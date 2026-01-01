VIDEO Emilian Crețu și-a mai cumpărat o casă. Cum a botezat noua locuință
Realitatea.md, 1 ianuarie 2026 11:50
Pe final de an, actorul și influencerul Emilian Crețu își extinde moșia de la Negureni. Acesta și-a mai cumpărat o casă bătrânească în sat, a treia la număr care-i aparține, pe lângă „palatul” său de la Chișinău, transmite cancan.md. Actorul planifică să o renoveze la primăvară și se pare că locuința îi va aparține surorii […] Articolul VIDEO Emilian Crețu și-a mai cumpărat o casă. Cum a botezat noua locuință apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 5 minute
12:10
Dublu spectacol ceresc: Luna Plină și ploaia de meteori Quadrantide în acest weekend # Realitatea.md
Pasionații de astronomie se pot bucura în acest weekend de un dublu fenomen spectaculos: prima Lună Plină din 2026 va fi urmată de apogeul ploii de meteori Quadrantide, una dintre cele mai puternice ale anului. În timpul maximului, estimat pentru 3 ianuarie în jurul orei 21:00 UTC, se pot vedea aproximativ 25 de meteori pe […] Articolul Dublu spectacol ceresc: Luna Plină și ploaia de meteori Quadrantide în acest weekend apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 10 minute
12:00
Alertă în Tulcea, după atacuri cu drone asupra porturilor ucrainene. România a ridicat două aeronave de luptă # Realitatea.md
Autoritățile române au instituit joi dimineață stare de alertă în nordul județului Tulcea, după ce forțele ruse au atacat cu drone infrastructura portuară ucraineană de la Dunăre, în proximitatea frontierei cu România. Ministerul Apărării Naționale din țara vecină a anunțat că atacurile au vizat porturile ucrainene de pe direcția Ismail. Potrivit MApN, sistemele de supraveghere […] Articolul Alertă în Tulcea, după atacuri cu drone asupra porturilor ucrainene. România a ridicat două aeronave de luptă apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Odesa și mai multe regiuni ucrainene, fără lumină în noaptea de Revelion. Rușii au atacat cu sute de drone # Realitatea.md
Odesa și mai multe regiuni din Ucraina au fost atacate masiv în noaptea dintre ani. Forțele armate ucrainene estimează că au fost lansate peste 200 de drone Shahed și Gerbera. Militarii din țara vecină au neutralizat și doborât 176 dintre aparatele de zbor. În total, au fost vizate 15 ținte, iar localități din regiunile Volînsk, […] Articolul Odesa și mai multe regiuni ucrainene, fără lumină în noaptea de Revelion. Rușii au atacat cu sute de drone apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 30 minute
11:50
Pe final de an, actorul și influencerul Emilian Crețu își extinde moșia de la Negureni. Acesta și-a mai cumpărat o casă bătrânească în sat, a treia la număr care-i aparține, pe lângă „palatul” său de la Chișinău, transmite cancan.md. Actorul planifică să o renoveze la primăvară și se pare că locuința îi va aparține surorii […] Articolul VIDEO Emilian Crețu și-a mai cumpărat o casă. Cum a botezat noua locuință apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Nu mai plătim leva când mergem în vacanță la mare! Euro – monedă oficială în Bulgaria, începând cu 1 ianuarie 2026 # Realitatea.md
Euro a devenit monedă oficială în Bulgaria pe 1 ianuarie 2026. Țara este a 21-a care adoptă moneda unică europeană. Unele voci vorbesc despre îngrijorări precum că utilizarea euro va crește inflația și va intensifica instabilitatea politică, iar politicienii pro-ruși alimentează temerile populației despre posibila crește a prețurilor, informează Agerpres. Pe de altă parte, autoritățile […] Articolul Nu mai plătim leva când mergem în vacanță la mare! Euro – monedă oficială în Bulgaria, începând cu 1 ianuarie 2026 apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Pericol de explozie la Ialoveni! Salvatorii au evacuat dintr-o casă două butelii cu gaz # Realitatea.md
Potrivit IGSU, în ultimele 24 de ore au fost înregistrate 59 de misiuni, majoritatea vizând lichidarea focarelor de ardere și prevenirea incidentelor. Unul dintre cazuri a avut loc în seara zilei de 31 decembrie, în localitatea Hăsnășenii Noi, raionul Drochia, unde un autovehicul a fost cuprins de flăcări. Incendiul a fost lichidat de pompieri, fără […] Articolul Pericol de explozie la Ialoveni! Salvatorii au evacuat dintr-o casă două butelii cu gaz apare prima dată în Realitatea.md.
