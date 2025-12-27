Expert -Plătim pentru drumuri, finanțăm altceva – 30 de miliarde de lei scoși din Fondul rutier
Politik, 27 decembrie 2025 13:00
Economistul Veaceslav Ioniță acuză autoritățile că, în ultimii ani, banii colectați din accize pentru infrastructura rutieră au fost direcționați în alte scopuri, ceea ce a dus la degradarea accelerată a drumurilor din Republica Moldova. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat publicației ZIUA. Potrivit economistului, șoferii plătesc corect taxele, inclusiv accizele și taxa rutieră, însă ...
• • •
Acum 15 minute
13:00
Condiționalitățile FMI pun în dificultate Moldova – Ioniță: Cred că nu vom avea un nou acord, ne finanțăm politic de la UE # Politik
Republica Moldova nu va semna un nou acord cu Fondul Monetar Internațional, iar autoritățile de la Chișinău se bazează tot mai mult pe finanțarea oferită de Uniunea Europeană, a declarat economistul Veaceslav Ioniță într-un interviu acordat publicației ZIUA. Potrivit expertului, absența unui acord cu FMI explică și atitudinea relativ relaxată a Guvernului în raport cu ...
13:00
Expert -Plătim pentru drumuri, finanțăm altceva – 30 de miliarde de lei scoși din Fondul rutier # Politik
Economistul Veaceslav Ioniță acuză autoritățile că, în ultimii ani, banii colectați din accize pentru infrastructura rutieră au fost direcționați în alte scopuri, ceea ce a dus la degradarea accelerată a drumurilor din Republica Moldova. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat publicației ZIUA. Potrivit economistului, șoferii plătesc corect taxele, inclusiv accizele și taxa rutieră, însă ...
13:00
Fostul premier Filat, în vizorul INTERPOL – Biroul de la Paris a emis un mandat de arestare # Politik
Biroul Central Internațional INTERPOL Paris a emis un mandat de arestare internațional pe numele fostului prim-ministru al Republicii Moldova, Vlad Filat. El a fost condamnat recent în Franța într-un dosar de corupție. Solicitarea a fost inițiată la data de 26 decembrie. Informația fiind confirmată de Inspectoratul General al Poliției pentru ZdG. Potrivit Constituției, cetățenii Republicii ...
13:00
După ce mai mulți șoferi au reclamat starea proastă a drumurilor, Administrația Națională a Drumurilor informează că, în ultimele 12 ore, drumarii au intervenit pe drumurile naționale pentru combaterea poleiului format în urma temperaturilor scăzute. Potrivit instituției, pe timpul nopții au fost mobilizate 103 utilaje speciale și 212 muncitori. În cadrul intervențiilor, au fost răspândite ...
Acum 24 ore
18:00
Chișinăul în căutarea unei întrevederi la nivel înalt cu administrația americană – Ambasadorul Kulminski, discuții cu secretarul Marco Rubio # Politik
O ședință moldo-americană menită să consolideze relațiile bilaterale dintre Republica Moldova și Statele Unite este în proces de pregătire, a anunțat ambasadorul Republicii Moldova în SUA, Vlad Kulminski, după o întrevedere cu secretarul de stat american, Marco Rubio. Potrivit diplomatului, dialogul moldo-american va continua la nivel tehnic și politic, prin implicarea echipelor de specialitate din ...
18:00
O nouă fuziune universitară la orizont – Guvernul consultă public integrarea Universității de Stat din Cahul în UTM # Politik
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) lansează consultări publice asupra proiectului de integrare a Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu" din Cahul în cadrul Universității Tehnice a Moldovei (UTM). Reforma vizează crearea Centrului Universitar „Bogdan Petriceicu Hașdeu" la Cahul, cu scopul de a consolida învățământul superior din sudul Republicii Moldova și de a asigura dezvoltarea acestuia ...
17:30
Agenția Proprietății Publice va organiza, pe 27 ianuarie 2026, o licitație „cu strigare" pentru valorificarea unor bunuri proprietate de stat, care include terenuri, construcții, complexe de bunuri, încăperi nelocuibile și cote din locuințe. În cadrul licitației vor fi scoase la vânzare 19 loturi amplasate în 13 localități din Republica Moldova, iar valoarea totală a prețurilor ...
