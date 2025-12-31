VIDEO „Să avem grijă de țară”. Mesajul președintei Maia Sandu cu ocazia venirii Anului Nou 2026
NewsMaker, 1 ianuarie 2026 00:00
Cu ocazia Anului Nou 2026, președinta Maia Sandu a declarat că îl petrecem pe 2025 cu recunoștință pentru că trăim în pace. Potrivit șefei statului, anul 2025, în ciuda provocărilor, ne-a arătat tuturor puterea Moldovei. „Cu toții simțim același lucru – speranța că 2026 va fi mai blând”, a spus Maia Sandu, îndemnând „să avem […] The post VIDEO „Să avem grijă de țară”. Mesajul președintei Maia Sandu cu ocazia venirii Anului Nou 2026 appeared first on NewsMaker.
• • •
Acum o oră
00:00
Acum 8 ore
17:20
Chișinău: produse pirotehnice de peste 120.000 de lei, confiscate. Poliția, apel către populație # NewsMaker
Produse pirotehnice în valoare de peste 120.000 de lei au fost confiscate de polițiștii sectorului Buiucani din capitală. Informația a fost comunicată de Inspectoratul General al Poliției (IGP) pe 31 decembrie. Potrivit instituției, acestea erau fără acte de proveniență. În context, IGP a recomandat populației să evite utilizarea produselor pirotehnice pentru a preveni eventuale incidentele. […] The post Chișinău: produse pirotehnice de peste 120.000 de lei, confiscate. Poliția, apel către populație appeared first on NewsMaker.
Acum 12 ore
16:00
Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi se va afla în următoarele 30 de zile în arest preventiv. Informația a fost comunicată de Procuratura Anticorupție, care a anunțat că pe 24 decembrie Andronachi fusese plasat în arest la domiciliu. Potrivit instituției, pe 31 decembrie, Curtea de Apel Centru a admis recursul depus de procuror împotriva deciziei de […] The post Andronachi pleacă din arest la domiciliu și își va petrece Revelionul în izolator appeared first on NewsMaker.
14:40
Dacă pentru 31 decembrie au fost prognozate minime de până la -3°C în sud, -4°C în centru și -8°C în nord, atunci pe 1 ianuarie minimele vor coborî până la -5°C în sud, -6°C în centru și -10°C în nord. În prima zi a noului an, în nordul Republicii Moldova se așteaptă ninsori slabe. Datele […] The post Vremea pe 1 ianuarie 2026: temperaturile coboară până la -10°C în Moldova appeared first on NewsMaker.
13:50
Cernăuțeanu: Este posibil că Nesterovschi și Lozovan au părăsit regiunea transnistreană și au ajuns în Rusia # NewsMaker
Una din versiunile examinate de poliție este că foștii deputați condamnați, Alexandr Nesterovschi și Irina Lozovan, ar fi părăsit regiunea transnistreană și ar fi ajuns în Federația Rusă. Informația a fost comunicată de șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, la ediția din 29 decembrie a emisiunii „La 360 de grade” de la Radio Moldova. În timpul […] The post Cernăuțeanu: Este posibil că Nesterovschi și Lozovan au părăsit regiunea transnistreană și au ajuns în Rusia appeared first on NewsMaker.
12:50
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost desemnată de publicația britanică The Telegraph drept „Liderul mondial al anului”. Mențiunea apare într-un articol publicat pe 31 decembrie, intitulat „Liderul pe care Putin nu a reușit să-l înfrângă”. Conform The Telegraph, Maia Sandu a primit acest titlu „după ce a sfidat Kremlinul pentru a transforma Moldova în […] The post Maia Sandu, desemnată „Liderul mondial al anului” de publicația britanică The Telegraph appeared first on NewsMaker.
Acum 24 ore
11:40
Șase răniți, printre care un copil de 7 luni la Odesa. A fost raportat un atac masiv al Rusiei. Ce spune Moscova # NewsMaker
Șase persoane au fost rănite noaptea trecută în regiunea Odesa, dintre care trei copii. Autoritățile au raportat un atac masiv al Rusiei asupra regiunii. Cel mai mic copil rănit are 7 luni. Cinci dintre persoanele rănite au fost spitalizate, inclusiv cei trei copii, iar un adult se află în stare gravă. În total, în Odesa […] The post Șase răniți, printre care un copil de 7 luni la Odesa. A fost raportat un atac masiv al Rusiei. Ce spune Moscova appeared first on NewsMaker.