Acum o oră
11:30
Prima zi a anului 2026 a început cu drumarii în teren, care au intervenit pe parcursul nopții dintre ani pentru a menține siguranța circulației rutiere pe drumurile publice naționale. Echipele au monitorizat permanent starea carosabilului și au acționat prompt în condiții de iarnă, în special în zonele de Centru și Nord ale țării. Potrivit autorităților, […] Articolul Drumarii, la datorie în prima zi din 2026: Cum se circulă pe traseele naționale apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Avalanșă de apeluri la 112 în primele ore din 2026: peste 1.800 de solicitări, majoritatea urgențe medicale # Realitatea.md
Noul an a început în forță pentru operatorii Serviciului național unic pentru apelurile de urgență 112, care au preluat nu mai puțin de 1.826 de solicitări în primele opt ore ale anului 2026. Cele mai multe apeluri au vizat: urgențe medicale – 602 solicitări, urmate de 403 cazuri care au necesitat intervenția Poliției. De asemenea, […] Articolul Avalanșă de apeluri la 112 în primele ore din 2026: peste 1.800 de solicitări, majoritatea urgențe medicale apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
10:10
Peste 3,4 milioane MWh de energie electrică au fost achiziționate de SA „Energocom” în cadrul obligației de serviciu public, aproximativ 90% din aceste volume provenind din import, pentru a acoperi necesarul pieței interne a Republicii Moldova în anul 2025. Pentru realizarea importurilor, compania a participat la peste 1 500 de licitații de rezervare a capacității […] Articolul Energocom a procurat peste 3,4 milioane MWh de energie electrică.Prețul este SECRET apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
CNAM: Cetățenii neasigurați sunt obligați să procure polița medicală în primele trei luni ale anului. Care este prețul # Realitatea.md
Persoanele care se asigură în mod individual vor putea achita, începând de azi, 1 ianuarie, prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (AOAM) în sumă fixă pentru anul 2026. Cetățenii care nu sunt angajați și nici asigurați de stat sunt obligați să achite prima de asigurare în mod individual în primele trei luni ale anului. […] Articolul CNAM: Cetățenii neasigurați sunt obligați să procure polița medicală în primele trei luni ale anului. Care este prețul apare prima dată în Realitatea.md.
09:10
Explozie la o stațiune de schi din Elveția, în noaptea de Revelion. Mai multe persoane, ucise # Realitatea.md
Mai multe persoane au fost ucise, iar altele au fost rănite în urma unei explozii produse într-un bar din stațiunea de schi Crans-Montana, din Elveția, a anunțat poliția locală, citată de BBC. Incidentul s-a produs în noaptea de Revelion, la ora locală 01:30, în barul „Constellation”, unde aveau loc petreceri pentru intrarea în noul an. […] Articolul Explozie la o stațiune de schi din Elveția, în noaptea de Revelion. Mai multe persoane, ucise apare prima dată în Realitatea.md.
08:50
Mesaj de Revelion! Ion Ceban îndeamnă la unitate și speranță pentru Chișinău în 2026 # Realitatea.md
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, i-a felicitat pe locuitorii Capitalei cu Anul Nou 2026. În mesajul său, edilul a subliniat importanța unității, solidarității și încrederii între locuitorii capitalei. Ion Ceban a menționat că orașul funcționează ca o mare familie, inclusiv prin legătura simbolică cu cei plecați peste hotare, dar rămași aproape „cu inima”. Primarul […] Articolul Mesaj de Revelion! Ion Ceban îndeamnă la unitate și speranță pentru Chișinău în 2026 apare prima dată în Realitatea.md.
