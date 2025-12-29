video | Patru moldoveni au rămas blocați în Munții Făgăraș. Intervenția salvatorilor, amânată din cauza vremii
Zugo.md, 29 decembrie 2025 08:40
Un grup de patru persoane din Republica Moldova se află blocat în Refugiul Călțun, din Munții Făgăraș, din cauza condițiilor meteo severe. Salvamont Argeș a anunțat că turiștii nu au probleme medicale, însă intervenția de evacuare nu a fost posibilă duminică, întrucât zona montană a județului Argeș se află sub avertizare meteo cod roșu de
• • •
Un grup de patru persoane din Republica Moldova se află blocat în Refugiul Călțun, din Munții Făgăraș, din cauza condițiilor meteo severe. Salvamont Argeș a anunțat că turiștii nu au probleme medicale, însă intervenția de evacuare nu a fost posibilă duminică, întrucât zona montană a județului Argeș se află sub avertizare meteo cod roșu de
Primăria Chișinău a publicat programul evenimentelor dedicate Revelionului, care vor avea loc în Piața Marii Adunări Naționale (PMAN) în seara de miercuri, 31 decembrie 2025. Autoritățile capitalei anunță „un concert de excepție și un spectacol de focuri de artificii". Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Evenimentele vor începe la ora 20:00. Până la ora 22:00, pe
video | Chișinău: Doi tineri au murit într-un accident pe bd. Dacia. Momentul producerii tragediei # Zugo.md
Doi tineri au murit în urma unui accident rutier care a avut loc sâmbătă seara pe bulevardul Dacia din municipiul Chișinău. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Conform informațiilor preliminare, un Volkswagen, condus de un tânăr de 24 de ani, în circumstanțe care urmează a fi stabilite, a tamponat un vehicul de tip evacuator parcat pe
Sâmbătă, în jurul orei 9:20, Poliția din Ceadîr-Lunga a fost sesizată despre producerea unui accident rutier cu victime pe traseul Baurci – Ceadîr-Lunga. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Polițiștii au stabilit preliminar că un tânăr de 20 de ani, aflat la volanul unui BMW, a pierdut controlul mașinii, a derapat de pe carosabil, s-a răsturnat
video | „În Moldova, prin Odesa! Victoria va fi de partea Rusiei”. Urare a șefului unei așa-numite organizații ruso-moldovenești # Zugo.md
Dmitri Sorokin, președintele unui așa-numit centru de prietenie și cooperare ruso-moldovenesc, a publicat un video în care ține un toast la o masă de sărbătoare, iar urarea este ca armata rusă să ajungă în R. Moldova prin regiunea Odesa. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Un video cu toastul a fost publicat de către autorul acesteia
Pe numele fostului premier Vlad Filat a fost emis un mandat de aresatare internațional. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Solicitarea a fost inițiată la data de 26 decembrie 2025 de Biroul Central Național INTERPOL Paris. Informația a fost confirmată pentru Ziarul de Gardă de Inspectoratul General al Poliției (IGP). Potrivit articolului 18 alin. (2) din
Agenția Servicii Publice informează că au fost modificate unele rute de examinare la proba practică auto în mai multe localități din Republica Moldova. Schimbările vizează municipiile Chișinău, Bălți, Ungheni și Orhei. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit instituției, decizia a fost adoptată în urma unei analize a infrastructurii rutiere și a fluxului de trafic pe
Armata Română a ridicat, în noaptea de joi spre vineri, două avioane de luptă F-16, după ce radarele au detectat roiuri de drone rusești îndreptându-se spre porturile ucrainene de la Dunăre, aproape de granița României. Locuitorii din județul Tulcea au primit mesaje RO-Alert și au fost sfătuiți să rămână în case. Urmărește-ne pe Telegram și
Primăria Chișinău informează că, în perioada 15–17 decembrie, a fost desfășurată o evaluare a procesului de alimentație în 75 de instituții de învățământ primar și secundar (ciclul I și II) din municipiu. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit autorităților municipale, evaluarea a vizat respectarea cadrului normativ național, a cerințelor nutriționale și a normelor igienico-sanitare, în
Un copil a ajuns la spital cu traumatisme după ce tavanul camerei în care se afla s-a prăbușit peste ea. Incidentul a avut loc în raionul Slobozia. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În timp ce mama era ocupată în bucătărie, fiica ei de trei ani dormea în cameră. La un moment dat, femeia a auzit