11:20
Reforme dificile, mize mari, Șor, Găgăuzia și Transnistria: testele politice ale Moldovei în 2026 (ANALIZĂ) # NewsMaker
După trei ani de alegeri aproape neîntrerupte, Republica Moldova intră într-un an rar pentru ea, fără campanii electorale naționale. În 2026, politicienii beneficiază de o pauză – și, odată cu ea, de șansa promovării unor reforme nepopulare, a resetării strategiilor și a încercării de a recâștiga încrederea alegătorilor. NewsMaker explică ce perspective se conturează pentru […] The post Reforme dificile, mize mari, Șor, Găgăuzia și Transnistria: testele politice ale Moldovei în 2026 (ANALIZĂ) appeared first on NewsMaker.
10:40
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că „Ucraina se apără și caută pacea, angajându-se cu bună-credință într-un plan de pace mediat de SUA”. De cealaltă parte, a adăugat șefa statului, „Rusia sabotează negocierile de pace prin afirmații false, în timp ce bombardează civili, lăsându-i fără curent electric și căldură”. Potrivit Maiei Sandu, acesta nu […] The post Maia Sandu: Rusia sabotează negocierile de pace în Ucraina prin afirmații false appeared first on NewsMaker.
10:10
NM Espresso: Despre vettingul non-stop, scandalul cu chat-ul PAS, taxe mici și salarii mari # NewsMaker
Economie: prognoze În 2026, presiunile inflaționiste în Moldova se vor reduce, iar inflația va scădea până la 4,3%, a declarat guvernatoarea BNM, Anca Dragu. Potrivit acesteia, prețurile vor scădea treptat, iar reducerea va deveni vizibilă în a doua jumătate a anului. La finalul anului curent, inflația va fi de 6,5%. Guvernul consideră că situația economică […] The post NM Espresso: Despre vettingul non-stop, scandalul cu chat-ul PAS, taxe mici și salarii mari appeared first on NewsMaker.
10:00
Directorul Teleradio-Moldova, după ce asociațiile de media i-au solicitat scuze publice: „O luare de poziție regretabilă” # NewsMaker
Directorul Teleradio-Moldova, Vladimir Țurcanu, a spus că declarația organizațiilor din domeniul mass-media „este o luare de poziție regretabilă”. „Organizațiile semnatare au analizat afirmațiile din așa-numita investigație din perspectiva corespunderii lor cu realitatea?”, a adăugat Țurcanu. Reacția lui Țurcanu vine după ce mai multe organizații din domeniul mass-media i-au cerut scuze publice, în urma calificării investigației […] The post Directorul Teleradio-Moldova, după ce asociațiile de media i-au solicitat scuze publice: „O luare de poziție regretabilă” appeared first on NewsMaker.
09:10
Va reuși Moldova să își redreseze economia în 2026? Prognozele Guvernului, FMI și ale experților # NewsMaker
Situația economică din Republica Moldova s-a stabilizat, iar de anul viitor economia va începe să crească moderat, consideră Guvernul. Experții vorbesc, însă, despre o „bază de creștere foarte slabă”, în condițiile în care „tot ce putea să cadă a căzut”, iar Fondul Monetar Internațional (FMI) – despre o „incertitudine semnificativă”. NewsMaker explică ce perspective se […] The post Va reuși Moldova să își redreseze economia în 2026? Prognozele Guvernului, FMI și ale experților appeared first on NewsMaker.
Ieri
21:00
România va construi primii kilometri de autostradă din Moldova. Ultimul tronson a fost scos la licitație # NewsMaker
România a lansat licitația pentru Tronsonul 4 al Autostrăzii Unirii A8, între Târgu Neamț, Iași și Ungheni, ultimii 15,5 kilometri ai autostrăzii, care vor ajunge până la granița cu Republica Moldova. În premieră, proiectul va include și primii kilometri de autostradă construiți pe teritoriul Republicii Moldova, între Podul peste Prut și centura municipiului Ungheni, finanțați […] The post România va construi primii kilometri de autostradă din Moldova. Ultimul tronson a fost scos la licitație appeared first on NewsMaker.