08:30
Ce se face și ce nu se face pe 1 ianuarie: tradiții respectate pentru noroc, sănătate și belșug în noul an # Realitatea.md
Pentru mulți cetățeni, prima zi a anului este considerată decisivă pentru felul în care vor decurge următoarele 12 luni. Din credințele populare transmise din generație în generație, 1 ianuarie este încărcat de tradiții și superstiții menite să aducă noroc, sănătate și prosperitate în noul an. Potrivit tradiției, este important ca anul să înceapă „curat”, motiv […] Articolul Ce se face și ce nu se face pe 1 ianuarie: tradiții respectate pentru noroc, sănătate și belșug în noul an apare prima dată în Realitatea.md.
08:20
Anul 2026 începe cu iarnă adevărată: frig, ninsori slabe și risc de ghețuș în prima zi # Realitatea.md
Prima zi a anului 2026 aduce în Republica Moldova o vreme tipic hibernală, cu cer variabil și temperaturi scăzute. Potrivit prognozei meteo pentru 1–2 ianuarie, debutul noului an va fi marcat de ninsoare slabă în nordul țării și de condiții favorabile pentru formarea ghețușului pe drumuri. Pe parcursul zilei de 1 ianuarie, izolat în regiunile […] Articolul Anul 2026 începe cu iarnă adevărată: frig, ninsori slabe și risc de ghețuș în prima zi apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
08:10
Maia Sandu, în noaptea dintre ani, le-a mulțumit moldovenilor și i-a îndemnat la unitate și grijă față de țară. # Realitatea.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj cu prilejul Anului Nou 2026, în care a mulțumit cetățenilor pentru curaj, solidaritate și dragostea de libertate demonstrate pe parcursul anului. Șefa statului a subliniat că, în pofida provocărilor și tentativelor de divizare a societății, moldovenii au arătat puterea și demnitatea țării. Maia Sandu a evidențiat […] Articolul Maia Sandu, în noaptea dintre ani, le-a mulțumit moldovenilor și i-a îndemnat la unitate și grijă față de țară. apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
21:00
Personalități care ne-au părăsit în 2025: artiști, lideri și figuri marcante ale lumii # Realitatea.md
În 2025, lumea s-a despărţit de artişti sau activişti celebri în urma cărora dăinuie opere şi realizări remarcabile, transmit știrileprotv.ro. Actori precum Robert Redford și Gene Hackman, regizorul David Lynch, ori muzicianul Ozzy Osbourne au murit, lăsând în urmă povești și capodopere care au cucerit publicul. În această vară, Ozzy Osbourne, legendarul solist al trupei […] Articolul Personalități care ne-au părăsit în 2025: artiști, lideri și figuri marcante ale lumii apare prima dată în Realitatea.md.
20:40
Islanda a înregistrat cel mai cald Ajun de Crăciun din istorie, cu o temperatură de 19,8 grade Celsius # Realitatea.md
Islanda a înregistrat cel mai cald Ajun de Crăciun din istorie, după ce temperaturile au urcat până la aproape 20 de grade Celsius, potrivit datelor oficiale ale serviciului meteorologic național, notează antena3.ro. În localitatea Seyðisfjörður, din estul țării, recordul absolut a fost în data de 24 decembrie, atunci când termometrele au indicat 19,8 grade Celsius. […] Articolul Islanda a înregistrat cel mai cald Ajun de Crăciun din istorie, cu o temperatură de 19,8 grade Celsius apare prima dată în Realitatea.md.