O noutate ar putea bucura milioane de utilizatori Gmail. Serviciul de poștă electronică al Google ar urma să permită în curând modificarea adresei de email, o funcție deja disponibilă la alți furnizori, dar încă un tabu pentru Gmail. Informația a început să circule pe internet și a fost preluată de mai multe site-uri de specialitate,
Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, a fost condamnat la 12 ani de închisoare, scrie Nokta. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit sursei, acesta a lipsit de la ședință. Știrea se actualizează…
Potrivit proiecțiilor Centrului de Cercetare Economică și de Afaceri (CEBR), un institut de cercetare economică cu sediul la Londra, China va reduce semnificativ diferența față de Statele Unite, ajungând la un produs intern brut (PIB) de aproape 48.000 de miliarde de dolari până în 2040, față de aproximativ 53.000 de miliarde de dolari în cazul
Zelenski anunță o întâlnire cu Donald Trump: „Multe lucruri pot fi decise înainte de Anul Nou” # Zugo.md
Volodimir Zelenski a anunțat, vineri, că se va întâlni în curând cu preşedintele SUA, Donald Trump, în contextul eforturilor de a pune capăt războiului cu Rusia. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Am convenit asupra unei întâlniri la cel mai înalt nivel – cu preşedintele Trump – în viitorul apropiat", a anunţat Zelenski pe platforma X.
Procuratura Generală anunță condamnarea unui bărbat de 50 de ani din Vulcănești pentru tentativă de distrugere intenționată a bunurilor prin incendiere și huliganism agravat. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit Procuratura UTA Găgăuzia, fapta a avut loc în noaptea de 14 septembrie 2020, pe strada Gagarin din orașul Vulcănești. Inculpatul ar fi turnat lichid inflamabil
Avocatul Poporului semnalează existența unor cazuri de violență și altercații între militarii în termen din cadrul Armata Națională, potrivit datelor centralizate de instituțiile din subordinea Ministerul Apărării. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Conform informațiilor oficiale, începând cu luna iulie 2025, în unitățile Armatei Naționale au fost raportate 28 de incidente, majoritatea constând în altercații între
Program ajustat pentru mai multe rute de autobuz din Chișinău, în perioada vacanței elevilor # Zugo.md
Mai multe rute de autobuz din municipiul Chișinău vor circula după un orar ajustat pe durata vacanței de iarnă a elevilor. Informația a fost comunicată de Primăria Chișinău. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Modificările vor fi aplicate în perioada 26 decembrie 2025 – 6 ianuarie 2026 și vizează adaptarea graficului de circulație la fluxul redus
Amazon adaugă o nouă funcționalitate în Alexa+ care integrează o AI conversațională cu soneriile Ring pe care le produce, permițând clienților să gestioneze livrările ce le ajung la ușă, să refuze agenții de vânzări nedoriți sau să le permită membrilor familiei și prietenilor să lase un mesaj atunci când nu sunt acasă, relatează TechCrunch, citat
Kremlinul a criticat puternic mesajul de Crăciun al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, calificându-l drept „necioplit" și „amar". Purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov a afirmat inclusiv că discursul liderului de la Kiev pune la îndoială capacitatea acestuia de a se angaja în negocierile de pace aflate în acest moment în desfășurare, scrie publicația rusă independentă The Moscow
video | Trump anunță un atac „puternic și mortal” al SUA împotriva Statului Islamic în Nigeria: „Urmează și altele” # Zugo.md
Statele Unite au lansat un atac împotriva militanților Statului Islamic din nord-vestul Nigeriei, au declarat joi președintele Donald Trump și armata americană, susținând că grupul viza creștinii din regiune, informează Reuters. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „În această seară, la indicația mea, în calitate de comandant suprem, Statele Unite au lansat un atac puternic și
Multe persoane vor să își petreacă zilele libere cât mai departe de frig. Există zone în Europa unde te poți bucura de soare și de plajă, chiar dacă în R. Moldova temperaturile sunt foarte scăzute. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Numim Crăciunul și Revelionul „sărbătorile de iarnă", dar există și locuri în care deși calendaristic
