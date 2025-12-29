Reguli noi pe drumurile din Bulgaria – Vinieta de o zi, disponibilă pentru șoferi
Politik, 29 decembrie 2025 20:40
Începând cu 3 februarie 2026, șoferii care circulă pe drumurile din Bulgaria vor putea cumpăra o vinietă valabilă o zi, destinată vehiculelor cu masa de până la 3,5 tone. Noua vinietă va permite accesul pe întreaga rețea națională de drumuri timp de 24 de ore, a anunțat Agenția pentru Infrastructură Rutieră (RIA). Prețul vinietei de ... Reguli noi pe drumurile din Bulgaria – Vinieta de o zi, disponibilă pentru șoferi
• • •
Acum 30 minute
20:40
Final amar de sesiune parlamentară – 250 de inițiative ale PSRM, îngropate la vot de majoritatea PAS # Politik
Astăzi, la finalul sesiunii parlamentare de toamnă, fracțiunea PSRM a susținut un briefing de presă în care a atras atenția asupra faptului că fracțiunea PAS a respins peste 250 de propuneri ale socialiștilor în cadrul dezbaterilor asupra legilor privind politica fiscală și bugetul de stat pentru 2026. Dintre acestea, aproximativ 190 de inițiative vizau sprijin ... Final amar de sesiune parlamentară – 250 de inițiative ale PSRM, îngropate la vot de majoritatea PAS
20:40
20:40
Cei patru moldoveni blocați în munții României au fost coborâți în siguranță de salvatori. Ei nu au avut de suferit, fiind în stare bună de sănătate, conform reprezentanților Ministerului Afacerilor Externe (MAE) de la Chișinău. ,,Potrivit informațiilor oferite de către Ambasada Republicii Moldova la București, intervenția echipei de salvare a fost finalizată cu succes. Cei ... MAE de la Chișinău – Cei patru moldoveni blocați în munții României, salvați în siguranță
20:40
Proiectul de lege privind voluntariatul, care corespunde normelor europene, a fost votat în lectura a doua de 66 de parlamentari. Acesta are scopul de a crea condițiile necesare pentru creșterea nivelului de implicare și participare civică a cetățenilor de toate vârstele, precum și pentru instituirea unui cadru legislativ și de politici favorabil dezvoltării culturii voluntariatului. ... Parlamentul a votat o nouă lege a voluntariatului, aliniată la standardele UE
20:40
Moratoriu pentru fermieri – Parlamentul suspendă executările silite și obligațiile fiscale # Politik
Parlamentul a votat instituirea unui moratoriu asupra urmăririi silite a bunurilor și obligațiilor fiscale ale fermierilor afectați de calamitățile naturale în perioada 2024–2025. Moratoriul va fi aplicat pentru o perioadă de 12 luni și va viza fermierii micro și mici, fidejusorii și membrii gospodăriilor țărănești, precum și alte persoane care răspund solidar pentru obligațiile fermierului ... Moratoriu pentru fermieri – Parlamentul suspendă executările silite și obligațiile fiscale
20:40
Reacție la Comrat – Prezidiul Adunării Populare condamnă sentința de 12 ani de închisoare pentru Dmitri Constantinov # Politik
Prezidiul Adunarea Populară a Găgăuziei a adoptat în unanimitate o declarație în legătură cu hotărârea judecătorească pronunțată la 26 decembrie 2025 în dosarul penal al fostului președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Gheorghievici Constantinov, prin care acestuia „i-a fost stabilită pedeapsa sub formă de 12 ani de privare de libertate". În declarație se menționează ... Reacție la Comrat – Prezidiul Adunării Populare condamnă sentința de 12 ani de închisoare pentru Dmitri Constantinov
20:40
Ministrul Justiției rămâne în CSP până în 2028, dar va avea competențe limitate – Proiectul votat de Parlament # Politik
Actele normative ale Consiliului Superior al Magistraturii și ale Consiliului Superior al Procurorilor vor fi publicate în Monitorul Oficial. Un proiect de lege care prevede acest lucru a fost votat în lectura a doua de 54 de deputați. Inițiativa legislativă aparține unui grup de deputați din Fracțiunea parlamentară „Partidul Acțiune și Solidaritate". În nota de ... Ministrul Justiției rămâne în CSP până în 2028, dar va avea competențe limitate – Proiectul votat de Parlament
20:40