20:00
Două monumente istorice din centrul Chișinăului, demolate pentru blocuri: Ministerul Culturii acuză Primăria de favorizarea unui dezvoltator imobiliar # NewsMaker
Ministerul Culturii atrage atenția asupra unei situații grave în Chișinău, unde două monumente istorice au fost demolate ilegal pentru a face loc unor blocuri locative. Instituția acuză Primăria municipiului de favorizarea unui dezvoltator imobiliar și de încălcarea repetată a legislației privind protecția patrimoniului cultural. Potrivit Ministerului Culturii, primul caz vizează monumentul de pe strada Serghei […] The post Două monumente istorice din centrul Chișinăului, demolate pentru blocuri: Ministerul Culturii acuză Primăria de favorizarea unui dezvoltator imobiliar appeared first on NewsMaker.
19:00
ONG-urile de media cer scuze publice de la directorul TRM, Vladimir Țurcanu, pentru atacul la adresa investigației „Cu Sens” # NewsMaker
Mai multe organizații de media au cerut scuze publice din partea directorului Teleradio-Moldova, Vladimir Țurcanu, după ce acesta a calificat într-un interviu,o investigație jurnalistică a proiectului „Cu Sens” drept „o rușine pentru meseria de jurnalist”. Reprezentanții organizațiilor atrag atenția că afirmațiile fără fundament factual pot denigra reputația unei instituții media independente și pot crea un […] The post ONG-urile de media cer scuze publice de la directorul TRM, Vladimir Țurcanu, pentru atacul la adresa investigației „Cu Sens” appeared first on NewsMaker.
18:30
Cauză penală pentru huliganism agravat, după incidentul de la IP Centru: arma este examinată, iar polițiștii – audiați # NewsMaker
Procurorii au inițiat o cauză penală pentru huliganism agravant, după incidentul cu focuri de armă produs în incinta Inspectoratului de Poliție Centru din Chișinău, în noaptea de 18 spre 19 decembrie. Informația a fost confirmată pentru NM de Violina Moraru, purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale. Potrivit ei, cauza penală este examinată „sub toate aspectele”, […] The post Cauză penală pentru huliganism agravat, după incidentul de la IP Centru: arma este examinată, iar polițiștii – audiați appeared first on NewsMaker.
18:20
Modificările la Legea voluntariatului, criticate de activiști: „Distrug un domeniu pentru care am dedicat 30 de ani”. Reacția Parlamentului # NewsMaker
Amendamentele la Legea Voluntariatului, adoptate pe 29 decembrie de către Parlament, prin care responsabiliatatea pentru acest domeniu trece către Agenția Națională de Tineret, a stârnit critici în spațiul public. Activista și voluntara, Antonița Fonari, susține că agenția desemnată nu a întreprins măsuri suficiente pentru susținerea voluntariatului, iar aceste modificări, riscă să submineze un domeniu în […] The post Modificările la Legea voluntariatului, criticate de activiști: „Distrug un domeniu pentru care am dedicat 30 de ani”. Reacția Parlamentului appeared first on NewsMaker.
17:10
MAE-ul rus: Soluționarea problemei transnistrene fără interesele Rusiei este inacceptabilă. Reacția Chișinăului # NewsMaker
Soluționarea diferendului transnistrean fără participarea Rusiei și fără a se ține cont de interesele acesteia este inacceptabilă. Declarația a fost făcută de către Mihail Galuzin, adjunctul ministrului de Externe al Federației Ruse, scrie RIA Novosti pe 30 decembrie. Potrivit oficialului rus, la Chișinău ar exista voci care își doresc acest scenariu. Contactați de NM pentru […] The post MAE-ul rus: Soluționarea problemei transnistrene fără interesele Rusiei este inacceptabilă. Reacția Chișinăului appeared first on NewsMaker.
16:20
Maia Sandu, întrevedere cu preoți ai Mitropoliei Moldovei. La discuții, prezent și episcopul Marchel, amendat pentru propagandă # NewsMaker
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat la sinaxa arhierească a Bisericii Ortodoxe din Moldova, desfășurată la Reședința Mitropolitană din Chișinău, sub conducerea Înaltpreasfințitului Vladimir. La reuniune au luat parte și alți membri ai Sinodului, printre care Marchel, episcop de Bălți și Fălești, care a fost sancționat pentru implicare electorală ilegală, după ce a susținut-o […] The post Maia Sandu, întrevedere cu preoți ai Mitropoliei Moldovei. La discuții, prezent și episcopul Marchel, amendat pentru propagandă appeared first on NewsMaker.
