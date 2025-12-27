Condiționalitățile FMI pun în dificultate Moldova – Ioniță: Cred că nu vom avea un nou acord, ne finanțăm politic de la UE

Republica Moldova nu va semna un nou acord cu Fondul Monetar Internațional, iar autoritățile de la Chișinău se bazează tot mai mult pe finanțarea oferită de Uniunea Europeană, a declarat economistul Veaceslav Ioniță într-un interviu acordat publicației ZIUA. Potrivit expertului, absența unui acord cu FMI explică și atitudinea relativ relaxată a Guvernului în raport cu ... Condiționalitățile FMI pun în dificultate Moldova – Ioniță: Cred că nu vom avea un nou acord, ne finanțăm politic de la UE The post Condiționalitățile FMI pun în dificultate Moldova – Ioniță: Cred că nu vom avea un nou acord, ne finanțăm politic de la UE appeared first on Politik.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Politik