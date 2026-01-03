Ultimul tronson al Autostrăzii Unirii A8 intră în licitație. Horațiu Cosma: „Nu mai este un proiect pe hârtie, ci o realitate istorică”
Vocea Basarabiei, 3 ianuarie 2026 16:30
Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) din România a lansat licitația pentru proiectarea și execuția Tronsonului 4 al Autostrăzii Unirii A8. Sectorul Târgu Neamț – Iași – Ungheni, care include ultimii 15,5 kilometri ai autostrăzii, până la frontiera cu Republica Moldova, are un cost estimat de 4,7 miliarde de lei românești și o durată totală
• • •
Acum 30 minute
16:30
Situația traficului la frontieră, ora 16:00: circulație fluidă la Sculeni, aglomerație pe sensul de ieșire la Leușeni
Potrivit informațiilor disponibile la ora 16:00, traficul transfrontalier prin Punctul de Trecere a Frontierei Internaționale (PVFI) Sculeni a fost fluidizat, iar circulația se desfășoară fără dificultăți, cu timpi minimi de traversare a frontierei. La PVFI Leușeni se menține un flux majorat de călători și mijloace de transport, în special pe sensul de ieșire din Republica
16:30
Ultimul tronson al Autostrăzii Unirii A8 intră în licitație. Horațiu Cosma: „Nu mai este un proiect pe hârtie, ci o realitate istorică"
Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) din România a lansat licitația pentru proiectarea și execuția Tronsonului 4 al Autostrăzii Unirii A8. Sectorul Târgu Neamț – Iași – Ungheni, care include ultimii 15,5 kilometri ai autostrăzii, până la frontiera cu Republica Moldova, are un cost estimat de 4,7 miliarde de lei românești și o durată totală
Acum o oră
16:10
Nicolas Maduro și soția sa, acuzați de trafic de droguri. SUA anunță capturarea liderului venezuelean
Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, și soția sa, Cilia Flores, se confruntă cu acuzații grave legate de trafic de droguri și vor răspunde în fața justiției americane, a declarat sâmbătă procurorul general al Statelor Unite, Pam Bondi, într-un mesaj publicat pe platforma X, informează dpa. Potrivit acesteia, cei doi au fost puși sub acuzare în Districtul
Acum 2 ore
15:40
Administrația Aeroportului Internațional „Eugen Doga" – Chișinău avertizează asupra unui flux sporit de pasageri în perioada sărbătorilor de iarnă și recomandă călătorilor să se prezinte la aerogară cu cel puțin trei ore înainte de zborul programat. Potrivit autorităților, acest lucru va permite parcurgerea fără grabă a tuturor etapelor premergătoare călătoriei, informează MOLDPRES. Totodată, pasagerii sunt
Acum 4 ore
14:30
Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei a reacționat după atacul lansat de Statele Unite ale Americii asupra Venezuelei, acuzând Washingtonul de „agresiune armată". Kremlinul condamnă ferm acțiunea și cere evitarea unei escaladări a situației prin dialog. Într o declarație publicată marți, diplomația rusă afirmă că atacul comis de SUA provoacă „o profundă îngrijorare și condamnare". „În
14:20
Uniunea Europeană monitorizează îndeaproape situaţia din Venezuela şi chiar dacă îl consideră pe Nicolas Maduro un preşedinte ilegitim, face apel la reţinere şi la respectarea principiilor dreptului internaţional, a reacţionat sâmbătă şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, după ce Donald Trump a anunţat că liderul venezuelean a fost capturat şi scos din ţară, împreună cu soţia,
13:30
Consilieri pe probleme de securitate națională din 15 țări se întâlnesc sâmbătă la Kiev pentru a discuta despre eforturile diplomatice de a pune capăt războiului din Ucraina, în condițiile în care președintele ucrainean Volodimir Zelenski speră să se înregistreze progrese în ceea ce privește garanțiile de securitate pentru țara sa, informează dpa și AFP, citate
13:10
Mihai Popșoi: Centrul Cultural Rus urmează să-și încheie activitatea la Chișinău în această vară
Centrul Cultural Rus urmează să-și încheie activitatea la Chișinău la finele lunii iunie – începutul lunii iulie 2026, atunci când expiră prevederile Acordului curent. Chișinăului a notificat oficial Ministerul Afacerilor Externe de la Moscova despre închiderea centrului. Declarația a fost făcută de vicepremierul Mihai Popșoi, în cadrul unui interviu acordat în exclusivitate pentru MOLDPRES. Potrivit
13:00
