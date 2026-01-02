Start pe piața de echilibrare a energiei electrice – Primele tranzacții, deja realizate
Politik, 2 ianuarie 2026 20:10
Primele tranzacții în cadrul Pieței Energiei Electrice de Echilibrare (PEE) din Republica Moldova au fost realizate la 31 decembrie 2025, după depunerea primelor oferte pentru energie de echilibrare, anunță Întreprinderea de Stat „Moldelectrica”. Tranzacțiile au fost efectuate în baza dispozițiilor de dispecer emise de Operatorul Sistemului de Transport al energiei electrice (OST), conform Regulilor pieței ... Start pe piața de echilibrare a energiei electrice – Primele tranzacții, deja realizate The post Start pe piața de echilibrare a energiei electrice – Primele tranzacții, deja realizate appeared first on Politik.
• • •
Alte ştiri de Politik
Acum 30 minute
20:10
Moldova departe de aderarea la UE – Mesajul vicepremierului Gherasimov: Există state candidate mult mai pregătite # Politik
Vicepremierul pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, afirmă că Republica Moldova rămâne departe de nivelul necesar pentru aderarea la Uniunea Europeană, în pofida progreselor înregistrate în acest an. Oficialul recunoaște explicit că, în pofida progreselor accelerate din ultimii ani, Moldova rămâne departe de pregătirea necesară pentru aderarea la UE, iar acest decalaj este rezultatul unor ani ... Moldova departe de aderarea la UE – Mesajul vicepremierului Gherasimov: Există state candidate mult mai pregătite The post Moldova departe de aderarea la UE – Mesajul vicepremierului Gherasimov: Există state candidate mult mai pregătite appeared first on Politik.
20:10
Mutare strategică la Kiev – Zelenski l-a numit pe Kirilo Budanov șef al Biroului Prezidențial – Cine va conduce Direcția Principală de Informații # Politik
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat vineri că l-a ales pe Kirilo Budanov, șeful Direcției Principale de Informații și renumit pentru orchestrarea unor operațiuni de mare anvergură împotriva Rusiei, ca șef al administrației sale, notează unian.net „M-am întâlnit cu Kirilo Budanov și i-am propus sa preia conducerea administrației prezidențiale”, a scris Zelenski pe rețelele de ... Mutare strategică la Kiev – Zelenski l-a numit pe Kirilo Budanov șef al Biroului Prezidențial – Cine va conduce Direcția Principală de Informații The post Mutare strategică la Kiev – Zelenski l-a numit pe Kirilo Budanov șef al Biroului Prezidențial – Cine va conduce Direcția Principală de Informații appeared first on Politik.
20:10
Un lot de ouă de găină a fost retras de pe piață după ce analizele de laborator au indicat prezența unei substanțe farmacologice interzise, anunță Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. Este vorba despre ouă de găină cu marcajul 3 MD BR 004, comercializat de SRL Raiplai-Avicola, având data durabilității minimale cuprinsă între 10 ianuarie 2026 ... Alertă alimentară – Un lot de ouă, retras de pe piață de ANSA The post Alertă alimentară – Un lot de ouă, retras de pe piață de ANSA appeared first on Politik.
20:10
Primele tranzacții în cadrul Pieței Energiei Electrice de Echilibrare (PEE) din Republica Moldova au fost realizate la 31 decembrie 2025, după depunerea primelor oferte pentru energie de echilibrare, anunță Întreprinderea de Stat „Moldelectrica”. Tranzacțiile au fost efectuate în baza dispozițiilor de dispecer emise de Operatorul Sistemului de Transport al energiei electrice (OST), conform Regulilor pieței ... Start pe piața de echilibrare a energiei electrice – Primele tranzacții, deja realizate The post Start pe piața de echilibrare a energiei electrice – Primele tranzacții, deja realizate appeared first on Politik.
Acum 6 ore
16:20
Sărbătorile testează digestia moldovenilor – Medicii recomandă porții moderate și hidratare # Politik
Sărbătorile aduc voie bună, mese pline de bucate, dar și un test serios pentru organism. Medicii atrag atenția că mâncatul în exces suprasolicită sistemul digestiv și poate provoca stări neplăcute, uneori chiar probleme serioase de sănătate. De aceea, specialiștii ne îndeamnă să alegem, inclusiv de sărbători, echilibrul: mai multe legume și fructe, porții moderate și ... Sărbătorile testează digestia moldovenilor – Medicii recomandă porții moderate și hidratare The post Sărbătorile testează digestia moldovenilor – Medicii recomandă porții moderate și hidratare appeared first on Politik.
