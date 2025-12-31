(video) „La mulți ani, Moldova!”: Adresarea Președintei Maia Sandu de Revelion 2026
UNIMEDIA, 1 ianuarie 2026 00:10
Președinta Maia Sandu a ieșit cu un mesaj în fața națiunii, în noaptea dintre ani. Urmăriți mesajul șefei statului pe UNIMEDIA.
(foto/video) Lumea întâmpină Anul Nou: China, Japonia, Thailanda și Indonezia au intrat deja în 2026 # UNIMEDIA
Țări precum China, Coreea de Sud, Japonia, Thailanda, Filipine și Indonezia au intrat deja în 2026.
„Moldovenilor li se pare totul mai scump la Chișinău, dar...” Un internaut compară prețurile la produse, combustibili și servicii în RM și România # UNIMEDIA
Un moldovean stabilit în România a făcut o comparație între prețurile la produsele alimentare la noi în țară și peste Prut, dar și la servicii, salarii, taxe și drumuri, dar și între oportunitățile pe care le au antreprenorii la Chișinău și la București. „Capitala Republicii Moldova s-a dezvoltat mult în ultimii 10 ani”, a conchis Vlad Țurcan, într-o postare pe rețele.
Ramzan Kadîrov, spitalizat de urgență înainte de o ședință importantă de la Moscova. „Abia l-au resuscitat” # UNIMEDIA
Liderul Ceceniei Ramzan Kadîrov a fost internat de urgență la Moscova în noaptea de 24-25 decembrie, a declarat o sursă din anturajul său pentru ediția europeană a ziarului independent rus Novaya Gazeta. Potrivit ziarului, Kadîrov venise în capitala Rusiei pentru a participa la o ședință a Consiliului de Stat prezidată de Vladimir Putin, însă starea sa de sănătate s-a înrăutățit brusc și a ajuns la spital, scrie .
(foto) Un pieton, lovit pe șoseaua Balcani, în seara de Revelion: Mai mulți tineri s-au oprit să-i acorde primul ajutor # UNIMEDIA
Un pieton a fost lovit, în această seară, pe șoseaua Balcani. O imagine de la locul accidentului a fost postată pe canalele de Telegram.
Premierul Alexandru Munteanu, la 2 luni de mandat: „Un stat puternic nu se construiește peste noapte”. Ce mesaj le-a transmis criticilor # UNIMEDIA
Premierul Alexandru Munteanu a transmis un mesaj cetățenilor, la două luni de când a preluat mandatul la șefia Guvernului. „Pornim procese, deschidem uși, accelerăm proiectele, toate pentru ca rezultatele să fie tot mai vizibile în viața de zi cu zi a oamenilor. Moldova merge înainte. Vă mulțumesc tuturor celor care ne susțin. Și vă mulțumesc, la fel de mult, celor care ne critică constructiv. Critica sinceră este un combustibil valoros pentru o guvernare responsabilă”.
Evenimentul „Revelionul în inima Capitalei” începe, la această oră, în Piața Marii Adunări Naționale. În cadrul spectacolului, interpreți renumiți precum Pașa Parfeni, Nelly Ciobanu, Dara, Brio Sonores, Zinaida Julea, Zdob și Zdub vor urca pe scenă. Urmăriți live, pe UNIMEDIA. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
Maia Sandu, dezamăgită de ultima generație de judecători: Când am văzut propunerea CSM, am înțeles că gradul lor de pregătire nu ne bucură # UNIMEDIA
Președinta Maia Sandu declară că este dezamăgită de candidații propuși de Consilul Superior al Magistraturii la funcția de judecător, inclusiv din rândurile absolvenților instituțiilor de drept. „Gradul de pregătire al celor care vor să intre în sistem nu e unul care să ne bucure”, a precizat șefa statului, în cadrul conferinței susținute ieri.
(video) Zdob și Zdub, Pașa Parfeni, Dara, Zinaida Julea și alți artiști renumiți, pe scena din PMAN, în seara de Revelion: Vezi programul spectacolului # UNIMEDIA
Primăria Chișinău informează că astăzi, începând cu ora 20:00, în Piața Marii Adunări Naționale va avea loc evenimentul „Revelionul în inima Capitalei”. În cadrul spectacolului, interpreți renumiți precum Pașa Parfeni, Nelly Ciobanu, Dara, Brio Sonores, Zinaida Julea, Zdob și Zdub vor urca pe scenă. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
(foto) Unde își petrec Revelionul marii bogați ai planetei ca Jeff Bezos și Mark Zuckerberg: Locul care atrage magnați și celebrități # UNIMEDIA
Pe măsură ce anul se apropie de final, cei mai bogați oameni ai lumii sunt din nou în mișcare la bordul avioanelor private și al superiahturilor, cu destinația către o serie deja familiară de locuri de vacanță ultra-exclusive, relatează HotNews.ro citând Business Insider.
