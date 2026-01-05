Criza gazelor în Transnistria: Cine controlează cu adevărat robinetul energetic?
EA.md, 5 ianuarie 2026 07:20
Criza energetică din regiunea transnistreană, declanșată de oprirea livrărilor de gaze de către Gazprom, a fost cauzată de decizii asumate de Federația Rusă și de refuzul administrației de la Tiraspol de a adopta soluții europene transparente. O analiză Stopfals.md prezintă întreaga cronologie a evenimentelor care au condus la această situație. La un an de […]
• • •
Acum o oră
07:30
O situație ieșită din comun a avut loc la Unitatea de Primiri Urgente din Căușeni: un tată și-a adus copilul pentru examinare medicală și l-a părăsit în spital timp de două zile. Incidentul s-a produs în seara zilei de 31 decembrie, când un copil în vârstă de 12 ani a fost adus cu ambulanța, […]
07:30
Începând cu acest an, șoferii din Republica Moldova pot obține un nou model de permis de conducere, aliniat standardelor europene, care sporește securitatea documentelor și contribuie la digitalizarea serviciilor publice. ASP anunță că permisele actuale rămân valabile până la expirarea lor, transmite tvrmoldova.md. Noul permis va avea un design modern și va fi mult […]
07:30
Dosarul ce vizează finanțarea ilegală a partidelor politice, în care este implicată fosta deputată Marina Tauber, asociată cu fugarul Ilan Șor, rămâne în examinare la Curtea de Apel. Până acum, partea acuzării și-a prezentat probele aferente apelului declarat de procuror, precum și probele aferente cererilor de apel înaintate de apărare, a precizat serviciul de […]
07:30
Începând cu 1 ianuarie, moldovenii aflați în statele Uniunii Europene pot comunica la telefon aproape ca acasă. Datorită aplicării regimului „Roam Like at Home", operatorii mobili oferă apeluri, SMS-uri și internet mobil la tarife naționale, fără costuri suplimentare de roaming pe teritoriul UE. Contactată de IPN, Michelle Iliev, secretar de stat digitalizare în cadrul […]
07:20
07:20
Avocata Doina Ioana Străisteanu și-a exprimat indignarea față de faptul că, pentru anul 2026, va trebui să plătească aproape 25.000 de lei pentru polița medicală, acoperind atât costul pentru ea, cât și pentru avocatul său stagiar. „Acesta e prețul libertății de exprimare și de întrunire! Plătim pentru protestul nostru împotriva proiectului absurd de lege […]
07:20
Cristi Cebotari, copilărie plină de aventuri: „Tare am vrut să-l dau la acordeon” și secretele păstrate de bunica # EA.md
Cristi Cebotari, copilărie plină de aventuri: „Tare am vrut să-l dau la acordeon" și secretele păstrate de bunica # EA.md

Influencerul Cristian Cebotari a crescut într-o copilărie plină de aventuri, dar a rămas mereu un copil calm și echilibrat. Încă de mic, pasiunea pentru sport i-a modelat parcursul ulterior. Într-un vlog realizat de bucătarul Alexandru Comerzan, bunica sa, Valentina, a povestit una dintre poznele care au rămas în amintirea familiei, scrie UNIMEDIA. „Stăm în […]
07:20
Ultimele zile ale moldoveanului ucis la Veneția, reconstituite de presă: detalii cutremurătoare despre o crimă brutală # EA.md
Ultimele zile ale moldoveanului ucis la Veneția, reconstituite de presă: detalii cutremurătoare despre o crimă brutală # EA.md

Trupul neînsuflețit al lui Sergiu Tarna, un tânăr moldovean de 25 de ani, a fost descoperit pe 31 decembrie de carabinieri, într-o zonă de câmp din localitatea Mira, provincia Veneția. În ultimii cel puțin doi ani, viața lui Sergiu se lega aproape exclusiv de barul „Dalla Moretta", aflat în centrul orașului Mestre, pe strada Palazzo […]
07:20
Coșmarul taxelor vamale s-ar putea termina: taxele pentru colete din străinătate, incluse direct în preț # EA.md
Coșmarul taxelor vamale s-ar putea termina: taxele pentru colete din străinătate, incluse direct în preț # EA.md

Taxele pentru coletele din străinătate ar putea fi integrate direct în prețul final al produselor, o măsură analizată de autorități în contextul posibilei impozitări a coletelor cu valoare de până la 150 de euro. Potrivit ministrului Finanțelor, Andrian Gavriliță, aplicarea ar putea avea loc din a doua jumătate a anului, după ce va fi […]