17:30
Rata anuală a inflației în regiunea Transnistria a atins nivelul de 14,3% în luna noiembrie, arată datele oficiale publicate de autoritățile locale. Doar în ultima lună, prețurile au crescut în medie cu 0,5%. Potrivit statisticilor, în primele 11 luni ale anului inflația cumulată a ajuns la 14%, ceea ce confirmă o accelerare semnificativă a scumpirilor ...
17:30
Sentință dură în Găgăuzia – Fostul președinte al Adunării Populare de la Comrat condamnat la 12 ani de închisoare – Poliția a inițiat un dosar de căutare # Politik
Dmitri Constantinov, fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, condamnat azi la 12 ani de închisoare, a fost dat în căutare de autoritățile din Republica Moldova, transmite Poliția. „Acesta urmează să fie localizat, reținut și prezentat organelor de drept", precizează instituția. Surse din instituțiile de securitate și ordine publică au declarat pentru IPN că Dmitri ...
17:20
Decizia ANRE – Energocom va furniza gaze consumatorilor rămași fără furnizor, la prețul de 13,234 lei/m³ # Politik
Consumatorii casnici care și-au pierdut furnizorul de gaze naturale vor fi aprovizionați de S.A. „Energocom", în calitate de furnizor de ultimă opțiune, la prețuri reglementate aprobate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), care vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2026. Pentru această categorie de consumatori, care este racordată în principal la rețelele ...
17:20
Locuitorii din municipiul Comrat ar putea achita un tarif mai mare pentru energia termică livrată de Î.M. „Rețelele și Centralele Termice Comrat", potrivit proiectului de hotărâre privind aprobarea unui nou tarif, publicat în data de 26 decembrie de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Prin urmare, se propune stabilirea unui tarif de 3,22 ...
Ieri
11:10
Oficiul Avocatului Poporului avertizează asupra riscurilor reale pentru sănătatea și siguranța tinerilor aflați în serviciul militar. Potrivit datelor oficiale raportate, în perioada 1 iulie-1 decembrie, s-au produs 28 de altercații între militarii în termen, transmite IPN. Conform informațiilor transmise de Marele Stat Major al Armatei Naționale, în 18 cazuri militarii s-au ales cu leziuni corporale. ...
11:10
Fostul președinte al Adunării Populare de la Comrat, își află astăzi sentința într-un dosar de abuz de putere și delapidare # Politik
Dmitri Constantinov, fost președinte al Adunării Populare a Autonomiei Găgăuze, urmează să-și afle astăzi, vineri, 26 decembrie, sentința într-un dosar de abuz de putere și delapidare. Procurorii cer 13 ani de închisoare. Potrivit anchetatorilor, în perioada 2017–2020, Constantinov, în calitate de director al unei societăți comerciale din Comrat, ar fi autorizat, prin abuz de serviciu, ...
11:10
Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, afirmă că dificultățile întâmpinate de producătorii moldoveni pe piața internă nu țin exclusiv de preț sau de lipsa accesului în rețelele comerciale, ci de un cumul de factori care includ vizibilitatea produselor, cooperarea între fermieri și comportamentul consumatorilor. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni de la ...
11:10
Ministrul Infrastructurii, Vladimir Bolea a anunțat un plan de dezvoltare a aeroporturilor de la Chișinău și Mărculești în anul 2026. Oficialul a precizat, în cadrul unui club de presă, că documentul va contura o abordare bazată pe știință și analiză, astfel încât investițiile să fie realizate „ca la carte". Potrivit lui Bolea, agentul economic care ...
11:10
Întreprinderea de stat Calea Ferată din Moldova se află într-o stare critică și necesită investiții de circa 8 miliarde de lei pentru a fi redresată. Declarațiile au fost făcute de ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, care a subliniat amploarea problemelor acumulate în timp. Potrivit ministrului, compania are datorii istorice ce depășesc 1,13 miliarde ...