(video) Emilian Crețu a cumpărat o nouă casă la Negureni. Vezi cui îi este predestinată locuința: „Ai zestre deja” # UNIMEDIA
Actorul și influencerul Emilian Crețu încheie anul 2025 cu o nouă investiție de suflet în localitatea sa natală, Negureni. Acesta și-a extins proprietățile din sat prin achiziționarea a încă unei case bătrânești, pe care a botezat-o deja „Casa Ninei”, dedicând-o surorii sale mai mici, scrie SHOK.md.
Fenomen astrologic important pe 1 ianuarie 2026: Ce trebuie să facă toți nativii în primele 20 de zile ale noului an ca să se bucure de succes # UNIMEDIA
Pe 1 ianuarie 2026, Mercur intră în Capricorn, o zodie asociată cu pragmatismul, disciplina și responsabilitatea, marcând o schimbare radicală în modul în care se procesează informația. Sub influența lui Mercur în Capricorn, mintea lucrează planuri concrete, orientate către rezultate palpabile și succes pe termen lung, scrie protv.ro.
(video) „Mi-a zis să facem verighete din dinți de aur, scoase cu clește de la o femeie”. Ex-concubina unui fiu al suspectului din Beriozchi, dezvăluiri șocante: Și-a ucis vecina, că nu voia să-i vândă casa # UNIMEDIA
O fostă concubină a unui fiu al suspectului de 59 de ani din Beriozchi, bănuit că ar fi ucis 3 oameni, iar trupurile acestora le-ar fi dat hrană porcilor, a oferit detalii șocante despre ororile comise în familia acestuia. „A scos o cutie cu dinți omenești din aur și mi-a propus să ne facă verighete. Pe o femeie pe care o ucisese, a dat-o la câini, dar oasele le-a îngropat”, a dezvăluit femeia sub anonimat în cadrul podcastului „Verdict” cu avocatul Dorin Podlisnic.
Cele mai ciudate tradiții și superstiții de Revelion în lume: Țara unde se ard păpuși din hârtie cu chipuri de politicieni la miezul nopții # UNIMEDIA
Revelionul, momentul magic care marchează trecerea dintre ani, este învăluit de tradiții și superstiții fascinante, transmise din generație în generație, scrie adevarul.ro.
„Sărbători luminate și în siguranță”. Colindele au răsunat la MAI: Orchestra IGSU, cu urări de bine, în ajun de Revelion # UNIMEDIA
În ajun de Revelion, Orchestra „Plai Moldovenesc” a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) a adus colinde și tradiții la sediul Ministerului Afacerilor Interne (MAI), creând un moment special de sărbătoare pentru angajații instituției.
Danemarca încheie o eră de peste 400 de ani. Compania poștală națională renunță la livrarea scrisorilor fizice # UNIMEDIA
PostNord, compania poștală națională a Danemarcei, va livra ultimele scrisori pe 30 decembrie 2025, punând capăt unui serviciu istoric care funcționa din 1624, transmite POLITICO. Decizia vine pe fondul scăderii dramatice a volumului de corespondență și al problemelor financiare ale companiei, care a înregistrat anul trecut un deficit operațional de 428 milioane de coroane (aproximativ 57 milioane euro), scrie adevarul.ro.
(video) „La mulți ani, Moldova!” Irina Vlah, mesaj de felicitare în Ajun de Noul An: „2026 să ne aducă puterea de a ne împlini visele” # UNIMEDIA
Irina Vlah a adresat un mesaj de felicitare locuitorilor Republicii Moldova, în pragul Anului Nou 2026, mulțumindu-le pentru încredere, speranțe și sprijinul oferit pe parcursul anului care se încheie.
(doc) Au cheltuit mai mult decât au câștigat: Fost șef al Direcției Sud a INI și soția sa, prinși cu avere nejustificată de aproape 1,5 mil. lei # UNIMEDIA
„Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a emis un act de constatare în privința unui ex-funcționar public cu statut special din cadrul MAI și soția acestuia, stabilindu-se diferență substanțială și deținerea averii cu caracter nejustificat în mărime de 1 milion 479 mii 654 lei, se arată într-un comunicat. Conform documentului emis de ANI, este vorba de fostul șef al Direcției Investigații „Sud” a INI, Sergiu Solovei, vizat anterior într-un dosar de îmbogățire ilicită.
