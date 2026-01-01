Fenomenul astrologic din 3 ianuarie 2026, unul dintre cele mai puternice momente emoționale ale anului. Cum sunt influențate cele 12 zodii
UNIMEDIA, 1 ianuarie 2026 16:30
O Lună Plină în Rac este unul dintre cele mai puternice momente emoționale ale anului, deoarece Luna se află la ea acasă, în zodia care o guvernează. Contextul astral pune față în față nevoia de siguranță emoțională, familie și confort (Luna în Rac) cu ambiția, structura și succesul social (Soarele în Capricorn), transmite protv.ro.
Acum 5 minute
16:50
De la masa de sărbătoare, direct pe patul de spital: Un bărbat, rănit grav de artificii, în noaptea de Revelion # UNIMEDIA
Revelionul a fost transformat într-o noapte de incidente. Poliția anunță că a intervenit în peste 450 de cazuri, iar un bărbat din Chișinău a fost rănit grav la față în urma folosirii necorespunzătoare a articolelor pirotehnice.
Acum 30 minute
16:30
Acum o oră
16:20
Serbia reintroduce serviciul militar obligatoriu. Ce se va întâmpla cu cei care refuză încorporarea # UNIMEDIA
Serbia se pregătește să reintroducă serviciul militar obligatoriu, a anunțat președintele Aleksandar Vucic, conform presei sârbe, scrie protv.ro.
16:10
F.C. Zimbru Chișinău anunță oficial despărțirea de atacantul Oleksiy Shchebetun. Decizia a fost luată de comun acord, în urma unor discuții amicale, anunță clubul de fotbal.
16:00
O țară din Europa vrea să interzică rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani, după modelul Australia # UNIMEDIA
„Numeroase studii și rapoarte atestă acum diferite riscuri induse de o utilizare excesivă a ecranelor digitale de către adolescenți”, este justificarea guvernului francez pentru a urma exemplul Australiei, care a interzis pentru prima dată la nivel mondial platformele precum Facebook, Snapchat și YouTube, potrivit The Guardian, citată de hotnews.ro.
Acum 2 ore
15:50
Bilanțul morților în urma exploziei din Elveția se ridică la peste 40, iar al răniților la 100. MAE, cu precizări dacă sunt moldoveni printre victime # UNIMEDIA
Peste 40 de persoane și-ar fi pierdut viața, iar alte aproximativ 100 ar fi fost rănite în urma incendiului produs în stațiunea Crans-Montana, conform Reuters. Ministerul Afacerilor Externe anunță că, potrivit informațiilor transmise de Ambasada Republicii Moldova în Confederația Elvețiană, până în prezent nu există date care să indice că printre victimele sau persoanele rănite în urma exploziei s-ar afla cetățeni moldoveni.
15:40
(video) „Dob, doba, bit”. „Secretul” din dicționarul sovietic. Cum a apărut denumirea trupei „Zdob și Zdub” # UNIMEDIA
Trupa Zdob și Zdub a împlinit recent 30 de ani de activitate. Solistul și cofondatorul formației, Roman Iagupov, a povestit, în cadrul unui podcast cu Nata Albot, cum a apărut denumirea trupei, inspirată de descoperirea cuvântului „zdob” într-un dicționar sovietic.
15:10
(stop cadru) Munteanu, cu bancuri în direct: „În prima perioadă a vieții omul crede în Moș Crăciun, apoi este el și în ultima etapă - arată ca el” # UNIMEDIA
Premierul Alexandru Munteanu a destins atmosfera într-o emisiune de la Moldova 1, unde a relatat un banc despre etapele vieții, pornind de la copilărie și până la maturitate. Șeful Guvernului a făcut asociere cu Moș Crăciun.
15:00
„Ţinea în mâini o lumânare foarte aproape de tavan”. Mărturii din localul dintr-o stațiune de schi din Elveția unde zeci de oameni au murit în incendiu # UNIMEDIA
Numărul exact al persoanelor care au murit de Anul Nou în barul din stațiunea elvețiană Crans-Montana este necunoascut și la aproximativ 12 ore de la tragedie. Autoritățile vorbesc însă despre zeci de morți și răniți. Cei care au scăpat cu viață din incendiul care reamintește de Colectiv au povestit clipe de groază, scrie hotnews.ro.
