Filat a fost dat în căutare internațională

Un soldat ucrainean, a cărui imagine a făcut înconjurul lumii după ce s-a întors de pe front, a povestit în detaliu cum a fost îngropat de viu într-un atac al rușilor. Dmitro și un camarad al său au fost ținta unui bombardament intens după ce au respins forțele terestre ale … Articolul Un soldat ucrainean povestește cum a fost îngropat de viu pe front: „Am crezut că voi rămâne acolo pentru totdeauna" apare prima dată în ZUGO.