii și cultură # EA.md
Parlamentul Republicii Moldova a aprobat majorarea bugetului Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale cu 12 milioane de lei, bani destinați elaborării studiului de fezabilitate pentru proiectul Stadionului Național „Arena Națională”. Deputatul Radu Marian a precizat că amendamentul a fost înaintat împreună cu Maxim Potîrniche și marchează primul pas spre realizarea unui obiectiv sportiv de anvergură națională. […] Articolul Stadionul Național și Centrul „Universul”, pe agenda PAS: 18 milioane de lei pentru studii și cultură apare prima dată în ea.md.
07:20
„Mi-a cerut să facem verighete din dinți de aur, smulși cu cleștele” – mărturii cutremurătoare ale ex-concubinei fiului suspectului din Beriozchi # EA.md
O fostă concubină a unui fiu al suspectului de 59 de ani din Beriozchi, bănuit că ar fi ucis 3 oameni, iar trupurile acestora le-ar fi dat hrană porcilor, a oferit detalii șocante despre ororile comise în familia acestuia, scrie UNIMEDIA. „A scos o cutie cu dinți omenești din aur și mi-a propus să ne […] Articolul „Mi-a cerut să facem verighete din dinți de aur, smulși cu cleștele” – mărturii cutremurătoare ale ex-concubinei fiului suspectului din Beriozchi apare prima dată în ea.md.
07:10
Zeci de tineri din raioanele Râșcani și Glodeni au reușit să lanseze sau să-și modernizeze afacerile datorită proiectului „Abilitarea Tinerilor Antreprenori”, implementat de Asociația Obștească „Baștina” și finanțat de Uniunea Europeană. De la cabinete logopedice modernizate, cafenele rurale, până la ateliere de sculptură, echipamente agricole și apicole, beneficiarii spun că finanțarea a venit exact […] Articolul Cu sprijin european, tinerii antreprenori din nordul țării își cresc afacerile și visele apare prima dată în ea.md.
07:10
România dă startul primei autostrăzi din Moldova: licitația pentru primii kilometri a fost lansată # EA.md
Ultimul tronson al Autostrăzii Unirii A8 a intrat în procedura de licitație, a anunțat secretarul de stat din cadrul Ministerului Transporturilor, Horațiu Cosma. Proiectul prevede și realizarea unui segment de autostradă pe teritoriul Republicii Moldova, care va deveni astfel prima șosea de mare viteză din țară. „Finalul acestui an ne aduce o veste excelentă […] Articolul România dă startul primei autostrăzi din Moldova: licitația pentru primii kilometri a fost lansată apare prima dată în ea.md.
07:10
„Compensațiile nu sunt o soluție pe termen lung”. Natalia Plugaru cere regândirea „ajutorului la contor” # EA.md
Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, afirmă că programul „ajutor la contor” are caracter temporar și va fi regândit. „Nu trebuie să ne bazăm pe compensații, ci să sprijinim gospodăriile să devină mai eficiente energetic”, a declarat Plugaru în cadrul emisiunii „Rezoomat”. „Trebuie să înțelegem că este un program temporar care a fost […] Articolul „Compensațiile nu sunt o soluție pe termen lung”. Natalia Plugaru cere regândirea „ajutorului la contor” apare prima dată în ea.md.
07:10
Autoritățile lituaniene, în cadrul pregătirilor pentru crearea unei linii de apărare în regiunea Baltică de-a lungul granițelor cu Rusia și Belarus, instalează pe podurile de frontieră „construcții inginerești pentru fixarea explozibililor”. Acest lucru a fost comunicat de LRT, cu referire la armata lituaniană, scrie digi24.ro. „Podurile și drumurile sunt alese ținând cont de amplasarea obstacolelor […] Articolul Măsură istorică: Lituania planifică minarea podurilor de la granița cu Rusia și Belarus apare prima dată în ea.md.
07:10
Ziua mult așteptată a devenit realitate pentru cetățenii Republicii Moldova. Începând cu 1 ianuarie 2026, moldovenii vor putea utiliza serviciile de telefonie mobilă în Uniunea Europeană fără costuri suplimentare de roaming. Apelurile, SMS-urile și internetul mobil vor fi taxate la aceleași tarife ca în țară, o schimbare care aduce libertate de comunicare și economii considerabile […] Articolul Moldova intră în zona „roam like at home”: apeluri și internet fără costuri în UE, din 2026 apare prima dată în ea.md.