07:20
Cadou de lux sau simplu zvon? Povestea divinului de 3.000 € care îi leagă pe Filat și Plahotniuc # EA.md
Cadou de lux sau simplu zvon? Povestea divinului de 3.000 € care îi leagă pe Filat și Plahotniuc # EA.md

Cadoul pregătit de Vlad Filat pentru Vladimir Plahotniuc, aflat în detenție la Penitenciarul nr. 13, a stârnit un val de reacții pe rețelele sociale. O sticlă de divin „Ștefan cel Mare", vechi de 60 de ani, publicată de Filat alături de un mesaj special cu ocazia zilei de naștere a lui Plahotniuc, are un preț […]
07:20
Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a declarat că Armata Națională va renunța la automatele AK-47 și AK-74, în cadrul unei tranziții treptate la calibrul NATO, aducând beneficii logistice și operaționale și marcând o etapă importantă de modernizare. „Vom trece definitiv la armamentul folosit în Occident, la calibrul NATO, care ne dă posibilitate și acces la […]
07:20
Începând cu 1 ianuarie, consumatorii vor plăti mai mult pentru energia electrică, după ce statul va înceta să mai acorde compensații pentru primii 110 kW din ajutorul oferit de UE. Astfel, tarifele vor reveni la nivelul stabilit în iulie 2025. Dacă, în 2025, consumatorii Premier Energy plateau 2 lei şi 34 de bani pentru […]
07:20
„Rănit de dragoste, atras de credință”– Emilian Crețu dezvăluie ce l-a făcut pe fratele său să aleagă viața monahală pe Athos # EA.md
Emilian Crețu, despre relația surorii sale cu Renato Usatîi și donația de 100.000 de lei: „Era să fim rude" # EA.md

Influencerul Emilian Crețu a dezvăluit motivul pentru care fratele său mai mare a ales viața monahală pe Muntele Athos, unde trăiește de aproape zece ani. „Dezamăgirile în dragoste l-au împins spre această alegere. A dus această fire extremă până la capăt și, probabil, acolo a găsit liniștea pe care o căuta", a povestit actorul în […]
07:20
Autoritatea Națională de Integritate nu va verifica averea deputatului Vasile Costiuc, liderul Partidului „Democrația Acasă", respingând sesizarea depusă la mijlocul lunii decembrie 2025. În document se invoca faptul că acesta nu ar fi declarat funcția de administrator al unei companii din România și posibilele venituri aferente. Vasile Costiuc afirmă însă că a inițiat procedura de […]
07:10
Un angajat al Ministerului Afacerilor Interne a fost reținut pentru 72 de ore, fiind bănuit că a provocat un accident rutier în stare de ebrietate. Incidentul a avut loc în ultima zi a anului 2025, în jurul orei 15:45, pe strada Armenească, în centrul Chișinăului. Potrivit surselor Pulsmedia.md, ar fi vorba despre Vadim Bujor, […]
07:10
Vești bune pentru părinți: Indemnizația unică pentru nou-născuți crește – află cât vor primi mamele în 2026 # EA.md
Vești bune pentru părinți: Indemnizația unică pentru nou-născuți crește – află cât vor primi mamele în 2026 # EA.md

Femeile care vor naște în 2026 vor beneficia de o indemnizație unică mai mare decât în prezent. Începând cu 1 ianuarie, suma va fi majorată la 21.886 de lei, conform deciziei Guvernului. Astfel, Guvernul a aprobat proiectul de modificare a anexei nr. 1 la Regulamentul privind stabilirea și plata indemnizațiilor pentru familiile cu copii, aprobat […]
07:10
Un bloc de locuit de pe strada Nicolae Zelinski, din sectorul Botanica al municipiului Chișinău, a fost afectat după construirea unui etaj suplimentar pe acoperiș. Potrivit unor imagini video publicate de un internaut, lucrările au provocat fisuri în pereți și degradarea fațadei clădirii. Totodată, în imagini se poate observa că la structura de rezistență […]
Acum 24 ore
15:30
Stresul cronic afectează sănătatea fizică și emoțională, influențând somnul, imunitatea, greutatea, dispoziția și nivelul de energie. Deși nu poate fi eliminat complet, corpul are capacitatea de a-și crește reziliența prin nutriție. Cercetările arată că anumite alimente pot reduce inflamația, sprijini echilibrul hormonal și pot regla activitatea neurotransmițătorilor implicați în răspunsul la stres. O alimentație corespunzătoare […]
