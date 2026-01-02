Moldova, la mare distanță de UE – Venitul pe cap de locuitor rămâne de patru ori mai mic

13:40

Preşedintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a declarat duminică seară, 28 decembrie 2025, după întâlnirea din Florida cu Donald Trump, că planul de pace în 20 de puncte a fost "agreat în proporţie de 90 la sută", informează Sky News. „Am convenit că garanţiile de securitate sunt un punct de referinţă esenţial în realizarea unei păci durabile, ...