Acum 4 ore
14:50
(video) „La mulți ani de 7 ori!”. Surpriză matinală pentru Galina Dodon: Cum și-a început ziua de naștere mama fostului șef de stat, la Sadova # UNIMEDIA
Mama fostului președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, își sărbătorește astăzi, 1 ianuarie, ziua de naștere. Galina Dodon împlinește 72 de ani, iar dis-de-dimineață a fost felicitată de cei dragi, care i-au adresat urări de sănătate, bucurii și viață lungă.
14:30
În anul 2026 sunt prevăzute 13 zile de sărbătoare nelucrătoare, conform articolului 111 din Codul Muncii al Republicii Moldova. Dintre acestea, nouă vor cădea în zile lucrătoare, iar patru se vor suprapune cu zilele de weekend.
14:00
(video) „Ori iei capra, ori femeile”. Alexandru Comerzan și Cristi Cebotari s-au întrecut la colinde, la Dubăsari. Cum s-au descurcat și ce provocare a făcut cel care a pierdut # UNIMEDIA
Bucătarul Alexandru Comerzan și influencerul Cristian Cebotari au acceptat, de această dată, o provocare inedită: o „concurență” la colinde, desfășurată în spiritul tradițiilor de iarnă. Alături de ansamblul „Doruri Nistrene”, grupul s-a împărțit în două - Cristi a mers cu „capra”, iar Alexandru cu colindele, în raionul Dubăsari.
14:00
Haos de Revelion în Amsterdam: Violențe fără precedent, doi morți din cauza artificiilor și biserică mistuită de flăcări # UNIMEDIA
Sărbătorile de Anul Nou din Olanda au degenerat în violențe fără precedent împotriva forțelor de ordine. Două persoane au murit în accidente cu artificii, iar o biserică istorică din centrul orașului Amsterdam a fost mistuită de flăcări. Incidentele au avut loc înaintea unei interdicții naționale privind artificiile, astfel că olandezii au cumpărat pirotehnice în cantități uriașe, scrie adevărul.ro.
13:40
(video) Atmosferă incendiară și focuri de artificii în PMAN: Cum a arătat Chișinăul în noaptea dintre ani # UNIMEDIA
Sute de oameni s-au adunat în noaptea dintre ani în Piața Marii Adunări Naționale, pentru a sărbători 2026. Noaptea a fost marcată de muzică, lumini și focuri de artificii, care au creat o atmosferă incendiară pentru cei prezenți în centrul capitalei.
13:40
ChatGPT, Gemini sau Grok: Topul țărilor din UE care folosesc cel mai mult inteligența artificială generativă # UNIMEDIA
Ponderea persoanelor care folosesc instrumente de inteligență artificială generativă variază considerabil în Europa, de la un stat la altul. O analiză Euronews arată ratele de adopție și factorii din spatele acestor diferențe între țări, scrie presa română.
13:30
Lecția dură dată de Anna Lesko fiului său când a făcut o scenă într-un magazin de jucării: „I-am explicat că asta se va întâmpla de fiecare dată când va face crize" # UNIMEDIA
Deși este o mamă extrem de iubitoare, Anna Lesko a demonstrat că știe să fie o „fiară”, după cum chiar ea afirmă, atunci când vine vorba despre respect. Într-un interviu pentru viva.ro artista a rememorat un episod dureros, în care a fost nevoită să își lase fiul singur într-un magazin de jucării pentru a-i tăia din fașă orice tentativă de rebeliune. O lecție care a costat-o emoțional, dar care a pus bazele educației impecabile de care Adam se bucură astăzi.
13:10
Alertă în Tulcea: Rușii au atacat cu drone porturile ucrainene de la Dunăre. Armata a ridicat aeronave militare # UNIMEDIA
Rușii au atacat cu drone, joi dimineață, porturile ucrainene de la Dunăre, anunță Ministerul Apărării. Armata a ridicat două aeronave din Baza 86 Aeriană de la Feteşti. De asemenea, a fost transmis mesaj RO-Alert în nordul judeţului Tulcea, dar nu s-au semnalat pătrunderi neautorizate în spaţiul aerian naţional, scrie presa română.
Acum 6 ore
12:50
(foto) Răzbunarea are mulți cai putere: Katy Black, prima achiziție de lux după ce fostul soț i-a luat Porsche-ul la divorț # UNIMEDIA
Katy Black demonstrează că nicio bătălie pierdută în trecut nu o poate opri din drumul spre succes. După un divorț intens comentat, în urma căruia a rămas fără mașina pe care o conducea anterior, celebra bloggeriță a revenit în forță pe final de 2025. Aceasta și-a lăsat fanii cu gura căscată după ce s-a afișat cu un Audi Q8 nou-nouț, achiziționat prin forțe proprii, scrie SHOK.md.