15:10
Noi medicamente compensate pentru pacienți cu diabet zaharat, hipertensiune arterială și tratament anticoagulant, din 1 ianuarie 2026 # Politik
Începând cu 1 ianuarie 2026, lista medicamentelor compensate din fondurile de asigurare medicală obligatorie a fost extinsă cu trei denumiri comune internaționale destinate pacienților cu diabet zaharat, hipertensiune arterială și afecțiuni care necesită tratament anticoagulant. Pentru pacienții cu diabet zaharat de tip 2 a fost inclus un preparat combinat pe bază de Sitagliptinum și Metforminum, ... Noi medicamente compensate pentru pacienți cu diabet zaharat, hipertensiune arterială și tratament anticoagulant, din 1 ianuarie 2026 The post Noi medicamente compensate pentru pacienți cu diabet zaharat, hipertensiune arterială și tratament anticoagulant, din 1 ianuarie 2026 appeared first on Politik.
15:10
Începând cu 1 ianuarie, cetățenii Republicii Moldova care călătoresc în Uniunea Europeană pot utiliza telefonia mobilă la tarife similare celor de acasă. Operatorii locali își adaptează serviciile în baza regimului „Roam Like at Home”, ceea ce permite apeluri, mesaje și internet mobil fără costuri suplimentare de roaming în statele membre UE. Michelle Iliev, secretar de ... Roaming UE la tarife naționale – Capcanele de care trebuie să se ferească moldovenii The post Roaming UE la tarife naționale – Capcanele de care trebuie să se ferească moldovenii appeared first on Politik.
14:40
Elveția declarǎ cinci zile de doliu după tragedia din stațiunea Crans-Montana – Numărul deceselor crește dramatic # Politik
Elveția a declarat cinci zile de doliu după tragedia din stațiunea Crans-Montana, petrecută în noaptea de Revelion. Cel puțin 47 de persoane au murit, iar peste 115 au fost rănite, dupǎ incendiul devastator, izbucnit într-un bar. Autoritățile avertizează că bilanțul este provizoriu. Steagurile au fost arborate în bernă timp de cinci zile la Palatul Federal ... Elveția declarǎ cinci zile de doliu după tragedia din stațiunea Crans-Montana – Numărul deceselor crește dramatic The post Elveția declarǎ cinci zile de doliu după tragedia din stațiunea Crans-Montana – Numărul deceselor crește dramatic appeared first on Politik.
14:40
Președintele Sandu a semnat un decret prin care mai multe persoane născute în Federaţia Rusă primesc cetăţenia Republicii Moldova # Politik
Preşedintele țǎrii, Maia Sandu, a semnat miercuri, 31 decembrie, un decret prin care opt persoane născute în Federaţia Rusă primesc cetăţenia Republicii Moldova, inclusiv Feodor Bortnik, fiul solistului formației de muzică rock Bi-2, și pianistul Gleb Koliadin. De asemenea, printre cei care au primit cetățenia R. Moldova se numără și Evghenii Remizovskii, cameraman afiliat trupei ... Președintele Sandu a semnat un decret prin care mai multe persoane născute în Federaţia Rusă primesc cetăţenia Republicii Moldova The post Președintele Sandu a semnat un decret prin care mai multe persoane născute în Federaţia Rusă primesc cetăţenia Republicii Moldova appeared first on Politik.
14:40
Importăm mult, vindem puțin – Un sfert din economia Moldovei se pierde în deficit – 867 milioane de dolari dispăruți într-un trimestru # Politik
Republica Moldova continuă să consume mai mult decât produce, iar acest dezechilibru structural se vede clar în datele oficiale ale Băncii Naționale a Moldovei pentru trimestrul III 2025. Deficitul contului curent a ajuns la 867,1 milioane de dolari, echivalentul a 14,3% din PIB, un nivel considerat critic pentru o economie mică și dependentă de importuri. ... Importăm mult, vindem puțin – Un sfert din economia Moldovei se pierde în deficit – 867 milioane de dolari dispăruți într-un trimestru The post Importăm mult, vindem puțin – Un sfert din economia Moldovei se pierde în deficit – 867 milioane de dolari dispăruți într-un trimestru appeared first on Politik.
14:40
Republica Moldova a importat lapte și produse lactate în valoare totală de 23,4 milioane de dolari în perioada ianuarie–noiembrie 2025, potrivit datelor Serviciul Vamal obținute de RUPOR.MD. Volumul total al importurilor de produse încadrate a fost de 26.717 tone. Cea mai mare parte a importurilor de lapte ca materie primă a provenit din Ucraina, care ... Dependență de importuri – Peste două treimi din laptele din Moldova vine din Ucraina The post Dependență de importuri – Peste două treimi din laptele din Moldova vine din Ucraina appeared first on Politik.
