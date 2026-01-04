(VIDEO) Topul inculpaților celebri din Moldova în 2025: Cine a ajuns după gratii și cine a reușit să fugă

07:20

O fostă concubină a unui fiu al suspectului de 59 de ani din Beriozchi, bănuit că ar fi ucis 3 oameni, iar trupurile acestora le-ar fi dat hrană porcilor, a oferit detalii șocante despre ororile comise în familia acestuia, scrie UNIMEDIA. „A scos o cutie cu dinți omenești din aur și mi-a propus să ne […] Articolul „Mi-a cerut să facem verighete din dinți de aur, smulși cu cleștele” – mărturii cutremurătoare ale ex-concubinei fiului suspectului din Beriozchi apare prima dată în ea.md.