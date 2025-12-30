Legea antifumat, încălcată în restaurantele din Chișinău. Ce au descoperit controalele ANSP

12:40

Un copil a ajuns la spital cu traumatisme după ce tavanul camerei în care se afla s-a prăbușit peste ea. Incidentul a avut loc în raionul Slobozia. În timp ce mama era ocupată în bucătărie, fiica ei de trei ani dormea în cameră. La un moment dat, femeia a auzit …