14:40
Cheltuielile lunare estimate pentru o familie de patru persoane în Republica Moldova ajung la aproximativ 36 020 de lei, fără a include chiria, potrivit datelor publicate de platforma internațională Numbeo, care monitorizează prețurile și puterea de cumpărare în peste 200 de țări. Pentru o persoană singură, costurile lunare sunt evaluate la circa 10 427 de ... Costul vieții în Moldova depășește Ucraina și se apropie de România The post Costul vieții în Moldova depășește Ucraina și se apropie de România appeared first on Politik.
14:40
Republica Moldova a importat cafea boabe în valoare de 26 de milioane de dolari în anul 2025, depășind pentru prima dată, din punct de vedere financiar, importurile de cafea solubilă. Datele au fost prezentate de expertul în politici economice Veaceslav Ioniță, de la IDIS „Viitorul”, care constată o schimbare clară în structura consumului de cafea ... Moldovenii, tot mai dependenți de cafea – Importurile de boabe sunt în creștere The post Moldovenii, tot mai dependenți de cafea – Importurile de boabe sunt în creștere appeared first on Politik.
14:40
Republica Moldova continuă să înregistreze cel mai scăzut venit național pe cap de locuitor comparativ cu România și media europeană. Potrivit datelor pentru perioada 1990–2024, prezentate de World Inequality Database, în anul 2024 venitul național pe cap de locuitor în Republica Moldova se situa în jurul valorii de 9.000–10.000 de euro. În țara vecină, România, ... Moldova, la mare distanță de UE – Venitul pe cap de locuitor rămâne de patru ori mai mic The post Moldova, la mare distanță de UE – Venitul pe cap de locuitor rămâne de patru ori mai mic appeared first on Politik.
Ieri
14:00
Compania aeriană HiSky, controlată de omul de afaceri moldovean Iulian Scorpan, anunță extinderea operațiunilor pe piața transatlantică, după reluarea, în 2024, a zborurilor directe dintre București și New York. La împlinirea unui an de operare pe această rută, peste 40.000 de pasageri au călătorit deja fără escală între România și Statele Unite cu zboruri HiSky. ... Compania aeriană HiSky extinde zborurile spre SUA The post Compania aeriană HiSky extinde zborurile spre SUA appeared first on Politik.
14:00
Coridorul vertical de transport al gazelor naturale din Grecia spre Europa de Est și de Nord, care include și Republica Moldova, intră într-o etapă decisivă, în care viabilitatea comercială a proiectului este pusă la încercare. Următoarele săptămâni vor arăta dacă această rută poate deveni competitivă sau va rămâne mai degrabă un instrument cu valoare geopolitică, ... Proiect strategic, piață limitată – Coridorul de gaze Grecia–Est prin Moldova stagnează The post Proiect strategic, piață limitată – Coridorul de gaze Grecia–Est prin Moldova stagnează appeared first on Politik.
13:20
Cotele accizelor la produsele petroliere vor fi majorate din 1 ianuarie 2026. Prevederile sunt incluse în Codul fiscal, care stabilește nivelurile de impozitare pentru anul viitor. Astfel, acciza pentru motorină va crește de la 3.475,36 lei pe tonă în anul curent la 3.718,64 lei pe tonă în 2026. În cazul benzinei, acciza va fi majorată ... Lovitură la pompă – Accizele la carburanți cresc din nou, de la 1 ianuarie The post Lovitură la pompă – Accizele la carburanți cresc din nou, de la 1 ianuarie appeared first on Politik.
13:20
Peste 3,4 milioane MWh de energie, achiziționate de Energocom prin 1.500 de licitații, în 2025 # Politik
Peste 3,4 milioane MWh de energie electrică au fost achiziționate de SA „Energocom” în cadrul obligației de serviciu public, aproximativ 90% din aceste volume provenind din import, pentru a acoperi necesarul pieței interne a Republicii Moldova în anul 2025, notează bani.md Pentru realizarea importurilor, compania a participat la peste 1 500 de licitații de rezervare ... Peste 3,4 milioane MWh de energie, achiziționate de Energocom prin 1.500 de licitații, în 2025 The post Peste 3,4 milioane MWh de energie, achiziționate de Energocom prin 1.500 de licitații, în 2025 appeared first on Politik.
