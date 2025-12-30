Cauză penală pentru huliganism agravat, după incidentul de la IP Centru: arma este examinată, iar polițiștii – audiați

11:10

Mastercard, companie globală de tehnologie în domeniul plăților, împreună cu maib, liderul sectorului bancar din Republica Moldova, au lansat serviciul „Cash la casă" în rețeaua stațiilor de alimentare Avante. Serviciul le permite clienților Avante ca, la achitarea cumpărăturilor cu un card Mastercard®, să retragă numerar direct la casă — fără a fi nevoie să caute […]