12:40
Salvatorii și pompierii la datorie de Anul Nou: 59 de intervenții, inclusiv incendii și prevenirea exploziilor # UNIMEDIA
În noaptea dintre ani, salvatorii și pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au fost la datorie, pentru ca cetățenii să se bucure de magia sărbătorilor în siguranță. Astfel, în ultimele 24 de ore salvatorii și pompierii au fost solicitați să acționeze în 59 de misiuni.
12:20
(video) Va crește sau nu vârsta de pensionare în 2026? Ce spune ministra Muncii și Protecției Sociale # UNIMEDIA
Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, declară că nu există discuții despre o nouă majorare a vârstei de pensionare. „La moment rămâne aceeași vârstă”, a menționat Plugaru în cadrul emisiunii „Rezoomat”.
12:10
Cum va sta cu banii fiecare zodie în parte, în 2026: Te așteaptă sau nu prosperitatea, în următoarele 12 luni # UNIMEDIA
2026 se anunță un an cu schimbări în bine pentru zodii, la capitolul bani. Unii nativi pot face investiții importante sau pot decide să renunțe la locul de muncă actual pentru a face ceva pe cont propriu. Va fi o perioadă bună și pentru colaborări, scrie spynews.ro.
11:50
Un bărbat, condamnat după ce a încercat să câștige 2.000 de euro prin șantaj: Cu ce și-a amenințat victima # UNIMEDIA
Un bărbat de 51 de ani care a fost găsit vinovat pentru acte repetate de șantaj a fost trimis după gratii. Instanța l-a condamnat la 10 ani de închisoare și o amendă de 100.000 lei, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis.
11:40
(foto) Top10 vedete așa cum nu le vezi pe Instagram. Ramona Olaru, Irisha sau Erika Isac și-au arătat adevărata față # UNIMEDIA
Pe covorul roșu strălucesc, pe Instagram sunt impecabile, iar în lumina reflectoarelor par de neatins. Dar ce se întâmplă când filtrele dispar, genele false rămân pe noptieră, iar stylingul intră în pauză? Cancan.ro a facut ceea ce puțini îndrăznesc și intră exact acolo unde imaginea nu mai e controlată: în viața reală a vedetelor.
11:20
(foto/video) Lux fără limite: Andreea Bostanica și-a completat colecția de mașini exclusiviste cu un Bentley 2026. Imagini cu bolidul # UNIMEDIA
Andreea Bostanica continuă să impresioneze prin stilul său de viață extravagant. Influencerița și artista originară din Republica Moldova și-a achiziționat, în prag de Anul Nou, o nouă mașină de lux - Bentley, model 2026.
11:10
Sezonul rece vine cu provocări mari pentru șoferi. Dacă în alte perioade ale anului poți să lași aproape orice în mașină, iarna lucrurile stau complet diferit. Există câteva lucruri pe care nu trebuie sub nicio formă să le lași în mașina peste noapte sau un timp îndelungat, scrie spynews.ro.
Acum 8 ore
10:50
(video) Explozie de Anul Nou într-o stațiune de schi din Elveția: Mai multe persoane au murit, altele au fost rănite # UNIMEDIA
Mai multe persoane au murit, iar altele au fost rănite în urma unei explozii produse într-un bar din stațiunea de schi Crans-Montana, din Elveția, scrie BBC, potrivit adevarul.ro.
10:40
PAS a alocat 12 mil. lei pentru studiul de fezabilitate al Stadionului Național: Alte 6 mil. lei, date pentru crearea Centrului de Cultură „Universul” # UNIMEDIA
Parlamentul Republicii Moldova a aprobat majorarea bugetului Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale cu 12 milioane de lei pentru elaborarea studiului de fezabilitate al proiectului Stadionului Național „Arena Națională”.
10:20
(video) Ion Ceban, de Revelion: „Fie ca 2026 să vă completeze toate golurile. Bucurați-vă de lucrurile simple alături de cei dragi” # UNIMEDIA
Primarul general, Ion Ceban, a transmis urări de bine cu ocazia Anului Nou. Într-un mesaj publicat pe rețele, edilul le-a dorit cetățenilor ca anul 2026 să le completeze „toate golurile” resimțite în anul precedent.