16:10
Recunoașterea calificărilor medicilor și drepturile pacienților în UE: Moldova a trimis la Bruxelles două proiecte de lege # NewsMaker
R. Moldova a transmis Comisiei Europene două proiecte de lege spre consultare. Primul vizează certificarea cadrelor medicale și recunoașterea calificărilor profesionale, iar al doilea creează cadrul pentru asistența medicală transfrontalieră, în scopul protejării drepturilor pacienților care accesează servicii medicale în statele europene. Informațiile au fost comunicate pe 30 decembrie de secretara generală adjunctă a Ministerului […] The post Recunoașterea calificărilor medicilor și drepturile pacienților în UE: Moldova a trimis la Bruxelles două proiecte de lege appeared first on NewsMaker.
15:10
Hărțuirea online, violența digitală și căsătoria forțată, sancționate mai dur din 2026. Cum vor fi pedepsite # NewsMaker
În Republica Moldova, din 2026, vor fi înăsprite sancțiunile pentru hărțuire, violență și presiuni în mediul online. Modificările aduse Codului penal introduc pedepse pentru stalking și oferă posibilitatea de a obține, prin instanță, eliminarea materialelor ofensatoare. NewsMaker explică ce se schimbă în legislație și ce riscă persoanele care încalcă noile prevederi. Hărțuirea online și violența […] The post Hărțuirea online, violența digitală și căsătoria forțată, sancționate mai dur din 2026. Cum vor fi pedepsite appeared first on NewsMaker.
14:20
A postat video cu fosta iubită pe „Car Vertical” și a șantajat-o: bărbat din Nisporeni, trimis pe banca acuzaților # NewsMaker
Un bărbat de 41 de ani din Nisporeni a fost trimis pe banca acuzaților, după ce apublicat pe internet un video intim de 90 de secunde cu fosta sa iubită, filmulețul ajungând pe mai multe canale de Telegram, inclusiv pe „Car Vertical”. Acesta a cerut ulterior o „taxă” de 300 de euro pentru ștergerea acestuia. Relația dintre […] The post A postat video cu fosta iubită pe „Car Vertical” și a șantajat-o: bărbat din Nisporeni, trimis pe banca acuzaților appeared first on NewsMaker.
13:50
Guvernul și Parlamentul, reacție la acuzațiile lui Ceban privind moratoriul asupra angajărilor din sectorul bugetar: „Falsuri” # NewsMaker
Moratoriul asupra angajărilor în sectorul public are caracter de recomandare atât pentru primării, cât și pentru alte instituții publice autonome. Precizările au fost făcute de ministrul Finanțelor, Adrian Gavriliță, pe 30 decembrie, la o zi după ce Guvernul a aprobat documentul care pune pe pauză angajările în sectorul public, inclusiv în administrațiile publice locale, criticat […] The post Guvernul și Parlamentul, reacție la acuzațiile lui Ceban privind moratoriul asupra angajărilor din sectorul bugetar: „Falsuri” appeared first on NewsMaker.
13:20
Maia Sandu cere soluții de la Guvern, după fuga lui Constantinov în Transnistria: „Interdicția de a părăsi țara nu este suficientă” # NewsMaker
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a solicitat Guvernului să întreprindă măsuri legislative pentru a preveni eschivarea persoanelor condamnate de la executarea pedepsei. Potrivit șefei statului, interdicția de a părăsi Moldova pentru cei vizați într-un dosar nu este suficientă în condițiile țării noastre. „Avem o regiune care nu este controlată de autoritățile constituționale”, a declarat Sandu […] The post Maia Sandu cere soluții de la Guvern, după fuga lui Constantinov în Transnistria: „Interdicția de a părăsi țara nu este suficientă” appeared first on NewsMaker.
12:50
Sinchevici, despre conversația din chatul „kenții”: „Regretăm că se răsfrânge asupra imaginii întregii fracțiuni” # NewsMaker
Deputatul PAS Eugeniu Sinchevici a venit cu o reacție, după ce în spațiul public a apărut conversația dintr-un chat privat al unor parlamentari ai partidului de guvernare, denumit „kenții”, surprinsă în timpul ultimei ședințe plenare din acest an. Într-un comentariu pentru NewsMaker, Sinchevici și-a cerut scuze pentru situația creată și a recunoscut că mesajele din […] The post Sinchevici, despre conversația din chatul „kenții”: „Regretăm că se răsfrânge asupra imaginii întregii fracțiuni” appeared first on NewsMaker.