Încălzirea motorului în sezonul rece continuă să fie un subiect care generează dezbateri, deși pare o chestiune tehnică simplă. Mulți șoferi se întreabă dacă este cu adevărat necesar să lase motorul să funcționeze la ralanti înainte de plecare sau dacă această practică este doar o obișnuință moștenită din trecut, scrie cancan.ro.
De sărbători, după gratii: Vladimir Andronachi rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile. Recursul procurorilor, admis de CA # UNIMEDIA
Curtea de Apel Centru a admis astăzi, 31 decembrie, recursul depus de procuror împotriva încheierii Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, din 24 decembrie, prin care fusese dispusă plasarea lui Vladimir Andronachi în arest la domiciliu.
(foto) Arta de a purta imposibilul: Evoluția stilistică a Irinei Rimes în cel mai recent sezon Vocea României # UNIMEDIA
Irina Rimes a transformat platoul de filmare de la cel mai recent sezon Voca României într-o adevărată galerie de artă vie. Artistă a fascinat publicul cu ținute care nu sunt doar haine, ci extensii ale universului său creativ, scrie SHOK.md.
Revista Forbes a anunțat clasamentul „World’s 100 Most Powerful Women 2025”, ediția anuală care reflectă femeile cu cea mai mare putere și influență în politică, afaceri, tehnologie, finanțe, media și filantropie la nivel global.
Salariul Prințului William a fost dezvăluit: Câți bani a primit viitorul rege al Regatului Unit pentru anul 2025 # UNIMEDIA
În anul 2025, Prințul William a înregistrat un venit impresionant de aproximativ 30 de milioane de dolari proveniți din administrarea domeniului istoric Duchy of Cornwall, conform raportului anual de activitate publicat recent, scrie protv.ro.
Incidentul cu focuri de armă de la IP Centru: Procuratura a deschis dosar penal pentru huliganism agravat # UNIMEDIA
Procuratura municipiului Chișinău a pornit o cauză penală pentru huliganism agravat în urma incidentului cu focuri de armă produs în incinta Inspectoratului de Poliție Centru. Informația a fost comunicată pentru UNIMEDIA de purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale, Violina Moraru.
(video) Igor Dodon, mesaj pentru cetățeni în ajunul Anului Nou: „Așteptăm pace în lume, mai puțină propagandă din partea conducerii și mai multă dezvoltare” # UNIMEDIA
Fostul președinte, Igor Dodon, le-a transmis cetățenilor Republicii Moldova un mesaj cu ocazia trecerii în Anul Nou 2026, exprimându-și speranța pentru schimbări pozitive în țară și pentru o viață mai bună a moldovenilor.
(video) Hoți de buzunare la înălțime: Un pasager a rămas fără bani în avion, în timp ce zbura la Chișinău: Suspectul, parte a unei rețele internaționale, reținut # UNIMEDIA
O grupare criminală internațională specializată în furturi de sume mari la bordul aeronavelor a fost destructurată de Poliția de Frontieră pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău, în urma unei intervenții operative care a dus la reținerea unui suspect și recuperarea integrală a prejudiciului.
WhatsApp intră în 2026 cu un set amplu de modificări care vor afecta atât modul în care utilizatorii comunică, cât și dispozitivele pe care aplicația va mai funcționa, scrie playtech.ro.
Vlad Plahotniuc le-a urat moldovenilor „cutezanță și dorință de libertate” în 2026: Să țineți minte că uneori nu aduce anul cât aduce ceasul # UNIMEDIA
Fostul lider democrat, Vlad Plahotniuc, a transmis un mesaj de Revelion în care le-a urat cetățenilor Republicii Moldova „multă lumină, sănătate, cutezanță și dorință de libertate” în anul care vine. „Să aveți un 2026 pe măsura dorințelor voastre, stimați cetățeni. Și să țineți minte că uneori nu aduce anul cât aduce ceasul”, a scris Plahotniuc.
Potrivit cronologiilor internaționale ale trecerii dintre ani, Kiribati este primul loc locuit din lume care a intrat în Noul An, cu o oră înaintea Noii Zeelande. La scurt timp după miezul nopții local, Revelionul este sărbătorit și în alte state din Pacific, precum Samoa și Tonga, scrie adevarul.ro.