13:20
40 de autorizații suplimentare pentru transportul rutier de mărfuri în/din țări terțe au fost obținute pentru anul 2025, în urma negocierilor purtate de Agenția Națională Transport Auto cu autoritățile din Republica Armenia. Potrivit anunțului făcut de ANTA la sfârșitul anului trecut, autorizațiile au fost acordate de Ministerul Administrației Teritoriale și Infrastructurii al Republicii Armenia și ... Moldova obține 40 de autorizații suplimentare pentru transport rutier către Armenia The post Moldova obține 40 de autorizații suplimentare pentru transport rutier către Armenia appeared first on Politik.
13:20
Polița medicală pentru 2026 – Achitarea începe la 1 ianuarie, la preț fix de 12.636 de lei # Politik
Persoanele care se asigură în mod individual pot achita de la 1 ianuarie prima de asigurare obligatorie de asistență medicală, în sumă fixă de 12 636 de lei, stabilită pentru anul 2026. Cetățenii care nu sunt angajați și nici asigurați de Guvern sunt obligați să o achite în primele trei luni ale anului, transmite IPN. ... Polița medicală pentru 2026 – Achitarea începe la 1 ianuarie, la preț fix de 12.636 de lei The post Polița medicală pentru 2026 – Achitarea începe la 1 ianuarie, la preț fix de 12.636 de lei appeared first on Politik.
13:20
Republica Moldova intră, de la 1 ianuarie, în zona de roaming a UE – Apeluri și internet mobil la tarife naționale # Politik
Începând cu 1 ianuarie, Republica Moldova beneficiază de integrarea în zona de roaming a Uniunii Europene la tarifele de pe piața națională, conform principiului „roam like at home”. Astfel, cetățenii moldoveni pot utiliza serviciile de telefonie mobilă în statele membre ale UE în aceleași condiții ca în țară, fără costuri suplimentare de roaming. Eliminarea tarifelor ... Republica Moldova intră, de la 1 ianuarie, în zona de roaming a UE – Apeluri și internet mobil la tarife naționale The post Republica Moldova intră, de la 1 ianuarie, în zona de roaming a UE – Apeluri și internet mobil la tarife naționale appeared first on Politik.
13:20
Schimbare istorică în Bulgaria – Euro înlocuiește leva, pe fondul temerilor privind scumpirile # Politik
Bulgaria a trecut la euro de la miezul nopţii, devenind a 21-a ţară care a ales moneda unică europeană, la aproape douăzeci de ani de la aderarea la Uniunea Europeană, relatează AFP, potrivit News.ro. La miezul nopţii, odată cu intrarea în noul an, mica ţară balcanică, care a aderat la UE în 2007, a renunţat ... Schimbare istorică în Bulgaria – Euro înlocuiește leva, pe fondul temerilor privind scumpirile The post Schimbare istorică în Bulgaria – Euro înlocuiește leva, pe fondul temerilor privind scumpirile appeared first on Politik.
13:20
Datoria externă brută a Republicii Moldova a ajuns la 11,6 miliarde de dolari SUA la finele trimestrului III 2025 și a înregistrat o majorare de 12,4% față de începutul anului, arată datele publicate de Banca Națională a Moldovei în raportul privind Balanța de plăți, notează bani.md Majorarea, echivalentă cu 1,28 miliarde USD, a fost determinată ... Datoria externă a Moldovei atinge un nou nivel – Aproape 59% din PIB The post Datoria externă a Moldovei atinge un nou nivel – Aproape 59% din PIB appeared first on Politik.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:30
Ministrul Muncii rescrie sărăcia în Moldova – Cifrele BNS sunt „sovietice”, realitatea e mai roz # Politik
Datele actuale publicate de Biroul Național de Statistică cu privire la rata sărăciei din Republica Moldova nu reflectă tot sprijinul acordat de guvern, a declarat, ministrul Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, în cadrul emisiunii Rezoomat de la Realitatea TV, unde ministra a fost întrebată dacă moldovenii trăiesc, într-adevăr, mai bine și dacă autoritățile contestă ... Ministrul Muncii rescrie sărăcia în Moldova – Cifrele BNS sunt „sovietice”, realitatea e mai roz The post Ministrul Muncii rescrie sărăcia în Moldova – Cifrele BNS sunt „sovietice”, realitatea e mai roz appeared first on Politik.
10:30
Începând cu 1 ianuarie 2026, tranzitul teritoriului Ungariei cu vehicule de transport rutier de mărfuri va fi permis doar pe o rețea de drumuri desemnată, informează Agenția Națională Transport Auto (ANTA). Potrivit autorităților ungare, circulația camioanelor va fi direcționată în principal pe autostrăzi, acestea urmând a fi părăsite doar în apropierea destinației finale și pe ... Noi reguli de tranzit și taxe în Ungaria – Ce urmează pentru transportatorii moldoveni The post Noi reguli de tranzit și taxe în Ungaria – Ce urmează pentru transportatorii moldoveni appeared first on Politik.