18:20
Siguranța oamenilor, pe primul loc! Salvatorii și pompierii vor lucra în noaptea dintre ani # Realitatea.md
Siguranța oamenilor este pe primul loc în noaptea de Revelion. În timp ce noi vom sărbători, peste 400 de salvatori și pompieri cu 150 de autospeciale vor fi la datorie. Echipele IGSU sunt pregătite să intervină în caz de incendii, accidente, situații de risc sau alte misiuni de salvare, astfel încât trecerea în noul an […] Articolul Siguranța oamenilor, pe primul loc! Salvatorii și pompierii vor lucra în noaptea dintre ani apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
Mesaj de Anul Nou de la premier și bilanț la 2 luni de mandat: Mulțumesc celor care ne critică constructiv # Realitatea.md
La două luni de la preluarea mandatului, premierul Alexandru Munteanu a transmis un mesaj de Anul Nou și un mic bilanț al activității sale, mulțumind celor care susțin Guvernul, dar și celor care critică. [bzplayermp4=”https://cloud.realitatea.group/video/realitatea.md/AQMWN3NuBTr9NFqzec0ZK3VTDqi9or7Y7LKDthhHJ7U4ADdNGoPKblNzdAAAJpx8bz3BO60jK6c16dGTjm6zYnnMtFPl87dFaMArXXQ8iGOWIw.mp4″ muted=”false”] În mesajul său public, șeful Executivului a subliniat că feedbackul, inclusiv criticile, sunt esențiale pentru o guvernare responsabilă. „Vă […] Articolul Mesaj de Anul Nou de la premier și bilanț la 2 luni de mandat: Mulțumesc celor care ne critică constructiv apare prima dată în Realitatea.md.
17:10
Poliția va fi la datorie în noaptea de Revelion. Recomandări pentru sărbători în siguranță # Realitatea.md
Poliția Republicii Moldova anunță că, în noaptea dintre ani, va acționa în regim sporit pe întreg teritoriul țării pentru menținerea ordinii publice, prevenirea incidentelor și asigurarea siguranței cetățenilor. Potrivit instituției, echipajele de poliție vor patrula în zonele aglomerate, în apropierea evenimentelor festive, precum și pe drumurile publice, pentru a preveni încălcările legislației și a interveni […] Articolul Poliția va fi la datorie în noaptea de Revelion. Recomandări pentru sărbători în siguranță apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
De când a început războiul, Putin vorbește tot mai puțin de Revelion. Câte minute a ținut discursul? # Realitatea.md
Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a declarat în tradiționalul său discurs de Anul Nou adresat rușilor că „milioane” de oameni din toată țara „gândesc, simpatizează și speră” alături de participanții la războiul împotriva Ucrainei. „Suntem uniți într-o iubire sinceră, devotată și necondiționată pentru Rusia. Felicit toți soldații și comandanții noștri cu ocazia Anului Nou! Credem […] Articolul De când a început războiul, Putin vorbește tot mai puțin de Revelion. Câte minute a ținut discursul? apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Majorare de 150% a poliței medicale pentru avocați. Uniunea Avocaților invocă lipsa consultării prealabile # Realitatea.md
Uniunea Avocaților din Republica Moldova afirmă că nu a fost consultată înainte de majorarea poliței de asigurare medicală pentru anul 2026, de la 5.054 lei la 12.636 de lei. Într-un mesaj adresat colegilor de breaslă, reprezentanții profesiei susțin că în luna noiembrie 2025 statul a consultat Uniunea Avocaților cu privire la o posibilă majorare până […] Articolul Majorare de 150% a poliței medicale pentru avocați. Uniunea Avocaților invocă lipsa consultării prealabile apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
Vladimir Andronachi va petrece Revelionul după gratii. Arestul preventiv a fost prelungit # Realitatea.md
