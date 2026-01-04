Facturi mai mari la energia electrică din ianuarie. Ce spun autoritățile

17:10

Un tânăr de 19 ani din raionul Călărași a fost condamnat după ce a incendiat un automobil de serviciu al poliției, în semn de răzbunare față de oamenii legii. Incidentul a avut loc în noiembrie 2025, după ce tânărului i-a fost întocmit un proces-verbal contravențional pentru mai multe încălcări ale regulilor de circulație, iar mașina […]