Turcia: 115 membri ai grupării Statul Islamic, arestați pentru planificarea unor atacuri de sărbători # Zugo.md
Poliția turcă a reținut 115 membri ai grupării extremiste Statul Islamic (SI) în cadrul unor raiduri conduse la nivel național, aceștia fiind bănuiți că intenționau să comită atacuri în perioada Crăciunului și a Anului Nou, a informat joi presa de stat turcă, relatează dpa, citat de Agerpres. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În total, 137
Poluare în Marea Neagră după bombardamentele rusești. Zeci de păsări moarte au fost scoase din apă # Zugo.md
Atacuri aeriene ruse asupra portului Odesa din sudul Ucrainei au provocat poluare cu ulei de floarea-soarelui pe coasta Mării Negre, ucigând viaţa marină, scrie AFP, citată de Agerpres. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Odesa, important port comercial, a suferit în ultimele săptămâni unele dintre cele mai grave bombardamente din cei aproape patru ani de război,
Anastasia Nichita ar putea renunța la sportul de performanță? „Funcția de deputat este incompatibilă” # Zugo.md
Luptătoarea medaliată la Jocurile Olimpice de la Paris și deputata Anastasia Nichita a declarat că se află în fața unei decizii importante privind parcursul său profesional, după ce, în acest an, a devenit deputată și mamă. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Sportiva a menționat că activitatea parlamentară și sportul de performanță sunt dificil de conciliat
Din 2027, elevii vor învăța după manuale noi, tipărite integral color. Curriculumul școlar va fi revizuit # Zugo.md
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a anunțat că curriculumul școlar din Republica Moldova va fi revizuit integral până în anul 2027, iar toate disciplinele vor beneficia de manuale noi. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit ministrului, reforma curriculară are două obiective majore. Primul vizează integrarea mai vizibilă a competențelor necesare secolului XXI în disciplinele
video | Un vânzător de porumb din Istanbul a devenit peste noapte vedetă pe internet. Atrage numeroși turiști și vizitatori # Zugo.md
Un tânăr care vinde porumb fiert pe străzile din Istanbul a reușit să devină, peste noapte, un adevărat fenomen online. Fără planuri de celebritate și fără campanii de promovare, acesta a ajuns idolul a milioane de femei, scrie protv.ro. Urm
video | Ion Ceban, huiduit la Arena Chișinău în timp ce încerca să transmită un mesaj de felicitare # Zugo.md
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a fost huiduit de o parte a publicului în timpul concertului aniversar al trupei Zdob și Zdub, organizat pe 24 decembrie, la Arena Chișinău. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Edilul a urcat pe scenă pentru a transmite un mesaj de felicitare dedicat formației și domeniului cultural, însă apariția sa a provocat … Articolul video | Ion Ceban, huiduit la Arena Chișinău în timp ce încerca să transmită un mesaj de felicitare apare prima dată în ZUGO.
video | Guvernul, Președinția și Parlamentul au adresat urări cetățenilor de sărbători: „Să avem pace și să fim în siguranță” # Zugo.md
Cu prilejul sărbătorilor de iarnă, mai mulți oficiali ai Republicii Moldova au transmis mesaje de felicitare adresate cetățenilor, în care au făcut referire atât la semnificația Crăciunului, cât și la principalele direcții de acțiune ale autorităților pentru perioada următoare. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Prim-ministrul Alexandru Munteanu și membrii Cabinetului de miniștri au publicat o … Articolul video | Guvernul, Președinția și Parlamentul au adresat urări cetățenilor de sărbători: „Să avem pace și să fim în siguranță” apare prima dată în ZUGO.
video | Indicii de omor într-un caz de dispariție la Anenii Noi. Trei persoane au fost reținute # Zugo.md
Autoritățile investighează dispariția unui bărbat de 61 de ani din raionul Anenii Noi, caz în care principala versiune examinată este omorul, după ce în urma unor acțiuni operative desfășurate timp de aproape două luni au fost identificați suspecți și ridicate mai multe probe relevante, anunță poliția. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Oamenii legii au identificat … Articolul video | Indicii de omor într-un caz de dispariție la Anenii Noi. Trei persoane au fost reținute apare prima dată în ZUGO.