15:30
După vârsta de 35 de ani, pielea începe natural să piardă din colagen și elastină, două proteine care îi conferă fermitate și elasticitate. Producția acestor fibre încetinește odată cu trecerea timpului, iar primele semne devin vizibile: riduri fine, textură neuniformă, pierderea volumului și aspectul mai tern al tenului. Alimentația joacă un rol decisiv în modul […]
12:00
Într-un episod recent al podcastului moderat de Lorena Bogza, Emilian Crețu a vorbit deschis despre prima sa iubire și despre cum experiențele sentimentale l-au format ca om și actor. „Prima mea iubire a fost Iulia, fata preotului din sat. De aceea cântam în cor la biserică – doar ca să o pot vedea. Relația noastră […]
11:50
(VIDEO) Topul inculpaților celebri din Moldova în 2025: Cine a ajuns după gratii și cine a reușit să fugă # EA.md
(VIDEO) Topul inculpaților celebri din Moldova în 2025: Cine a ajuns după gratii și cine a reușit să fugă # EA.md

Anul 2025 a fost marcat de un val de condamnări pentru persoane publice și politicieni din Moldova, mulți dintre ele fugari ani la rând. Penitenciarul nr. 13 a devenit, pentru unii, primul loc de detenție după ani de căutări internaționale, transmite tv8.md. Vlad Plahotniuc și Constantin Țuțu în fața justițieiOligarhul Vlad Plahotniuc a fost reținut […]
11:40
Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, și soția sa, Cilia Flores, se confruntă cu acuzații grave în Statele Unite, inclusiv traficul de droguri și conspirație cu scop terorist, după ce au fost capturați și aduși pe teritoriul american, a anunțat procurorul general al SUA, Pam Bondi, scrie agrepres.ro. „Nicolas Maduro și Cilia Flores au fost puși sub […]
11:40
Marian, tânăr diagnosticat cu leucemie acută, are nevoie urgent de 48.000 de euro pentru tratament # EA.md
Marian, tânăr diagnosticat cu leucemie acută, are nevoie urgent de 48.000 de euro pentru tratament # EA.md

Marian Mocanu, un tânăr de 24 de ani din satul Giurgiulești, raionul Cahul, duce o luptă disperată cu o formă severă de leucemie acută. Boala a fost depistată în mai 2024, iar medicii au recomandat tratament de urgență peste hotare – singura șansă reală de supraviețuire. Tânărul a ajuns în Turcia și a trecut deja […]
11:40
Când trebuie despodobit bradul de Crăciun. Preoții explică semnificația pomului de sărbători # EA.md
Când trebuie despodobit bradul de Crăciun. Preoții explică semnificația pomului de sărbători # EA.md

Despărțirea de bradul de Crăciun rămâne pentru mulți un moment încărcat de simbolism. După sărbători, apare întrebarea: când este momentul potrivit să scăpăm de ornamente și să scoatem bradul din casă, respectând tradiția românească transmit stirileprotv.ro. Data recomandată de tradițieConform calendarului creștin ortodox, bradul nu ar trebui să rămână împodobit după sărbătoarea Sfântului Ioan, pe […]
11:30
Ucraina și principalii săi aliați europeni au convenit, sâmbătă, la Kiev, să continue negocierile pentru încheierea războiului cu Rusia. Decizia a fost luată în cadrul unei reuniuni a consilierilor de securitate din 15 state, înaintea summitului „Coaliției Voinței", programat săptămâna viitoare în Franța, relatează Agrepres.ro. La întâlnire au participat reprezentanți ai Franței, Germaniei, Canadei, precum […]
11:30
În perioada sărbătorilor de iarnă, Poliția Republicii Moldova anunță intensificarea patrulărilor rutiere pe principalele trasee naționale, în special pe drumurile care duc spre punctele de trecere a frontierei de stat. Măsura vine în contextul creșterii semnificative a fluxului de transport, specific acestei perioade. O atenție sporită este
11:30
Majorarea accizelor la carburanți începe deja să se resimtă la pompă, iar mulți șoferi au ales să-și facă plinul în avans, temându-se de noi creșteri de preț în perioada următoare. În ultimele zile, benzina s-a scumpit cu 18 bani, iar motorina cu 14 bani față de ziua precedentă, iar estimările indică o tendință de creștere […] Articolul Șoferii se grăbesc să-și facă plinul, de teama scumpirilor la carburanți apare prima dată în ea.md.