12:20
Maia Sandu, despre prelungirea mandatului ministrului Justiției în CSP: „E nevoie în continuare de leadership-ul Guvernului” # NewsMaker
Președinta țării, Maia Sandu susține prelungirea perioadei în care ministrul Justiției rămâne membru de drept al Consiliului Superior al Procurorilor, argumentând că reformele din justiție nu au fost finalizate și că, în lipsa unei capacități reale de autoadministrare a sistemului, este necesar în continuare leadership-ul Guvernului în acest proces. Modificările legislative au fost operate în […] The post Maia Sandu, despre prelungirea mandatului ministrului Justiției în CSP: „E nevoie în continuare de leadership-ul Guvernului” appeared first on NewsMaker.
12:10
Fost șef din cadrul INI, vizat într-un dosar de îmbogățire ilicită, riscă să rămână fără aproape 1,48 milioane lei din avere. Decizia ANI # NewsMaker
Fostul șef al Direcției investigații „Sud” a Inspectoratului Național de Investigații (INI), Sergiu Solovei, riscă să rămână fără aproape 1,48 milioane de lei din averea sa. Autoritatea Națională de Integritate (ANI) anunță că a constatat existența unei diferențe substanțiale și nejustificate între veniturile declarate și cheltuielile efectuate de Solovei și soția sa, în perioada august […] The post Fost șef din cadrul INI, vizat într-un dosar de îmbogățire ilicită, riscă să rămână fără aproape 1,48 milioane lei din avere. Decizia ANI appeared first on NewsMaker.
12:10
Fără finalitate pe unele episoade din Frauda bancară? Maia Sandu cere extinderea evaluării externe a judecătorilor # NewsMaker
Președinta Maia Sandu a declarat că „unii judecători admit intenționat tergiversări în examinarea dosarelor” și că „schemele din sistemul justiției nu au dispărut”. Potrivit șefei statului, „există riscuri majore că nu va exista finalitate pe unele episoade din frauda bancară”. Astfel, Sandu a cerut Parlamentului, Ministerului Justiției, dar și Consiliului Superior al Magistraturii „să inițieze […] The post Fără finalitate pe unele episoade din Frauda bancară? Maia Sandu cere extinderea evaluării externe a judecătorilor appeared first on NewsMaker.
11:10
Vor mai fi comasate procuraturile specializate, după opinia critică a Comisiei de la Veneția? Maia Sandu: „Instituțiile sunt în continuare slabe” # NewsMaker
Președinta Maia Sandu a declarat că a văzut punctul de vedere al Comisiei de la Veneția asupra inițiativei de a lichida PA și PCCOCS și de a crea o nouă instituție – PACCO. Șefa statului a adăugat că îi este greu să-și imagineze cum țara poate avea „o procuratură puternică dintr-un număr mic de oameni” care […] The post Vor mai fi comasate procuraturile specializate, după opinia critică a Comisiei de la Veneția? Maia Sandu: „Instituțiile sunt în continuare slabe” appeared first on NewsMaker.
11:00
Deputatul Maxim Potîrniche, prima explicație despre „kenții din parlament”: „Nu am făcut nimic criminal” # NewsMaker
Mai mulți deputați ai partidului de guvernare Acțiune și Solidaritate (PAS) au fost surprinși, în timpul ultimei ședințe plenare a Parlamentului din acest an, discutând într-un grup privat, denumit „Kenții”, despre alcool. Conversația a fost fotografiată de pe calculatorul deputatului PAS Maxim Potîrniche și distribuite pe rețelele de socializare, pe 29 decembrie. Din imaginile apărute […] The post Deputatul Maxim Potîrniche, prima explicație despre „kenții din parlament”: „Nu am făcut nimic criminal” appeared first on NewsMaker.
10:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, susține o conferință de presă. Potrivit instituției prezidențiale, șefa statului va aborda subiecte ce țin de domeniul justiției. Conferința a fost anunțată în dimineața zilei de 30 decembrie. The post (LIVE) Președinta Maia Sandu, conferință de presă despre justiție appeared first on NewsMaker.