07:10
Industria muzicală din Moldova e în plină ascensiune, iar artiștii par tot mai curajoși, dar Nicu Țărnă, solistul trupei „Gândul Mâței” și directorul „Teatrului Fără Nume”, are o altă părere. În podcastul „Mama Răniților” cu Daniela Montecore, el a criticat dur muzica actuală, numind-o „dezastru”. Nicu Țărnă crede că dacă publicul e fascinat de […] Articolul Nicu Țărnă critică dur artiștii autohtoni: „E dezastru! Irina Rimes nu-mi place” apare prima dată în ea.md.
07:10
Procuratura Anticorupție a încheiat urmărirea penală și a trimis în judecată dosarul în care directoarea unui centru medical din Chișinău este acuzată de falsificarea documentelor oficiale. Dosarul a fost inițiat în urma autosesizării procurorului în cadrul unei cauze privind finanțarea ilegală a campaniei electorale a unui candidat la alegerile prezidențiale din 2020, transmite noi.md. […] Articolul Directoarea unui centru medical din Chișinău, anchetată pentru falsificarea documentelor apare prima dată în ea.md.
07:10
Până pe 30 decembrie 2025, românii conduc clasamentul celor care părăsesc Regatul Unit, depășind net celelalte naționalități din UE, inclusiv cei 25.000 de polonezi întorși acasă. Potrivit Oficiului Național de Statistică din Marea Britanie, între iunie 2024 și iunie 2025, 37.000 de români au părăsit țara, în timp ce doar 14.000 au venit. Cauzele […] Articolul Românii fug din Marea Britanie mai rapid decât oricare alt cetățean UE apare prima dată în ea.md.
07:00
Piața imobiliară se află într-un blocaj vizibil: tranzacțiile s-au prăbușit, iar prețurile locuințelor continuă să crească. În trimestrul al doilea al anului, vânzările au scăzut cu aproximativ 65%, menținând trendul negativ din perioadele anterioare. În același timp, apartamentele au ajuns la prețuri record, depășind pragul de 1.700 de euro pe metru pătrat. Potrivit expertului imobiliar […] Articolul Piața imobiliară bate pasul pe loc: tot mai puține tranzacții, prețuri la cote istorice apare prima dată în ea.md.
07:00
Construcție ilegală într-o zonă protejată: Ministerul Mediului trimite cazul pe masa Procuraturii # EA.md
Autoritățile au depus un denunț la Procuratură după ce au constatat daune semnificative aduse mediului, ca urmare a construcției unei case private în Parcul Valea Morilor din Capitală, anunță Inspectoratul pentru Protecția Mediului (IPM). Investigația realizată de echipa emisiunii „Cutia Neagră” cu Mariana Rață indică faptul că imobilul ar aparține lui Vladimir Andronachi, transmite […] Articolul Construcție ilegală într-o zonă protejată: Ministerul Mediului trimite cazul pe masa Procuraturii apare prima dată în ea.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:20
După un divorț intens mediatizat, influencerița Katy Black a atras din nou atenția în mediul online. Rămasă fără Porsche-ul care a revenit fostului soț în urma partajului, aceasta și-a făcut un cadou de sărbători și a achiziționat un Audi Q8 nou. Vedeta a publicat imaginile pe rețelele sociale, unde a transmis un mesaj despre independență […] Articolul (foto) Katy Black, apariție surpriză după divorț: ce automobil și-a cumpărat apare prima dată în ea.md.
15:20
Bucătarul Alexandru Comerzan și influencerul Cristi Cebotari au lăsat competițiile obișnuite și s-au întrecut într-o provocare cu iz de sărbătoare: colindele. Alături de ansamblul „Doruri Nistrene”, cei doi s-au împărțit în tabere – Cristi a mers cu „capra”, iar Alexandru a colindat gospodăriile din raionul Dubăsari. Atmosfera a fost una autentică, cu glume, dans și […] Articolul (Video) Alexandru Comerzan și Cristi Cebotari, provocare de sărbători la Dubăsari apare prima dată în ea.md.
15:10
Sărbătorile de Anul Nou din Olanda s-au transformat într-un adevărat coșmar. Două persoane au murit în accidente cauzate de artificii – un adolescent de 17 ani din Nijmegen și un bărbat de 38 de ani din Aalsmeer – iar alte trei persoane au fost grav rănite. În plus, o biserică istorică din centrul Amsterdamului, Vondelkerk, […] Articolul Revelion de coșmar în Olanda: doi morți, zeci de răniți și biserică în flăcări apare prima dată în ea.md.
