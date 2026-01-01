Lovitură la pompă – Accizele la carburanți cresc din nou, de la 1 ianuarie
Politik, 1 ianuarie 2026 13:20
Cotele accizelor la produsele petroliere vor fi majorate din 1 ianuarie 2026. Prevederile sunt incluse în Codul fiscal, care stabilește nivelurile de impozitare pentru anul viitor. Astfel, acciza pentru motorină va crește de la 3.475,36 lei pe tonă în anul curent la 3.718,64 lei pe tonă în 2026. În cazul benzinei, acciza va fi majorată
• • •
Acum 30 minute
13:20
13:20
Peste 3,4 milioane MWh de energie, achiziționate de Energocom prin 1.500 de licitații, în 2025
Peste 3,4 milioane MWh de energie electrică au fost achiziționate de SA „Energocom" în cadrul obligației de serviciu public, aproximativ 90% din aceste volume provenind din import, pentru a acoperi necesarul pieței interne a Republicii Moldova în anul 2025, notează bani.md Pentru realizarea importurilor, compania a participat la peste 1 500 de licitații de rezervare
13:20
40 de autorizații suplimentare pentru transportul rutier de mărfuri în/din țări terțe au fost obținute pentru anul 2025, în urma negocierilor purtate de Agenția Națională Transport Auto cu autoritățile din Republica Armenia. Potrivit anunțului făcut de ANTA la sfârșitul anului trecut, autorizațiile au fost acordate de Ministerul Administrației Teritoriale și Infrastructurii al Republicii Armenia și
13:20
Polița medicală pentru 2026 – Achitarea începe la 1 ianuarie, la preț fix de 12.636 de lei
Persoanele care se asigură în mod individual pot achita de la 1 ianuarie prima de asigurare obligatorie de asistență medicală, în sumă fixă de 12 636 de lei, stabilită pentru anul 2026. Cetățenii care nu sunt angajați și nici asigurați de Guvern sunt obligați să o achite în primele trei luni ale anului, transmite IPN.
13:20
Republica Moldova intră, de la 1 ianuarie, în zona de roaming a UE – Apeluri și internet mobil la tarife naționale
Începând cu 1 ianuarie, Republica Moldova beneficiază de integrarea în zona de roaming a Uniunii Europene la tarifele de pe piața națională, conform principiului „roam like at home". Astfel, cetățenii moldoveni pot utiliza serviciile de telefonie mobilă în statele membre ale UE în aceleași condiții ca în țară, fără costuri suplimentare de roaming. Eliminarea tarifelor
13:20
Schimbare istorică în Bulgaria – Euro înlocuiește leva, pe fondul temerilor privind scumpirile
Bulgaria a trecut la euro de la miezul nopţii, devenind a 21-a ţară care a ales moneda unică europeană, la aproape douăzeci de ani de la aderarea la Uniunea Europeană, relatează AFP, potrivit News.ro. La miezul nopţii, odată cu intrarea în noul an, mica ţară balcanică, care a aderat la UE în 2007, a renunţat
13:20
Datoria externă brută a Republicii Moldova a ajuns la 11,6 miliarde de dolari SUA la finele trimestrului III 2025 și a înregistrat o majorare de 12,4% față de începutul anului, arată datele publicate de Banca Națională a Moldovei în raportul privind Balanța de plăți, notează bani.md Majorarea, echivalentă cu 1,28 miliarde USD, a fost determinată
Ieri
10:30
Ministrul Muncii rescrie sărăcia în Moldova – Cifrele BNS sunt „sovietice", realitatea e mai roz
Datele actuale publicate de Biroul Național de Statistică cu privire la rata sărăciei din Republica Moldova nu reflectă tot sprijinul acordat de guvern, a declarat, ministrul Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, în cadrul emisiunii Rezoomat de la Realitatea TV, unde ministra a fost întrebată dacă moldovenii trăiesc, într-adevăr, mai bine și dacă autoritățile contestă
10:30
Începând cu 1 ianuarie 2026, tranzitul teritoriului Ungariei cu vehicule de transport rutier de mărfuri va fi permis doar pe o rețea de drumuri desemnată, informează Agenția Națională Transport Auto (ANTA). Potrivit autorităților ungare, circulația camioanelor va fi direcționată în principal pe autostrăzi, acestea urmând a fi părăsite doar în apropierea destinației finale și pe
10:30
România începe construcția ultimului tronson din Autostrada Unirii, până la hotarul cu Republica Moldova