11:10
Repartizarea autorizațiilor de transport pe 2026, finalizată de ANTA – Cine va avea acces la piața europeană # Politik
Autorizațiile CEMT pentru anul 2026 au fost repartizate, în urma ședinței Comisiei CEMT desfășurate în data de 24 decembrie, anunță Agenția Națională Transport Auto (ANTA). Rezultatele prealabile ale repartizării pot fi consultate de operatorii de transport rutier de mărfuri în cabinetele personale din sistemul informațional „e-Autorizație transport". Potrivit ANTA, distribuirea autorizațiilor se realizează în baza ...
Mai mult de 2 zile în urmă
21:00
Partidul „Democrația Acasă”a lansat un apel public către administrația SUA privind protejarea libertății de exprimare în Republica Moldova # Politik
Partidul Democrația Acasă a lansat un apel public către administrația SUA privind protejarea libertății de exprimare în Republica Moldova. Vasile Costiuc a solicitat Departamentului de Stat și secretarului de stat Marco Rubio să investigheze presupuse restricții aplicate mass-mediei și mediului online de către autoritățile moldovene Într-un mesaj video difuzat pe 24 decembrie, Costiuc a declarat ...
21:00
Deputații fracțiunii PSRM, Zinaida Greceanîi și Petru Burduja, au prezentat în cadrul briefingului de astăzi proiecte de amendamente la bugetul de stat pentru anul 2026, care urmează să fie examinate la ultima ședință plenară a sesiunii de toamnă a Parlamentului. Zinaida Greceanîi a subliniat că inițiativele PSRM au fost elaborate în interesul cetățenilor și al ...
21:00
În Republica Moldova va fi înființat un Sistem informațional de monitorizare a stocurilor de medicamente, destinat să ofere statului control constant asupra disponibilității medicamentelor și să reducă riscurile de penurie pe piața farmaceutică. Decizia a fost discutată în cadrul unei consultări publice organizate de Agenția pentru medicamente și dispozitive medicale, în colaborare cu Ministerul Sănătății. ...
21:00
Agricultorii nu cedează – Protestele continuă și riscă să se amplifice după câteva decizii păguboase luate de autorități # Politik
Asociația Forța Fermierilor susține că nu a renunțat la protestele planificate și califică drept false informațiile apărute în spațiul public potrivit cărora agricultorii ar fi abandonat aceste acțiuni. Reprezentanții fermierilor precizează că, în urma protestului preventiv din 10 decembrie 2025, au fost inițiate doar anumite acțiuni privind soluționarea a două dintre cele trei revendicări înaintate. ...
21:00
Structura de protecție construită deasupra reactorului 4 de la Cernobîl, avariată de un atac rusesc la începutul acestui an, ar putea ceda în cazul unui nou incident, a avertizat directorul centralei, Serghei Tarakanov, într-un interviu AFP publicat pe 23 decembrie. "Nimeni nu poate garanta că această instalație de protecție va rămâne în picioare după un ...
21:00
Aflată în declin, CFM se separă în două entități în 2026 – Infrastructura și transportul vor fi divizate # Politik
Calea Ferată din Moldova va fi supusă unei reforme structurale majore, care prevede separarea activității în două companii distincte, începând cu anul 2026. Anunțul a fost făcut de ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, care susține că măsura este necesară pentru eficientizarea domeniului feroviar. Potrivit oficialului, una dintre entități va administra infrastructura feroviară și ...
13:50
Percheziții în ajun de Crăciun – CNA a descins la o firmă de construcții în cazul fostului cinematograf „Gaudeamus” # Politik
Percheziții într-un dosar penal privind încălcarea regulilor de construcție pe terenul fostului cinematograf "Gaudeamus". Ofițerii Centrul Național Anticorupție, împreună cu procurorii municipiului Chișinău, descind la această oră pe mai multe adrese din Capitală. Potrivit CNA, reprezentanții unei companii de construcții din Chișinău, împreună cu persoane responsabile de autorizarea lucrărilor, ar fi obținut documente permisive de ...
13:50
Tiraspolul gata să reia livrările de energie pentru malul drept al Nistrului, dar pune condiții comerciale # Politik
Liderul nerecunoscutei regiuni din stânga Nistrului, Vadim Krasnoselski, a declarat că reluarea livrărilor de energie electrică de la Centrala de la Cuciurgan către malul drept al Nistrului este posibilă din punct de vedere tehnic și economic, însă depinde exclusiv de condițiile comerciale. Într-un interviu acordat presei din regiune, Krasnoselski a fost întrebat dacă centrala de ...
