Beneficiile somnului de calitate asupra pielii și părului

10:50

Prima zi a anului nu este doar începutul unui calendar nou, ci și un moment încărcat de tradiții și superstiții menite să aducă noroc, sănătate și prosperitate pentru următoarele 12 luni. Potrivit credințelor populare, anul trebuie să înceapă „curat”. Se recomandă purtarea unei haine noi sau măcar a unui obiect nou, simbol al reînnoirii și […] Articolul 1 ianuarie: Ce trebuie să faci și ce să eviți pentru un an plin de noroc și sănătate apare prima dată în ea.md.