Rusia planifică construirea unei centrale nucleare pe Lună în următorul deceniu, care să alimenteze programul său spațial și o stație de cercetare comună ruso-chineză, în contextul în care marile puteri se grăbesc să exploreze singurul satelit natural al Pământului, scrie miercuri Reuters, citat de Hotnews.ro. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. De când cosmonautul sovietic Iuri … Articolul Rusia vrea să-și facă centrală nucleară pe Lună apare prima dată în ZUGO.
În Republica Moldova ar putea fi construit un stadion național de nivel internațional, după ce în Parlament a fost depus un amendament la Legea bugetului de stat ce prevede alocarea a 12 milioane de lei pentru elaborarea studiului de fezabilitate al proiectului, a declarat deputatul PAS Maxim Potîrniche. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În cadrul … Articolul video | În Republica Moldova ar putea fi construit un nou stadion național apare prima dată în ZUGO.
Ministerul Sănătății anunță că, de la 1 ianuarie 2026, serviciul de asistență medicală antirabică din municipiul Chișinău va fi descentralizat, în conformitate cu ordinul ministerului privind optimizarea acestei asistențe. Măsura are scopul de a îmbunătăți accesul populației la tratament, de a reduce timpul de intervenție în cazurile de mușcături sau zgârieturi provocate de animale și … Articolul Serviciul antirabic din Chișinău devine mai accesibil apare prima dată în ZUGO.
Centrul Național Anticorupție (CNA) desfășoară percheziții într-o cauză penală ce vizează un reprezentant al unei companii de construcții din municipiul Chișinău, precum și alte persoane responsabile de autorizarea executării lucrărilor de construcție. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit CNA, dosarul a fost inițiat pe faptul încălcării regulilor de edificare a construcțiilor cu cinci sau mai … Articolul Cazul „Gaudeamus”: CNA efectuează percheziții la reprezentanții unei firme de construcții apare prima dată în ZUGO.
Ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice și ai Direcției urmărire penală din cadrul Inspectoratul Național de Investigații (INI), în comun cu procurorii PCCOCS, au efectuat astăzi percheziții în mai multe raioane din sudul și centrul Republicii Moldova, într-un dosar ce vizează organizarea ilegală a jocurilor de noroc online. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit informațiilor preliminare, … Articolul Percheziții în mai multe raioane: Rețea de pariuri online, destructurată de oamenii legii apare prima dată în ZUGO.
Un soldat ucrainean povestește cum a fost îngropat de viu pe front: „Am crezut că voi rămâne acolo pentru totdeauna” # Zugo.md
Un soldat ucrainean, a cărui imagine a făcut înconjurul lumii după ce s-a întors de pe front, a povestit în detaliu cum a fost îngropat de viu într-un atac al rușilor. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Dmitro și un camarad al său au fost ținta unui bombardament intens după ce au respins forțele terestre ale … Articolul Un soldat ucrainean povestește cum a fost îngropat de viu pe front: „Am crezut că voi rămâne acolo pentru totdeauna” apare prima dată în ZUGO.
Planul de pace al Ucrainei: ce conțin cele 20 de puncte prezentate în premieră de Zelenski # Zugo.md
Zelenski a prezentat 20 de puncte pentru încheierea războiului din Ucraina. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Planul are 20 de puncte. Probabil că nu totul este perfect, dar planul este aici. Există garanții de securitate între noi, Uniunea Europeană și SUA, un document cadru”, a explicat Zelenski. Președintele a adăugat că „există un document separat … Articolul Planul de pace al Ucrainei: ce conțin cele 20 de puncte prezentate în premieră de Zelenski apare prima dată în ZUGO.