Vladimir Andronachi rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile. Curtea de Apel Centru a admis astăzi recursul depus de procuror împotriva încheierii Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, din 24 decembrie, prin care fusese dispusă plasarea lui Vladimir Andronachi în arest la domiciliu. La data de 24 decembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a examinat demersul […] Articolul Vladimir Andronachi va petrece Revelionul după gratii. Arestul preventiv a fost prelungit apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Anul 2026 va aduce o serie de fenomene astronomice rare. Cel mai așteptat moment este încercarea de revenire pe Lună a astronauților, pentru prima dată după mai bine de 50 de ani – NASA și companii private pregătesc misiuni robotice și capsule care ar putea ateriza la suprafața satelitului natural, transmite antena3.ro. Principalele evenimente ale […] Articolul Ce ne aduce Universul în 2026: Eclipsă totală de Soare și astronauți pe Lună apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Kremlinul a făcut publică lista politicienilor europeni care au primit telegrame de felicitare cu ocazia Anului Nou din partea liderului de la Kremlin, Vladimir Putin. Potrivit serviciului de presă al Kremlinului, citat de Ukrainska Pravda, printre destinatarii mesajelor se numără președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, premierul Ungariei, Viktor Orbán, și președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan. De […] Articolul Cine sunt singurii lideri europeni cărora Putin le-a trimis urări de Anul Nou apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Poliția a scos din circuit hașiș de peste 110.000 de lei. Un tânăr de 23 de ani a fost reținut # Realitatea.md
Un tânăr de 23 de ani a fost reținut de polițiștii sectorului Rîșcani, fiind suspectat de distribuirea substanțelor narcotice. În urma unei operațiuni desfășurate în Chișinău, oamenii legii au scos din circuit o cantitate de hașiș estimată la peste 110.000 de lei. Potrivit poliției, în urma perchezițiilor la domiciliul suspectului au fost depistate mai multe […] Articolul Poliția a scos din circuit hașiș de peste 110.000 de lei. Un tânăr de 23 de ani a fost reținut apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Andronachi a făcut Crăciunul acasă. De ce procurorii nu au anunțat despre arestul la domiciliu? # Realitatea.md
Magistrații Curții de Apel Centru examinează miercuri, 31 decembrie, demersul procurorilor de schimbare a măsurii preventive din arest la domiciliu în arest preventiv în privința fostului deputat Vladimir Andronachi, cercetat într-un dosar de spălare de bani în proporții deosebit de mari, scrie ZDG. Ziarul de Gardă a întrebat Procuratura Anticorupție (PA) când mai exact Vladimir […] Articolul Andronachi a făcut Crăciunul acasă. De ce procurorii nu au anunțat despre arestul la domiciliu? apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
Familia Regală a României transmite un mesaj de Anul Nou românilor din țară, din Republica Moldova și din diaspora # Realitatea.md
Familia Regală a României a transmis un mesaj de felicitare la trecerea dintre ani, adresat românilor din țară, din Republica Moldova, din Uniunea Europeană și celor aflați departe de casă. „La cumpăna dintre ani, dorim tuturor românilor din țară, din Republica Moldova, din Uniunea Europeană și tuturor celor aflați departe de țară la mulți ani, […] Articolul Familia Regală a României transmite un mesaj de Anul Nou românilor din țară, din Republica Moldova și din diaspora apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Recomandările ANSA de Revelion: alcool doar din magazine autorizate și consum moderat # Realitatea.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) recomandă consumatorilor să acorde atenție băuturilor alese pentru masa de Revelion și să le procure doar din surse sigure și autorizate. În acest sens, instituția reamintește că băuturile alcoolice trebuie cumpărate exclusiv din unități comerciale care respectă cerințele de siguranță alimentară. Pentru a evita riscurile pentru sănătate, ANSA recomandă: […] Articolul Recomandările ANSA de Revelion: alcool doar din magazine autorizate și consum moderat apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Insulele Kiribati, din Oceanul Pacific, au fost primul teritoriu din lume care a intrat în anul 2026, încă de la ora 12:00 (ora Moldovei), potrivit diferenței de fus orar, acestea fiind cu 14 ore înaintea meridianului Greenwich (GMT). La ora 13:00 (ora Moldovei), noul an a fost întâmpinat și în Tonga, Samoa și părți din […] Articolul Prima țară care a intrat în 2026! Kiribati a sărbătorit deja noul an apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Pentru