(video) „Acest subiect este cel mai important”: Ce așteptări are Renato Usatîi în noul an # UNIMEDIA
Liderul Partidului „Partidul Nostru”, deputatul Renato Usatîi, și-a exprimat speranțele și așteptările pentru anul 2026, subliniind că prioritatea absolută trebuie să fie pacea și încetarea războiului în statul vecin.
Atenție, călători! Circulația în zona PMAN, sistată de Revelion. Cum va fi redirecționat transportul public # UNIMEDIA
Primăria Chișinău informează că, în noaptea dintre ani, de pe 31.12.2025, ora 20:00 până pe 01.01.2026, ora 07:00, va fi sistată circulația transportului public pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt (Piața Marii Adunări Naționale), în perimetrul str. A. Pușkin și str. Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni, cu redirecționarea transportului, inclusiv transportul public, pe străzile adiacente.
Un nou cuplu în lumea vedetelor? Dakota Johnson și un artist în vogă, împreună la cină înainte de Crăciun # UNIMEDIA
Dakota Johnson pare că a mers mai departe la șapte luni de la despărțirea de Chris Martin. Actrița a apărut în public alături de un muzician în vogă. Cei doi au fost văzuți împreună la un restaurant din Los Angeles, în perioada Crăciunului, scrie profm.ro.
Jador a fost oprit de polițiști în trafic și testat pentru substanțe interzise. Rezultatul: „Vă spune fratele vostru” # UNIMEDIA
Jador a fost oprit de polițiști și a trecut cu brio controlul de rutină. Artistul a fost testat de oamenii legii, dar s-a dovedit că nu consumase substanțe interzise. Jador a rămas fără permis pentru o lună în primăvara acestui an, scrie cancan.ro.
Vasile Bolea, acuzat de violență în familie, amendat cu 500 de lei, pentru „neîndeplinirea obligaţiilor de întreţinere a copilului”. Ce a declarat soția sa în instanță # UNIMEDIA
Fostul deputat Vasile Bolea, acuzat că și-ar fi agresat soția, va plăti o amendă de 500 de lei pentru „neîndeplinirea obligațiilor de întreținere, educare și instruire a copilului”. Totodată, procedura contravențională pentru violență în familie a fost închisă, motivul fiind că „nu există faptul contravenției”. Decizia a fost pronunțată pe 13 noiembrie.
Tensiuni între Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite pe seama avansului separatiștilor. Forțele saudite au bombardat orașul Mukalla # UNIMEDIA
Arabia Saudită a bombardat marți orașul portuar Mukalla din sudul Yemenului, după sosirea unui transport de arme din Emiratele Arabe Unite destinat forțelelor separatiste din țara sfâșiată de război și a avertizat că consideră acțiunile Emiratelor drept „extrem de periculoase”, relatează AP, citată de adevărul.ro.
(stop cadru) Munteanu, despre creșterile economice: „Poate faptul că vin din sectorul privat, mă face mai agresiv și nerăbdător” # UNIMEDIA
Premierul Alexandru Munteanu a declarat că Republica Moldova trebuie să accelereze ritmul de dezvoltare economică, subliniind că atragerea investițiilor reprezintă una dintre principalele priorități ale Guvernului. „Poate faptul că vin din sectorul privat mă face, într-un fel, mai agresiv și nerăbdător”, a declarat acesta, la o emisiune de la Moldova 1.
Șoferi, faceți plinul astăzi! Carburanții se scumpesc ușor, în primele zile ale anului 2026. Cât vor costa # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit noile prețuri plafon la produsele petroliere, valabile pentru 1 și 2 ianuarie. Anul începe cu o ușoară creștere a tarifelor la pompă pentru ambele tipuri de carburanți.
Atacantul moldovean Vladislav Blănuță e ca și plecat de la Dinamo Kiev. Anunțul venit din Ucraina # UNIMEDIA
Transferat la începutul lunii septembrie de la FCU Craiova în schimbul a 2,6 milioane de euro, Vladislav Blănuță a început cu stângul experiența în Ucraina. Imediat după ce a ajuns la Dinamo Kiev, atacantul moldovean a fost acuzat că a distribuit materiale pro-ruse pe rețelele sociale, în trecut. Fotbalistul de 23 de ani nu a jucat în ultimele șapte meciuri pentru gruparea din Ucraina, iar despărțirea e din ce în ce mai aproape, scrie digi24.ro.