Un fost secretar al organizației teritoriale Râșcani a partidului „Șor”, declarat neconstituțional, a fost condamnat la patru ani de închisoare într-un dosar de finanțare ilegală a activităților politice, fiind acuzat că a gestionat peste 1,4 milioane de lei destinați organizării protestelor și remunerării participanților. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Instanța i-a aplicat o pedeapsă de … Articolul Încă un activist afiliat lui Șor a fost condamnat la închisoare apare prima dată în ZUGO.
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a sesizat Consiliul Concurenței în legătură cu nivelul ridicat al prețurilor la ouă, a anunțat ministra Ludmila Catlabuga. Potrivit acesteia, statul nu poate interveni direct asupra prețurilor, însă poate verifica modul în care acestea se formează în lanțul comercial, transmite IPN. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „E un mixt de … Articolul Creșterea prețurilor la ouă va fi verificată. A fost sesizat Consiliul Concurenței apare prima dată în ZUGO.
Câștig de cauză pentru ASP: R. Moldova nu va plăti peste 100 de milioane de lei unei companii din Bulgaria # Zugo.md
Agenția Servicii Publice (ASP) a câștigat definitiv procesul intentat de compania bulgară OPTIMO IT SOLUTIONS LTD, Curtea de Apel Centru respingând pretențiile financiare de peste 100 de milioane de lei formulate împotriva instituției. Hotărârea a fost pronunțată la 22 decembrie și este irevocabilă. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Litigiul a pornit după ce ASP a … Articolul Câștig de cauză pentru ASP: R. Moldova nu va plăti peste 100 de milioane de lei unei companii din Bulgaria apare prima dată în ZUGO.
foto | Circulație în condiții de iarnă pe drumurile din nordul și centrul țării. AND: zeci de utilaje mobilizate pentru combaterea lunecușului # Zugo.md
Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează că, în urma precipitațiilor sub formă de lapoviță și ninsoare, pe mai multe trasee naționale din nordul și centrul Republicii Moldova s-au format condiții de polei și carosabil înzăpezit. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit comunicatului emis pe 24 decembrie, echipele întreprinderilor teritoriale S.A. „Drumuri” au intervenit pe parcursul … Articolul foto | Circulație în condiții de iarnă pe drumurile din nordul și centrul țării. AND: zeci de utilaje mobilizate pentru combaterea lunecușului apare prima dată în ZUGO.
Premieră pentru Republica Moldova: Energocom a achiziționat energie din baterii de stocare # Zugo.md
Piața energetică din Republica Moldova marchează o premieră: compania Energocom a achiziționat pentru prima dată energie electrică livrată din baterii de stocare (BESS) pentru consumul intern, un pas important în modernizarea și flexibilizarea sistemului electroenergetic național. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Energia este furnizată de un producător local care utilizează panouri fotovoltaice pentru generarea electricității … Articolul Premieră pentru Republica Moldova: Energocom a achiziționat energie din baterii de stocare apare prima dată în ZUGO.
foto | Nicolae Timofti, Emilian Crețu, Gabriel Nebunu și alte personalități au primit distincții de stat din partea Maiei Sandu # Zugo.md
Actorul Emilian Crețu, interpretul Gabriel Nebunu, campionul la para judo Ion Basoc și fostul șef de stat Nicolae Timofti se numără printre persoanele decorate de președinta Maia Sandu cu distincții de stat. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Maia Sandu a declarat că „puterea Republicii Moldova este, înainte de toate, în oamenii săi”, menționând că cei … Articolul foto | Nicolae Timofti, Emilian Crețu, Gabriel Nebunu și alte personalități au primit distincții de stat din partea Maiei Sandu apare prima dată în ZUGO.
Dumitru Obadă a fost reales în funcția de președinte al Consiliului Superior al Procurorilor (CSP). Decizia a fost luată marți, 23 decembrie, în cadrul ședinței CSP, în urma unui vot secret. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Dumitru Obadă deține funcția de președinte al Consiliului Superior al Procurorilor din ianuarie 2024. Obadă a fost agent guvernamental … Articolul Dumitru Obadă, reales președinte al Consiliului Superior al Procurorilor apare prima dată în ZUGO.