10:30
România începe construcția ultimului tronson din Autostrada Unirii, până la hotarul cu Republica Moldova # Politik
Compania Națională de Investiții Rutiere a lansat astăzi licitația pentru proiectarea și execuția Tronsonului 4 al Autostrada Unirii A8 Târgu Neamț–Iași–Ungheni, ultimii kilometri ai autostrăzii până la frontiera cu Republica Moldova. Tronsonul 4, cu o lungime de 15,5 kilometri, va face legătura între DN 24 (Iași) și Podul peste Prut de la Ungheni, punct de ... România începe construcția ultimului tronson din Autostrada Unirii, până la hotarul cu Republica Moldova The post România începe construcția ultimului tronson din Autostrada Unirii, până la hotarul cu Republica Moldova appeared first on Politik.
10:30
Datele AND – Circulația rutieră se desfășoară mai dificil în nordul țării – Drumarii intervin # Politik
În mai multe raioane din nordul țării ninge, iar circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă. Carosabilul este acoperit cu zăpadă și poate fi alunecos, fapt ce sporește riscul producerii accidentelor rutiere, avertizează Poliția Națională. Circulația rutieră pe drumurile publice naționale se desfășoară în condiții de iarnǎ, a anunțat și Administrația Naționalǎ a Drumurilor ... Datele AND – Circulația rutieră se desfășoară mai dificil în nordul țării – Drumarii intervin The post Datele AND – Circulația rutieră se desfășoară mai dificil în nordul țării – Drumarii intervin appeared first on Politik.
30 decembrie 2025
19:20
Un fost șef din cadrul MAI în vizorul Autorității Naționale de Integritate – I s-a constatat o avere nejustificată de aproape 1,5 milioane de lei # Politik
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a emis un act de constatare pe numele unui fost funcționar public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și al soției acestuia, stabilind existența unei diferențe substanțiale între averea deținută, veniturile obținute și cheltuielile efectuate, în valoare de 1.479.654 de lei. Potrivit ANI, persoana vizată este Sergiu Solovei, ... Un fost șef din cadrul MAI în vizorul Autorității Naționale de Integritate – I s-a constatat o avere nejustificată de aproape 1,5 milioane de lei The post Un fost șef din cadrul MAI în vizorul Autorității Naționale de Integritate – I s-a constatat o avere nejustificată de aproape 1,5 milioane de lei appeared first on Politik.
19:20
Maia Sandu, întrevedere cu Mitropolitul Vladimir – Pe agendă, relația dintre stat și biserică # Politik
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut marți, 30 decembrie, o întrevedere cu Mitropolitul Moldovei, Înaltpreasfințitul Vladimir, la Reședința Mitropolitană din Chișinău. Discuțiile au vizat relația dintre Biserica Ortodoxă și instituțiile statului, accentuând „necesitatea unei tonalități corecte și constructive în colaborare, cu scopul promovării binelui comun și consolidării valorilor morale și spirituale în societate”. Potrivit ... Maia Sandu, întrevedere cu Mitropolitul Vladimir – Pe agendă, relația dintre stat și biserică The post Maia Sandu, întrevedere cu Mitropolitul Vladimir – Pe agendă, relația dintre stat și biserică appeared first on Politik.
19:20
Energocom asigură necesarul de gaz pentru consumul din 2025–2026 – Care este volumul achiziționat # Politik
În perioada mai–decembrie 2025, SA Energocom a achiziționat un volum total de 8,33 milioane MWh de gaze naturale, echivalentul a aproximativ 782 milioane de metri cubi, pentru a asigura integral necesarul Republicii Moldova în anul gazier 2025–2026. Anul gazier a început la 1 octombrie 2025 și se va încheia la 30 septembrie 2026. Potrivit companiei, ... Energocom asigură necesarul de gaz pentru consumul din 2025–2026 – Care este volumul achiziționat The post Energocom asigură necesarul de gaz pentru consumul din 2025–2026 – Care este volumul achiziționat appeared first on Politik.
13:10
Glodeni, lăsat fără sprijin – Primarul Stela Onuțu critică decizia majorității parlamentare # Politik
Primarul orașului Glodeni, Stela Onuțu, a comentat refuzul PAS de a susține amendamentul Partidului Nostru privind alocarea a două milioane de lei din buget pentru municipiu. Într-o postare publică, edilul a declarat că decizia demonstrează „lipsa de voință politică de a sprijini comunitățile locale” aflate în dificultate. ”Criza energetică a fost una națională, însă consecințele ... Glodeni, lăsat fără sprijin – Primarul Stela Onuțu critică decizia majorității parlamentare The post Glodeni, lăsat fără sprijin – Primarul Stela Onuțu critică decizia majorității parlamentare appeared first on Politik.
