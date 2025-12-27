Fostul premier Filat, în vizorul INTERPOL – Biroul de la Paris a emis un mandat de arestare

13:00

Republica Moldova nu va semna un nou acord cu Fondul Monetar Internațional, iar autoritățile de la Chișinău se bazează tot mai mult pe finanțarea oferită de Uniunea Europeană, a declarat economistul Veaceslav Ioniță într-un interviu acordat publicației ZIUA. Potrivit expertului, absența unui acord cu FMI explică și atitudinea relativ relaxată a Guvernului în raport cu ... Condiționalitățile FMI pun în dificultate Moldova – Ioniță: Cred că nu vom avea un nou acord, ne finanțăm politic de la UE