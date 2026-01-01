video | „Să avem grijă unii de alții și de țară”. Mesajul Maiei Sandu la începutul anului 2026
Zugo.md, 1 ianuarie 2026 10:20
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a adresat tuturor cetățenilor, la finalul anului 2025. În mesajul său, președinta a vorbit despre pace, despre oamenii dragi și despre speranța pentru anul care vine. „Îl petrecem pe 2025 cu recunoștință pentru că trăim în pace, pentru oameni dragi pe care-i putem îmbrățișa, dar …
• • •
Insulele Kiribati, situate în Oceanul Pacific, sunt primul teritoriu de pe Pământ care a intrat deja în 2026 la ora 12.00, ora României, având un avans de 14 ore faţă de Greenwich Mean Time (GMT). O oră mai târziu faţă de Kiribati, la ora 13:00, ora R. Moldova, anul 2026 …
2025 a doborât zeci de recorduri de temperatură. Regiunile lumii care au avut parte de temperaturi peste media # Zugo.md
Asia Centrală, Sahel, Europa de Nord: 2025 a fost anul cel mai cald observat vreodată în mai multe regiuni ale lumii, potrivit calculelor AFP pe baza datelor programului european Copernicus, citate de Agerpres. La nivelul planetei, anul 2025 ar urma să fie al treilea cel mai cald an măsurat vreodată …
Durerea de cap, greața, oboseala extremă și senzația că nu te mai poți ridica din pat sunt simptome care apar după o seară în care ai exagerat cu alcoolul. Deși nu există un remediu miraculos, poți apela la câteva măsuri pentru prevenirea și ameliorarea mahmurelii. De ce apare mahmureala Alcoolul …
Construcţia unui gard de 280 de kilometri care separă Letonia de Rusia a fost finalizată marţi, după mai mulţi ani de lucrări şi o investiţie de 166 de milioane de euro, informează EFE și Agerpres. Potrivit postului de televiziune leton LRT, construcţia acestei bariere la frontieră a fost finalizată marţi, …
Maia Sandu a fost desemnată World Leader of the Year de publicația britanică The Telegraph, care o descrie drept „liderul pe care Vladimir Putin nu a reușit să-l frângă". Jurnaliștii britanici arată că, sub conducerea Maiei Sandu, Republica Moldova a devenit una dintre principalele linii de front ale democrației europene. …
În R. Moldova vor fi înăsprite sancțiunile pentru hărțuire, violență și presiuni în mediul online # Zugo.md
În Republica Moldova, din 2026, vor fi înăsprite sancțiunile pentru hărțuire, violență și presiuni în mediul online. Modificările aduse Codului penal introduc pedepse pentru stalking și oferă posibilitatea de a obține, prin instanță, eliminarea materialelor ofensatoare. NewsMaker explică ce se schimbă în legislație și ce riscă persoanele care încalcă noile prevederi. …
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a publicat un mesaj referitor la războiul din Ucraina și eforturile internaționale de pace, în care a criticat acțiunile Rusiei și a subliniat poziția Kievului în procesul de negociere. Într-o postare pe platforma X, șefa statului a declarat că Ucraina se apără și este angajată …
Lux, cadouri scumpe și automobile „împrumutate”. ANI va verifica averea viceprimarei Irina Gutnic # Zugo.md
Autoritatea Națională de Integritate a inițiat controlul averii și al intereselor personale în privința viceprimarului municipiului Chișinău, Irina Gutnic. Decizia a fost luată după ce inspectorii de integritate au constatat indicii privind posibile nereguli în declararea averii. Potrivit procesului-verbal emis pe 30 decembrie 2025, controlul a fost declanșat în urma …
Videouri intime distribuite pe grupul „Car Vertical”. Bărbat din Nisporeni, trimis în judecată # Zugo.md
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale a anunțat trimiterea în judecată a unui bărbat de 41 de ani, din raionul Nisporeni, acuzat că a publicat pe internet un filmuleț de aproximativ 90 de secunde cu scene intime în care apare fosta sa iubită. Potrivit procurorilor, relația dintre cei …
Inflația ar urma să revină în limitele țintite de Banca Națională a Moldovei în anul 2026, cu o rată medie anuală estimată la 4,3%. Declarația a fost făcută de guvernatoarea BNM, Anca Dragu, care a precizat că procesul dezinflaționist va continua treptat, iar populația ar putea resimți o stabilizare mai accentuată a prețurilor în a …
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) îndeamnă cetățenii să dea dovadă de responsabilitate și să evite folosirea focurilor de artificii și a altor materiale pirotehnice, pentru a proteja animalele și mediul înconjurător. Specialiștii atrag atenția că zgomotele și exploziile generate de artificii au efecte grave asupra sănătății publice, asupra animalelor …