13:50
Deficiențe în gestionarea Fondului Național pentru Mediu – Ce relevă un raport al Curții de Conturi # Politik
Curtea de Conturi a Republicii Moldova a constatat deficiențe majore în gestionarea proiectelor și a resurselor financiare ale Fondului Național pentru Mediu (FNM) în anii 2023–2024, care au afectat eficiența și transparența utilizării banilor publici. Potrivit Raportului de audit al conformității, publicat de Curtea de Conturi, problemele identificate vizează întârzieri în implementarea proiectelor, lipsa unui ...
13:50
Administrația Trump a anunțat marți impunerea unor restricții de viză pentru cinci personalități europene implicate în reglementarea tehnologiei și combaterea dezinformării online, acuzate de "cenzură" care ar afecta interesele americane. Decizia a fost condamnată ferm de Franța și a reaprins tensiunile dintre Washington și Uniunea Europeană pe tema libertății de exprimare. Potrivit Departamentului de Stat ...
12:40
Zelenski dezvăluie planul de pace negociat cu SUA și propus Rusiei – Cele 20 de puncte care ar putea opri războiul # Politik
Proiectul de acord pentru pacea în Ucraina, obținut în urma tratativelor îndelungate dintre Washington și Kiev, conține o conc
12:40
Călătoriile cu trenul pe ruta Chișinău–Socola (Iași) vor fi facilitate în perioada sărbătorilor de iarnă prin introducerea unor curse suplimentare, ca urmare a solicitărilor venite din partea pasagerilor. Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” anunță că trenul va circula suplimentar în zilele de 26, 27 și 28 decembrie 2025, precum și în 2, 3, ... Cursă suplimentară pe ruta Chișinău–Iași, de sărbători The post Cursă suplimentară pe ruta Chișinău–Iași, de sărbători appeared first on Politik.
12:40
Prețul ouălor la cote maxime – Ministerul Agriculturii cere intervenția Consiliului Concurenței # Politik
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a sesizat Consiliul Concurenței în contextul creșterii semnificative a prețurilor la ouă, care au ajuns în ultima perioadă la niveluri record pe piața internă. Anunțul a fost făcut de ministra Ludmila Catlabuga în cadrul unei emisiuni de la Vocea Basarabiei, care a explicat că autoritățile nu pot impune prețuri, însă ... Prețul ouălor la cote maxime – Ministerul Agriculturii cere intervenția Consiliului Concurenței The post Prețul ouălor la cote maxime – Ministerul Agriculturii cere intervenția Consiliului Concurenței appeared first on Politik.
12:40
Krasnoselski apreciază efortul Chișinăului de a ajuta Transnistria în criza energetică – Există înțelegere și cooperare # Politik
Liderul regiunii transnistrene, Vadim Krasnoselski, susține că situația energetică din stânga Nistrului nu va repeta criza de la începutul anului trecut, chiar dacă riscurile persistă în contextul întreruperii tranzitului de gaze prin Ucraina. Într-un interviu acordat presei din regiune, Krasnoselski a declarat că autoritățile de la Tiraspol, împreună cu Federația Rusă, depun toate eforturile pentru ... Krasnoselski apreciază efortul Chișinăului de a ajuta Transnistria în criza energetică – Există înțelegere și cooperare The post Krasnoselski apreciază efortul Chișinăului de a ajuta Transnistria în criza energetică – Există înțelegere și cooperare appeared first on Politik.
12:40
Când banii lipsesc, apar proiectele grandioase -Un deputat PAS solicită 12 milioane de lei pentru un studiu de fezabilitate pentru o altă Arenă Națională # Politik
Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS),Maxim Potîrniche, a anunțat că a depus un amendament la Legea bugetului de stat pentru anul 2026, prin care solicită alocarea a 12 milioane de lei pentru finanțarea studiului de fezabilitate al viitoarei Arene Naționale. În cadrul unui briefing de presă, Potîrniche a explicat că studiul de prefezabilitate evidențiază necesitatea ... Când banii lipsesc, apar proiectele grandioase -Un deputat PAS solicită 12 milioane de lei pentru un studiu de fezabilitate pentru o altă Arenă Națională The post Când banii lipsesc, apar proiectele grandioase -Un deputat PAS solicită 12 milioane de lei pentru un studiu de fezabilitate pentru o altă Arenă Națională appeared first on Politik.