Compania Națională de Investiții Rutiere a lansat astăzi licitația pentru proiectarea și execuția Tronsonului 4 al Autostrada Unirii A8 Târgu Neamț–Iași–Ungheni, ultimii kilometri ai autostrăzii până la frontiera cu Republica Moldova. Tronsonul 4, cu o lungime de 15,5 kilometri, va face legătura între DN 24 (Iași) și Podul peste Prut de la Ungheni, punct de
10:30
Datele AND – Circulația rutieră se desfășoară mai dificil în nordul țării – Drumarii intervin
În mai multe raioane din nordul țării ninge, iar circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă. Carosabilul este acoperit cu zăpadă și poate fi alunecos, fapt ce sporește riscul producerii accidentelor rutiere, avertizează Poliția Națională. Circulația rutieră pe drumurile publice naționale se desfășoară în condiții de iarnǎ, a anunțat și Administrația Naționalǎ a Drumurilor
30 decembrie 2025
19:20
Un fost șef din cadrul MAI în vizorul Autorității Naționale de Integritate – I s-a constatat o avere nejustificată de aproape 1,5 milioane de lei
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a emis un act de constatare pe numele unui fost funcționar public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și al soției acestuia, stabilind existența unei diferențe substanțiale între averea deținută, veniturile obținute și cheltuielile efectuate, în valoare de 1.479.654 de lei. Potrivit ANI, persoana vizată este Sergiu Solovei,
19:20
Maia Sandu, întrevedere cu Mitropolitul Vladimir – Pe agendă, relația dintre stat și biserică
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut marți, 30 decembrie, o întrevedere cu Mitropolitul Moldovei, Înaltpreasfințitul Vladimir, la Reședința Mitropolitană din Chișinău. Discuțiile au vizat relația dintre Biserica Ortodoxă și instituțiile statului, accentuând „necesitatea unei tonalități corecte și constructive în colaborare, cu scopul promovării binelui comun și consolidării valorilor morale și spirituale în societate". Potrivit
19:20
Energocom asigură necesarul de gaz pentru consumul din 2025–2026 – Care este volumul achiziționat
În perioada mai–decembrie 2025, SA Energocom a achiziționat un volum total de 8,33 milioane MWh de gaze naturale, echivalentul a aproximativ 782 milioane de metri cubi, pentru a asigura integral necesarul Republicii Moldova în anul gazier 2025–2026. Anul gazier a început la 1 octombrie 2025 și se va încheia la 30 septembrie 2026. Potrivit companiei,
Mai mult de 2 zile în urmă
13:10
Glodeni, lăsat fără sprijin – Primarul Stela Onuțu critică decizia majorității parlamentare
Primarul orașului Glodeni, Stela Onuțu, a comentat refuzul PAS de a susține amendamentul Partidului Nostru privind alocarea a două milioane de lei din buget pentru municipiu. Într-o postare publică, edilul a declarat că decizia demonstrează „lipsa de voință politică de a sprijini comunitățile locale" aflate în dificultate. "Criza energetică a fost una națională, însă consecințele
13:10
Economia moldovenească sub creșterea globală de 3%, dar ministrul Osmochescu o vede ca pe un succes istoric
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, condus de Eugen Osmochescu, a prezentat marți, în cadrul unei conferințe cifre triumfaliste despre așa zisa creștere economică deși experții privesc starea economiei moldovenești ca pe un eșec în 2025. Într-un cadru solemn, ministrul a mulțumit tuturor, de la antreprenori și cetățeni până la „toți care și-au pus umărul", pentru
13:10
Ministrul Gavriliță despre moratoriul asupra angajărilor în sectorul bugetar – Nu interzicem, dar impunem reguli de coordonare
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a explicat într-o postare pe Facebook ce presupune moratoriul asupra angajărilor în sectorul bugetar, instituit recent de Guvern, subliniind că această măsură nu este una nouă și nu interzice angajările, ci impune reguli suplimentare de justificare și coordonare. Potrivit ministrului, primul moratoriu privind angajările în sectorul bugetar a fost introdus în
13:10
Economistul Veaceslav Ioniță a lansat critici la adresa discursului oficial privind perspectivele economice ale Republicii Moldova, în cadrul emisiunii de la Exclusiv TV. Potrivit acestuia, acceptarea unei creșteri economice de 2–3% este „o rușine" pentru o țară aflată în Europa și cu aspirații europene clare, notează bani.md „Când văd că cineva se bucură că vom