11:20
Începând cu 1 ianuarie, consumatorii din Republica Moldova vor achita facturi mai mari la energia electrică, după ce statul nu va mai acorda compensații pentru primii 110 kWh consumați. Măsura vine în contextul încheierii schemei de sprijin finanțate de Uniunea Europeană, iar tarifele revin la nivelul stabilit în luna iulie 2025. Astfel, consumatorii deserviți de […] Articolul Facturi mai mari la energia electrică din ianuarie. Ce spun autoritățile apare prima dată în ea.md.
09:50
Președintele SUA, Donald Trump, a comentat pentru prima dată în detaliu operațiunea americană din Venezuela, în urma căreia liderul venezuelean Nicolás Maduro a fost reținut. Într-un interviu acordat Fox News, Trump a declarat că a urmărit desfășurarea operațiunii în timp real, dintr-o locație securizată din Mar-a-Lago. „Nu am mai văzut niciodată așa ceva. Am putut […] Articolul Trump: „Am urmărit capturarea lui Maduro ca pe un show TV” apare prima dată în ea.md.
09:50
Vicepremierul și ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a declarat că, în contextul ultimelor evenimente din Venezuela, este esențial să fie asigurat „un proces de tranziție democratică care să răspundă nevoilor și intereselor poporului venezuelan” transmite moldpres.md. Aceasta este prima reacție oficială a autorităților de la Chișinău după reținerea președintelui Venezuelei, Nicolás Maduro, […] Articolul Popșoi: Legitimitatea regimului Maduro a fost contestată mult timp apare prima dată în ea.md.
09:40
Republica Moldova se află într-o dependență majoră de importurile de lapte din Ucraina, arată datele oficiale prezentate de Ministerul Agriculturii pentru anul 2025. Potrivit autorităților, procesatorii moldoveni se bazează covârșitor pe materia primă din țara vecină, în condițiile unui dezechilibru profund între consum și producția internă, transmite rupor.md. Conform informațiilor preliminare ale Serviciului Vamal, în […] Articolul Ministerul Agriculturii: Moldova depinde în proporție de 66% de laptele din Ucraina apare prima dată în ea.md.
09:30
Ziua de 4 ianuarie 2026 vine cu un context astral favorabil pentru anumite semne zodiacale. Potrivit astrologilor, dinamica dintre Mercur și Saturn creează un echilibru între claritate mentală și disciplină, iar patru zodii reușesc să transforme această energie în abundență și noroc concret, scrie catine.ro. Deși influențele astrale sunt resimțite de toate semnele, Racii, Fecioarele, […] Articolul Patru zodii atrag abundența pe 4 ianuarie 2026. Cine sunt norocoșii zilei apare prima dată în ea.md.
09:30
Articolul Ce faci dacă varza pentru sarmale e prea sărată. Truc simplu și eficient apare prima dată în ea.md.
Ieri
19:00
Intervenția SUA în Venezuela confirmă intrarea într-o nouă etapă a relațiilor internaționale, dominată de forță și de revenirea la sfere de influență, susține expertul în geopolitică Ștefan Popescu, într-o analiză publicată la 3 ianuarie 2026 pe gandul.ro. Potrivit acestuia, acțiunea americană transmite un semnal clar: marile puteri nu mai tolerează ambiguități în zonele considerate vitale. […] Articolul Analiză: „Operațiunea din Venezuela” marchează sfârșitul ordinii mondiale bazate pe reguli apare prima dată în ea.md.
19:00
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că Statele Unite vor prelua conducerea Venezuelei în perioada următoare, după capturarea fostului lider de la Caracas, Nicolas Maduro. Declarațiile au fost făcute vineri seara, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Mar-a-Lago. Trump a precizat că administrația americană va gestiona tranziția țării către democrație, subliniind că scopul […] Articolul Trump: SUA vor prelua temporar conducerea Venezuelei după capturarea lui Nicolas Maduro apare prima dată în ea.md.