Compensații la energie pentru mediul de afaceri – 3.200 de agenți economici sprijiniți în 2025 # Politik
Agenții economici din domeniul agriculturii și industriei prelucrătoare au beneficiat, în anul 2025, de sprijin financiar prin Programul de compensare a creșterii prețului la energia electrică, aprobat de Guvern. Potrivit datelor oficiale, în cadrul programului au fost depuse 3 218 cereri, iar valoarea totală a compensațiilor acordate a constituit 38 112 234 lei. Compensația a ... Compensații la energie pentru mediul de afaceri – 3.200 de agenți economici sprijiniți în 2025
20:40
Moratoriul la angajări, criticat de primarul, Ion Ceban – Mii de oameni riscă să plece din țară # Politik
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a criticat dur decizia Guvernului de a institui un moratoriu privind angajările în sectorul bugetar până la 31 decembrie 2026, avertizând că măsura ar putea avea consecințe sociale grave. Edilul susține că blocarea angajărilor în funcțiile publice vacante va duce la pierderea a aproximativ 17.000 de locuri de muncă, iar ... Moratoriul la angajări, criticat de primarul, Ion Ceban – Mii de oameni riscă să plece din țară
20:40
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a confirmat că autoritățile analizează posibilitatea transformării datoriilor fermierilor în obligațiuni de stat, subiect discutat deja atât cu reprezentanții sectorului agricol, cât și la nivel parlamentar. Potrivit ministrului, tema a fost abordată inițial în cadrul unor discuții organizate de ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, la care au participat fermieri și alți ... Guvernul își asumă datoriile agricultorilor – Sumele vor fi incluse în datoria publică
Acum 6 ore
16:50
Victorie definitivă pentru Republica Moldova – Dreptul de proprietate asupra Sanatoriului „Moldova” din Odesa, confirmat # Politik
Curtea de Casație Economică din cadrul Curții Supreme a Ucrainei a pronunțat la 17 decembrie 2025 o decizie definitivă și irevocabilă care confirmă dreptul de proprietate al Republicii Moldova asupra complexului Sanatoriul „Moldova" din Odesa. Instanța de casație a respins recursul părții adverse și a menținut hotărârea Curții de Apel Sud-Vest a Ucrainei din 24 ... Victorie definitivă pentru Republica Moldova – Dreptul de proprietate asupra Sanatoriului „Moldova" din Odesa, confirmat
16:50
Cazul Filat intră pe masa procurorilor din Moldova – Autoritățile au primit solicitarea INTERPOL # Politik
Autoritățile din Republica Moldova au recepționat solicitarea Interpol care îl vizează pe fostul premier Vlad Filat, documentul fiind transmis procurorilor pentru examinare. Informația a fost confirmată de ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, și de ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, comunică MOLDPRES. Șeful de la Justiție a menționat că urmează ca autoritatea competentă din Franța să transmită ... Cazul Filat intră pe masa procurorilor din Moldova – Autoritățile au primit solicitarea INTERPOL
16:00
Marja maximă aplicată creditelor garantate de stat în cadrul programului „Prima Casă" va rămâne la nivelul de 3% anual și în anul 2026. Decizia a fost aprobată de Guvern în ședința din 29 decembrie, hotărârea urmând să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2026. Autoritățile susțin că menținerea marjei actuale va permite continuarea acordării ... Prima Casă" primește 130 de milioane de lei în 2026 – Marja la credite rămâne 3%
16:00
Fostul președinte al Adunării Populare de la Comrat, condamnat la 12 ani de închisoare, s-ar afla în stânga Nistrului – Ce spune ministrul de Interne # Politik
Dmitrii Constantinov, fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, condamnat vineri, 26 decembrie, la 12 ani de închisoare pentru abuz de putere și delapidări de milioane de lei, se află în regiunea transnistreană. Informația a fost confirmată luni, 29 decembrie, de ministrul Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin. „Conform dosarului de căutare, la această etapă putem comunica ... Fostul președinte al Adunării Populare de la Comrat, condamnat la 12 ani de închisoare, s-ar afla în stânga Nistrului – Ce spune ministrul de Interne