Meteorologii au emis un cod galben privind condiții complicate ale vremii pe întreg teritoriul țării. Avertizarea este valabilă în perioada 4 ianuarie, ora 10:00 – 5 ianuarie, ora 14:00. Potrivit Serviciul Hidrometeorologic de Stat, în perioada menționată, pe arii extinse sunt prognozate depuneri de polei și lapoviță, iar pe drumuri se va forma ghețuș, ceea
Acum 6 ore
12:10
Ambasada Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii informează că, începând cu data de 5 ianuarie 2026, Activitatea Ambasadei Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii va fi relocată temporar, începând cu 5 ianuarie, într-un alt sediu. Misiunea diplomatică va activa pe o perioadă de la trei până la cinci luni, la următoarea adresă: 1015
12:00
SUA confirmă atacul asupra Venezuelei: Maduro și soția sa, capturați și scoși din țară
Washingtonul a confirmat că SUA au desfășurat cu succes o operațiune împotriva Venezuelei și a liderului său, Nicolás Maduro. Potrivit Președintelui american, Donald Trump, Maduro și soția sa au fost capturați și scoși din țară. Anunțul a fost făcut de către președintele american pe rețeaua Truth Social. „Statele Unite ale Americii au efectuat cu succes
11:40
Remanieri de forță la Kiev: noi șefi la Apărare, Informații și Administrația Prezidențială
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a propus vineri numirea prim-viceprim-ministrului Mîhailo Fedorov în funcţia de ministru al apărării, deţinută în prezent de fostul premier Denîs Şmîhal. De asemenea, el l-a numit pe şeful Serviciului de Informaţii Externe, Oleh Ivaşcenko, în funcţia şef al serviciului militar de informaţii, în locul lui Kirilo Budanov, care va deveni şef
11:30
Președintele SUA, Donald Trump, a ordonat atacuri asupra unor ținte venezuelene, inclusiv asupra unor ținte militare, au declarat oficiali americani pentru CBS News. Sâmbătă dimineața au fost raportate explozii în capitala Venezuelei, Caracas. Casa Albă și Pentagonul nu au comentat aceste rapoarte, transmite BBC. Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro a decretat stare de urgență. Totodată, Venezuela
11:10
La această oră, se înregistrează trafic intens de călători și mijloace de transport la PTF Leușeni, PTF Sculeni și PTF Criva, pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Autoritățile de control întreprind măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier, activitatea fiind desfășurată la capacitate maximă Autoritățile îndeamnă călătorii să opteze pentru rutele alternative Costești, Leova, care funcționează
Acum 24 ore
19:00
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează consumatorii despre rechemarea de urgență a unui lot de ouă de găină pentru consum uman, distribuit de operatorul SRL Raiplai-Avicola. Produsele vizate sunt ouăle cu marcajul 3 MD BR 004 și data durabilității minimale între 10.01.2026 și 27.01.2026, inclusiv. Decizia a fost luată după acțiunile anchetei de serviciu
18:30
Maia Sandu transmite un mesaj de solidaritate după tragedia din Elveția: „Moldova este alături de Elveția"
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de solidaritate în urma incendiului tragic produs în localitatea Crans-Montana, Elveția, soldat cu zeci de victime. „Mă gândesc la toți cei afectați de incendiul tragic din Crans-Montana. Sincere condoleanțe familiilor victimelor. Moldova este alături de Elveția", a scris șefa statului pe platforma X, adresându-se și consilierului
18:00
Un avocat a fost condamnat la un an de închisoare pentru comiterea infracțiunii de trafic de influență, după ce ar fi pretins suma de 1 000 de euro pentru a influența judecătorii în vederea stabilirii unei pedepse definitive mai mici pentru o persoană care a denunțat fapta. Potrivit anchetatorilor, avocatul ar fi lăsat să se
17:40
La începutul anului 2026, numărul total al alegătorilor înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor (RSA) al Republicii Moldova a ajuns la 3 299 794 de persoane, informează MOLDPRES, cu referire la datele Comisiei Electorale Centrale (CEC). Potrivit CEC, din totalul cetățenilor cu drept de vot, 2 763 719 sunt repartizați pe unități administrativ-teritoriale de
Ieri
16:50
Tulcea: Un nou mesaj RO-Alert pentru locuitorii din zona de graniță româno-ucraineană
Locuitorii din zona de nord a județului Tulcea au primit vineri, 2 ianuarie, în jurul orei 12:00, un nou mesaj RO-Alert, pe fondul războiului declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei. Aceasta este a doua alertă de acest tip transmisă populației de la începutul anului 2026. În mesajul de alertă extremă, autoritățile au îndemnat populația să