13:10
Guvernatorul BNM, Anca Dragu, susține că ritmul actual de creștere a finanțării economiei nu poate fi accelerat artificial fără riscuri, întrucât o astfel de abordare ar putea destabiliza economia. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „În Context" de la Moldova 1. Potrivit Ancăi Dragu, evoluția economică trebuie privită realist, iar creșterea are nevoie de
13:00
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, cere extinderea evaluării extraordinare asupra judecătorilor din instanțele primare care, începând cu anul 2017, au examinat sau examinează dosare de corupție. Potrivit șefei statului, unii judecători admit intenționat tergiversarea cauzelor pentru a obține beneficii ilegale sau pentru a ajunge la expirarea termenului de prescripție. Totodată, Maia Sandu solicită simplificarea procedurii
29 decembrie 2025
20:40
Final amar de sesiune parlamentară – 250 de inițiative ale PSRM, îngropate la vot de majoritatea PAS
Astăzi, la finalul sesiunii parlamentare de toamnă, fracțiunea PSRM a susținut un briefing de presă în care a atras atenția asupra faptului că fracțiunea PAS a respins peste 250 de propuneri ale socialiștilor în cadrul dezbaterilor asupra legilor privind politica fiscală și bugetul de stat pentru 2026. Dintre acestea, aproximativ 190 de inițiative vizau sprijin
20:40
Începând cu 3 februarie 2026, șoferii care circulă pe drumurile din Bulgaria vor putea cumpăra o vinietă valabilă o zi, destinată vehiculelor cu masa de până la 3,5 tone. Noua vinietă va permite accesul pe întreaga rețea națională de drumuri timp de 24 de ore, a anunțat Agenția pentru Infrastructură Rutieră (RIA). Prețul vinietei de
20:40
Cei patru moldoveni blocați în munții României au fost coborâți în siguranță de salvatori. Ei nu au avut de suferit, fiind în stare bună de sănătate, conform reprezentanților Ministerului Afacerilor Externe (MAE) de la Chișinău. ,,Potrivit informațiilor oferite de către Ambasada Republicii Moldova la București, intervenția echipei de salvare a fost finalizată cu succes. Cei
20:40
Proiectul de lege privind voluntariatul, care corespunde normelor europene, a fost votat în lectura a doua de 66 de parlamentari. Acesta are scopul de a crea condițiile necesare pentru creșterea nivelului de implicare și participare civică a cetățenilor de toate vârstele, precum și pentru instituirea unui cadru legislativ și de politici favorabil dezvoltării culturii voluntariatului.
20:40
Moratoriu pentru fermieri – Parlamentul suspendă executările silite și obligațiile fiscale
Parlamentul a votat instituirea unui moratoriu asupra urmăririi silite a bunurilor și oblig
20:40
Reacție la Comrat – Prezidiul Adunării Populare condamnă sentința de 12 ani de închisoare pentru Dmitri Constantinov # Politik
Prezidiul Adunarea Populară a Găgăuziei a adoptat în unanimitate o declarație în legătură cu hotărârea judecătorească pronunțată la 26 decembrie 2025 în dosarul penal al fostului președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Gheorghievici Constantinov, prin care acestuia „i-a fost stabilită pedeapsa sub formă de 12 ani de privare de libertate”. În declarație se menționează ... Reacție la Comrat – Prezidiul Adunării Populare condamnă sentința de 12 ani de închisoare pentru Dmitri Constantinov The post Reacție la Comrat – Prezidiul Adunării Populare condamnă sentința de 12 ani de închisoare pentru Dmitri Constantinov appeared first on Politik.
20:40
Ministrul Justiției rămâne în CSP până în 2028, dar va avea competențe limitate – Proiectul votat de Parlament # Politik
Actele normative ale Consiliului Superior al Magistraturii și ale Consiliului Superior al Procurorilor vor fi publicate în Monitorul Oficial. Un proiect de lege care prevede acest lucru a fost votat în lectura a doua de 54 de deputați. Inițiativa legislativă aparține unui grup de deputați din Fracțiunea parlamentară „Partidul Acțiune și Solidaritate”. În nota de ... Ministrul Justiției rămâne în CSP până în 2028, dar va avea competențe limitate – Proiectul votat de Parlament The post Ministrul Justiției rămâne în CSP până în 2028, dar va avea competențe limitate – Proiectul votat de Parlament appeared first on Politik.