Primăria municipiului Chișinău informează că, în noaptea dintre ani, de pe 31 decembrie 2025, ora 20:00, până pe 1 ianuarie 2026, ora 07:00, va fi sistată circulația transportului public pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt. Este vorba de perimetrul Pieței Marii Adunări Naționale, între străzile A. Pușkin și Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni. …
Un curier care activa neoficial în interesul fostului partid „Șor" a fost trimis în judecată pentru acceptarea cu bună știință a finanțării formațiunii din partea unui grup criminal organizat. Potrivit Procuraturii Anticorupție, învinuitul acționa conform unei scheme infracționale stabilite din timp și coordonate cu vicepreședinții partidului „Șor". Astfel, activând neoficial …
Pe traseele naționale M1 și M5 se înregistrează precipitații sub formă de ninsoare. Șoferii sunt îndemnați să reducă viteza de deplasare și să respecte cu strictețe regulile de circulație. Potrivit unui comunicat emis de poliție, pe partea carosabilă s-a formate ghețuș, din cauza căruia circulația se desfășoară cu dificultate. În …
Legea antifumat, încălcată în restaurantele din Chișinău. Ce au descoperit controalele ANSP # Zugo.md
Agenția Națională pentru Sănătate Publică, prin Centrul de Sănătate Publică Chișinău, împreună cu Inspectoratul General al Poliției, a desfășurat controale inopinate în unități de alimentație publică din municipiul Chișinău, pentru a verifica respectarea legislației privind controlul tutunului. Potrivit comunicatului ANSP, au fost verificate 12 localuri, iar în 8 dintre acestea …
Aproximativ un miliard de oameni suferă de deficit de vitamina D, la nivel mondial, iar în România datele recente arată că între 25% și 40% dintre adulți au niveluri sub pragul optim. În sezonul rece, riscul crește și mai mult din cauza expunerii reduse la soare, însă există anumite alimentele care pot compensa lipsa razelor …
Autoritatea Națională de Integritate a emis un act de constatare în privința unui fost funcționar public cu statut special din cadrul Ministerul Afacerilor Interne și a soției acestuia, stabilind o diferență substanțială și deținerea unei averi nejustificate în valoare de 1.479.654 lei. Diferența a fost identificată între averea deținută, veniturile …
Un bărbat, în vârstă de 40 de ani, dat în căutare de Interpol pentru omor și jaf, comise în Republica Moldova, a fost prins de polițiștii din provincia Lodi din nordul Italiei. Cetățeanul moldovean a fost condamnat la 20 de ani de închisoare și se ascundea în Italia de mai mulți ani, folosind un pașaport …
Guvernul Ucrainei a publicat lista localităților în care locuiesc persoane aparținând minorităților naționale. Etnicii români s-ar afla în 379 de localități, anunță președintele fondator al Asociației „Basarabia" a Românilor din Regiunea Odesa, potrivit romania.europalibera.org. Președintele fondator al Asociației „Basarabia" a Românilor din Regiunea Odesa, Anatol Popescu, scrie pe contul său de …
video | Maia Sandu solicită schimbări în justiție: vetting extins și prevenirea fugii condamnaților # Zugo.md
Maia Sandu a susținut marți, 30 decembrie, o conferință de presă în care a cerut Parlamentului și Guvernului acțiuni ferme pentru accelerarea reformei justiției. Șefa statului a solicitat extinderea mecanismului de vetting, astfel încât să fie incluși și judecătorii din prima instanță care au examinat cauze de corupție începând cu anul 2017. …
Constantinov a fugit înainte de verdict: „A schimbat trei automobile pentru a ajunge în Transnistria” # Zugo.md
Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, condamnat pe 26 decembrie la 12 ani de închisoare cu executare, ar fi intrat în regiunea transnistreană încă pe 25 decembrie, cu o zi înainte de pronunțarea sentinței. Informația a fost confirmată de șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu. …
Veterani ruși întorși din războiul din Ucraina, acuzați de sute de crime violente în Rusia # Zugo.md
Datele indică o problemă socială tot mai gravă, cu implicații majore pentru securitatea internă a Federației Ruse. Potrivit publicației independente ruse Vertska, aproximativ 550 de civili ruși au fost uciși, iar alți 465 au fost răniți de veterani reveniți de pe frontul ucrainean. Mai mult de jumătate dintre decese ar …
