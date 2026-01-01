Datoria externă a Moldovei atinge un nou nivel – Aproape 59% din PIB

17:30

Dmitri Constantinov, fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, condamnat azi la 12 ani de închisoare, a fost dat în căutare de autoritățile din Republica Moldova, transmite Poliția. „Acesta urmează să fie localizat, reținut și prezentat organelor de drept", precizează instituția. Surse din instituțiile de securitate și ordine publică au declarat pentru IPN că Dmitri ...