16:00
Guvernul a instituit astăzi moratoriu de limitare a angajărilor în sectorul bugetar până la 31 decembrie 2026, notează IPN. Potrivit ministrului finanțelor, Andrian Gavriliță, decizia vizează instituțiile și autoritățile publice finanțate din bugetul de stat, Casa Națională de Asigurări Sociale și Compania Națională de Asigurări în Medicină. Funcțiile vacante existente la data de 30 noiembrie ... Statul pune pauză la angajări – 16 mii de funcții rămân vacante până în 2026
Acum 8 ore
13:40
Condițiile meteo dificile au îngreunat circulația rutieră pe mai multe drumuri naționale și regionale din țară. În unele zone, traficul a fost temporar blocat, iar pe altele s-a desfășurat cu dificultate, anunță oamenii legii. Polițiștii au fost permanent prezenți în teren, acționând prompt și responsabil pentru a veni în sprijinul cetățenilor. Pe fondul acestui tablou ... Condiții meteo dificile pe drumurile naționale și regionale – Ce spune ministrul Bolea
13:40
Zelenski, după întâlnirea cu Trump – Planul de pace este acceptat în proporție de 90%, posibil dialog cu Putin # Politik
Preşedintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a declarat duminică seară, 28 decembrie 2025, după întâlnirea din Florida cu Donald Trump, că planul de pace în 20 de puncte a fost "agreat în proporţie de 90 la sută", informează Sky News. „Am convenit că garanţiile de securitate sunt un punct de referinţă esenţial în realizarea unei păci durabile, ... Zelenski, după întâlnirea cu Trump – Planul de pace este acceptat în proporție de 90%, posibil dialog cu Putin
13:40
Sistemul de subvenționare în agricultură în colaps – 4 miliarde de lei datorii -Slusari: „Volcii bilet” pentru Bolea # Politik
Fostul director al Asociației Forța Fermierilor, Alexandr Slusari, susține că sistemul de subvenționare în agricultură se află într-o criză financiară profundă, generată de creșterea accelerată a datoriilor față de agricultori, mult peste nivelul fondurilor alocate anual de stat. Potrivit lui Slusari, în anul 2021 fondul de subvenționare în agricultură a fost de 1,1 miliarde de ... Sistemul de subvenționare în agricultură în colaps – 4 miliarde de lei datorii -Slusari: „Volcii bilet" pentru Bolea
13:40
Guvernul pariază pe banii UE în 2026 și reduce dependența de FMI – Explicațiile ministrului Gavriliță # Politik
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, susține că finanțarea oferită Republicii Moldova de Uniunea Europeană este deja prevăzută în cadrul Planului de creștere convenit cu Bruxelles-ul și nu reprezintă o trecere de la o finanțare tehnică la una politică. „Finanțarea care face parte din planul de creștere cu Uniunea Europeană este deja prevăzută și face parte din ... Guvernul pariază pe banii UE în 2026 și reduce dependența de FMI – Explicațiile ministrului Gavriliță
13:40
Infrastructura rutieră, sub lupă – Audit în 2026 pentru drumuri, jumătate în stare critică # Politik
Toate cele 5993 de kilometri de drumuri naționale din Republica Moldova vor fi supuse unui audit complet, realizat de un nou departament care va deveni funcțional în 2026 în cadrul ANTA, a anunțat ministrul Infrastructurii, Vladimir Bolea, notează bani.md Potrivit ministrului, în prima etapă va fi creat un registru național al drumurilor, care va cuprinde ... Infrastructura rutieră, sub lupă – Audit în 2026 pentru drumuri, jumătate în stare critică
13:40
Va fi indexat concediul de maternitate la salariul mediu pe economie – Răspunsul ministrului Plugaru # Politik
Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a declarat că autoritățile vor analiza posibilitatea indexării indemnizației de maternitate în funcție de evoluția salariului mediu pe economie, după ce a fost întrebată dacă statul intenționează să corecteze un mecanism care dezavantajează femeile cu mai mulți copii. Întrebarea a vizat situația femeilor care intră în concediu de ... Va fi indexat concediul de maternitate la salariul mediu pe economie – Răspunsul ministrului Plugaru
Mai mult de 2 zile în urmă
13:00