Haos înainte de Revelion: întârzierile Eurostar continuă. Mii de pasageri, blocați ore întregi în Tunelul Mânecii # UNIMEDIA
Mii de pasageri Eurostar se confruntă cu noi posibile perturbări înainte de Revelion, după ce o pană de curent în Tunelul Mânecii a provocat marți haos în trafic. Mai multe curse au fost anulate, iar unii călători au rămas blocați în trenuri peste noapte, timp de peste șase ore, în condițiile în care operatorul avertizează asupra unor întârzieri și anulări de ultim moment, chiar dacă serviciile au fost reluate treptat, informează BBC, citată de digi24.ro.
(video) Igor Grosu a dezvăluit ce i-a cerut lui Moș Crăciun: „M-a întrebat ce vreau material” # UNIMEDIA
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, spune că a vorbit cu Moș Crăciun, care l-a întrebat ce daruri își dorește. Oficialul le-a dezvăluit jurnaliștilor, în acest sens, ce dorințe are.
În fiecare an, odată cu apropierea nopții de Revelion, revine aceeași întrebare: este obligatoriu să porți roșu pentru a avea noroc? De la rochii elegante până la detalii discrete ascunse sub ținută, culoarea roșie pare să fie nelipsită din garderoba multor români la trecerea dintre ani. Pentru unii este o superstiție respectată cu strictețe, pentru alții doar un pretext stilistic. Adevărul se află, ca de obicei, undeva la mijloc, între tradiție, simbol și alegere personală, scrie cancan.ro.
O familie cu 2 copii minori s-a intoxicat cu gaz emanat de o coloană de încălzit apă, la Ștefan Vodă. Persoanele, transportate la spital # UNIMEDIA
Cinci persoane, inclusiv doi copii au suferit intoxicații cu gaz natural de la o coloană de încălzit apă. Cazul a avut loc în seara zilei de 30 decembrie 2025, într-o casa de locuit din satul Antonești, raionul Ștefan Vodă.
România va construi primii kilometri de autostradă din Republica Moldova: Ultimul tronson al Autostrăzii Unirii a fost scos la licitație # UNIMEDIA
„Ultimul tronson al Autostrăzii Unirii A8 intră în licitație”, a anunțat marți secretarul de stat în Transporturi Horațiu Cosma. Proiectul va beneficia de finanțare din fondurile militare SAFE și, ca element transfrontalier, va implica și construcția a unei bucăți de autostradă și pe teritoriul Republicii Moldova, devenind astfel prima bucată de șosea de mare viteză din țara vecină, scrie hotnews.ro.
Generalul Valeri Gherasimov a anunțat care este strategia lui Putin în Ucraina pentru 2026. Ce părți ale țării vrea Rusia să atace # UNIMEDIA
Şeful Statului major general rus, generalul Valeri Gherasimov, a declarat că forţele ruse avansează în nord-estul Ucrainei şi că preşedintele rus Vladimir Putin a ordonat pentru 2026 extinderea teritoriului pe care Moscova îl numeşte zonă tampon. Rusia a continuat atacurile cu drone împotriva Ucrainei, bombardamentele din Odesa soldându-se cu patru răniți. Pe de altă parte, autoritățile ruse acuză Ucraina că a atacat cu drone zona Moscovei, scrie digi24.ro.
Cuplul din Bălți, arestat după ce a fost prins cu droguri de 4.500.000 lei, condamnat la pușcărie: Ce sentință le-au dictat magistrații # UNIMEDIA
Un cuplu din Bălți a fost condamnat la 9 ani închisoare, pentru trafic de droguri evaluate pe piața neagră la aproximativ 4.500.000 lei.
Verificați termenul, păstrați bonul și nu achitați în avans: Recomandări pentru a preveni riscurile cumpărăturilor de sărbători # UNIMEDIA
În perioada sărbătorilor, volumul cumpărăturilor crește considerabil, iar graba, promoțiile atractive și ofertele limitate pot duce la alegeri neinspirate. Pentru a preveni riscurile și a vă bucura de sărbători în siguranță, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (ISSPNPC) vine cu mai multe recomandări.
Vadim Ceban, președintele MoldovaGaz, mesaj de Revelion: Experiențele acumulate ne oferă motive să privim cu optimism în 2026 # UNIMEDIA
Președintele Consiliului de Administrație al Companiei MoldovaGaz, Vadim Ceban, a adresat echipei un mesaj de felicitare în ajun de Anul Nou. „Mulțumesc echipei pentru competență, devotament și responsabilitate. Experiențele acumulate, infrastructura fizică administrată de noi, împreună cu parteneriatele noastre ne oferă motive să privim cu optimism în 2026”, a scris Vadim Ceban.