16:40
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a lansat concursul anual „Laureații Sportului din Republica Moldova", ediția 2025, dedicat sportivilor, antrenorilor, federațiilor, jurnaliștilor sportivi și altor actori importanți din domeniul educației fizice și sportului. Concursul vizează persoanele și organizațiile care, pe parcursul anului 2025, au obținut rezultate remarcabile pe arenele sportive naționale și internaționale, au contribuit la
16:20
IGSU atenționează asupra pericolului aflării pe gheața subțire a bazinelor acvatice
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) avertizează cetățenii asupra riscului major de prăbușire sub gheața subțire a bazinelor acvatice din Republica Moldova, în contextul temperaturilor oscilante din ultima perioadă. Potrivit prognozei hidrologice emise de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, până la data de 3 ianuarie 2026, ca urmare a temperaturilor scăzute ale aerului, formațiunile de
15:50
Președinta Maia Sandu salută aderarea Bulgariei la zona euro: „Moldova privește cu admirație și speranță acest succes"
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de felicitare autorităților de la Sofia cu prilejul aderării Bulgariei la zona euro, subliniind importanța acestui pas pentru cetățeni și mediul de afaceri. „Felicitări Bulgariei pentru aderarea astăzi la zona euro — un pas important care deschide noi oportunități pentru cetățeni și afaceri. Republica Moldova privește
15:20
În ultimele 24 de ore, respectiv la data de 1 ianuarie 2026, fluxul de persoane prin punctele de trecere a frontierei de stat a constituit 59 914 traversări, informează Poliția de Frontieră. Cele mai tranzitate puncte de trecere a frontierei au fost: În același interval de timp, pe sensul de intrare în Republica Moldova a
14:50
Carburanții se scumpesc la început de an: noile prețuri la benzină și motorină, valabile în următoarele trei zile
Șoferii vor plăti mai mult pentru carburanți în primele zile ale anului 2026. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE
14:00
Vești bune pentru pacienții cronici: CNAM extinde lista medicamentelor compensate # Vocea Basarabiei
Pacienții cu diabet zaharat, hipertensiune arterială și afecțiuni ce necesită tratament anticoagulant vor avea acces mai larg la terapii moderne. Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) anunță includerea a trei noi denumiri comune internaționale în lista medicamentelor compensate din fondurile de asigurare medicală obligatorie, începând cu 1 ianuarie 2026. Pentru tratamentul diabetului zaharat de […] Articolul Vești bune pentru pacienții cronici: CNAM extinde lista medicamentelor compensate apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:10
Răzbunare la Călărași: Un bărbat a incendiat o mașină a poliției, parcată lângă un autobuz școlar # Vocea Basarabiei
Un bărbat din raionul Călărași a fost condamnat la închisoare după ce a incendiat intenționat un automobil de serviciu al poliției, în semn de răzbunare pentru sancțiunile aplicate de oamenii legii. Fapta a avut loc în noiembrie 2025 și putea avea consecințe grave, întrucât mașina poliției era parcată în imediata apropiere a unui autobuz școlar […] Articolul Răzbunare la Călărași: Un bărbat a incendiat o mașină a poliției, parcată lângă un autobuz școlar apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:30
Serviciul Fiscal de Stat anunță intensificarea controalelor fiscale în luna ianuarie 2026. Potrivit SFS, acțiunile de control prin metoda verificării operative vor viza, în special, comerțul cu amănuntul, inclusiv vânzarea de produse și materiale, comerțul cu articole din metale prețioase și produse din tutun, transportul rutier de pasageri – inclusiv taxiurile –, dar și comerțul […] Articolul Comerțul, taxiurile și vânzările online, în vizorul Fiscului în luna ianuarie apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:40
Opt cetățeni ai Federației Ruse au primit cetățenia Republicii Moldova printr-un decret semnat de președinta Maia Sandu, în ultima zi a anului 2025. Printre aceștia sunt Fiodor Bortnik, fiul solistului formației de muzică rock Bi-2, și pianistul Gleb Koliadin. Printre cei care au primit cetățenia R. Moldova se numără și Evghenii Remizovskii, cameraman afiliat trupei […] Articolul Alți trei membri ai formației ruse Bi-2 au primit cetățenia R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:20