unii, sărbătorile de iarnă înseamnă timp petrecut în familie și respectarea tradițiilor, pentru alții – muncă sau revederea cu cei dragi veniți de peste hotare. REALITATEA a discutat cu oamenii întâlniți ocazional pe străzile capitalei despre cum au marcat Crăciunul și cum întâmpină anul care vine. Mulți au spus că sărbătorile sunt, înainte de […] Articolul VIDEO Între familie, tradiții și muncă: cum întâmpină moldovenii Anul Nou apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Președinta Maia Sandu a fost desemnată Omul Anului de revista britanică The Telegraph. Publicația o descrie drept „liderul pe care Putin nu a reușit să-l înfrângă”, după ce a sfidat Kremlinul pentru a transforma Republica Moldova în prima linie a democrației europene. În articolul dedicat, The Telegraph subliniază că Maia Sandu a îndreptat Moldova pe […] Articolul Maia Sandu, desemnată „Omul Anului” de revista britanică The Telegraph apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Manevră periculoasă pe carosabil alunecos: două persoane rănite într-un accident din raionul Dubăsari # Realitatea.md
Un accident rutier s-a produs în seara zilei de 30 decembrie, în apropierea satului Dzerjinscoe din raionul Dubăsari. Două persoane au suferit leziuni în urma impactului. Informația a fost făcută publică de pretinsul Minister al Afacerilor Interne din regiune. Potrivit datelor centrului de presă al așa-zisului Minister de Interne de la Tiraspol, un automobil de […] Articolul Manevră periculoasă pe carosabil alunecos: două persoane rănite într-un accident din raionul Dubăsari apare prima dată în Realitatea.md.
Ieri
12:00
Prima zi a anului 2026 aduce scumpiri la carburanți. Benzina și motorina se vor vinde mai scump, potrivit prețurilor stabilite de ANRE pentru 1–2 ianuarie. Conform noilor tarife maximale publicate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, benzina 95 va costa până la 21,74 lei/litru, în creștere cu 0,02 lei, iar motorina – 18,56 lei/litru, […] Articolul Benzina și motorina se scumpesc din prima zi a anului 2026 apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Furt la bordul avionului! Un bărbat, reținut pe Aeroportul Chișinău cu 7.000 € asupra lui # Realitatea.md
Un pasager al rutei Istanbul-Chișinău a sesizat Poliția de Frontieră despre dispariția a 7000 de euro în timpul zborului, iar cazul a dus la identificarea unei grupări internaționale suspectate de furturi comise la bordul aeronavelor. Pe 29 decembrie, un bărbat de 48 de ani, de origine asiatică, a fost tras pe dreapta la control înainte […] Articolul Furt la bordul avionului! Un bărbat, reținut pe Aeroportul Chișinău cu 7.000 € asupra lui apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Trei adulți și doi copii s-au intoxicat cu gaz natural într-o locuință din raionul Ștefan Vodă # Realitatea.md
Cinci persoane, inclusiv doi copii, au suferit intoxicații cu gaz natural într-o locuință din satul Antonești, raionul Ștefan Vodă, în seara zilei de 30 decembrie. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 19:33, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) al MAI. Potrivit instituției, gazul ar fi fost emanat de la coloana […] Articolul Trei adulți și doi copii s-au intoxicat cu gaz natural într-o locuință din raionul Ștefan Vodă apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Statul a obținut peste 1,9 miliarde de lei din activitățile de loterie și pariuri sportive administrate de NGM Company în numele Loteriei Naționale a Moldovei, în perioada noiembrie 2018 – iunie 2025. Suma include atât veniturile directe din parteneriat, cât și impozitele și taxele achitate la buget, precum și veniturile întreprinderii de stat Poșta Moldovei, […] Articolul Statul a încasat peste 1,9 miliarde de lei din jocuri de noroc în ultimii șapte ani apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Din 1 ianuarie 2026, mai multe rute de autobuz din Chișinău vor circula după orare modificate # Realitatea.md
