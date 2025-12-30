Parlamentul alocă 12 milioane de lei pentru studiul de fezabilitate al viitoarei Arene Naționale

14:20

Autoritățile investighează dispariția unui bărbat de 61 de ani din raionul Anenii Noi, caz în care principala versiune examinată este omorul, după ce în urma unor acțiuni operative desfășurate timp de aproape două luni au fost identificați suspecți și ridicate mai multe probe relevante, anunță poliția.