Parlamentul alocă 12 milioane de lei pentru studiul de fezabilitate al viitoarei Arene Naționale # Zugo.md
Parlamentul a aprobat majorarea bugetului Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale cu 12 milioane de lei pentru elaborarea studiului de fezabilitate al proiectului Stadionului Național „Arena Națională", transmite IPN. Amendamentul la legea bugetului pentru anul 2026 a fost votat în ședința din 29 decembrie, ultima din actuala sesiune parlamentară, când deputații …
Parlamentul Republicii Moldova a adoptat în lectura a doua legea privind medierea și statutul mediatorului, menită să reducă numărul dosarelor din instanțe și să încurajeze soluționarea amiabilă a conflictelor. Potrivit noilor prevederi, în anumite litigii civile, de familie și de muncă, părțile vor fi obligate să participe la cel puțin …
Igor Zaharov a anunțat, într-o postare pe Facebook, că își încheie activitatea în cadrul Președinției Republicii Moldova, ultima zi de muncă fiind 31 decembrie 2025. Zaharov a precizat că s-a alăturat echipei prezidențiale după o discuție cu Președinta Maia Sandu în ianuarie 2024 și că timp de aproape doi ani a activat în domeniul comunicării …
foto | Cod galben de vânt: Salvatorii au intervenit în zeci de cazuri de urgență în toată R. Moldova # Zugo.md
Salvatorii și pompierii din cadrul Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) au desfășurat peste 80 de misiuni în ultimele 24 de ore, dintre care 34 de intervenții au vizat lichidarea consecințelor provocate de intensificările vântului pe teritoriul Republicii Moldova. Cele mai multe solicitări au fost pentru înlăturarea copacilor doborâți …
Putin a semnat o lege prin care elimină obligația declarării veniturilor pentru funcționari și deputați # Zugo.md
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a eliminat obligația funcționarilor publici și a deputaților de a declara anual veniturile și bunurile. Legile corespunzătoare au fost semnate pe 28 decembrie. Acestea au fost adoptate în 2,5 săptămâni. Conform amendamentelor, începând din 2026, declarațiile vor fi necesare doar la angajarea în serviciul public, numirea …
Guvernul Republicii Moldova a decis să introducă un moratoriu temporar asupra angajărilor în funcțiile vacante
Un bărbat din municipiul Chișinău a fost condamnat la trei ani de închisoare pentru huliganism agravat, informează Procuratura Generală. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit procurorilor, incidentul a avut loc în luna mai 2025, într-o curte de bloc din capitală. Inculpatul a intrat într-un conflict cu un alt bărbat, invocând faptul că automobilul acestuia ar … Articolul Conflict pornit de la un loc de parcare: trei ani de închisoare pentru un bărbat apare prima dată în ZUGO.
Fostul deputat Vasile Bolea, acuzat că și-a agresat soția în timpul unui conflict, a fost găsit vinovat de comiterea contravenției prevăzute la art. 63 alin. (1) din Codul contravențional, care se referă la „neîndeplinirea obligațiilor de întreținere, educare și instruire a copilului”, fiind sancționat cu o amendă de 500 de lei. Decizia a fost pronunțată … Articolul Conflictul din familia lui Vasile Bolea: fostul parlamentar a fost amendat cu 500 de lei apare prima dată în ZUGO.
Un bărbat de 37 de ani a decedat într-un accident rutier produs în dimineața zilei de astăzi, în apropierea satului Copceac, raionul Ceadîr-Lunga. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit informațiilor preliminare oferite de Poliția Republicii Moldova, în jurul orei 09:00, conducătorul unui automobil de marca Opel nu ar fi adaptat viteza la condițiile meteo. Mașina … Articolul Grav accident în sudul țării: un bărbat și-a pierdut viața apare prima dată în ZUGO.
Aprobat de Guvern: Mai mult sprijin pentru vârstnici, persoane cu dizabilități și victime ale infracțiunilor # Zugo.md
Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi o serie de decizii menite să fortifice protecția socială a oamenilor în etate, persoanelor cu dizabilități, victimelor infracțiunilor și a altor beneficiari de servicii sociale. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Pentru a îmbunătăți calitatea vieții și a menține incluziunea persoanelor vârstnice în comunitate, va fi consolidat serviciul Centrul de zi … Articolul Aprobat de Guvern: Mai mult sprijin pentru vârstnici, persoane cu dizabilități și victime ale infracțiunilor apare prima dată în ZUGO.
