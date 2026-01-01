(video) O mașină, mistuită de flăcări la Călărași, după ce a intrat într-un tractor care circula cu farurile stinse

13:30

Deși este o mamă extrem de iubitoare, Anna Lesko a demonstrat că știe să fie o „fiară”, după cum chiar ea afirmă, atunci când vine vorba despre respect. Într-un interviu pentru viva.ro artista a rememorat un episod dureros, în care a fost nevoită să își lase fiul singur într-un magazin de jucării pentru a-i tăia din fașă orice tentativă de rebeliune. O lecție care a costat-o emoțional, dar care a pus bazele educației impecabile de care Adam se bucură astăzi.