12:40
Schimbări în procesul de obținere a cetățeniei Programare obligatorie pentru depunerea cererilor # Politik
Noua lege a cetățeniei Republicii Moldova a intrat astăzi în vigoare, anunță Agenția Servicii Publice (ASP). Conform noilor prevederi, toate cererile pentru obținerea cetățeniei se recepționează exclusiv pe bază de programare prealabilă, efectuată online, pe site-ul ASP, la compartimentul „Programarea la servicii”, domeniul „Acte de identitate”, serviciul „În materie de cetățenie”. Depunerea cererilor va fi ... Schimbări în procesul de obținere a cetățeniei Programare obligatorie pentru depunerea cererilor The post Schimbări în procesul de obținere a cetățeniei Programare obligatorie pentru depunerea cererilor appeared first on Politik.
12:40
Administraţia Națională a Drumurilor (ASD) informează miercuri dimineața, 24 decembrie 2025, că, în urma precipitațiilor sub formă de lapoviță și ninsoare, pe drumurile naționale din regiunile de nord și centru ale țării s-au format condiții de polei și carosabil înzăpezit. Echipele de muncitori din cadrul întreprinderilor teritoriale S.A. „Drumuri” sunt mobilizate pe traseele naționale și ... Condiții de iarnă pe mai multe drumuri din nordul țării – Drumarii sunt mobilizați The post Condiții de iarnă pe mai multe drumuri din nordul țării – Drumarii sunt mobilizați appeared first on Politik.
23 decembrie 2025
20:50
Acord politic între PSRM și MAN în Consiliului Municipal. Propunerea i-a fost făcută primarului Capitalei, Ion Ceban, care conduce și Mișcarea Alternativă Națională, de către liderul socialiștilor, Igor Dodon sub pretextul dezvoltării Capitalei. Consilierii MAN au menționat că vor analiza această propunere. La rândul lor, experții politici susțin că în așa mod PSRM încearcă să ... PSRM și MAN bat palma în Consiliul Municipal – Dodon îi propune colaborare lui Ceban The post PSRM și MAN bat palma în Consiliul Municipal – Dodon îi propune colaborare lui Ceban appeared first on Politik.
20:50
Republica Moldova nu a înregistrat progrese semnificative în domeniul inteligenței artificiale în 2025 și s-a clasat pe locul 66 din 195 de țări în ceea ce privește utilizarea acesteia, arată Indexul de pregătire pentru IA al guvernului 2025, realizat de Oxford Insights. Țara noastră a obținut 50,75 puncte, față de 56,03 puncte în anul precedent. ... Raport alarmant – Moldova a stagnat în domeniul inteligenței artificiale în 2025 The post Raport alarmant – Moldova a stagnat în domeniul inteligenței artificiale în 2025 appeared first on Politik.
20:50
Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Energeticii (UCIPE) a lansat procedura de licitație pentru selectarea companiei care va executa lucrările de reabilitare și eficientizare energetică a Spitalului Clinic de Psihiatrie. Licitația face parte din Proiectul ”Eficiența Energetică în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană, Banca Europeană de Investiții și Banca Europeană pentru ... Spitalul Clinic de Psihiatrie intră într-un proces de reabilitare energetică The post Spitalul Clinic de Psihiatrie intră într-un proces de reabilitare energetică appeared first on Politik.
20:50
Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA) a venit cu o reacție la declarațiile ministrului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, privind situația transportului regulat de pasageri din Republica Moldova. Potrivit APOTA, deși ministrul a recunoscut existența unei probleme majore – lipsa oricărui serviciu regulat de transport pentru populația din 347 de localități – ... APOTA trage alarma – Transportul public, capturat de interese și favoriți The post APOTA trage alarma – Transportul public, capturat de interese și favoriți appeared first on Politik.
