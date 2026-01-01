(video) Ion Ceban, de Revelion: „Fie ca 2026 să vă completeze toate golurile. Bucurați-vă de lucrurile simple alături de cei dragi”

11:40

Mii de pasageri Eurostar se confruntă cu noi posibile perturbări înainte de Revelion, după ce o pană de curent în Tunelul Mânecii a provocat marți haos în trafic. Mai multe curse au fost anulate, iar unii călători au rămas blocați în trenuri peste noapte, timp de peste șase ore, în condițiile în care operatorul avertizează asupra unor întârzieri și anulări de ultim moment, chiar dacă serviciile au fost reluate treptat, informează BBC, citată de digi24.ro.