10:00
Constantinov a schimbat trei automobile pentru a ajunge în regiunea transnistreană – șeful IGP # NewsMaker
Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitrii Constantinov, a schimbat trei mijloace de transport pentru a ajunge în regiunea transnistreană. Acesta a intrat în regiune pe 25 decembrie, cu o zi înainte de a fi condamnat la 12 ani de închisoare. Cel puțin asta a declarat șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, la ediția […] The post Constantinov a schimbat trei automobile pentru a ajunge în regiunea transnistreană – șeful IGP appeared first on NewsMaker.
09:50
Sisteme plutitoare împotriva poluării râurilor: Moldova va avea încă trei colectoare în 2026 # NewsMaker
În 2026, în Republica Moldova urmează să fie instalate încă trei colectoare pentru deșeuri plutitoare, ca parte a extinderii unui proiect lansat în 2023 de organizațiile Renașterea Rurală și Eco-TIRAS. NM explică cum funcționează sistemul plutitor de colectare a deșeurilor, cât de eficient este și locațiile unde vor fi amplasate noile colectoare. Sistemul plutitor de […] The post Sisteme plutitoare împotriva poluării râurilor: Moldova va avea încă trei colectoare în 2026 appeared first on NewsMaker.
09:30
Dragă cititorule, A fost un an cu adevărat lung. Un an în care ne-am reinventat din mers, am creat, corectat, călătorit, în care am ascultat și am vorbit atunci când trebuia să ne facem auziți. Un an care nu ne-a lăsat să ne plictisim și nici să ne relaxăm prea tare. Am lansat proiecte noi […] The post Cum a fost anul 2025 pentru NewsMaker. În loc de „La mulți ani” appeared first on NewsMaker.
09:00
Peste 2 tone de rodii importate, distruse în Republica Moldova. Ce au arătat analizele de laborator # NewsMaker
În Republica Moldova a fost nimicit un lot de 2 080 kg de rodii importate. Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), acestea aveau depășite limita admisibilă a reziduului de pesticide. Pe 30 decembrie, ANSA a anunțat reținerea și nimicirea unui lot de 2 080 kg de rodii importate, care nu corespundeau normelor de siguranță […] The post Peste 2 tone de rodii importate, distruse în Republica Moldova. Ce au arătat analizele de laborator appeared first on NewsMaker.
08:20
NM Espresso: Dodon a propus susținerea «planului de pace al lui Trump», Usatîi a răspuns acuzațiilor LGBT, Konstantinov se ascunde în Transnistria? # NewsMaker
Konstantinov, dat în căutare: continuare Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitrii Konstantinov, condamnat la 12 ani de detenție și dat în căutare, se ascunde în Transnistria, a declarat ministra Afacerilor Interne, Daniela Misail-Nichitin. Iar președintele Parlamentului, liderul PAS Igor Grosu, comentând situația, a criticat activitatea organelor de drept, menționând că, având în vedere riscul de evadare, acestea ar fi trebuit să-l «supravegheze mai atent» pe Konstantinov. Dodon, Trump și Grosu Liderul Partidului Socialiștilor, Igor […] The post NM Espresso: Dodon a propus susținerea «planului de pace al lui Trump», Usatîi a răspuns acuzațiilor LGBT, Konstantinov se ascunde în Transnistria? appeared first on NewsMaker.
Mai mult de 2 zile în urmă
21:40
Ministrul Justiției rămâne membru de drept în Consiliul Superior al Procurorilor încă 2 ani. Proiect de lege votat în lectură finală # NewsMaker
Proiectul de lege cu modificări la legislația din justiție, care prevede inclusiv extinderea perioadei în care ministrul Justiției va fi membru de drept în Consiliul Superior al Procurorilor (CSP), a fost adoptat în lectură finală, în cadrul ședinței plenare din 29 decembrie. Deputatul „Alternativa” Alexandr Stoianoglo a criticat amendamentul privind prelungirea termenului pentru deținerea calității […] The post Ministrul Justiției rămâne membru de drept în Consiliul Superior al Procurorilor încă 2 ani. Proiect de lege votat în lectură finală appeared first on NewsMaker.