Condiționalitățile FMI pun în dificultate Moldova – Ioniță: Cred că nu vom avea un nou acord, ne finanțăm politic de la UE # Politik
Republica Moldova nu va semna un nou acord cu Fondul Monetar Internațional, iar autoritățile de la Chișinău se bazează tot mai mult pe finanțarea oferită de Uniunea Europeană, a declarat economistul Veaceslav Ioniță într-un interviu acordat publicației ZIUA. Potrivit expertului, absența unui acord cu FMI explică și atitudinea relativ relaxată a Guvernului în raport cu ... Condiționalitățile FMI pun în dificultate Moldova – Ioniță: Cred că nu vom avea un nou acord, ne finanțăm politic de la UE
13:00
Expert -Plătim pentru drumuri, finanțăm altceva – 30 de miliarde de lei scoși din Fondul rutier # Politik
Economistul Veaceslav Ioniță acuză autoritățile că, în ultimii ani, banii colectați din accize pentru infrastructura rutieră au fost direcționați în alte scopuri, ceea ce a dus la degradarea accelerată a drumurilor din Republica Moldova. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat publicației ZIUA. Potrivit economistului, șoferii plăt
13:00
Fostul premier Filat, în vizorul INTERPOL – Biroul de la Paris a emis un mandat de arestare # Politik
Biroul Central Internațional INTERPOL Paris a emis un mandat de arestare internațional pe numele fostului prim-ministru al Republicii Moldova, Vlad Filat. El a fost condamnat recent în Franța într-un dosar de corupție. Solicitarea a fost inițiată la data de 26 decembrie. Informația fiind confirmată de Inspectoratul General al Poliției pentru ZdG. Potrivit Constituției, cetățenii Republicii ... Fostul premier Filat, în vizorul INTERPOL – Biroul de la Paris a emis un mandat de arestare The post Fostul premier Filat, în vizorul INTERPOL – Biroul de la Paris a emis un mandat de arestare appeared first on Politik.
13:00
După ce mai mulți șoferi au reclamat starea proastă a drumurilor, Administrația Națională a Drumurilor informează că, în ultimele 12 ore, drumarii au intervenit pe drumurile naționale pentru combaterea poleiului format în urma temperaturilor scăzute. Potrivit instituției, pe timpul nopții au fost mobilizate 103 utilaje speciale și 212 muncitori. În cadrul intervențiilor, au fost răspândite ... Intervenții de urgență pe drumurile din țară -AND reacționează după sesizările șoferilor The post Intervenții de urgență pe drumurile din țară -AND reacționează după sesizările șoferilor appeared first on Politik.
26 decembrie 2025
18:00
Chișinăul în căutarea unei întrevederi la nivel înalt cu administrația americană – Ambasadorul Kulminski, discuții cu secretarul Marco Rubio # Politik
O ședință moldo-americană menită să consolideze relațiile bilaterale dintre Republica Moldova și Statele Unite este în proces de pregătire, a anunțat ambasadorul Republicii Moldova în SUA, Vlad Kulminski, după o întrevedere cu secretarul de stat american, Marco Rubio. Potrivit diplomatului, dialogul moldo-american va continua la nivel tehnic și politic, prin implicarea echipelor de specialitate din ... Chișinăul în căutarea unei întrevederi la nivel înalt cu administrația americană – Ambasadorul Kulminski, discuții cu secretarul Marco Rubio The post Chișinăul în căutarea unei întrevederi la nivel înalt cu administrația americană – Ambasadorul Kulminski, discuții cu secretarul Marco Rubio appeared first on Politik.
18:00
O nouă fuziune universitară la orizont – Guvernul consultă public integrarea Universității de Stat din Cahul în UTM # Politik
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) lansează consultări publice asupra proiectului de integrare a Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul în cadrul Universității Tehnice a Moldovei (UTM). Reforma vizează crearea Centrului Universitar „Bogdan Petriceicu Hașdeu” la Cahul, cu scopul de a consolida învățământul superior din sudul Republicii Moldova și de a asigura dezvoltarea acestuia ... O nouă fuziune universitară la orizont – Guvernul consultă public integrarea Universității de Stat din Cahul în UTM The post O nouă fuziune universitară la orizont – Guvernul consultă public integrarea Universității de Stat din Cahul în UTM appeared first on Politik.