20:40
Compensații la energie pentru mediul de afaceri – 3.200 de agenți economici sprijiniți în 2025 # Politik
Agenții economici din domeniul agriculturii și industriei prelucrătoare au beneficiat, în anul 2025, de sprijin financiar prin Programul de compensare a creșterii prețului la energia electrică, aprobat de Guvern. Potrivit datelor oficiale, în cadrul programului au fost depuse 3 218 cereri, iar valoarea totală a compensațiilor acordate a constituit 38 112 234 lei. Compensația a ... Compensații la energie pentru mediul de afaceri – 3.200 de agenți economici sprijiniți în 2025 The post Compensații la energie pentru mediul de afaceri – 3.200 de agenți economici sprijiniți în 2025 appeared first on Politik.
20:40
Moratoriul la angajări, criticat de primarul, Ion Ceban – Mii de oameni riscă să plece din țară # Politik
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a criticat dur decizia Guvernului de a institui un moratoriu privind angajările în sectorul bugetar până la 31 decembrie 2026, avertizând că măsura ar putea avea consecințe sociale grave. Edilul susține că blocarea angajărilor în funcțiile publice vacante va duce la pierderea a aproximativ 17.000 de locuri de muncă, iar ... Moratoriul la angajări, criticat de primarul, Ion Ceban – Mii de oameni riscă să plece din țară The post Moratoriul la angajări, criticat de primarul, Ion Ceban – Mii de oameni riscă să plece din țară appeared first on Politik.
20:40
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a confirmat că autoritățile analizează posibilitatea transformării datoriilor fermierilor în obligațiuni de stat, subiect discutat deja atât cu reprezentanții sectorului agricol, cât și la nivel parlamentar. Potrivit ministrului, tema a fost abordată inițial în cadrul unor discuții organizate de ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, la care au participat fermieri și alți ... Guvernul își asumă datoriile agricultorilor – Sumele vor fi incluse în datoria publică The post Guvernul își asumă datoriile agricultorilor – Sumele vor fi incluse în datoria publică appeared first on Politik.
16:50
Victorie definitivă pentru Republica Moldova – Dreptul de proprietate asupra Sanatoriului „Moldova” din Odesa, confirmat # Politik
Curtea de Casație Economică din cadrul Curții Supreme a Ucrainei a pronunțat la 17 decembrie 2025 o decizie definitivă și irevocabilă care confirmă dreptul de proprietate al Republicii Moldova asupra complexului Sanatoriul „Moldova” din Odesa. Instanța de casație a respins recursul părții adverse și a menținut hotărârea Curții de Apel Sud-Vest a Ucrainei din 24 ... Victorie definitivă pentru Republica Moldova – Dreptul de proprietate asupra Sanatoriului „Moldova” din Odesa, confirmat The post Victorie definitivă pentru Republica Moldova – Dreptul de proprietate asupra Sanatoriului „Moldova” din Odesa, confirmat appeared first on Politik.
16:50
Cazul Filat intră pe masa procurorilor din Moldova – Autoritățile au primit solicitarea INTERPOL # Politik
Autoritățile din Republica Moldova au recepționat solicitarea Interpol care îl vizează pe fostul premier Vlad Filat, documentul fiind transmis procurorilor pentru examinare. Informația a fost confirmată de ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, și de ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, comunică MOLDPRES. Șeful de la Justiție a menționat că urmează ca autoritatea competentă din Franța să transmită ... Cazul Filat intră pe masa procurorilor din Moldova – Autoritățile au primit solicitarea INTERPOL The post Cazul Filat intră pe masa procurorilor din Moldova – Autoritățile au primit solicitarea INTERPOL appeared first on Politik.
16:00
Marja maximă aplicată creditelor garantate de stat în cadrul programului „Prima Casă” va rămâne la nivelul de 3% anual și în anul 2026. Decizia a fost aprobată de Guvern în ședința din 29 decembrie, hotărârea urmând să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2026. Autoritățile susțin că menținerea marjei actuale va permite continuarea acordării ... Prima Casă” primește 130 de milioane de lei în 2026 – Marja la credite rămâne 3% The post Prima Casă” primește 130 de milioane de lei în 2026 – Marja la credite rămâne 3% appeared first on Politik.
