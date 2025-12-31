„Moldovenilor li se pare totul mai scump la Chișinău, dar...” Un internaut compară prețurile la produse, combustibili și servicii în RM și România

20:10

Premierul Alexandru Munteanu a transmis un mesaj cetățenilor, la două luni de când a preluat mandatul la șefia Guvernului. „Pornim procese, deschidem uși, accelerăm proiectele, toate pentru ca rezultatele să fie tot mai vizibile în viața de zi cu zi a oamenilor. Moldova merge înainte. Vă mulțumesc tuturor celor care ne susțin. Și vă mulțumesc, la fel de mult, celor care ne critică constructiv. Critica sinceră este un combustibil valoros pentru o guvernare responsabilă”.