17:30
Agenția Proprietății Publice va organiza, pe 27 ianuarie 2026, o licitație „cu strigare” pentru valorificarea unor bunuri proprietate de stat, care include terenuri, construcții, complexe de bunuri, încăperi nelocuibile și cote din locuințe. În cadrul licitației vor fi scoase la vânzare 19 loturi amplasate în 13 localități din Republica Moldova, iar valoarea totală a prețurilor ... Active de milioane scoase la licitație în 2026 – Statul vinde proprietăți în toată țara The post Active de milioane scoase la licitație în 2026 – Statul vinde proprietăți în toată țara appeared first on Politik.
17:30
Rata anuală a inflației în regiunea Transnistria a atins nivelul de 14,3% în luna noiembrie, arată datele oficiale publicate de autoritățile locale. Doar în ultima lună, prețurile au crescut în medie cu 0,5%. Potrivit statisticilor, în primele 11 luni ale anului inflația cumulată a ajuns la 14%, ceea ce confirmă o accelerare semnificativă a scumpirilor ... Scumpiri fără precedent în stânga Nistrului – Inflația a ajuns la 14,3% The post Scumpiri fără precedent în stânga Nistrului – Inflația a ajuns la 14,3% appeared first on Politik.
17:30
Sentință dură în Găgăuzia – Fostul președinte al Adunării Populare de la Comrat condamnat la 12 ani de închisoare – Poliția a inițiat un dosar de căutare # Politik
Dmitri Constantinov, fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, condamnat azi la 12 ani de închisoare, a fost dat în căutare de autoritățile din Republica Moldova, transmite Poliția. „Acesta urmează să fie localizat, reținut și prezentat organelor de drept”, precizează instituția. Surse din instituțiile de securitate și ordine publică au declarat pentru IPN că Dmitri ... Sentință dură în Găgăuzia – Fostul președinte al Adunării Populare de la Comrat condamnat la 12 ani de închisoare – Poliția a inițiat un dosar de căutare The post Sentință dură în Găgăuzia – Fostul președinte al Adunării Populare de la Comrat condamnat la 12 ani de închisoare – Poliția a inițiat un dosar de căutare appeared first on Politik.
17:20
Decizia ANRE – Energocom va furniza gaze consumatorilor rămași fără furnizor, la prețul de 13,234 lei/m³ # Politik
Consumatorii casnici care și-au pierdut furnizorul de gaze naturale vor fi aprovizionați de S.A. „Energocom”, în calitate de furnizor de ultimă opțiune, la prețuri reglementate aprobate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), care vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2026. Pentru această categorie de consumatori, care este racordată în principal la rețelele ... Decizia ANRE – Energocom va furniza gaze consumatorilor rămași fără furnizor, la prețul de 13,234 lei/m³ The post Decizia ANRE – Energocom va furniza gaze consumatorilor rămași fără furnizor, la prețul de 13,234 lei/m³ appeared first on Politik.
17:20
Locuitorii din municipiul Comrat ar putea achita un tarif mai mare pentru energia termică livrată de Î.M. „Rețelele și Centralele Termice Comrat”, potrivit proiectului de hotărâre privind aprobarea unui nou tarif, publicat în data de 26 decembrie de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Prin urmare, se propune stabilirea unui tarif de 3,22 ... Scumpiri la încălzire în Comrat – Tariful la căldură, în creștere cu circa 16% The post Scumpiri la încălzire în Comrat – Tariful la căldură, în creștere cu circa 16% appeared first on Politik.
