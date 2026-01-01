Noi atacuri cu drone asupra porturilor ucrainene: alertă aeriană la granița României

16:10

În ultima perioadă, Centrul Național de Expertize Judiciare (CNEJ) a fost dotat cu echipamente moderne de ultimă generație, care au ridicat semnificativ nivelul tehnic al expertizelor efectuate și capacitatea instituției de a soluționa cauze extrem de complexe. Totodată, competențele de expertiză ale Centrului sunt confirmate prin certificate și standarde recunoscute la nivel internațional, fapt ce […] The post CNEJ are 57 de experți judiciari. Peste 60% au vârsta de peste 50 de ani appeared first on Omniapres.