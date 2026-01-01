Un bărbat, condamnat după ce a încercat să câștige 2.000 de euro prin șantaj: Cu ce și-a amenințat victima
UNIMEDIA, 1 ianuarie 2026 11:50
Un bărbat de 51 de ani care a fost găsit vinovat pentru acte repetate de șantaj a fost trimis după gratii. Instanța l-a condamnat la 10 ani de închisoare și o amendă de 100.000 lei, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis.
• • •
Acum 30 minute
11:50
11:40
(foto) Top10 vedete așa cum nu le vezi pe Instagram. Ramona Olaru, Irisha sau Erika Isac și-au arătat adevărata față # UNIMEDIA
Pe covorul roșu strălucesc, pe Instagram sunt impecabile, iar în lumina reflectoarelor par de neatins. Dar ce se întâmplă când filtrele dispar, genele false rămân pe noptieră, iar stylingul intră în pauză? Cancan.ro a facut ceea ce puțini îndrăznesc și intră exact acolo unde imaginea nu mai e controlată: în viața reală a vedetelor.
Acum o oră
11:20
(foto/video) Lux fără limite: Andreea Bostanica și-a completat colecția de mașini exclusiviste cu un Bentley 2026. Imagini cu bolidul # UNIMEDIA
Andreea Bostanica continuă să impresioneze prin stilul său de viață extravagant. Influencerița și artista originară din Republica Moldova și-a achiziționat, în prag de Anul Nou, o nouă mașină de lux - Bentley, model 2026.
11:10
Sezonul rece vine cu provocări mari pentru șoferi. Dacă în alte perioade ale anului poți să lași aproape orice în mașină, iarna lucrurile stau complet diferit. Există câteva lucruri pe care nu trebuie sub nicio formă să le lași în mașina peste noapte sau un timp îndelungat, scrie spynews.ro.
Acum 2 ore
10:50
(video) Explozie de Anul Nou într-o stațiune de schi din Elveția: Mai multe persoane au murit, altele au fost rănite # UNIMEDIA
Mai multe persoane au murit, iar altele au fost rănite în urma unei explozii produse într-un bar din stațiunea de schi Crans-Montana, din Elveția, scrie BBC, potrivit adevarul.ro.
10:40
PAS a alocat 12 mil. lei pentru studiul de fezabilitate al Stadionului Național: Alte 6 mil. lei, date pentru crearea Centrului de Cultură „Universul” # UNIMEDIA
Parlamentul Republicii Moldova a aprobat majorarea bugetului Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale cu 12 milioane de lei pentru elaborarea studiului de fezabilitate al proiectului Stadionului Național „Arena Națională”.
10:20
(video) Ion Ceban, de Revelion: „Fie ca 2026 să vă completeze toate golurile. Bucurați-vă de lucrurile simple alături de cei dragi” # UNIMEDIA
Primarul general, Ion Ceban, a transmis urări de bine cu ocazia Anului Nou. Într-un mesaj publicat pe rețele, edilul le-a dorit cetățenilor ca anul 2026 să le completeze „toate golurile” resimțite în anul precedent.
10:10
(foto) „Tatăl meu mă îmbrăca ca pe un băiat”. Elisoa Cynthia, ședință foto îndrăzneață, însoțită de o confesiune din copilărie: La carnavalurile de la școală eram Zorro # UNIMEDIA
Elisoa Cynthia, cunoscută drept moldoveanca din Madagascar, a făcut dezvăluiri neașteptate despre copilăria sa, marcată de presiunea unei societăți care privilegiază băieții. „Tatăl meu mă îmbrăca ca pe un băiat. Îmi amintesc carnavalurile de la școală: eram Zorro. Am fost blocată în brother zone. Și a fost profund dureros”, a mărurisit tânăra, împărtășind pe rețelele sociale o serie de fotografii care reflectă evoluția ei personală.