11:10
Oficiul Avocatului Poporului avertizează asupra riscurilor reale pentru sănătatea și siguranța tinerilor aflați în serviciul militar. Potrivit datelor oficiale raportate, în perioada 1 iulie-1 decembrie, s-au produs 28 de altercații între militarii în termen, transmite IPN. Conform informațiilor transmise de Marele Stat Major al Armatei Naționale, în 18 cazuri militarii s-au ales cu leziuni corporale. ... Alarmă în armată – Avocatul Poporului avertizează asupra violenței în rândul militarilor The post Alarmă în armată – Avocatul Poporului avertizează asupra violenței în rândul militarilor appeared first on Politik.
11:10
Fostul președinte al Adunării Populare de la Comrat, își află astăzi sentința într-un dosar de abuz de putere și delapidare # Politik
Dmitri Constantinov, fost președinte al Adunării Populare a Autonomiei Găgăuze, urmează să-și afle astăzi, vineri, 26 decembrie, sentința într-un dosar de abuz de putere și delapidare. Procurorii cer 13 ani de închisoare. Potrivit anchetatorilor, în perioada 2017–2020, Constantinov, în calitate de director al unei societăți comerciale din Comrat, ar fi autorizat, prin abuz de serviciu, ... Fostul președinte al Adunării Populare de la Comrat, își află astăzi sentința într-un dosar de abuz de putere și delapidare The post Fostul președinte al Adunării Populare de la Comrat, își află astăzi sentința într-un dosar de abuz de putere și delapidare appeared first on Politik.
11:10
Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, afirmă că dificultățile întâmpinate de producătorii moldoveni pe piața internă nu țin exclusiv de preț sau de lipsa accesului în rețelele comerciale, ci de un cumul de factori care includ vizibilitatea produselor, cooperarea între fermieri și comportamentul consumatorilor. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni de la ... Cumpărați moldovenește! Dacă le găsiți… Ministrul Agriculturii dă lecții consumatorilor The post Cumpărați moldovenește! Dacă le găsiți… Ministrul Agriculturii dă lecții consumatorilor appeared first on Politik.
11:10
Ministrul Infrastructurii, Vladimir Bolea a anunțat un plan de dezvoltare a aeroporturilor de la Chișinău și Mărculești în anul 2026. Oficialul a precizat, în cadrul unui club de presă, că documentul va contura o abordare bazată pe știință și analiză, astfel încât investițiile să fie realizate „ca la carte”. Potrivit lui Bolea, agentul economic care ... Nordul Moldovei, pe harta aviației – Ministrul Bolea anunță schimbarea de direcție The post Nordul Moldovei, pe harta aviației – Ministrul Bolea anunță schimbarea de direcție appeared first on Politik.
11:10
Întreprinderea de stat Calea Ferată din Moldova se află într-o stare critică și necesită investiții de circa 8 miliarde de lei pentru a fi redresată. Declarațiile au fost făcute de ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, care a subliniat amploarea problemelor acumulate în timp. Potrivit ministrului, compania are datorii istorice ce depășesc 1,13 miliarde ... CFM în ruină – 8 miliarde de lei pentru a salva Calea Ferată The post CFM în ruină – 8 miliarde de lei pentru a salva Calea Ferată appeared first on Politik.
11:10
Repartizarea autorizațiilor de transport pe 2026, finalizată de ANTA – Cine va avea acces la piața europeană # Politik
Autorizațiile CEMT pentru anul 2026 au fost repartizate, în urma ședinței Comisiei CEMT desfășurate în data de 24 decembrie, anunță Agenția Națională Transport Auto (ANTA). Rezultatele prealabile ale repartizării pot fi consultate de operatorii de transport rutier de mărfuri în cabinetele personale din sistemul informațional „e-Autorizație transport”. Potrivit ANTA, distribuirea autorizațiilor se realizează în baza ... Repartizarea autorizațiilor de transport pe 2026, finalizată de ANTA – Cine va avea acces la piața europeană The post Repartizarea autorizațiilor de transport pe 2026, finalizată de ANTA – Cine va avea acces la piața europeană appeared first on Politik.