Reținut în timp ce încerca să fugă din țară: noi detalii în cazul omorului de la Beriozchi # Zugo.md
Noi detalii ies la iveală în cazul crimei investigate în localitatea Beriozchi, raionul Anenii Noi. Oamenii legii au reținut fiul în vârstă de 33 de ani al principalului bănuit, acesta fiind suspectat de complicitate la omor. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit informațiilor furnizate de Poliția Republicii Moldova, în urma materialului probatoriu acumulat de polițiști … Articolul Reținut în timp ce încerca să fugă din țară: noi detalii în cazul omorului de la Beriozchi apare prima dată în ZUGO.
Rapperul Banarus a fost condamnat la închisoare pentru jaf, printr-o sentință pronunțată la 22 decembrie de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, potrivit unui comunicat al Procuraturii Anticorupție. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Instanța a recunoscut vinovat inculpatul de comiterea infracțiunii de jaf și i-a aplicat o pedeapsă de 8 ani de închisoare, dintre care 4 ani … Articolul Rapperul Banarus, condamnat la închisoare și anunțat în căutare apare prima dată în ZUGO.
Sărbătorile de iarnă au un mod aparte de a ne aminti ce contează cu adevărat. Dincolo de agitația zilnică, transporturi, mutări și termene-limită, există momente în care alegi să te oprești și să dăruiești. Exact asta a făcut, în ajunul sărbătorilor, echipa Hamal.md. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. De data aceasta, mașina Hamal.md nu a … Articolul Un Moș Crăciun pe patru roți și zâmbete care au încălzit iarna apare prima dată în ZUGO.
Schimbarea metodologiei a împins Jakarta de pe locul 30 în 2018 direct pe primul loc în noul clasament ONU, dominat de orașe asiatice. Autoritățile locale și mai mulți specialiști indonezieni contestă definiția folosită, însă admit că rezultatul poate funcționa drept semnal de alarmă pentru problemele cronice ale metropolei – de la trafic și poluare la … Articolul Tokyo nu mai este cel mai mare oraș al lumii. Noul clasament ONU apare prima dată în ZUGO.
Două persoane au fost condamnate pentru corupere electorală, după ce instanța de judecată a constatat că acestea au oferit bani alegătorilor pentru a le influența votul la scrutinul din 20 octombrie 2024. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit Procuratura Bălți, Oficiul Sîngerei, printr-o sentință recent pronunțată de Judecătoria Bălți, sediul Sîngerei, inculpatele au fost recunoscute … Articolul Judecătorii au condamnat două femei pentru mituirea alegătorilor apare prima dată în ZUGO.
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat, duminică, că un acord de pace între Rusia și Ucraina este „foarte aproape”, după ce a avut o întâlnire de aproape trei ore cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, desfășurată la reședința sa din Florida. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Trump a precizat însă că există în continuare diferențe … Articolul Donald Trump: „Suntem mult mai aproape de un acord între Rusia și Ucraina” apare prima dată în ZUGO.
O elevă, bătută grav de două adolescente în timp ce alți copii filmau. MEC s-a autosesizat # Zugo.md
Ministerul Educației și Cercetării s-a autosesizat în cazul elevei de 13 ani din raionul Ialoveni, agresată de două adolescente, după ce informațiile despre incident au apărut în presă. Potrivit autorităților, cazul a avut loc în afara instituției de învățământ și este investigat de organele de drept. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Într-un comunicat publicat pe … Articolul O elevă, bătută grav de două adolescente în timp ce alți copii filmau. MEC s-a autosesizat apare prima dată în ZUGO.
video | Patru moldoveni au rămas blocați în Munții Făgăraș. Intervenția salvatorilor, amânată din cauza vremii # Zugo.md
Un grup de patru persoane din Republica Moldova se află blocat în Refugiul Călțun, din Munții Făgăraș, din cauza condițiilor meteo severe. Salvamont Argeș a anunțat că turiștii nu au probleme medicale, însă intervenția de evacuare nu a fost posibilă duminică, întrucât zona montană a județului Argeș se află sub avertizare meteo cod roșu de … Articolul video | Patru moldoveni au rămas blocați în Munții Făgăraș. Intervenția salvatorilor, amânată din cauza vremii apare prima dată în ZUGO.