10:10
(foto) „Tatăl meu mă îmbrăca ca pe un băiat”. Elisoa Cynthia, ședință foto îndrăzneață, însoțită de o confesiune din copilărie: La carnavalurile de la școală eram Zorro # UNIMEDIA
Elisoa Cynthia, cunoscută drept moldoveanca din Madagascar, a făcut dezvăluiri neașteptate despre copilăria sa, marcată de presiunea unei societăți care privilegiază băieții. „Tatăl meu mă îmbrăca ca pe un băiat. Îmi amintesc carnavalurile de la școală: eram Zorro. Am fost blocată în brother zone. Și a fost profund dureros”, a mărurisit tânăra, împărtășind pe rețelele sociale o serie de fotografii care reflectă evoluția ei personală.
09:40
(video) Volodimir Zelenski, în mesajul de Anul Nou către ucraineni: Acordul de pace este gata în proporţie de 90%. Mai rămân 10%, care conțin totul # UNIMEDIA
Preşedintele Volodimir Zelenski a spus, în discursul său de Anul Nou adresat naţiunii, că Ucraina vrea încetarea războiului, dar nu cu orice preţ, și că nu va semna un acord de pace „slab”, care nu ar face decât să prelungească războiul, scrie hotnews.ro.
09:20
Capricornii descoperă surprize neașteptate, iar Leii vor avea succes: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
O aliniere planetară majoră aduce astăzi schimbări semnificative pentru toate semnele zodiacale. Fiecare nativ va resimți influența astrelor într-un mod unic, care poate dezvălui noi perspective asupra vieții.
09:10
La 1 ianuarie, istoria a fost marcată de schimbări semnificative.
Acum 12 ore
08:50
Anul 2026, cunoscut în tradiția chineză drept Anul Calului de Foc, se preconizează a fi un an plin de energie, schimbări rapide și oportunități neașteptate. Specialiștii spun că această combinație simbolizează pasiune, curaj și dinamism, dar poate aduce și tensiuni dacă energia nu este gestionată corect.
08:40
În Moldova, vremea de astăzi va fi preponderent stabilă, fără precipitații semnificative, cu cer variabil și temperaturi obișnuite pentru această perioadă a anului.
Acum 24 ore
01:50
(video) Chef și veselie în PMAN: Chișinăuieni și oaspeți ai capitalei au întâlnit 2026 în centrul capitalei # UNIMEDIA
Evenimentul „Revelionul în inima Capitalei” a adunat mii de oameni în Piața Marii Adunări Naționale. În cadrul spectacolului, interpreți precum Pașa Parfeni, Nelly Ciobanu, Dara, Brio Sonores, Zinaida Julea, Zdob și Zdub au urcat pe scenă.
00:10
Președinta Maia Sandu a ieșit cu un mesaj în fața națiunii, în noaptea dintre ani. Urmăriți mesajul șefei statului pe UNIMEDIA.
00:00
Președinta Maia Sandu a ieșit cu un mesaj în fața națiunii, în noaptea dintre ani. Urmăriți mesajul șefei statului live pe UNIMEDIA.
31 decembrie 2025
21:10
(foto/video) Lumea întâmpină Anul Nou: China, Japonia, Thailanda și Indonezia au intrat deja în 2026 # UNIMEDIA
Țări precum China, Coreea de Sud, Japonia, Thailanda, Filipine și Indonezia au intrat deja în 2026.
21:00
„Moldovenilor li se pare totul mai scump la Chișinău, dar...” Un internaut compară prețurile la produse, combustibili și servicii în RM și România # UNIMEDIA
Un moldovean stabilit în România a făcut o comparație între prețurile la produsele alimentare la noi în țară și peste Prut, dar și la servicii, salarii, taxe și drumuri, dar și între oportunitățile pe care le au antreprenorii la Chișinău și la București. „Capitala Republicii Moldova s-a dezvoltat mult în ultimii 10 ani”, a conchis Vlad Țurcan, într-o postare pe rețele.
20:40
Ramzan Kadîrov, spitalizat de urgență înainte de o ședință importantă de la Moscova. „Abia l-au resuscitat” # UNIMEDIA
Liderul Ceceniei Ramzan Kadîrov a fost internat de urgență la Moscova în noaptea de 24-25 decembrie, a declarat o sursă din anturajul său pentru ediția europeană a ziarului independent rus Novaya Gazeta. Potrivit ziarului, Kadîrov venise în capitala Rusiei pentru a participa la o ședință a Consiliului de Stat prezidată de Vladimir Putin, însă starea sa de sănătate s-a înrăutățit brusc și a ajuns la spital, scrie .
