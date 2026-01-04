Trump: „Am urmărit capturarea lui Maduro ca pe un show TV”

07:00

Piața imobiliară se află într-un blocaj vizibil: tranzacțiile s-au prăbușit, iar prețurile locuințelor continuă să crească. În trimestrul al doilea al anului, vânzările au scăzut cu aproximativ 65%, menținând trendul negativ din perioadele anterioare. În același timp, apartamentele au ajuns la prețuri record, depășind pragul de 1.700 de euro pe metru pătrat. Potrivit expertului imobiliar […]