19:30
(VIDEO) În Transnistria, doar cu cardul/ Grosu îl compară pe Dodon cu o muscă/ Usatîi: „nu discriminează” # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Usatîi respinge acuzațiile comunității LGBT: prin ce i-am discriminat?— Educație și progrese în 2025: salarii mai mari și mai mulți profesori— Vor fi sau nu demisii după cazul munițiilor depistate la vamă?— Guvernul a prelungit moratoriul privind angajarea bugetarilor— Salvați din munții […] The post (VIDEO) În Transnistria, doar cu cardul/ Grosu îl compară pe Dodon cu o muscă/ Usatîi: „nu discriminează” appeared first on NewsMaker.
19:20
Cei patru moldoveni blocați în Muntele Făgăraș din România au fost evacuați. Anunțul a fost făcut pe 29 decembrie de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, care a precizat că persoanele nu au avut de suferit. „Potrivit informațiilor oferite de către ambasada Republicii Moldova la București, intervenția echipei de salvare a fost finalizată cu succes. […] The post Cei patru moldoveni blocați în Munții Făgăraș – evacuați. Cum se simt appeared first on NewsMaker.
18:10
„Unele momente vin pe neașteptate și îți schimbă drumul”: Igor Zaharov pleacă din funcția de consilier al Maiei Sandu # NewsMaker
După aproape doi ani de activitate la Președinția Republicii Moldova, Igor Zaharov, consilierul pentru comunicare al Președintei Maia Sandu, își încheie mandatul pe 31 decembrie 2025. Într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, Zaharov a explicat că decizia de a părăsi echipa vine atât din motive personale, legate de extinderea familiei, nevoia de a-și […] The post „Unele momente vin pe neașteptate și îți schimbă drumul”: Igor Zaharov pleacă din funcția de consilier al Maiei Sandu appeared first on NewsMaker.
17:40
Parlamentul a adoptat bugetul de stat pentru 2026 după dezbateri aprinse. Majoritatea amendamentelor opoziției respinse # NewsMaker
Parlamentul a votat în lectura a doua proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2026, în ședința din 29 decembrie. Documentul a fost votat de 54 de deputați ai majorității PAS, după o serie de dezbateri între partidul de guvernare și opoziție. Reprezentanții majorității parlamentare au susținut că majoritatea amendamentelor propuse de opoziție ar fi dus la […] The post Parlamentul a adoptat bugetul de stat pentru 2026 după dezbateri aprinse. Majoritatea amendamentelor opoziției respinse appeared first on NewsMaker.
17:20
Chișinăul a recepționat notificarea privind mandatul de arest internațional pe numele lui Filat. Ce urmează # NewsMaker
Autoritățile Republicii Moldova au recepționat notificarea privind mandatul de arestare internațional emis pe numele ex-premierului Vlad Filat, condamnat recent la 2 ani de închisoare în Franța. Precizarea a fost făcută de ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, în cadrul unor declarații de presă. Vladislav Cojuhari a menționat că autoritățile Republicii Moldova au recepționat notificarea privind mandatul de […] The post Chișinăul a recepționat notificarea privind mandatul de arest internațional pe numele lui Filat. Ce urmează appeared first on NewsMaker.
16:50
Bărbatul acuzat că a jefuit două fete din echipa lui Șor de circa 500 mii lei, condamnat: a fost anunțat în căutare # NewsMaker
Bărbatul acuzat că a jefuit două tinere de aproape 500.000 de lei, bani ce aparțineau partidului „Șor” scos în afara legii, a fost condamnat la 8 ani de închisoare, dintre care 4 cu suspendare. Informația a fost comunicată pe 29 decembrie de Procuratura Anticorupție, care a precizat că bărbatul a fost anunțat în căutare. Conform […] The post Bărbatul acuzat că a jefuit două fete din echipa lui Șor de circa 500 mii lei, condamnat: a fost anunțat în căutare appeared first on NewsMaker.
16:10
Planul de pace: Zelenski vrea ca ucrainenii să se pronunțe prin referendum, dar cu o condiție # NewsMaker
Planul de pace în 20 de puncte ar urma să fie convenit și semnat de Ucraina, Statele Unite, Rusia și statele europene, iar ulterior supus unui referendum național. Declarația a fost făcută de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pentru jurnaliști, scrie BILD. Potrivit liderului ucrainean, organizarea referendumului ar necesita și o încetare a focului pentru o […] The post Planul de pace: Zelenski vrea ca ucrainenii să se pronunțe prin referendum, dar cu o condiție appeared first on NewsMaker.