24 decembrie 2025
21:00
Partidul „Democrația Acasă”a lansat un apel public către administrația SUA privind protejarea libertății de exprimare în Republica Moldova # Politik
Partidul Democrația Acasă a lansat un apel public către administrația SUA privind protejarea libertății de exprimare în Republica Moldova. Vasile Costiuc a solicitat Departamentului de Stat și secretarului de stat Marco Rubio să investigheze presupuse restricții aplicate mass-mediei și mediului online de către autoritățile moldovene Într-un mesaj video difuzat pe 24 decembrie, Costiuc a declarat ... Partidul „Democrația Acasă”a lansat un apel public către administrația SUA privind protejarea libertății de exprimare în Republica Moldova The post Partidul „Democrația Acasă”a lansat un apel public către administrația SUA privind protejarea libertății de exprimare în Republica Moldova appeared first on Politik.
21:00
Deputații fracțiunii PSRM, Zinaida Greceanîi și Petru Burduja, au prezentat în cadrul briefingului de astăzi proiecte de amendamente la bugetul de stat pentru anul 2026, care urmează să fie examinate la ultima ședință plenară a sesiunii de toamnă a Parlamentului. Zinaida Greceanîi a subliniat că inițiativele PSRM au fost elaborate în interesul cetățenilor și al ... PSRM a prezentat mai multe amendamente pentru proiectul de Buget pe 2026 The post PSRM a prezentat mai multe amendamente pentru proiectul de Buget pe 2026 appeared first on Politik.
21:00
În Republica Moldova va fi înființat un Sistem informațional de monitorizare a stocurilor de medicamente, destinat să ofere statului control constant asupra disponibilității medicamentelor și să reducă riscurile de penurie pe piața farmaceutică. Decizia a fost discutată în cadrul unei consultări publice organizate de Agenția pentru medicamente și dispozitive medicale, în colaborare cu Ministerul Sănătății. ... Moldova va crea un sistem informațional de monitorizare a stocurilor de medicamente The post Moldova va crea un sistem informațional de monitorizare a stocurilor de medicamente appeared first on Politik.
21:00
Agricultorii nu cedează – Protestele continuă și riscă să se amplifice după câteva decizii păguboase luate de autorități # Politik
Asociația Forța Fermierilor susține că nu a renunțat la protestele planificate și califică drept false informațiile apărute în spațiul public potrivit cărora agricultorii ar fi abandonat aceste acțiuni. Reprezentanții fermierilor precizează că, în urma protestului preventiv din 10 decembrie 2025, au fost inițiate doar anumite acțiuni privind soluționarea a două dintre cele trei revendicări înaintate. ... Agricultorii nu cedează – Protestele continuă și riscă să se amplifice după câteva decizii păguboase luate de autorități The post Agricultorii nu cedează – Protestele continuă și riscă să se amplifice după câteva decizii păguboase luate de autorități appeared first on Politik.
21:00
Structura de protecție construită deasupra reactorului 4 de la Cernobîl, avariată de un atac rusesc la începutul acestui an, ar putea ceda în cazul unui nou incident, a avertizat directorul centralei, Serghei Tarakanov, într-un interviu AFP publicat pe 23 decembrie. ”Nimeni nu poate garanta că această instalație de protecție va rămâne în picioare după un ... Alertă la Cernobîl – Structura de protecție ar putea ceda după un nou atac rusesc The post Alertă la Cernobîl – Structura de protecție ar putea ceda după un nou atac rusesc appeared first on Politik.
21:00
Aflată în declin, CFM se separă în două entități în 2026 – Infrastructura și transportul vor fi divizate # Politik
Calea Ferată din Moldova va fi supusă unei reforme structurale majore, care prevede separarea activității în două companii distincte, începând cu anul 2026. Anunțul a fost făcut de ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, care susține că măsura este necesară pentru eficientizarea domeniului feroviar. Potrivit oficialului, una dintre entități va administra infrastructura feroviară și ... Aflată în declin, CFM se separă în două entități în 2026 – Infrastructura și transportul vor fi divizate The post Aflată în declin, CFM se separă în două entități în 2026 – Infrastructura și transportul vor fi divizate appeared first on Politik.