16:00
Fostul președinte al Adunării Populare de la Comrat, condamnat la 12 ani de închisoare, s-ar afla în stânga Nistrului – Ce spune ministrul de Interne # Politik
Dmitrii Constantinov, fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, condamnat vineri, 26 decembrie, la 12 ani de închisoare pentru abuz de putere și delapidări de milioane de lei, se află în regiunea transnistreană. Informația a fost confirmată luni, 29 decembrie, de ministrul Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin. „Conform dosarului de căutare, la această etapă putem comunica ... Fostul președinte al Adunării Populare de la Comrat, condamnat la 12 ani de închisoare, s-ar afla în stânga Nistrului – Ce spune ministrul de Interne The post Fostul președinte al Adunării Populare de la Comrat, condamnat la 12 ani de închisoare, s-ar afla în stânga Nistrului – Ce spune ministrul de Interne appeared first on Politik.
16:00
Guvernul a instituit astăzi moratoriu de limitare a angajărilor în sectorul bugetar până la 31 decembrie 2026, notează IPN. Potrivit ministrului finanțelor, Andrian Gavriliță, decizia vizează instituțiile și autoritățile publice finanțate din bugetul de stat, Casa Națională de Asigurări Sociale și Compania Națională de Asigurări în Medicină. Funcțiile vacante existente la data de 30 noiembrie ... Statul pune pauză la angajări – 16 mii de funcții rămân vacante până în 2026 The post Statul pune pauză la angajări – 16 mii de funcții rămân vacante până în 2026 appeared first on Politik.
13:40
Condițiile meteo dificile au îngreunat circulația rutieră pe mai multe drumuri naționale și regionale din țară. În unele zone, traficul a fost temporar blocat, iar pe altele s-a desfășurat cu dificultate, anunță oamenii legii. Polițiștii au fost permanent prezenți în teren, acționând prompt și responsabil pentru a veni în sprijinul cetățenilor. Pe fondul acestui tablou ... Condiții meteo dificile pe drumurile naționale și regionale – Ce spune ministrul Bolea The post Condiții meteo dificile pe drumurile naționale și regionale – Ce spune ministrul Bolea appeared first on Politik.
13:40
Zelenski, după întâlnirea cu Trump – Planul de pace este acceptat în proporție de 90%, posibil dialog cu Putin # Politik
Preşedintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a declarat duminică seară, 28 decembrie 2025, după întâlnirea din Florida cu Donald Trump, că planul de pace în 20 de puncte a fost “agreat în proporţie de 90 la sută”, informează Sky News. „Am convenit că garanţiile de securitate sunt un punct de referinţă esenţial în realizarea unei păci durabile, ... Zelenski, după întâlnirea cu Trump – Planul de pace este acceptat în proporție de 90%, posibil dialog cu Putin The post Zelenski, după întâlnirea cu Trump – Planul de pace este acceptat în proporție de 90%, posibil dialog cu Putin appeared first on Politik.
13:40
Sistemul de subvenționare în agricultură în colaps – 4 miliarde de lei datorii -Slusari: „Volcii bilet” pentru Bolea # Politik
Fostul director al Asociației Forța Fermierilor, Alexandr Slusari, susține că sistemul de subvenționare în agricultură se află într-o criză financiară profundă, generată de creșterea accelerată a datoriilor față de agricultori, mult peste nivelul fondurilor alocate anual de stat. Potrivit lui Slusari, în anul 2021 fondul de subvenționare în agricultură a fost de 1,1 miliarde de ... Sistemul de subvenționare în agricultură în colaps – 4 miliarde de lei datorii -Slusari: „Volcii bilet” pentru Bolea The post Sistemul de subvenționare în agricultură în colaps – 4 miliarde de lei datorii -Slusari: „Volcii bilet” pentru Bolea appeared first on Politik.
13:40
Guvernul pariază pe banii UE în 2026 și reduce dependența de FMI – Explicațiile ministrului Gavriliță # Politik
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, susține că finanțarea oferită Republicii Moldova de Uniunea Europeană este deja prevăzută în cadrul Planului de creștere convenit cu Bruxelles-ul și nu reprezintă o trecere de la o finanțare tehnică la una politică. „Finanțarea care face parte din planul de creștere cu Uniunea Europeană este deja prevăzută și face parte din ... Guvernul pariază pe banii UE în 2026 și reduce dependența de FMI – Explicațiile ministrului Gavriliță The post Guvernul pariază pe banii UE în 2026 și reduce dependența de FMI – Explicațiile ministrului Gavriliță appeared first on Politik.