13:10
Economia moldovenească sub creșterea globală de 3%, dar ministrul Osmochescu o vede ca pe un succes istoric # Politik
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, condus de Eugen Osmochescu, a prezentat marți, în cadrul unei conferințe cifre triumfaliste despre așa zisa creștere economică deși experții privesc starea economiei moldovenești ca pe un eșec în 2025. Într-un cadru solemn, ministrul a mulțumit tuturor, de la antreprenori și cetățeni până la „toți care și-au pus umărul”, pentru ... Economia moldovenească sub creșterea globală de 3%, dar ministrul Osmochescu o vede ca pe un succes istoric The post Economia moldovenească sub creșterea globală de 3%, dar ministrul Osmochescu o vede ca pe un succes istoric appeared first on Politik.
13:10
Ministrul Gavriliță despre moratoriul asupra angajărilor în sectorul bugetar – Nu interzicem, dar impunem reguli de coordonare # Politik
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a explicat într-o postare pe Facebook ce presupune moratoriul asupra angajărilor în sectorul bugetar, instituit recent de Guvern, subliniind că această măsură nu este una nouă și nu interzice angajările, ci impune reguli suplimentare de justificare și coordonare. Potrivit ministrului, primul moratoriu privind angajările în sectorul bugetar a fost introdus în ... Ministrul Gavriliță despre moratoriul asupra angajărilor în sectorul bugetar – Nu interzicem, dar impunem reguli de coordonare The post Ministrul Gavriliță despre moratoriul asupra angajărilor în sectorul bugetar – Nu interzicem, dar impunem reguli de coordonare appeared first on Politik.
13:10
Economistul Veaceslav Ioniță a lansat critici la adresa discursului oficial privind perspectivele economice ale Republicii Moldova, în cadrul emisiunii de la Exclusiv TV. Potrivit acestuia, acceptarea unei creșteri economice de 2–3% este „o rușine” pentru o țară aflată în Europa și cu aspirații europene clare, notează bani.md „Când văd că cineva se bucură că vom ... Ioniță, fără menajamente -Miniștrii care se laudă cu 2–3% creștere ar trebui demiși The post Ioniță, fără menajamente -Miniștrii care se laudă cu 2–3% creștere ar trebui demiși appeared first on Politik.
13:10
Guvernatorul BNM, Anca Dragu, susține că ritmul actual de creștere a finanțării economiei nu poate fi accelerat artificial fără riscuri, întrucât o astfel de abordare ar putea destabiliza economia. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „În Context” de la Moldova 1. Potrivit Ancăi Dragu, evoluția economică trebuie privită realist, iar creșterea are nevoie de ... Ferrari cu frâna trasă – Anca Dragu spune că economia Moldovei „accelerează”, dar nu prea The post Ferrari cu frâna trasă – Anca Dragu spune că economia Moldovei „accelerează”, dar nu prea appeared first on Politik.
13:00
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, cere extinderea evaluării extraordinare asupra judecătorilor din instanțele primare care, începând cu anul 2017, au examinat sau examinează dosare de corupție. Potrivit șefei statului, unii judecători admit intenționat tergiversarea cauzelor pentru a obține beneficii ilegale sau pentru a ajunge la expirarea termenului de prescripție. Totodată, Maia Sandu solicită simplificarea procedurii ... Președintele Sandu cere accelerarea dosarelor și extinderea vettingului judecătorilor The post Președintele Sandu cere accelerarea dosarelor și extinderea vettingului judecătorilor appeared first on Politik.
29 decembrie 2025
20:40
Final amar de sesiune parlamentară – 250 de inițiative ale PSRM, îngropate la vot de majoritatea PAS # Politik
Astăzi, la finalul sesiunii parlamentare de toamnă, fracțiunea PSRM a susținut un briefing de presă în care a atras atenția asupra faptului că fracțiunea PAS a respins peste 250 de propuneri ale socialiștilor în cadrul dezbaterilor asupra legilor privind politica fiscală și bugetul de stat pentru 2026. Dintre acestea, aproximativ 190 de inițiative vizau sprijin ... Final amar de sesiune parlamentară – 250 de inițiative ale PSRM, îngropate la vot de majoritatea PAS The post Final amar de sesiune parlamentară – 250 de inițiative ale PSRM, îngropate la vot de majoritatea PAS appeared first on Politik.