În prima zi a anului 2026, circulația unor rute de autobuz din municipiul Chișinău va fi ajustată, în contextul programului special pentru 1 ianuarie, informează autoritățile municipale. Rutele suburbane nr. 2 (str. V. Alecsandri – Cricova) și nr. 6 (str. Alba Iulia – Trușeni) vor circula conform orarului pentru zilele de odihnă, iar unele curse […] Articolul Din 1 ianuarie 2026, mai multe rute de autobuz din Chișinău vor circula după orare modificate apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Declarații la Realitatea TV: Rezistența antimicrobiană a depășit spitalele și este un risc pentru oameni, animale și mediu # Realitatea.md
Rezistența la antimicrobiene a devenit o problemă majoră de sănătate publică, atât la nivel global, cât și național. Invitatele emisiunii „Consens Național” de la Realitatea TV au declarat că tot mai multe microorganisme nu mai răspund la tratamentele cu antibiotice, fapt care pune în pericol sănătatea și viața oamenilor. Olga Sofronie, medic microbiolog la Spitalul […] Articolul Declarații la Realitatea TV: Rezistența antimicrobiană a depășit spitalele și este un risc pentru oameni, animale și mediu apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Un bărbat de 42 de ani, aflat deja în închisoare într-un penitenciar din municipiul Chișinău, a mai primit o pedeapsă după ce a fost prins cu un telefon mobil ascuns în proteza de la picior. Procuratura municipiului Chișinău anunță că acesta a folosit ilegal dispozitivul pentru a comunica cu persoane din afara penitenciarului, încălcând regulamentul […] Articolul Bărbat aflat în închisoare, condamnat din nou după ce a fost prins cu telefon mobil apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Concertul de Revelion din centrul capitalei, în direct la Realitatea TV. Vezi programul # Realitatea.md
Seara de Revelion va fi sărbătorită și în Piața Marii Adunări Naționale, unde cetățenii sunt așteptați să întâmpine noul an cu muzică, dans și focuri de artificii, începând cu ora 20:00. Programul începe cu spectacolul „Feerie | D’ale Carnavalului…”, unde vor evolua interpreți cunoscuți, printre care DARA, Brio Sonores, Diana Rotaru, AURA, Georgeta Voinovan, Catharsis, […] Articolul Concertul de Revelion din centrul capitalei, în direct la Realitatea TV. Vezi programul apare prima dată în Realitatea.md.
10:10
Atenție, șoferi: ninsori în nord și trafic în condiții de iarnă. Recomandările Poliției # Realitatea.md
Poliția Națională informează că în mai multe raioane din nordul Republicii Moldova ninge, iar circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă. Carosabilul este acoperit cu zăpadă și poate fi alunecos, ceea ce sporește riscul producerii accidentelor rutiere. În acest context, oamenii legii recomandă conducătorilor auto să manifeste prudență sporită la volan și să respecte […] Articolul Atenție, șoferi: ninsori în nord și trafic în condiții de iarnă. Recomandările Poliției apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
De unde ajung drogurile în Moldova? Cernăuțeanu: Sunt camuflate în conserve cu prezervativ cu lichid ca să creeze sunet # Realitatea.md
Șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, a declarat la postul public de radio că în Republica Moldova nu au funcționat laboratoare de producere a drogurilor, contrar unor percepții apărute în spațiul public. Cernăuțeanu a precizat că eventualele tentative de creare a unor astfel de laboratoare au fost monitorizate din faza de intenție, pe o perioadă de aproximativ […] Articolul De unde ajung drogurile în Moldova? Cernăuțeanu: Sunt camuflate în conserve cu prezervativ cu lichid ca să creeze sunet apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
Circulație în condiții de iarnă pe drumurile naționale. 21 de utilaje au intervenit în nordul și centrul țării # Realitatea.md
Circulația rutieră pe drumurile publice naționale se desfășoară în condiții de iarnă, potrivit informațiilor publicate de Administrația Națională a Drumurilor (AND) la ora 09:00. Pe parcursul nopții și în această dimineață, drumarii au intervenit în special în zonele de Nord și Centru ale țării, unde au fost efectuate lucrări de patrulare, combatere a lunecușului și […] Articolul Circulație în condiții de iarnă pe drumurile naționale. 21 de utilaje au intervenit în nordul și centrul țării apare prima dată în Realitatea.md.