13:40
Infrastructura rutieră, sub lupă – Audit în 2026 pentru drumuri, jumătate în stare critică # Politik
Toate cele 5993 de kilometri de drumuri naționale din Republica Moldova vor fi supuse unui audit complet, realizat de un nou departament care va deveni funcțional în 2026 în cadrul ANTA, a anunțat ministrul Infrastructurii, Vladimir Bolea, notează bani.md Potrivit ministrului, în prima etapă va fi creat un registru național al drumurilor, care va cuprinde ... Infrastructura rutieră, sub lupă – Audit în 2026 pentru drumuri, jumătate în stare critică The post Infrastructura rutieră, sub lupă – Audit în 2026 pentru drumuri, jumătate în stare critică appeared first on Politik.
13:40
Va fi indexat concediul de maternitate la salariul mediu pe economie – Răspunsul ministrului Plugaru # Politik
Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a declarat că autoritățile vor analiza posibilitatea indexării indemnizației de maternitate în funcție de evoluția salariului mediu pe economie, după ce a fost întrebată dacă statul intenționează să corecteze un mecanism care dezavantajează femeile cu mai mulți copii. Întrebarea a vizat situația femeilor care intră în concediu de ... Va fi indexat concediul de maternitate la salariul mediu pe economie – Răspunsul ministrului Plugaru The post Va fi indexat concediul de maternitate la salariul mediu pe economie – Răspunsul ministrului Plugaru appeared first on Politik.
27 decembrie 2025
13:00
Condiționalitățile FMI pun în dificultate Moldova – Ioniță: Cred că nu vom avea un nou acord, ne finanțăm politic de la UE # Politik
Republica Moldova nu va semna un nou acord cu Fondul Monetar Internațional, iar autoritățile de la Chișinău se bazează tot mai mult pe finanțarea oferită de Uniunea Europeană, a declarat economistul Veaceslav Ioniță într-un interviu acordat publicației ZIUA. Potrivit expertului, absența unui acord cu FMI explică și atitudinea relativ relaxată a Guvernului în raport cu ... Condiționalitățile FMI pun în dificultate Moldova – Ioniță: Cred că nu vom avea un nou acord, ne finanțăm politic de la UE The post Condiționalitățile FMI pun în dificultate Moldova – Ioniță: Cred că nu vom avea un nou acord, ne finanțăm politic de la UE appeared first on Politik.
13:00
Expert -Plătim pentru drumuri, finanțăm altceva – 30 de miliarde de lei scoși din Fondul rutier # Politik
Economistul Veaceslav Ioniță acuză autoritățile că, în ultimii ani, banii colectați din accize pentru infrastructura rutieră au fost direcționați în alte scopuri, ceea ce a dus la degradarea accelerată a drumurilor din Republica Moldova. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat publicației ZIUA. Potrivit economistului, șoferii plătesc corect taxele, inclusiv accizele și taxa rutieră, însă ... Expert -Plătim pentru drumuri, finanțăm altceva – 30 de miliarde de lei scoși din Fondul rutier The post Expert -Plătim pentru drumuri, finanțăm altceva – 30 de miliarde de lei scoși din Fondul rutier appeared first on Politik.
13:00
Fostul premier Filat, în vizorul INTERPOL – Biroul de la Paris a emis un mandat de arestare # Politik
Biroul Central Internațional INTERPOL Paris a emis un mandat de arestare internațional pe numele fostului prim-ministru al Republicii Moldova, Vlad Filat. El a fost condamnat recent în Franța într-un dosar de corupție. Solicitarea a fost inițiată la data de 26 decembrie. Informația fiind confirmată de Inspectoratul General al Poliției pentru ZdG. Potrivit Constituției, cetățenii Republicii ... Fostul premier Filat, în vizorul INTERPOL – Biroul de la Paris a emis un mandat de arestare The post Fostul premier Filat, în vizorul INTERPOL – Biroul de la Paris a emis un mandat de arestare appeared first on Politik.