Acum 4 ore
09:40
(video) Volodimir Zelenski, în mesajul de Anul Nou către ucraineni: Acordul de pace este gata în proporţie de 90%. Mai rămân 10%, care conțin totul # UNIMEDIA
Preşedintele Volodimir Zelenski a spus, în discursul său de Anul Nou adresat naţiunii, că Ucraina vrea încetarea războiului, dar nu cu orice preţ, și că nu va semna un acord de pace „slab”, care nu ar face decât să prelungească războiul, scrie hotnews.ro.
09:20
Capricornii descoperă surprize neașteptate, iar Leii vor avea succes: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
O aliniere planetară majoră aduce astăzi schimbări semnificative pentru toate semnele zodiacale. Fiecare nativ va resimți influența astrelor într-un mod unic, care poate dezvălui noi perspective asupra vieții.
09:10
La 1 ianuarie, istoria a fost marcată de schimbări semnificative.
08:50
Anul 2026, cunoscut în tradiția chineză drept Anul Calului de Foc, se preconizează a fi un an plin de energie, schimbări rapide și oportunități neașteptate. Specialiștii spun că această combinație simbolizează pasiune, curaj și dinamism, dar poate aduce și tensiuni dacă energia nu este gestionată corect.
08:40
În Moldova, vremea de astăzi va fi preponderent stabilă, fără precipitații semnificative, cu cer variabil și temperaturi obișnuite pentru această perioadă a anului.
Acum 12 ore
01:50
(video) Chef și veselie în PMAN: Chișinăuieni și oaspeți ai capitalei au întâlnit 2026 în centrul capitalei # UNIMEDIA
Evenimentul „Revelionul în inima Capitalei” a adunat mii de oameni în Piața Marii Adunări Naționale. În cadrul spectacolului, interpreți precum Pașa Parfeni, Nelly Ciobanu, Dara, Brio Sonores, Zinaida Julea, Zdob și Zdub au urcat pe scenă.
00:10
Președinta Maia Sandu a ieșit cu un mesaj în fața națiunii, în noaptea dintre ani. Urmăriți mesajul șefei statului pe UNIMEDIA.
00:00
Președinta Maia Sandu a ieșit cu un mesaj în fața națiunii, în noaptea dintre ani. Urmăriți mesajul șefei statului live pe UNIMEDIA.
Acum 24 ore
21:10
(foto/video) Lumea întâmpină Anul Nou: China, Japonia, Thailanda și Indonezia au intrat deja în 2026 # UNIMEDIA
Țări precum China, Coreea de Sud, Japonia, Thailanda, Filipine și Indonezia au intrat deja în 2026.
21:00
„Moldovenilor li se pare totul mai scump la Chișinău, dar...” Un internaut compară prețurile la produse, combustibili și servicii în RM și România # UNIMEDIA
Un moldovean stabilit în România a făcut o comparație între prețurile la produsele alimentare la noi în țară și peste Prut, dar și la servicii, salarii, taxe și drumuri, dar și între oportunitățile pe care le au antreprenorii la Chișinău și la București. „Capitala Republicii Moldova s-a dezvoltat mult în ultimii 10 ani”, a conchis Vlad Țurcan, într-o postare pe rețele.
20:40
Ramzan Kadîrov, spitalizat de urgență înainte de o ședință importantă de la Moscova. „Abia l-au resuscitat” # UNIMEDIA
Liderul Ceceniei Ramzan Kadîrov a fost internat de urgență la Moscova în noaptea de 24-25 decembrie, a declarat o sursă din anturajul său pentru ediția europeană a ziarului independent rus Novaya Gazeta. Potrivit ziarului, Kadîrov venise în capitala Rusiei pentru a participa la o ședință a Consiliului de Stat prezidată de Vladimir Putin, însă starea sa de sănătate s-a înrăutățit brusc și a ajuns la spital, scrie .
20:30
(foto) Un pieton, lovit pe șoseaua Balcani, în seara de Revelion: Mai mulți tineri s-au oprit să-i acorde primul ajutor # UNIMEDIA
Un pieton a fost lovit, în această seară, pe șoseaua Balcani. O imagine de la locul accidentului a fost postată pe canalele de Telegram.