17:20
Un incident grav a avut loc pe 23 decembrie, la un zbor programat pe ruta Vancouver–Viena, după ce un pilot al companiei Air India a fost depistat sub influența alcoolului chiar înainte de decolare. Pasagerii au fost anunțați în ultimul moment despre o întârziere, fără a li se explica inițial cauza, scrie adevarul.ro. La scurt […] Articolul Pilot depistat băut înainte de decolare, scos din avion, Air India apare prima dată în ea.md.
17:20
Emilian Crețu, despre relația surorii sale cu Renato Usatîi și donația de 100.000 de lei: „Era să fim rude” # EA.md
Actorul și prezentatorul Emilian Crețu a vorbit deschis despre relația pe care sora sa, Nina Crețu, a avut-o cu politicianul Renato Usatîi și despre donația de aproape 100.000 de lei făcută de aceasta în campania electorală din 2025. Declarațiile au fost făcute în cadrul Podcastului Lorenei. Crețu a spus că el și Renato Usatîi se […] Articolul Emilian Crețu, despre relația surorii sale cu Renato Usatîi și donația de 100.000 de lei: „Era să fim rude” apare prima dată în ea.md.
17:10
Un tânăr de 19 ani din raionul Călărași a fost condamnat după ce a incendiat un automobil de serviciu al poliției, în semn de răzbunare față de oamenii legii. Incidentul a avut loc în noiembrie 2025, după ce tânărului i-a fost întocmit un proces-verbal contravențional pentru mai multe încălcări ale regulilor de circulație, iar mașina […] Articolul A dat foc unei mașini de poliție din răzbunare. Un tânăr de 19 ani, la închisoare apare prima dată în ea.md.
17:00
Opt cetățeni ruși au obținut cetățenia Republicii Moldova, printre ei membri ai trupei „Bi‑2” # EA.md
Președintele Republicii Moldova a semnat la 31 decembrie un decret prin care opt cetățeni ruși au primit cetățenia moldovenească, informează logos-press. Printre noii cetățeni se numără Gleb Kolyadin, aranjator muzical, și Evgheni Remizovski, operator și montator al trupei „Bi‑2”, alături de alți șase cetățeni ruși. Decizia face parte din procedurile oficiale de acordare a cetățeniei […] Articolul Opt cetățeni ruși au obținut cetățenia Republicii Moldova, printre ei membri ai trupei „Bi‑2” apare prima dată în ea.md.
17:00
O fată de 14 ani din Dubăsari, transportată la Chișinău în comă alcoolică după petrecerea de Revelion # EA.md
Potrivit IPN, o fată de 14 ani, care sărbătorea Revelionul la prieteni, a consumat alcool de casă și a leșinat. Inițial a fost internată la spitalul din Dubăsari, unde i s-a acordat primul ajutor, iar a doua zi a fost transportată la Chișinău pentru tratament suplimentar. Medicii atrag atenția asupra pericolelor consumului de alcool de […] Articolul O fată de 14 ani din Dubăsari, transportată la Chișinău în comă alcoolică după petrecerea de Revelion apare prima dată în ea.md.
16:50
Tragedia din Elveția: Femeia cu cască neagră, suspectată că a declanșat incendiul mortal din barul „Le Constellation” # EA.md
Anchetatorii din Elveția suspectează că o femeie misterioasă, purtând o cască neagră și surprinsă ținând o sticlă cu artificii aproape de tavan, ar fi declanșat incendiul din barul „Le Constellation” din Crans-Montana, în noaptea de Revelion. Incidentul s-a soldat cu 40 de morți și 119 răniți, transformând o petrecere în tineri și adolescenți într-un adevărat […] Articolul Tragedia din Elveția: Femeia cu cască neagră, suspectată că a declanșat incendiul mortal din barul „Le Constellation” apare prima dată în ea.md.
16:50
Postul public Moldova 1 s-a confruntat cu un incident neașteptat în noaptea de Revelion. Drona utilizată pentru imagini de ansamblu de la spectacolul din Piața Marii Adunări Naționale (PMAN) a fost deturnată de persoane necunoscute și nu a mai putut fi recuperată, geolocația acesteia devenind inaccesibilă, scrie radiomoldova.md. „Este regretabil că, la scurt timp după […] Articolul Dronă a postului Moldova 1, furată în noaptea de Revelion din PMAN apare prima dată în ea.md.