13:00
După ce mai mulți șoferi au reclamat starea proastă a drumurilor, Administrația Națională a Drumurilor informează că, în ultimele 12 ore, drumarii au intervenit pe drumurile naționale pentru combaterea poleiului format în urma temperaturilor scăzute. Potrivit instituției, pe timpul nopții au fost mobilizate 103 utilaje speciale și 212 muncitori. În cadrul intervențiilor, au fost răspândite ... Intervenții de urgență pe drumurile din țară -AND reacționează după sesizările șoferilor The post Intervenții de urgență pe drumurile din țară -AND reacționează după sesizările șoferilor appeared first on Politik.
26 decembrie 2025
18:00
Chișinăul în căutarea unei întrevederi la nivel înalt cu administrația americană – Ambasadorul Kulminski, discuții cu secretarul Marco Rubio # Politik
O ședință moldo-americană menită să consolideze relațiile bilaterale dintre Republica Moldova și Statele Unite este în proces de pregătire, a anunțat ambasadorul Republicii Moldova în SUA, Vlad Kulminski, după o întrevedere cu secretarul de stat american, Marco Rubio. Potrivit diplomatului, dialogul moldo-american va continua la nivel tehnic și politic, prin implicarea echipelor de specialitate din ... Chișinăul în căutarea unei întrevederi la nivel înalt cu administrația americană – Ambasadorul Kulminski, discuții cu secretarul Marco Rubio The post Chișinăul în căutarea unei întrevederi la nivel înalt cu administrația americană – Ambasadorul Kulminski, discuții cu secretarul Marco Rubio appeared first on Politik.
18:00
O nouă fuziune universitară la orizont – Guvernul consultă public integrarea Universității de Stat din Cahul în UTM # Politik
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) lansează consultări publice asupra proiectului de integrare a Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul în cadrul Universității Tehnice a Moldovei (UTM). Reforma vizează crearea Centrului Universitar „Bogdan Petriceicu Hașdeu” la Cahul, cu scopul de a consolida învățământul superior din sudul Republicii Moldova și de a asigura dezvoltarea acestuia ... O nouă fuziune universitară la orizont – Guvernul consultă public integrarea Universității de Stat din Cahul în UTM The post O nouă fuziune universitară la orizont – Guvernul consultă public integrarea Universității de Stat din Cahul în UTM appeared first on Politik.
17:30
Agenția Proprietății Publice va organiza, pe 27 ianuarie 2026, o licitație „cu strigare” pentru valorificarea unor bunuri proprietate de stat, care include terenuri, construcții, complexe de bunuri, încăperi nelocuibile și cote din locuințe. În cadrul licitației vor fi scoase la vânzare 19 loturi amplasate în 13 localități din Republica Moldova, iar valoarea totală a prețurilor ... Active de milioane scoase la licitație în 2026 – Statul vinde proprietăți în toată țara The post Active de milioane scoase la licitație în 2026 – Statul vinde proprietăți în toată țara appeared first on Politik.
17:30
Rata anuală a inflației în regiunea Transnistria a atins nivelul de 14,3% în luna noiembrie, arată datele oficiale publicate de autoritățile locale. Doar în ultima lună, prețurile au crescut în medie cu 0,5%. Potrivit statisticilor, în primele 11 luni ale anului inflația cumulată a ajuns la 14%, ceea ce confirmă o accelerare semnificativă a scumpirilor ... Scumpiri fără precedent în stânga Nistrului – Inflația a ajuns la 14,3% The post Scumpiri fără precedent în stânga Nistrului – Inflația a ajuns la 14,3% appeared first on Politik.
17:30
Sentință dură în Găgăuzia – Fostul președinte al Adunării Populare de la Comrat condamnat la 12 ani de închisoare – Poliția a inițiat un dosar de căutare # Politik
Dmitri Constantinov, fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, condamnat azi la 12 ani de închisoare, a fost dat în căutare de autoritățile din Republica Moldova, transmite Poliția. „Acesta urmează să fie localizat, reținut și prezentat organelor de drept”, precizează instituția. Surse din instituțiile de securitate și ordine publică au declarat pentru IPN că Dmitri ... Sentință dură în Găgăuzia – Fostul președinte al Adunării Populare de la Comrat condamnat la 12 ani de închisoare – Poliția a inițiat un dosar de căutare The post Sentință dură în Găgăuzia – Fostul președinte al Adunării Populare de la Comrat condamnat la 12 ani de închisoare – Poliția a inițiat un dosar de căutare appeared first on Politik.