20:50
Unul din avocații lui Plahotniuc invocă existența unui control politic asupra dosarului din partea autorităților # Politik
Avocatul Lucian Rogac susține că dosarul în care este vizat Vlad Plahotniuc ar fi afectat de presiuni și ingerințe politice, acuzând o coordonare între instanța de judecată și partea acuzării. Într-un mesaj public, apărătorul afirmă că modul în care sunt create „în mod repetat piedici și dificultăți” în examinarea cauzei ar încălca grav principiul echității ... Unul din avocații lui Plahotniuc invocă existența unui control politic asupra dosarului din partea autorităților The post Unul din avocații lui Plahotniuc invocă existența unui control politic asupra dosarului din partea autorităților appeared first on Politik.
16:50
Premierul Munteanu – Preluarea infrastructurii aeroportuare de către Lukoil în anul 2005, ridică semne de întrebare # Politik
Premierul Alexandru Munteanu a oferit explicații privind situația terminalului petrolier de la Aeroportul Internațional Chișinău, aflat în gestiunea companiei Lukoil, în contextul deciziei autorităților de a readuce infrastructura sub controlul statului. În cadrul unei emisiuni de la Moldova 1, oficialul a vorbit despre modul în care a fost preluată infrastructura, angajamentele investiționale nerespectate și riscurile ... Premierul Munteanu – Preluarea infrastructurii aeroportuare de către Lukoil în anul 2005, ridică semne de întrebare The post Premierul Munteanu – Preluarea infrastructurii aeroportuare de către Lukoil în anul 2005, ridică semne de întrebare appeared first on Politik.
16:50
Miză uriașă la Aeroportul Chișinău – Patru firme concurează pentru un proiect de 800 de milioane de lei # Politik
Patru oferte comerciale au fost depuse pentru extinderea terminalului Aeroportului Internațional „Eugen Doga” din Chișinău, iar acestea urmează să fie evaluate de administrația aerogării. Anunțul a fost făcut de administratorul Aeroportului Internațional Chișinău, Sergiu Spoială, în cadrul unei emisiuni de la Moldova 1. Potrivit acestuia, termenul-limită de depunere a expirat pe 17 decembrie, iar desemnarea ... Miză uriașă la Aeroportul Chișinău – Patru firme concurează pentru un proiect de 800 de milioane de lei The post Miză uriașă la Aeroportul Chișinău – Patru firme concurează pentru un proiect de 800 de milioane de lei appeared first on Politik.
16:50
Ministrul Finanțelor Andrian Gavriliță spune că Moldova ar putea avea mai multe tipuri de acorduri cu FMI. Unul care să implice finanțare, altul care să prevadă disponibilitatea de a accesa finanțarea și un acord care, de fapt, agrează anumite reforme și nu implică careva soluții de finanțare. „ Pentru Moldova cel mai probabil va fi ... Moldova analizează mai multe tipuri de acorduri cu FMI – Ce spune ministrul Gavrilița The post Moldova analizează mai multe tipuri de acorduri cu FMI – Ce spune ministrul Gavrilița appeared first on Politik.
16:50
Moldovenii vor călători în continuare fără vize în Schengen, dar Comisia Europeană vine cu recomandări # Politik
Cetățenii moldoveni vor beneficia în continuare de regimul fără vize cu statele spațiului Schengen, în urma adoptării, la 19 decembrie, de către Comisia Europeană, a celui de-al optulea raport privind Mecanismul Uniunii Europene de suspendare a regimului fără vize. Potrivit concluziilor Comisiei, Republica Moldova a întreprins măsurile în realizarea recomandărilor formulate în raportul precedent. Documentul ... Moldovenii vor călători în continuare fără vize în Schengen, dar Comisia Europeană vine cu recomandări The post Moldovenii vor călători în continuare fără vize în Schengen, dar Comisia Europeană vine cu recomandări appeared first on Politik.
16:50
Regimul de licențiere a importului de cereale din Ucraina nu va fi prelungit, iar Republica Moldova va reveni la un regim obișnuit de import, a declarat ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga. Potrivit ministrei, cadrul legal în vigoare nu mai permite extinderea acestei măsuri. „Conform Legii nr. 170, regimul de licențiere a importului de cereale nu mai ... Lovitură pentru agricultori – Guvernul elimină licențierea cerealelor din Ucraina The post Lovitură pentru agricultori – Guvernul elimină licențierea cerealelor din Ucraina appeared first on Politik.