Prima zi a anului 2026 a adus bucurie în zeci de familii din Republica Moldova. Pe 1 ianuarie, în centrele perinatale de stat și private din țară au venit pe lume 38 de copii, numărul fiind împărțit în mod egal: 19 băieți și 19 fete. Potrivit Ministerului Sănătății, toate nașterile au decurs fără complicații. Nou-născuții […] Articolul 38 de nou-născuți, în prima zi a anului 2026: jumătate băieți, jumătate fete apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:50
O femeie în vârstă de 76 de ani, imobilizată la pat, a fost salvată de pompieri în urma unui incendiu izbucnit într-o locuință din orașul Vadul lui Vodă, municipiul Chișinău. Cazul a avut loc în seara zilei de 1 ianuarie, iar apelul de urgență a fost recepționat la Serviciul 112 la ora 21:15. Potrivit Inspectoratului […] Articolul Pompierii au salvat o femeie imobilizată la pat dintr-o casă cuprinsă de flăcări apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:30
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de felicitare Ciprului, care la 1 ianuarie a preluat Președinția Consiliului Uniunii Europene, subliniind încrederea și speranța pentru perioada următoare. Mesajul a fost publicat pe platforma X. „Cele mai bune urări Ciprului la preluarea Președinției UE și președintelui Nikos Christodoulides. Privim cu speranță și încredere către […] Articolul Maia Sandu a felicitat Ciprul pentru preluarea Președinției Consiliului UE apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:30
Pe drumurile naționale se circulă în condiții de iarnă: drumarii au intervenit în raioanele de nord și centru # Vocea Basarabiei
Circulația pe drumurile publice naționale se desfășoară pe 2 ianuarie în regim de iarnă, anunță Administrația Națională a Drumurilor (AND). Potrivit datelor prezentate la ora 09:00, pe traseele naționale nu există blocaje, dar se circulă în condiții specifice sezonului rece. Pe parcursul nopții și în primele ore ale dimineții, echipele de întreținere au intervenit preponderent […] Articolul Pe drumurile naționale se circulă în condiții de iarnă: drumarii au intervenit în raioanele de nord și centru apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:20
Traficul transfrontalier este intens la mai multe puncte de trecere a frontierei de stat, în special pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Potrivit Poliției de Frontieră, cele mai aglomerate sunt PTF Leușeni și PTF Sculeni, unde se înregistrează valori ridicate de trafic atât pentru călători, cât și pentru mijloacele de transport. Autoritățile anunță că […] Articolul Cozi la ieșirea din Republica Moldova: recomandările autorităților apare prima dată în Vocea Basarabiei.
1 ianuarie 2026
19:30
Kaja Kallas: Infrastructura critică a UE continuă să fie expusă unui risc ridicat de sabotaj # Vocea Basarabiei
Înaltul reprezentant al Uniunii Europene (UE) pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, a declarat joi că infrastructura critică a blocului comunitar rămâne expusă unui risc ridicat de sabotaj, făcând referire la cablul din Marea Baltică ce leagă Finlanda de Estonia, care a suferit o avarie în această săptămână, transmite EFE. ‘Marea Baltică […] Articolul Kaja Kallas: Infrastructura critică a UE continuă să fie expusă unui risc ridicat de sabotaj apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:30
Un cetățean al Republicii Moldova în vârstă de 63 de ani a murit în urma unei explozii provocate de materiale pirotehnice. Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a confirmat informația apărută joi, 1 ianuarie, în presa italiană. Potrivit informațiilor preliminare furnizate de autoritățile italiene, bărbatul se afla în apropierea locului unde s-a produs explozia. În […] Articolul MAE confirmă decesul unui moldovean în Italia în urma exploziei unei petarde apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:10
Persoanele care se asigură în mod individual pot achita polița medicală pentru anul 2026, începând cu 1 ianuarie # Vocea Basarabiei
Persoanele care se asigură în mod individual vor putea achita, începând de joi, 1 ianuarie, prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (AOAM) în sumă fixă pentru anul 2026. Cetățenii care nu sunt angajați și nici asigurați de Guvern sunt obligați să efectueze plata în primele trei luni ale anului.Persoanele care se asigură în mod […] Articolul Persoanele care se asigură în mod individual pot achita polița medicală pentru anul 2026, începând cu 1 ianuarie apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:40