13:50
Percheziții în ajun de Crăciun – CNA a descins la o firmă de construcții în cazul fostului cinematograf „Gaudeamus” # Politik
Percheziții într-un dosar penal privind încălcarea regulilor de construcție pe terenul fostului cinematograf ”Gaudeamus”. Ofițerii Centrul Național Anticorupție, împreună cu procurorii municipiului Chișinău, descind la această oră pe mai multe adrese din Capitală. Potrivit CNA, reprezentanții unei companii de construcții din Chișinău, împreună cu persoane responsabile de autorizarea lucrărilor, ar fi obținut documente permisive de ... Percheziții în ajun de Crăciun – CNA a descins la o firmă de construcții în cazul fostului cinematograf „Gaudeamus” The post Percheziții în ajun de Crăciun – CNA a descins la o firmă de construcții în cazul fostului cinematograf „Gaudeamus” appeared first on Politik.
13:50
Tiraspolul gata să reia livrările de energie pentru malul drept al Nistrului, dar pune condiții comerciale # Politik
Liderul nerecunoscutei regiuni din stânga Nistrului, Vadim Krasnoselski, a declarat că reluarea livrărilor de energie electrică de la Centrala de la Cuciurgan către malul drept al Nistrului este posibilă din punct de vedere tehnic și economic, însă depinde exclusiv de condițiile comerciale. Într-un interviu acordat presei din regiune, Krasnoselski a fost întrebat dacă centrala de ... Tiraspolul gata să reia livrările de energie pentru malul drept al Nistrului, dar pune condiții comerciale The post Tiraspolul gata să reia livrările de energie pentru malul drept al Nistrului, dar pune condiții comerciale appeared first on Politik.
13:50
Deficiențe în gestionarea Fondului Național pentru Mediu – Ce relevă un raport al Curții de Conturi # Politik
Curtea de Conturi a Republicii Moldova a constatat deficiențe majore în gestionarea proiectelor și a resurselor financiare ale Fondului Național pentru Mediu (FNM) în anii 2023–2024, care au afectat eficiența și transparența utilizării banilor publici. Potrivit Raportului de audit al conformității, publicat de Curtea de Conturi, problemele identificate vizează întârzieri în implementarea proiectelor, lipsa unui ... Deficiențe în gestionarea Fondului Național pentru Mediu – Ce relevă un raport al Curții de Conturi The post Deficiențe în gestionarea Fondului Național pentru Mediu – Ce relevă un raport al Curții de Conturi appeared first on Politik.
13:50
Administrația Trump a anunțat marți impunerea unor restricții de viză pentru cinci personalități europene implicate în reglementarea tehnologiei și combaterea dezinformării online, acuzate de ”cenzură” care ar afecta interesele americane. Decizia a fost condamnată ferm de Franța și a reaprins tensiunile dintre Washington și Uniunea Europeană pe tema libertății de exprimare. Potrivit Departamentului de Stat ... SUA a impus sancțiuni de viză unor oficiali europeni – Reacția virulentă a Franței The post SUA a impus sancțiuni de viză unor oficiali europeni – Reacția virulentă a Franței appeared first on Politik.
12:40
Zelenski dezvăluie planul de pace negociat cu SUA și propus Rusiei – Cele 20 de puncte care ar putea opri războiul # Politik
Proiectul de acord pentru pacea în Ucraina, obținut în urma tratativelor îndelungate dintre Washington și Kiev, conține o concesie majoră acceptată de Kiev, scriu Kyiv Independent și Kyiv Post. Propunerile vor ajunge acum la Moscova – în ultimele zile, Kremlinul a sugerat că negocierile de pace nu au progresat și că unele propuneri nu sunt ... Zelenski dezvăluie planul de pace negociat cu SUA și propus Rusiei – Cele 20 de puncte care ar putea opri războiul The post Zelenski dezvăluie planul de pace negociat cu SUA și propus Rusiei – Cele 20 de puncte care ar putea opri războiul appeared first on Politik.
12:40
Călătoriile cu trenul pe ruta Chișinău–Socola (Iași) vor fi facilitate în perioada sărbătorilor de iarnă prin introducerea unor curse suplimentare, ca urmare a solicitărilor venite din partea pasagerilor. Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” anunță că trenul va circula suplimentar în zilele de 26, 27 și 28 decembrie 2025, precum și în 2, 3, ... Cursă suplimentară pe ruta Chișinău–Iași, de sărbători The post Cursă suplimentară pe ruta Chișinău–Iași, de sărbători appeared first on Politik.