15:10
(Foto/Video) Imagini cu noua mașină a Andreei Bostanica: Bentley 2026, apariție care a atras toate privirile # EA.md
Andreea Bostanica a început anul cu o nouă achiziție impresionantă. Influencerița originară din Republica Moldova și-a completat colecția auto cu un Bentley, model 2026, pe care l-a prezentat fanilor prin imagini și videoclipuri publicate pe Instagram. Postarea a atras rapid mii de reacții, iar mesajul vedetei a stârnit curiozitatea urmăritorilor. Noua mașină vine după alte […] Articolul (Foto/Video) Imagini cu noua mașină a Andreei Bostanica: Bentley 2026, apariție care a atras toate privirile apare prima dată în ea.md.
15:00
În noaptea dintre ani, armata rusă a lansat peste 200 de drone asupra Ucrainei, vizând în special infrastructura energetică din mai multe regiuni, printre care Odesa, Cernigov, Volin, Harkov, Zaporojia, Rivne și Sumî. În urma atacurilor, mii de locuințe au rămas fără electricitate, iar pagubele materiale sunt semnificative, transmite ipn.md. Guvernatorul regiunii Volin, Ivan Rudnițkii, […] Articolul Atac rusesc de amploare în noaptea dintre ani: regiuni ucrainene în beznă și în foc apare prima dată în ea.md.
11:50
Un cetățean al Republicii Moldova și-a pierdut viața în Italia, cu câteva ore înainte de Revelion, în urma exploziei unei petarde. Incidentul a avut loc în apropiere de Roma, între cartierele Acilia și Vitinia. Potrivit presei italiene, tragedia s-a produs pe strada Cortemaggiore, în jurul orei 17:30. La sosirea echipajului medical, bărbatul, în vârstă de […] Articolul Tragedie de Revelion în Italia: un moldovean a murit după explozia unei petarde apare prima dată în ea.md.
11:50
În primele opt ore ale anului, Serviciul 112 a înregistrat 1.826 de apeluri, confirmând rolul esențial al acestui număr unic în gestionarea situațiilor de urgență și protecția populației. Cele mai multe solicitări au vizat intervenții medicale – 602 cazuri, urmate de apeluri către Poliție – 403, și intervenții ale pompierilor și salvatorilor – 31 de […] Articolul Peste 1.800 de apeluri la 112 în primele ore ale anului apare prima dată în ea.md.
11:40
Alegeri cruciale în 2026: Țări europene și nu numai, în fața unor voturi care pot schimba viitorul continentului # EA.md
Anul 2025 a fost marcat de schimbări politice majore, iar 2026 promite să fie unul decisiv pentru Europa. Ungaria: se încheie epoca Orban?În aprilie, ungurii vor merge la alegeri parlamentare. Miza principală: va rămâne Viktor Orban la conducerea țării, aflat la putere neîntrerupt din 2010 cu partidul său de dreapta Fidesz? Principalul său rival este […] Articolul Alegeri cruciale în 2026: Țări europene și nu numai, în fața unor voturi care pot schimba viitorul continentului apare prima dată în ea.md.
10:50
Banca Națională a Moldovei a publicat valorile oficiale ale monedelor pentru prima zi a anului 2026. 1 euro = 19,75 lei 1 dolar american = 16,79 lei 1 leu românesc = 3,87 lei 1 rublă rusească = 0,21 lei 1 hrivnă ucraineană = 0,39 lei Cifrele arată evoluția monedelor în contextul începutului de an și […] Articolul Curs valutar 1 ianuarie 2026: Euro și dolar – cât costă azi apare prima dată în ea.md.
10:50
Prima zi a anului nu este doar începutul unui calendar nou, ci și un moment încărcat de tradiții și superstiții menite să aducă noroc, sănătate și prosperitate pentru următoarele 12 luni. Potrivit credințelor populare, anul trebuie să înceapă „curat”. Se recomandă purtarea unei haine noi sau măcar a unui obiect nou, simbol al reînnoirii și […] Articolul 1 ianuarie: Ce trebuie să faci și ce să eviți pentru un an plin de noroc și sănătate apare prima dată în ea.md.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.