Primăria Chișinău a publicat programul evenimentelor dedicate Revelionului, care vor avea loc în Piața Marii Adunări Naționale (PMAN) în seara de miercuri, 31 decembrie 2025. Autoritățile capitalei anunță „un concert de excepție și un spectacol de focuri de artificii”. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Evenimentele vor începe la ora 20:00. Până la ora 22:00, pe … Articolul Programul complet al Revelionului în PMAN: concerte și focuri de artificii apare prima dată în ZUGO.
video | Chișinău: Doi tineri au murit într-un accident pe bd. Dacia. Momentul producerii tragediei # Zugo.md
Doi tineri au murit în urma unui accident rutier care a avut loc sâmbătă seara pe bulevardul Dacia din municipiul Chișinău. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Conform informațiilor preliminare, un Volkswagen, condus de un tânăr de 24 de ani, în circumstanțe care urmează a fi stabilite, a tamponat un vehicul de tip evacuator parcat pe … Articolul video | Chișinău: Doi tineri au murit într-un accident pe bd. Dacia. Momentul producerii tragediei apare prima dată în ZUGO.
Sâmbătă, în jurul orei 9:20, Poliția din Ceadîr-Lunga a fost sesizată despre producerea unui accident rutier cu victime pe traseul Baurci – Ceadîr-Lunga. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Polițiștii au stabilit preliminar că un tânăr de 20 de ani, aflat la volanul unui BMW, a pierdut controlul mașinii, a derapat de pe carosabil, s-a răsturnat … Articolul Un tânăr a decedat după ce a intrat cu BMW-ul într-un copac apare prima dată în ZUGO.
video | „În Moldova, prin Odesa! Victoria va fi de partea Rusiei”. Urare a șefului unei așa-numite organizații ruso-moldovenești # Zugo.md
Dmitri Sorokin, președintele unui așa-numit centru de prietenie și cooperare ruso-moldovenesc, a publicat un video în care ține un toast la o masă de sărbătoare, iar urarea este ca armata rusă să ajungă în R. Moldova prin regiunea Odesa. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Un video cu toastul a fost publicat de către autorul acesteia … Articolul video | „În Moldova, prin Odesa! Victoria va fi de partea Rusiei”. Urare a șefului unei așa-numite organizații ruso-moldovenești apare prima dată în ZUGO.
Pe numele fostului premier Vlad Filat a fost emis un mandat de aresatare internațional. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Solicitarea a fost inițiată la data de 26 decembrie 2025 de Biroul Central Național INTERPOL Paris. Informația a fost confirmată pentru Ziarul de Gardă de Inspectoratul General al Poliției (IGP). Potrivit articolului 18 alin. (2) din … Articolul Filat a fost dat în căutare internațională apare prima dată în ZUGO.
Agenția Servicii Publice informează că au fost modificate unele rute de examinare la proba practică auto în mai multe localități din Republica Moldova. Schimbările vizează municipiile Chișinău, Bălți, Ungheni și Orhei. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit instituției, decizia a fost adoptată în urma unei analize a infrastructurii rutiere și a fluxului de trafic pe … Articolul ASP modifică rutele de examinare la proba practică auto. Noile trasee apare prima dată în ZUGO.
Armata Română a ridicat, în noaptea de joi spre vineri, două avioane de luptă F-16, după ce radarele au detectat roiuri de drone rusești îndreptându-se spre porturile ucrainene de la Dunăre, aproape de granița României. Locuitorii din județul Tulcea au primit mesaje RO-Alert și au fost sfătuiți să rămână în case. Urmărește-ne pe Telegram și … Articolul Noi atacuri cu drone la granița cu România. Armata a ridicat în aer două avioane F-16 apare prima dată în ZUGO.
Primăria Chișinău informează că, în perioada 15–17 decembrie, a fost desfășurată o evaluare a procesului de alimentație în 75 de instituții de învățământ primar și secundar (ciclul I și II) din municipiu. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit autorităților municipale, evaluarea a vizat respectarea cadrului normativ național, a cerințelor nutriționale și a normelor igienico-sanitare, în … Articolul foto | Verificări privind alimentația elevilor din Chișinău. Ce au constatat autoritățile apare prima dată în ZUGO.
Un copil a ajuns la spital cu traumatisme după ce tavanul camerei în care se afla s-a prăbușit peste ea. Incidentul a avut loc în raionul Slobozia. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În timp ce mama era ocupată în bucătărie, fiica ei de trei ani dormea în cameră. La un moment dat, femeia a auzit … Articolul Slobozia: Un copil a ajuns la spital după ce tavanul s-a prăbușit peste el apare prima dată în ZUGO.