20:40
Începând cu 3 februarie 2026, șoferii care circulă pe drumurile din Bulgaria vor putea cumpăra o vinietă valabilă o zi, destinată vehiculelor cu masa de până la 3,5 tone. Noua vinietă va permite accesul pe întreaga rețea națională de drumuri timp de 24 de ore, a anunțat Agenția pentru Infrastructură Rutieră (RIA). Prețul vinietei de ... Reguli noi pe drumurile din Bulgaria – Vinieta de o zi, disponibilă pentru șoferi The post Reguli noi pe drumurile din Bulgaria – Vinieta de o zi, disponibilă pentru șoferi appeared first on Politik.
20:40
Cei patru moldoveni blocați în munții României au fost coborâți în siguranță de salvatori. Ei nu au avut de suferit, fiind în stare bună de sănătate, conform reprezentanților Ministerului Afacerilor Externe (MAE) de la Chișinău. ,,Potrivit informațiilor oferite de către Ambasada Republicii Moldova la București, intervenția echipei de salvare a fost finalizată cu succes. Cei ... MAE de la Chișinău – Cei patru moldoveni blocați în munții României, salvați în siguranță The post MAE de la Chișinău – Cei patru moldoveni blocați în munții României, salvați în siguranță appeared first on Politik.
20:40
Proiectul de lege privind voluntariatul, care corespunde normelor europene, a fost votat în lectura a doua de 66 de parlamentari. Acesta are scopul de a crea condițiile necesare pentru creșterea nivelului de implicare și participare civică a cetățenilor de toate vârstele, precum și pentru instituirea unui cadru legislativ și de politici favorabil dezvoltării culturii voluntariatului. ... Parlamentul a votat o nouă lege a voluntariatului, aliniată la standardele UE The post Parlamentul a votat o nouă lege a voluntariatului, aliniată la standardele UE appeared first on Politik.
20:40
Moratoriu pentru fermieri – Parlamentul suspendă executările silite și obligațiile fiscale # Politik
Parlamentul a votat instituirea unui moratoriu asupra urmăririi silite a bunurilor și obligațiilor fiscale ale fermierilor afectați de calamitățile naturale în perioada 2024–2025. Moratoriul va fi aplicat pentru o perioadă de 12 luni și va viza fermierii micro și mici, fidejusorii și membrii gospodăriilor țărănești, precum și alte persoane care răspund solidar pentru obligațiile fermierului ... Moratoriu pentru fermieri – Parlamentul suspendă executările silite și obligațiile fiscale The post Moratoriu pentru fermieri – Parlamentul suspendă executările silite și obligațiile fiscale appeared first on Politik.
20:40
Reacție la Comrat – Prezidiul Adunării Populare condamnă sentința de 12 ani de închisoare pentru Dmitri Constantinov # Politik
Prezidiul Adunarea Populară a Găgăuziei a adoptat în unanimitate o declarație în legătură cu hotărârea judecătorească pronunțată la 26 decembrie 2025 în dosarul penal al fostului președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Gheorghievici Constantinov, prin care acestuia „i-a fost stabilită pedeapsa sub formă de 12 ani de privare de libertate”. În declarație se menționează ... Reacție la Comrat – Prezidiul Adunării Populare condamnă sentința de 12 ani de închisoare pentru Dmitri Constantinov The post Reacție la Comrat – Prezidiul Adunării Populare condamnă sentința de 12 ani de închisoare pentru Dmitri Constantinov appeared first on Politik.
20:40
Ministrul Justiției rămâne în CSP până în 2028, dar va avea competențe limitate – Proiectul votat de Parlament # Politik
Actele normative ale Consiliului Superior al Magistraturii și ale Consiliului Superior al Procurorilor vor fi publicate în Monitorul Oficial. Un proiect de lege care prevede acest lucru a fost votat în lectura a doua de 54 de deputați. Inițiativa legislativă aparține unui grup de deputați din Fracțiunea parlamentară „Partidul Acțiune și Solidaritate”. În nota de ... Ministrul Justiției rămâne în CSP până în 2028, dar va avea competențe limitate – Proiectul votat de Parlament The post Ministrul Justiției rămâne în CSP până în 2028, dar va avea competențe limitate – Proiectul votat de Parlament appeared first on Politik.
20:40
Compensații la energie pentru mediul de afaceri – 3.200 de agenți economici sprijiniți în 2025 # Politik
Agenții economici din domeniul agriculturii și industriei prelucrătoare au beneficiat, în anul 2025, de sprijin financiar prin Programul de compensare a creșterii prețului la energia electrică, aprobat de Guvern. Potrivit datelor oficiale, în cadrul programului au fost depuse 3 218 cereri, iar valoarea totală a compensațiilor acordate a constituit 38 112 234 lei. Compensația a ... Compensații la energie pentru mediul de afaceri – 3.200 de agenți economici sprijiniți în 2025 The post Compensații la energie pentru mediul de afaceri – 3.200 de agenți economici sprijiniți în 2025 appeared first on Politik.
