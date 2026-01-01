Sute de pacienți au ajuns la Urgență de Revelion. Internări la chirurgie și victime ale artificiilor

11:40

Un pasager al rutei Istanbul-Chișinău a sesizat Poliția de Frontieră despre dispariția a 7000 de euro în timpul zborului, iar cazul a dus la identificarea unei grupări internaționale suspectate de furturi comise la bordul aeronavelor. Pe 29 decembrie, un bărbat de 48 de ani, de origine asiatică, a fost tras pe dreapta la control înainte […]