Fostul lider democrat Vlad Plahotniuc nu a fost prezent la ultima ședință de judecată din acest an. Nci martorii citați nu s-au prezentat în instanță. Plahotniuc a depus o cerere în care a motivat că are nevoie de timp pentru a studia materialele cauzei. Următoarea ședință în dosarul Fraudei bancare este programată pentru 5 ianuarie. … Articolul Procesul Plahotniuc, pus pe pauză. Încă 20 de martori urmează să fie audiați apare prima dată în ZUGO.
Comisia pentru politică externă a Parlamentului a aprobat avizele consultative pentru candidaturile agreate a patru noi ambasadori ai Republicii Moldova în România, Ucraina, Franța și China. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Astfel, Mihai Mîțu urmează să fie desemnat ambasador al țării noastre în România, Victor Chirilă, în Ucraina, Lorina Bălteanu, în Franța, iar Petru Frunze … Articolul foto | R. Moldova va trimite patru noi ambasadori în România, Ucraina, Franța și China apare prima dată în ZUGO.
video | Locuitorii unui sat devastat de un incendiu au câștigat 468 de milioane de euro la loteria de Crăciun # Zugo.md
Când satul La Bañeza din Castilla y León a fost cuprins de unul dintre cele mai grave incendii forestiere din istoria Spaniei, ploaia a venit prea târziu pentru a-l salva. Dar acum loteria de Crăciun i-a umplut de bucurie pe cei 10.000 de locuitori ai săi aducându-le sute de milioane de euro, relatează The Guardian, citat … Articolul video | Locuitorii unui sat devastat de un incendiu au câștigat 468 de milioane de euro la loteria de Crăciun apare prima dată în ZUGO.
Un tânăr s-a dat drept lucrător bancar și a înșelat de bani o femeie. Acționa la indicațiile unei alte persoane # Zugo.md
Un tânăr de 19 ani a fost condamnat după ce a păcălit o persoană și a cumpărat un iPhone cu datele cardului acesteia Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit anchetei, la 6 august 2025, tânărul, împreună cu alte persoane, a sunat o victimă și s-a prezentat drept angajat al unei bănci. Sub pretextul că cineva … Articolul Un tânăr s-a dat drept lucrător bancar și a înșelat de bani o femeie. Acționa la indicațiile unei alte persoane apare prima dată în ZUGO.
Discuții la Chișinău despre aderarea la UE. Maia Sandu a avut o întrevedere cu șefa diplomației române, Oana Țoiu # Zugo.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere, la Chișinău, cu ministra afacerilor externe al României, Oana Țoiu, aflată într-o vizită de lucru în Republica Moldova, cu prilejul Reuniunii anuale a ambasadorilor Republicii Moldova, a transmis marți, într-un comunicat, Direcția informare și comunicare cu mass-media a Aparatului Președintelui Republicii Moldova. Urmărește-ne pe Telegram și … Articolul Discuții la Chișinău despre aderarea la UE. Maia Sandu a avut o întrevedere cu șefa diplomației române, Oana Țoiu apare prima dată în ZUGO.
„Un moment istoric”: Primul oraș din lume acoperit în totalitate de un sistem de apărare aeriană Patriot # Zugo.md
Polonia a atins capacitatea operațională completă a sistemului său de apărare antiaeriană Patriot, marcând o etapă importantă în strategia integrată de apărare aeriană și antirachetă a țării, a anunțat joi ministrul Apărării al țării. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Astfel, Varșovia devine primul oraș din lume acoperit în totalitate de un sistem integrat de apărare … Articolul „Un moment istoric”: Primul oraș din lume acoperit în totalitate de un sistem de apărare aeriană Patriot apare prima dată în ZUGO.
Republica Moldova va începe eliberarea permiselor de conducere de model nou, care vor include un cod QR imprimat pe verso, destinat verificării autenticității documentului prin intermediul portalului guvernamental de verificare a informațiilor. Decizia a fost aprobată în ședința Guvernul Republicii Moldova din 23 decembrie. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Noul tip de permis va avea … Articolul În R. Moldova va fi eliberat un nou model de permis de conducere apare prima dată în ZUGO.