20:40
Moratoriul la angajări, criticat de primarul, Ion Ceban – Mii de oameni riscă să plece din țară # Politik
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a criticat dur decizia Guvernului de a institui un moratoriu privind angajările în sectorul bugetar până la 31 decembrie 2026, avertizând că măsura ar putea avea consecințe sociale grave. Edilul susține că blocarea angajărilor în funcțiile publice vacante va duce la pierderea a aproximativ 17.000 de locuri de muncă, iar ... Moratoriul la angajări, criticat de primarul, Ion Ceban – Mii de oameni riscă să plece din țară The post Moratoriul la angajări, criticat de primarul, Ion Ceban – Mii de oameni riscă să plece din țară appeared first on Politik.
20:40
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a confirmat că autoritățile analizează posibilitatea transformării datoriilor fermierilor în obligațiuni de stat, subiect discutat deja atât cu reprezentanții sectorului agricol, cât și la nivel parlamentar. Potrivit ministrului, tema a fost abordată inițial în cadrul unor discuții organizate de ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, la care au participat fermieri și alți ... Guvernul își asumă datoriile agricultorilor – Sumele vor fi incluse în datoria publică The post Guvernul își asumă datoriile agricultorilor – Sumele vor fi incluse în datoria publică appeared first on Politik.
16:50
Victorie definitivă pentru Republica Moldova – Dreptul de proprietate asupra Sanatoriului „Moldova” din Odesa, confirmat # Politik
Curtea de Casație Economică din cadrul Curții Supreme a Ucrainei a pronunțat la 17 decembrie 2025 o decizie definitivă și irevocabilă care confirmă dreptul de proprietate al Republicii Moldova asupra complexului Sanatoriul „Moldova” din Odesa. Instanța de casație a respins recursul părții adverse și a menținut hotărârea Curții de Apel Sud-Vest a Ucrainei din 24 ... Victorie definitivă pentru Republica Moldova – Dreptul de proprietate asupra Sanatoriului „Moldova” din Odesa, confirmat The post Victorie definitivă pentru Republica Moldova – Dreptul de proprietate asupra Sanatoriului „Moldova” din Odesa, confirmat appeared first on Politik.
16:50
Cazul Filat intră pe masa procurorilor din Moldova – Autoritățile au primit solicitarea INTERPOL # Politik
Autoritățile din Republica Moldova au recepționat solicitarea Interpol care îl vizează pe fostul premier Vlad Filat, documentul fiind transmis procurorilor pentru examinare. Informația a fost confirmată de ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, și de ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, comunică MOLDPRES. Șeful de la Justiție a menționat că urmează ca autoritatea competentă din Franța să transmită ... Cazul Filat intră pe masa procurorilor din Moldova – Autoritățile au primit solicitarea INTERPOL The post Cazul Filat intră pe masa procurorilor din Moldova – Autoritățile au primit solicitarea INTERPOL appeared first on Politik.
16:00
Marja maximă aplicată creditelor garantate de stat în cadrul programului „Prima Casă” va rămâne la nivelul de 3% anual și în anul 2026. Decizia a fost aprobată de Guvern în ședința din 29 decembrie, hotărârea urmând să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2026. Autoritățile susțin că menținerea marjei actuale va permite continuarea acordării ... Prima Casă” primește 130 de milioane de lei în 2026 – Marja la credite rămâne 3% The post Prima Casă” primește 130 de milioane de lei în 2026 – Marja la credite rămâne 3% appeared first on Politik.
16:00
Fostul președinte al Adunării Populare de la Comrat, condamnat la 12 ani de închisoare, s-ar afla în stânga Nistrului – Ce spune ministrul de Interne # Politik
Dmitrii Constantinov, fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, condamnat vineri, 26 decembrie, la 12 ani de închisoare pentru abuz de putere și delapidări de milioane de lei, se află în regiunea transnistreană. Informația a fost confirmată luni, 29 decembrie, de ministrul Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin. „Conform dosarului de căutare, la această etapă putem comunica ... Fostul președinte al Adunării Populare de la Comrat, condamnat la 12 ani de închisoare, s-ar afla în stânga Nistrului – Ce spune ministrul de Interne The post Fostul președinte al Adunării Populare de la Comrat, condamnat la 12 ani de închisoare, s-ar afla în stânga Nistrului – Ce spune ministrul de Interne appeared first on Politik.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.