15:30
(VIDEO) Constantinov, deja în Transnistria?/ Filat va fi judecat în Moldova?/ Bolea, amendat cu 500 de lei # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Mai multe zboruri întârziate și anulate pe Aeroportul din Chișinău— Explozie în bucătărie: un bărbat a suferit arsuri grave— Salvamontiștii români, în drum spre cei patru moldoveni blocați pe munte— Trump și Zelenski s-au întâlnit în Florida: planul de pace, agreat în […] The post (VIDEO) Constantinov, deja în Transnistria?/ Filat va fi judecat în Moldova?/ Bolea, amendat cu 500 de lei appeared first on NewsMaker.
15:30
Acuzațiile de violență în familia lui Vasile Bolea: ex-deputatul, amendat cu 500 de lei pentru „neîndeplinirea obligaţiilor de instruire a copilului” # NewsMaker
Fostul deputat Vasile Bolea, acuzat că și-a agresat soția în timpul unui conflict, a fost găsit vinovat de comiterea contravenției care se referă la „neîndeplinirea obligațiilor de întreținere, educare și instruire a copilului”. Acesta a fost amendat cu 500 de lei. Decizia a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău pe 13 noiembrie, transmite ZdG. Potrivit decizie […] The post Acuzațiile de violență în familia lui Vasile Bolea: ex-deputatul, amendat cu 500 de lei pentru „neîndeplinirea obligaţiilor de instruire a copilului” appeared first on NewsMaker.
15:20
Decizie definitivă și irevocabilă: după două decenii, Sanatoriul „Moldova” din Odesa revine în proprietatea statului # NewsMaker
Complexul Sanatoriul „Moldova” din Odesa, Ucraina, revine în proprietatea Republicii Moldova, după aproape două decenii de când a fost vândut. Decizia, care este definitivă și irevocabilă, a fost pronunțată pe 17 decembrie de Curtea de Casație Economică din cadrul Curții Supreme a Ucrainei, a anunțat Agenția Proprietății Publice (APP) într-un comunicat emis pe 29 decembrie. […] The post Decizie definitivă și irevocabilă: după două decenii, Sanatoriul „Moldova” din Odesa revine în proprietatea statului appeared first on NewsMaker.
15:10
„Majoritatea să rămână cu 49 de deputați – unicul amendament real”: Usatîi, după ce PAS a respins toate inițiativele opoziției. Reacția lui Grosu # NewsMaker
Deputatul fracțiunii „Partidul Nostru”, Renato Usatîi, s-a arătat nemulțumit de faptul că majoritatea parlamentară a votat împotriva unui amendament propus de formațiunea sa, menționând că „majoritatea refuză tot”. Totodată, i-a reproșat președintelui Legislativului că deputații partidului de guvernare nici nu ar asculta propunerile opoziției, adăugând că „unicul amendament real pentru 2026” este „ca majoritatea să […] The post „Majoritatea să rămână cu 49 de deputați – unicul amendament real”: Usatîi, după ce PAS a respins toate inițiativele opoziției. Reacția lui Grosu appeared first on NewsMaker.
14:50
Scutiri de taxe pentru importul mașinilor, în cazul unor moldoveni care revin din diaspora. 90 de deputați au susținut proiectul # NewsMaker
Moldovenii care revin în țară vor putea fi scutiți de taxe la importul automobilelor, dacă vehiculele au o vechime de până la 10 ani, o valoare de până la 550 000 de lei și capacitatea cilindrică de până la 3 000 cm³. Un proiect de lege care prevede acest lucru a fost votat în lectură […] The post Scutiri de taxe pentru importul mașinilor, în cazul unor moldoveni care revin din diaspora. 90 de deputați au susținut proiectul appeared first on NewsMaker.
14:10
Ex-președintele legislativului din Găgăuzia a fost localizat. Declarația ministrului de Interne # NewsMaker
Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitrii Constantinov, după ce a fost condamnat pe 26 decembrie la 12 ani de închisoare, s-a deplasat în direcția regiunii transnistrene. Informația a fost confirmată pentru presă de către Ministra Afacerilor Interne, , Daniella Misail-Nichitin, înainte de ședința Guvernului. „Conform dosarului de căutare, la această etapă putem comunica […] The post Ex-președintele legislativului din Găgăuzia a fost localizat. Declarația ministrului de Interne appeared first on NewsMaker.
