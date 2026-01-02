Alertă alimentară – Un lot de ouă, retras de pe piață de ANSA

16:00

Dmitrii Constantinov, fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, condamnat vineri, 26 decembrie, la 12 ani de închisoare pentru abuz de putere și delapidări de milioane de lei, se află în regiunea transnistreană. Informația a fost confirmată luni, 29 decembrie, de ministrul Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin. „Conform dosarului de căutare, la această etapă putem comunica ... Fostul președinte al Adunării Populare de la Comrat, condamnat la 12 ani de închisoare, s-ar afla în stânga Nistrului – Ce spune ministrul de Interne