09:40
Aproape 20 de milioane de lei au fost redirecționați prin mecanismul 2% în 2025: cine sunt principalii beneficiari # Realitatea.md
Peste 41 de mii de persoane fizice din Republica Moldova au redirecționat, în anul 2025, câte 2% din impozitul pe venit către organizații necomerciale și entități religioase eligibile, iar suma totală validată a depășit 19,9 milioane de lei. Datele sunt cuprinse în raportul privind desemnarea procentuală pentru anul 2025, citat de Bani.md. Potrivit raportului, în […] Articolul Aproape 20 de milioane de lei au fost redirecționați prin mecanismul 2% în 2025: cine sunt principalii beneficiari apare prima dată în Realitatea.md.
09:10
Maia Sandu: Rusia sabotează negocierile în timp ce bombardează civilii. Ucraina se apără și caută pacea # Realitatea.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a publicat un mesaj despre războiul din Ucraina și eforturile de pace, în care a făcut referire la acțiunile Rusiei și la poziția Kievului în procesul de negociere. Într-o postare pe platforma X (fostul Twitter), șefa statului a menționat că Ucraina se apără și este angajată cu bună-credință într-un proces […] Articolul Maia Sandu: Rusia sabotează negocierile în timp ce bombardează civilii. Ucraina se apără și caută pacea apare prima dată în Realitatea.md.
08:50
FOTO Atac masiv cu drone asupra Odesei: Cinci răniți, inclusiv copii. O mare parte a orașului a rămas fără energie # Realitatea.md
În noaptea de 31 decembrie, forțele ruse au lansat un atac masiv cu drone asupra Odesei, vizând infrastructura rezidențială, logistică și energetică. Mai multe blocuri de locuințe au fost avariate, iar în urma loviturilor au izbucnit incendii. Cinci persoane au fost rănite, dintre care trei copii. Potrivit șefului Administrației Militare Regionale Odesa, Oleg Kiper, în […] Articolul FOTO Atac masiv cu drone asupra Odesei: Cinci răniți, inclusiv copii. O mare parte a orașului a rămas fără energie apare prima dată în Realitatea.md.
08:20
Bulgaria trece la moneda euro de la 1 ianuarie. Tranziția se dovedește a fi plină de provocări # Realitatea.md
Bulgaria se află în pragul aderării la zona euro, urmând ca miercuri seară să devină al 21-lea stat membru, într-un context marcat de temeri că adoptarea monedei unice ar putea provoca scumpiri și ar accentua instabilitatea politică ce afectează țara balcanică. La miezul nopții, Bulgaria își va lua rămas bun atât de la anul 2025, […] Articolul Bulgaria trece la moneda euro de la 1 ianuarie. Tranziția se dovedește a fi plină de provocări apare prima dată în Realitatea.md.
08:00
Horoscopul zilei de 31 decembrie 2025. Energie, reflecție și noi începuturi pentru fiecare zodie # Realitatea.md
Ultima zi din an vine cu energie, emoții și oportunități pentru fiecare zodie. Este momentul perfect să închei capitole, să tragi concluzii și să te pregătești pentru un nou început. Astrele te îndeamnă să-ți asculți intuiția, să te bucuri de clipele simple și să nu lași stresul să umbrească bucuria acestui final de an. Fiecare […] Articolul Horoscopul zilei de 31 decembrie 2025. Energie, reflecție și noi începuturi pentru fiecare zodie apare prima dată în Realitatea.md.
07:50
Ultima zi din 2025 și prima zi din 2026 vor fi caracterizate de cer variabil. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, pe teritoriul Republicii Moldova nu sunt prognozate ninsori în această perioadă. Temperaturile diurne vor oscila între -1°C și +4°C, iar cele nocturne între -5°C și 0°C. În zona centrală a țării și în capitală, pe […] Articolul Va ninge sau nu de Revelion? Meteorologii anunță cum va fi vremea apare prima dată în Realitatea.md.