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) finanțat prima tranșă a pensiilor și alocațiilor sociale în valoare de 73 milioane lei pentru luna ianuarie. Potrivit CNAS, pensiile și alocațiile financiare vor fi transferate pe carduri bancar pe 5 ianuarie, pe data de 15 ianuarie urmează a fi finanțate alocațiile nominale de stat și alocațiile lunare de […] Articolul Calendarul alocării prestațiilor sociale pentru luna ianuarie apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:20
Din 1 ianuarie a intrat în vigoare un nou regim fiscal ce vizează activitatea economică independentă a persoanelor fizice în domeniul prestării serviciilor, fără a constitui o entitate juridică. Potrivit modificărilor operate în Codul Fiscal, pentru antreprenorii independenți sunt disponibile 40 de activități economice. Dreptul de a aplica regimul fiscal și de a desfășura activitatea […] Articolul Legea freelancerilor a intrat în vigoare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:00
Precizările MAE: printre victimele exploziei de la Cras-Montana nu sunt cetățeni moldoveni # Vocea Basarabiei
În acest moment, nu există informații care să indice că printre victime sau persoanele rănite s-ar afla cetățeni ai Republicii Moldova. Precizările au fost făcute de către Ambasada Republicii Moldova în Confederația Elvețiană. Potrivit informațiilor preliminare comunicate de autoritățile elvețiene, în urma incendiului, precum și a unei explozii declanșate într-un local public din stațiunea Cras-Montana, […] Articolul Precizările MAE: printre victimele exploziei de la Cras-Montana nu sunt cetățeni moldoveni apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:40
Incendiu Crans-Montana/ Aproximativ 40 de morți. Posibilă cauză: instalații pirotehnice # Vocea Basarabiei
Comandantul Poliției Cantonale din Valais, Frederic Gisler, a confirmat joi, într-o conferință de presă, că ‘zeci de persoane au murit’ în incendiul care a izbucnit în primele ore ale noului an într-un bar din populara stațiune de schi elvețiană Crans Montana, informează EFE. Ministerul italian de Externe a declarat că informațiile de la poliția elvețiană […] Articolul Incendiu Crans-Montana/ Aproximativ 40 de morți. Posibilă cauză: instalații pirotehnice apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:30
Haos de Revelion la Amsterdam: violențe, doi morți din cauza artificiilor și biserică mistuită de flăcări # Vocea Basarabiei
Un incendiu uriaș a devastat o biserică din Amsterdam datând din secolul al XIX-lea într-o noapte de Anul Nou agitată în Țările de Jos, cu doi morți în incidente legate de artificii și violențe fără precedent împotriva poliției, informează AFP. Focul a izbucnit dintr-o cauză necunoscută în primele ore ale dimineții de joi la Vondelkerk, […] Articolul Haos de Revelion la Amsterdam: violențe, doi morți din cauza artificiilor și biserică mistuită de flăcări apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:40
Bărbat rănit grav de artificii, la Botanica. Poliția a intervenit în peste 450 de cazuri în noaptea dintre ani # Vocea Basarabiei
Un bărbat de 41 de ani a fost rănit grav în noaptea dintre ani, în sectorul Botanica al capitalei, în urma utilizării necorespunzătoare a articolelor pirotehnice. Potrivit Poliției, acesta a suferit leziuni în regiunea feței, fiind afectați și ochii. Victima a fost preluată de un echipaj medical și transportată de urgență la spital pentru îngrijiri […] Articolul Bărbat rănit grav de artificii, la Botanica. Poliția a intervenit în peste 450 de cazuri în noaptea dintre ani apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:00
Drumarii, la datorie în noaptea dintre ani: drumurile naționale sunt practicabile # Vocea Basarabiei
Administrația Națională a Drumurilor anunță că, în noaptea dintre ani, echipele de drumari au monitorizat permanent starea drumurilor publice naționale și au intervenit pentru menținerea circulației rutiere în condiții de iarnă. Potrivit instituției, lucrările de întreținere au continuat pe parcursul nopții în regiunile unde au fost necesare intervenții ale unităților teritoriale S.A. „Drumuri”, în special […] Articolul Drumarii, la datorie în noaptea dintre ani: drumurile naționale sunt practicabile apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:10