20:10
20:10
(live) Chef și veselie în PMAN: Chișinăuieni și oaspeți ai capitalei, adunați la spectacolul de Revelion. Ce artiști vor evolua pe scenă # UNIMEDIA
Evenimentul „Revelionul în inima Capitalei” începe, la această oră, în Piața Marii Adunări Naționale. În cadrul spectacolului, interpreți renumiți precum Pașa Parfeni, Nelly Ciobanu, Dara, Brio Sonores, Zinaida Julea, Zdob și Zdub vor urca pe scenă. Urmăriți live, pe UNIMEDIA. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
19:50
19:40
Maia Sandu, dezamăgită de ultima generație de judecători: Când am văzut propunerea CSM, am înțeles că gradul lor de pregătire nu ne bucură # UNIMEDIA
Președinta Maia Sandu declară că este dezamăgită de candidații propuși de Consilul Superior al Magistraturii la funcția de judecător, inclusiv din rândurile absolvenților instituțiilor de drept. „Gradul de pregătire al celor care vor să intre în sistem nu e unul care să ne bucure”, a precizat șefa statului, în cadrul conferinței susținute ieri.
19:30
19:20
(foto) Unde își petrec Revelionul marii bogați ai planetei ca Jeff Bezos și Mark Zuckerberg: Locul care atrage magnați și celebrități # UNIMEDIA
Pe măsură ce anul se apropie de final, cei mai bogați oameni ai lumii sunt din nou în mișcare la bordul avioanelor private și al superiahturilor, cu destinația către o serie deja familiară de locuri de vacanță ultra-exclusive, relatează HotNews.ro citând Business Insider.
19:10
18:50
(video) Emilian Crețu a cumpărat o nouă casă la Negureni. Vezi cui îi este predestinată locuința: „Ai zestre deja” # UNIMEDIA
Actorul și influencerul Emilian Crețu încheie anul 2025 cu o nouă investiție de suflet în localitatea sa natală, Negureni. Acesta și-a extins proprietățile din sat prin achiziționarea a încă unei case bătrânești, pe care a botezat-o deja „Casa Ninei”, dedicând-o surorii sale mai mici, scrie SHOK.md.
18:30
Fenomen astrologic important pe 1 ianuarie 2026: Ce trebuie să facă toți nativii în primele 20 de zile ale noului an ca să se bucure de succes # UNIMEDIA
Pe 1 ianuarie 2026, Mercur intră în Capricorn, o zodie asociată cu pragmatismul, disciplina și responsabilitatea, marcând o schimbare radicală în modul în care se procesează informația. Sub influența lui Mercur în Capricorn, mintea lucrează planuri concrete, orientate către rezultate palpabile și succes pe termen lung, scrie protv.ro.
18:10
(video) „Mi-a zis să facem verighete din dinți de aur, scoase cu clește de la o femeie”. Ex-concubina unui fiu al suspectului din Beriozchi, dezvăluiri șocante: Și-a ucis vecina, că nu voia să-i vândă casa # UNIMEDIA
O fostă concubină a unui fiu al suspectului de 59 de ani din Beriozchi, bănuit că ar fi ucis 3 oameni, iar trupurile acestora le-ar fi dat hrană porcilor, a oferit detalii șocante despre ororile comise în familia acestuia. „A scos o cutie cu dinți omenești din aur și mi-a propus să ne facă verighete. Pe o femeie pe care o ucisese, a dat-o la câini, dar oasele le-a îngropat”, a dezvăluit femeia sub anonimat în cadrul podcastului „Verdict” cu avocatul Dorin Podlisnic.
18:00
Cele mai ciudate tradiții și superstiții de Revelion în lume: Țara unde se ard păpuși din hârtie cu chipuri de politicieni la miezul nopții # UNIMEDIA
Revelionul, momentul magic care marchează trecerea dintre ani, este învăluit de tradiții și superstiții fascinante, transmise din generație în generație, scrie adevarul.ro.