16:50
Somnul este deseori privit ca un element secundar în rutina zilnică de îngrijire, însă studiile arată că este unul dintre factorii esențiali pentru sănătatea pielii și a părului. Cercetările publicate în Journal of Clinical Sleep Medicine arată că, în timpul somnului profund, organismul activează procese de regenerare celulară care nu au loc la fel de […] Articolul Beneficiile somnului de calitate asupra pielii și părului apare prima dată în ea.md.
16:40
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis Cod Galben de condiții complicate ale vremii, valabil în perioada 4 ianuarie, ora 10:00 – 5 ianuarie, ora 14:00, pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Potrivit meteorologilor, pe arii extinse se vor înregistra depuneri de polei și lapoviță, iar pe drumuri se va forma ghețuș, ceea ce va crea condiții […] Articolul Alertă meteo în Republica Moldova: Cod Galben de polei, lapoviță și ghețuș în toată țara apare prima dată în ea.md.
12:50
Situația la frontieră în ultimele 24 de ore: peste 65.000 de traversări și mai multe încălcări depistate # EA.md
În ultimele 24 de ore, prin punctele de trecere a frontierei Republicii Moldova au fost înregistrate 65.642 de traversări de persoane. Cele mai solicitate puncte de trecere rămân PTF Aeroportul Internațional Chișinău, cu 17.435 de traversări, urmat de PTF Leușeni – 13.021 traversări, PTF Sculeni – 9.164, PTF Palanca – 3.489 și PTF Otaci – […] Articolul Situația la frontieră în ultimele 24 de ore: peste 65.000 de traversări și mai multe încălcări depistate apare prima dată în ea.md.
12:50
Capacitatea de a reține detalii variază semnificativ de la o persoană la alta, iar cercetările din neuroștiință și psihologie explică aceste diferențe printr-o combinație de factori genetici, biologici și de stil de viață. Un element central este structura și funcția hipocampului, regiunea creierului responsabilă cu formarea și consolidarea memoriei. Studii de imagistică cerebrală au arătat […] Articolul De ce unii oameni își amintesc mai multe detalii decât alții? apare prima dată în ea.md.
12:50
Bolile cardiovasculare rămân principala cauză de mortalitate la nivel mondial, însă numeroase cercetări arată că o dietă bogată în legume și fructe poate reduce semnificativ riscul apariției acestora. Antioxidanții, fibrele, vitaminele și mineralele din plante susțin sănătatea vaselor de sânge, reglează tensiunea arterială și scad nivelul colesterolului. Alegerea corectă a fructelor și legumelor, consumate zilnic, […] Articolul Ce legume și fructe protejează sănătatea inimii, conform studiilor apare prima dată în ea.md.
12:50
Studiile recente arată că ceea ce mâncăm poate avea un impact direct asupra sănătății noastre mintale. Anxietatea și depresia nu sunt determinate doar de factori genetici sau stres, ci și de alimentație. Cercetările în neuroștiințe și nutriție demonstrează că anumite alimente pot agrava stările de anxietate sau depresie, în timp ce altele le pot ameliora. […] Articolul Ce alimente influențează anxietatea și depresia apare prima dată în ea.md.
12:50
Seleniul este un mineral esențial prezent în cantități mici în organism, dar cu efecte uriașe asupra sănătății. El acționează ca un antioxidant puternic, protejând celulele de stresul oxidativ și susținând sistemul imunitar, tiroida și fertilitatea. Deși carența de seleniu este rar diagnosticată, ea este mult mai frecventă decât se crede. Potrivit World Health Organization (WHO), […] Articolul Deficitul de seleniu: cum îți slăbește imunitatea fără să-ți dai seama apare prima dată în ea.md.
12:50
Perioada de recuperare după o boală nu înseamnă doar că febra a trecut. Corpul are nevoie de timp și nutrienți ca să-și refacă energia, mușchii și imunitatea. Când alimentația este slabă din cauza lipsei de poftă sau a oboselii, anumite suplimente pot grăbi procesul de vindecare. Iată ce spun studiile despre cele mai utile dintre […] Articolul Suplimente care chiar ajută la refacerea după boală, conform studiilor apare prima dată în ea.md.