Salvatorii și pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au intervenit în 59 de misiuni în ultimele 24 de ore, majoritatea fiind legate de stingerea incendiilor și prevenirea situațiilor de risc, în noaptea dintre ani. Pe parcursul nopții de Revelion, echipele IGSU au monitorizat situația operativă la nivel național, fiind pregătite să intervină prompt în […] Articolul 59 de intervenții ale pompierilor și salvatorilor în noaptea de Revelion apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:40
Bulgaria a trecut la euro de la miezul nopţii, devenind a 21-a ţară care a ales moneda unică europeană, la aproape douăzeci de ani de la aderarea la Uniunea Europeană, relatează AFP. La miezul nopţii, odată cu intrarea în noul an, mica ţară balcanică, care a aderat la UE în 2007, a renunţat la leva, […] Articolul Bulgaria a trecut la euro, la aproape 20 de ani de la aderarea la UE apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:50
Moldovenii vor beneficia de telefonie și internet în UE fără taxe suplimentare de roaming. R. Moldova aderă la „Roam Like at Home” # Vocea Basarabiei
Începând cu 1 ianuarie 2026, cetățenii Republicii Moldova care călătoresc în statele membre ale Uniunii Europene vor putea efectua apeluri, trimite mesaje și utiliza internetul mobil fără costuri suplimentare de roaming, la aceleași tarife ca acasă. Măsura devine posibilă odată cu aderarea Republicii Moldova la sistemul „Roam Like at Home” (RLAH) al Uniunii Europene, informează […] Articolul Moldovenii vor beneficia de telefonie și internet în UE fără taxe suplimentare de roaming. R. Moldova aderă la „Roam Like at Home” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:10
Mai multe persoane au murit în urma unei explozii într-un bar dintr-o stațiune de schi elvețiană # Vocea Basarabiei
Mai multe persoane au murit, iar altele au fost rănite în urma unei explozii produse într-un bar din stațiunea de schi elvețiană Crans-Montana, potrivit poliției elvețiene. Incidentul a avut loc la ora locală 01:30 (00:30 GMT), în barul Constellation, în timpul festivităților de Revelion. Autoritățile au confirmat că, în momentul exploziei, în local se aflau […] Articolul Mai multe persoane au murit în urma unei explozii într-un bar dintr-o stațiune de schi elvețiană apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:40
Ce spun astrele despre anul 2026. Previziuni generale pentru un an al schimbărilor și deciziilor importante # Vocea Basarabiei
Anul 2026 vine, potrivit astrologilor, cu schimbări majore, decizii curajoase și o nevoie accentuată de echilibru. După o perioadă marcată de incertitudini, astrele indică un an în care oamenii vor fi nevoiți să își redefinească prioritățile, atât pe plan personal, cât și profesional. Astrologii spun că 2026 este un an favorabil noilor începuturi, dar și […] Articolul Ce spun astrele despre anul 2026. Previziuni generale pentru un an al schimbărilor și deciziilor importante apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:20
Tradiții și superstiții în prima zi din an. Ce este bine să faci pe 1 ianuarie pentru noroc și prosperitate # Vocea Basarabiei
Prima zi a anului este considerată, în tradiția populară, un moment cu puternică încărcătură simbolică. Se spune că modul în care este întâmpinat Anul Nou poate influența întregul an, motiv pentru care multe familii respectă obiceiuri și superstiții transmise din generație în generație. Potrivit tradițiilor, este bine ca pe 1 ianuarie să ai bani în […] Articolul Tradiții și superstiții în prima zi din an. Ce este bine să faci pe 1 ianuarie pentru noroc și prosperitate apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:00
Cinci persoane, inclusiv doi copii, intoxicate cu gaz natural într-o locuință din raionul Ștefan Vodă # Vocea Basarabiei
Cinci persoane, printre care doi copii de 7 și 8 ani, au suferit intoxicații cu gaz natural într-o casă de locuit din satul Antonești, raionul Ștefan Vodă. Potrivit informațiilor preliminare, membrii aceleiași familii s-ar fi intoxicat cu gaz emanat de la o coloană de încălzit apă, instalată în încăperea băii. Incidentul s-ar fi produs în […] Articolul Cinci persoane, inclusiv doi copii, intoxicate cu gaz natural într-o locuință din raionul Ștefan Vodă apare prima dată în Vocea Basarabiei.