17:40
„Sărbători luminate și în siguranță”. Colindele au răsunat la MAI: Orchestra IGSU, cu urări de bine, în ajun de Revelion # UNIMEDIA
În ajun de Revelion, Orchestra „Plai Moldovenesc” a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) a adus colinde și tradiții la sediul Ministerului Afacerilor Interne (MAI), creând un moment special de sărbătoare pentru angajații instituției.
17:30
Danemarca încheie o eră de peste 400 de ani. Compania poștală națională renunță la livrarea scrisorilor fizice # UNIMEDIA
PostNord, compania poștală națională a Danemarcei, va livra ultimele scrisori pe 30 decembrie 2025, punând capăt unui serviciu istoric care funcționa din 1624, transmite POLITICO. Decizia vine pe fondul scăderii dramatice a volumului de corespondență și al problemelor financiare ale companiei, care a înregistrat anul trecut un deficit operațional de 428 milioane de coroane (aproximativ 57 milioane euro), scrie adevarul.ro.
17:20
(video) „La mulți ani, Moldova!” Irina Vlah, mesaj de felicitare în Ajun de Noul An: „2026 să ne aducă puterea de a ne împlini visele” # UNIMEDIA
Irina Vlah a adresat un mesaj de felicitare locuitorilor Republicii Moldova, în pragul Anului Nou 2026, mulțumindu-le pentru încredere, speranțe și sprijinul oferit pe parcursul anului care se încheie.
17:10
(doc) Au cheltuit mai mult decât au câștigat: Fost șef al Direcției Sud a INI și soția sa, prinși cu avere nejustificată de aproape 1,5 mil. lei # UNIMEDIA
„Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a emis un act de constatare în privința unui ex-funcționar public cu statut special din cadrul MAI și soția acestuia, stabilindu-se diferență substanțială și deținerea averii cu caracter nejustificat în mărime de 1 milion 479 mii 654 lei, se arată într-un comunicat. Conform documentului emis de ANI, este vorba de fostul șef al Direcției Investigații „Sud” a INI, Sergiu Solovei, vizat anterior într-un dosar de îmbogățire ilicită.
16:50
Încălzirea motorului în sezonul rece continuă să fie un subiect care generează dezbateri, deși pare o chestiune tehnică simplă. Mulți șoferi se întreabă dacă este cu adevărat necesar să lase motorul să funcționeze la ralanti înainte de plecare sau dacă această practică este doar o obișnuință moștenită din trecut, scrie cancan.ro.
16:40
De sărbători, după gratii: Vladimir Andronachi rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile. Recursul procurorilor, admis de CA # UNIMEDIA
Curtea de Apel Centru a admis astăzi, 31 decembrie, recursul depus de procuror împotriva încheierii Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, din 24 decembrie, prin care fusese dispusă plasarea lui Vladimir Andronachi în arest la domiciliu.
16:20
(foto) Arta de a purta imposibilul: Evoluția stilistică a Irinei Rimes în cel mai recent sezon Vocea României # UNIMEDIA
Irina Rimes a transformat platoul de filmare de la cel mai recent sezon Voca României într-o adevărată galerie de artă vie. Artistă a fascinat publicul cu ținute care nu sunt doar haine, ci extensii ale universului său creativ, scrie SHOK.md.
16:10
Revista Forbes a anunțat clasamentul „World’s 100 Most Powerful Women 2025”, ediția anuală care reflectă femeile cu cea mai mare putere și influență în politică, afaceri, tehnologie, finanțe, media și filantropie la nivel global.
15:50
Salariul Prințului William a fost dezvăluit: Câți bani a primit viitorul rege al Regatului Unit pentru anul 2025 # UNIMEDIA
În anul 2025, Prințul William a înregistrat un venit impresionant de aproximativ 30 de milioane de dolari proveniți din administrarea domeniului istoric Duchy of Cornwall, conform raportului anual de activitate publicat recent, scrie protv.ro.
15:50
Incidentul cu focuri de armă de la IP Centru: Procuratura a deschis dosar penal pentru huliganism agravat # UNIMEDIA
Procuratura municipiului Chișinău a pornit o cauză penală pentru huliganism agravat în urma incidentului cu focuri de armă produs în incinta Inspectoratului de Poliție Centru. Informația a fost comunicată pentru UNIMEDIA de purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale, Violina Moraru.