20:30
(foto) Un pieton, lovit pe șoseaua Balcani, în seara de Revelion: Mai mulți tineri s-au oprit să-i acorde primul ajutor # UNIMEDIA
Un pieton a fost lovit, în această seară, pe șoseaua Balcani. O imagine de la locul accidentului a fost postată pe canalele de Telegram.
20:10
Premierul Alexandru Munteanu, la 2 luni de mandat: „Un stat puternic nu se construiește peste noapte”. Ce mesaj le-a transmis criticilor # UNIMEDIA
Premierul Alexandru Munteanu a transmis un mesaj cetățenilor, la două luni de când a preluat mandatul la șefia Guvernului. „Pornim procese, deschidem uși, accelerăm proiectele, toate pentru ca rezultatele să fie tot mai vizibile în viața de zi cu zi a oamenilor. Moldova merge înainte. Vă mulțumesc tuturor celor care ne susțin. Și vă mulțumesc, la fel de mult, celor care ne critică constructiv. Critica sinceră este un combustibil valoros pentru o guvernare responsabilă”.
20:10
(live) Chef și veselie în PMAN: Chișinăuieni și oaspeți ai capitalei, adunați la spectacolul de Revelion. Ce artiști vor evolua pe scenă # UNIMEDIA
Evenimentul „Revelionul în inima Capitalei” începe, la această oră, în Piața Marii Adunări Naționale. În cadrul spectacolului, interpreți renumiți precum Pașa Parfeni, Nelly Ciobanu, Dara, Brio Sonores, Zinaida Julea, Zdob și Zdub vor urca pe scenă. Urmăriți live, pe UNIMEDIA. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
19:50
19:40
Maia Sandu, dezamăgită de ultima generație de judecători: Când am văzut propunerea CSM, am înțeles că gradul lor de pregătire nu ne bucură # UNIMEDIA
Președinta Maia Sandu declară că este dezamăgită de candidații propuși de Consilul Superior al Magistraturii la funcția de judecător, inclusiv din rândurile absolvenților instituțiilor de drept. „Gradul de pregătire al celor care vor să intre în sistem nu e unul care să ne bucure”, a precizat șefa statului, în cadrul conferinței susținute ieri.
19:30
(video) Zdob și Zdub, Pașa Parfeni, Dara, Zinaida Julea și alți artiști renumiți, pe scena din PMAN, în seara de Revelion: Vezi programul spectacolului # UNIMEDIA
Primăria Chișinău informează că astăzi, începând cu ora 20:00, în Piața Marii Adunări Naționale va avea loc evenimentul „Revelionul în inima Capitalei”. În cadrul spectacolului, interpreți renumiți precum Pașa Parfeni, Nelly Ciobanu, Dara, Brio Sonores, Zinaida Julea, Zdob și Zdub vor urca pe scenă. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
19:20
(foto) Unde își petrec Revelionul marii bogați ai planetei ca Jeff Bezos și Mark Zuckerberg: Locul care atrage magnați și celebrități # UNIMEDIA
Pe măsură ce anul se apropie de final, cei mai bogați oameni ai lumii sunt din nou în mișcare la bordul avioanelor private și al superiahturilor, cu destinația către o serie deja familiară de locuri de vacanță ultra-exclusive, relatează HotNews.ro citând Business Insider.
19:10
18:50
(video) Emilian Crețu a cumpărat o nouă casă la Negureni. Vezi cui îi este predestinată locuința: „Ai zestre deja” # UNIMEDIA
Actorul și influencerul Emilian Crețu încheie anul 2025 cu o nouă investiție de suflet în localitatea sa natală, Negureni. Acesta și-a extins proprietățile din sat prin achiziționarea a încă unei case bătrânești, pe care a botezat-o deja „Casa Ninei”, dedicând-o surorii sale mai mici, scrie SHOK.md.
18:30
Fenomen astrologic important pe 1 ianuarie 2026: Ce trebuie să facă toți nativii în primele 20 de zile ale noului an ca să se bucure de succes # UNIMEDIA
Pe 1 ianuarie 2026, Mercur intră în Capricorn, o zodie asociată cu pragmatismul, disciplina și responsabilitatea, marcând o schimbare radicală în modul în care se procesează informația. Sub influența lui Mercur în Capricorn, mintea lucrează planuri concrete, orientate către rezultate palpabile și succes pe termen lung, scrie protv.ro.