16:50
Optimism la Guvern -Moldova „se descurcă”, dar vrea girul FMI – Mesajul premierului Munteanu # Politik
Premierul Alexandru Munteanu respinge afirmațiile potrivit cărora Republica Moldova nu ar fi primit tranșa de aproximativ 170 de milioane de dolari din partea Fondului Monetar Internațional (FMI) din cauza unor probleme în sistemul de justiție. Șeful Guvernului susține că neacordarea finanțării este legată de expirarea programului cu FMI. Potrivit prim-ministrului, țara nu se confruntă în ... Optimism la Guvern -Moldova „se descurcă”, dar vrea girul FMI – Mesajul premierului Munteanu The post Optimism la Guvern -Moldova „se descurcă”, dar vrea girul FMI – Mesajul premierului Munteanu appeared first on Politik.
16:50
Dumitru Obadă a fost reales marți, 23 decembrie, în funcția de președinte al Consiliului Superior al Procurorilor (CSP). Acesta a fost votat unanim de cei 11 membri ai Consiliului. Potrivit CSP, procedura de alegere s-a desfășurat respectând Regulamentul privind organizarea și funcționarea CSP, iar ședința a fost prezidată de Rodica Ciobanu, în calitate de decan ... Dumitru Obadă rămâne la șefia CSP – Obiectivele stabilite pentru următorul mandat The post Dumitru Obadă rămâne la șefia CSP – Obiectivele stabilite pentru următorul mandat appeared first on Politik.
15:30
Modernizare la volan – Republica Moldova introduce un nou model de permis de conducere în 2026 # Politik
Un nou model de permis de conducere va fi introdus în circulație în 2026, anunță Agenția Servicii Publice (ASP). Permisele actuale rămân valabile până la expirarea termenului înscris pe ele. Potrivit ASP, noul model de permis a fost elaborat și aprobat în cadrul Programului de armonizare a legislației naționale cu legislația Uniunii Europene. Permisele vor ... Modernizare la volan – Republica Moldova introduce un nou model de permis de conducere în 2026 The post Modernizare la volan – Republica Moldova introduce un nou model de permis de conducere în 2026 appeared first on Politik.
15:30
Comisia de politică externă a dat undă verde – Patru ambasadori, propuși pentru România, China, Ucraina și Franța # Politik
Comisia politică externă și integrare europeană a Parlamentului Republicii Moldova a aprobat, în ședința de astăzi, avizele consultative pozitive pentru candidaturile agreate a patru noi ambasadori ai țării. Astfel, Mihai Mîțu va fi desemnat Ambasador al Republicii Moldova în România, Victor Chirilă – în Ucraina, Petru Frunze – în Republica Populară Chineză, iar Lorina Bălteanu ... Comisia de politică externă a dat undă verde – Patru ambasadori, propuși pentru România, China, Ucraina și Franța The post Comisia de politică externă a dat undă verde – Patru ambasadori, propuși pentru România, China, Ucraina și Franța appeared first on Politik.
22 decembrie 2025
22:40
Prioritățile externe ale Republicii Moldova pentru 2026, stabilite la reuniunea ambasadorilor # Politik
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat la reuniunea anuală a ambasadorilor, unde a trasat principalele direcții ale politicii externe pentru anul 2026. În discursul său, șefa statului a subliniat că contextul regional și internațional marcat de intensificarea amenințărilor hibride, rămâne unul complicat. În aceste condiții geopolitice, pentru Republica Moldova există o singură strategie realistă ... Prioritățile externe ale Republicii Moldova pentru 2026, stabilite la reuniunea ambasadorilor The post Prioritățile externe ale Republicii Moldova pentru 2026, stabilite la reuniunea ambasadorilor appeared first on Politik.
22:40
Ratele de referință aplicabile creditelor garantate prin programul guvernamental de stimulare a investițiilor „373” vor crește ușor în prima jumătate a anului 2026, ceea ce ar putea duce la o scumpire moderată a finanțărilor pentru antreprenori. Potrivit Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA), în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2026, rata de referință va fi ... Programul „373”, mai scump în 2026 – Cresc ratele de referință în lei și valută The post Programul „373”, mai scump în 2026 – Cresc ratele de referință în lei și valută appeared first on Politik.