15:40
(video) Igor Dodon, mesaj pentru cetățeni în ajunul Anului Nou: „Așteptăm pace în lume, mai puțină propagandă din partea conducerii și mai multă dezvoltare” # UNIMEDIA
Fostul președinte, Igor Dodon, le-a transmis cetățenilor Republicii Moldova un mesaj cu ocazia trecerii în Anul Nou 2026, exprimându-și speranța pentru schimbări pozitive în țară și pentru o viață mai bună a moldovenilor.
15:20
(video) Hoți de buzunare la înălțime: Un pasager a rămas fără bani în avion, în timp ce zbura la Chișinău: Suspectul, parte a unei rețele internaționale, reținut # UNIMEDIA
O grupare criminală internațională specializată în furturi de sume mari la bordul aeronavelor a fost destructurată de Poliția de Frontieră pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău, în urma unei intervenții operative care a dus la reținerea unui suspect și recuperarea integrală a prejudiciului.
15:10
WhatsApp intră în 2026 cu un set amplu de modificări care vor afecta atât modul în care utilizatorii comunică, cât și dispozitivele pe care aplicația va mai funcționa, scrie playtech.ro.
14:40
Vlad Plahotniuc le-a urat moldovenilor „cutezanță și dorință de libertate” în 2026: Să țineți minte că uneori nu aduce anul cât aduce ceasul # UNIMEDIA
Fostul lider democrat, Vlad Plahotniuc, a transmis un mesaj de Revelion în care le-a urat cetățenilor Republicii Moldova „multă lumină, sănătate, cutezanță și dorință de libertate” în anul care vine. „Să aveți un 2026 pe măsura dorințelor voastre, stimați cetățeni. Și să țineți minte că uneori nu aduce anul cât aduce ceasul”, a scris Plahotniuc.
14:30
Potrivit cronologiilor internaționale ale trecerii dintre ani, Kiribati este primul loc locuit din lume care a intrat în Noul An, cu o oră înaintea Noii Zeelande. La scurt timp după miezul nopții local, Revelionul este sărbătorit și în alte state din Pacific, precum Samoa și Tonga, scrie adevarul.ro.
14:10
(video) „Acest subiect este cel mai important”: Ce așteptări are Renato Usatîi în noul an # UNIMEDIA
Liderul Partidului „Partidul Nostru”, deputatul Renato Usatîi, și-a exprimat speranțele și așteptările pentru anul 2026, subliniind că prioritatea absolută trebuie să fie pacea și încetarea războiului în statul vecin.
13:40
Atenție, călători! Circulația în zona PMAN, sistată de Revelion. Cum va fi redirecționat transportul public # UNIMEDIA
Primăria Chișinău informează că, în noaptea dintre ani, de pe 31.12.2025, ora 20:00 până pe 01.01.2026, ora 07:00, va fi sistată circulația transportului public pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt (Piața Marii Adunări Naționale), în perimetrul str. A. Pușkin și str. Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni, cu redirecționarea transportului, inclusiv transportul public, pe străzile adiacente.
13:30
Un nou cuplu în lumea vedetelor? Dakota Johnson și un artist în vogă, împreună la cină înainte de Crăciun # UNIMEDIA
Dakota Johnson pare că a mers mai departe la șapte luni de la despărțirea de Chris Martin. Actrița a apărut în public alături de un muzician în vogă. Cei doi au fost văzuți împreună la un restaurant din Los Angeles, în perioada Crăciunului, scrie profm.ro.
13:20
Jador a fost oprit de polițiști în trafic și testat pentru substanțe interzise. Rezultatul: „Vă spune fratele vostru” # UNIMEDIA
Jador a fost oprit de polițiști și a trecut cu brio controlul de rutină. Artistul a fost testat de oamenii legii, dar s-a dovedit că nu consumase substanțe interzise. Jador a rămas fără permis pentru o lună în primăvara acestui an, scrie cancan.ro.
