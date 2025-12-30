Sinchevici, despre conversația din chatul „kenții”: „Regretăm că se răsfrânge asupra imaginii întregii fracțiuni”
NewsMaker, 30 decembrie 2025 12:50
Deputatul PAS Eugeniu Sinchevici a venit cu o reacție, după ce în spațiul public a apărut conversația dintr-un chat privat al unor parlamentari ai partidului de guvernare, denumit „kenții", surprinsă în timpul ultimei ședințe plenare din acest an. Într-un comentariu pentru NewsMaker, Sinchevici și-a cerut scuze pentru situația creată și a recunoscut că mesajele din […]
Acum 30 minute
12:50
Acum o oră
12:20
Maia Sandu, despre prelungirea mandatului ministrului Justiției în CSP: „E nevoie în continuare de leadership-ul Guvernului” # NewsMaker
Președinta țării, Maia Sandu susține prelungirea perioadei în care ministrul Justiției rămâne membru de drept al Consiliului Superior al Procurorilor, argumentând că reformele din justiție nu au fost finalizate și că, în lipsa unei capacități reale de autoadministrare a sistemului, este necesar în continuare leadership-ul Guvernului în acest proces. Modificările legislative au fost operate în […]
12:10
Fost șef din cadrul INI, vizat într-un dosar de îmbogățire ilicită, riscă să rămână fără aproape 1,48 milioane lei din avere. Decizia ANI # NewsMaker
Fostul șef al Direcției investigații „Sud" a Inspectoratului Național de Investigații (INI), Sergiu Solovei, riscă să rămână fără aproape 1,48 milioane de lei din averea sa. Autoritatea Națională de Integritate (ANI) anunță că a constatat existența unei diferențe substanțiale și nejustificate între veniturile declarate și cheltuielile efectuate de Solovei și soția sa, în perioada august […]
12:10
Fără finalitate pe unele episoade din Frauda bancară? Maia Sandu cere extinderea evaluării externe a judecătorilor # NewsMaker
Președinta Maia Sandu a declarat că „unii judecători admit intenționat tergiversări în examinarea dosarelor" și că „schemele din sistemul justiției nu au dispărut". Potrivit șefei statului, „există riscuri majore că nu va exista finalitate pe unele episoade din frauda bancară". Astfel, Sandu a cerut Parlamentului, Ministerului Justiției, dar și Consiliului Superior al Magistraturii „să inițieze […]
Acum 2 ore
11:10
Vor mai fi comasate procuraturile specializate, după opinia critică a Comisiei de la Veneția? Maia Sandu: „Instituțiile sunt în continuare slabe” # NewsMaker
Președinta Maia Sandu a declarat că a văzut punctul de vedere al Comisiei de la Veneția asupra inițiativei de a lichida PA și PCCOCS și de a crea o nouă instituție – PACCO. Șefa statului a adăugat că îi este greu să-și imagineze cum țara poate avea „o procuratură puternică dintr-un număr mic de oameni" care […]
Acum 4 ore
11:00
Deputatul Maxim Potîrniche, prima explicație despre „kenții din parlament”: „Nu am făcut nimic criminal” # NewsMaker
Mai mulți deputați ai partidului de guvernare Acțiune și Solidaritate (PAS) au fost surprinși, în timpul ultimei ședințe plenare a Parlamentului din acest an, discutând într-un grup privat, denumit „Kenții", despre alcool. Conversația a fost fotografiată de pe calculatorul deputatului PAS Maxim Potîrniche și distribuite pe rețelele de socializare, pe 29 decembrie. Din imaginile apărute […]
10:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, susține o conferință de presă. Potrivit instituției prezidențiale, șefa statului va aborda subiecte ce țin de domeniul justiției. Conferința a fost anunțată în dimineața zilei de 30 decembrie.
10:00
Constantinov a schimbat trei automobile pentru a ajunge în regiunea transnistreană – șeful IGP # NewsMaker
Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitrii Constantinov, a schimbat trei mijloace de transport pentru a ajunge în regiunea transnistreană. Acesta a intrat în regiune pe 25 decembrie, cu o zi înainte de a fi condamnat la 12 ani de închisoare. Cel puțin asta a declarat șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, la ediția […]
09:50
Sisteme plutitoare împotriva poluării râurilor: Moldova va avea încă trei colectoare în 2026 # NewsMaker
În 2026, în Republica Moldova urmează să fie instalate încă trei colectoare pentru deșeuri plutitoare, ca parte a extinderii unui proiect lansat în 2023 de organizațiile Renașterea Rurală și Eco-TIRAS. NM explică cum funcționează sistemul plutitor de colectare a deșeurilor, cât de eficient este și locațiile unde vor fi amplasate noile colectoare. Sistemul plutitor de […]
09:30
Dragă cititorule, A fost un an cu adevărat lung. Un an în care ne-am reinventat din mers, am creat, corectat, călătorit, în care am ascultat și am vorbit atunci când trebuia să ne facem auziți. Un an care nu ne-a lăsat să ne plictisim și nici să ne relaxăm prea tare. Am lansat proiecte noi […]
Acum 6 ore
09:00
Peste 2 tone de rodii importate, distruse în Republica Moldova. Ce au arătat analizele de laborator # NewsMaker
În Republica Moldova a fost nimicit un lot de 2 080 kg de rodii importate. Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), acestea aveau depășite limita admisibilă a reziduului de pesticide. Pe 30 decembrie, ANSA a anunțat reținerea și nimicirea unui lot de 2 080 kg de rodii importate, care nu corespundeau normelor de siguranță […]
08:20
NM Espresso: Dodon a propus susținerea «planului de pace al lui Trump», Usatîi a răspuns acuzațiilor LGBT, Konstantinov se ascunde în Transnistria? # NewsMaker
Konstantinov, dat în căutare: continuare Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitrii Konstantinov, condamnat la 12 ani de detenție și dat în căutare, se ascunde în Transnistria, a declarat ministra Afacerilor Interne, Daniela Misail-Nichitin. Iar președintele Parlamentului, liderul PAS Igor Grosu, comentând situația, a criticat activitatea organelor de drept, menționând că, având în vedere riscul de evadare, acestea ar fi trebuit să-l «supravegheze mai atent» pe Konstantinov. Dodon, Trump și Grosu Liderul Partidului Socialiștilor, Igor […]
Acum 24 ore
21:40
Ministrul Justiției rămâne membru de drept în Consiliul Superior al Procurorilor încă 2 ani. Proiect de lege votat în lectură finală # NewsMaker
Proiectul de lege cu modificări la legislația din justiție, care prevede inclusiv extinderea perioadei în care ministrul Justiției va fi membru de drept în Consiliul Superior al Procurorilor (CSP), a fost adoptat în lectură finală, în cadrul ședinței plenare din 29 decembrie. Deputatul „Alternativa" Alexandr Stoianoglo a criticat amendamentul privind prelungirea termenului pentru deținerea calității […]
19:30
(VIDEO) În Transnistria, doar cu cardul/ Grosu îl compară pe Dodon cu o muscă/ Usatîi: „nu discriminează” # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Usatîi respinge acuzațiile comunității LGBT: prin ce i-am discriminat?— Educație și progrese în 2025: salarii mai mari și mai mulți profesori— Vor fi sau nu demisii după cazul munițiilor depistate la vamă?— Guvernul a prelungit moratoriul privind angajarea bugetarilor— Salvați din munții […]
19:20
Cei patru moldoveni blocați în Muntele Făgăraș din România au fost evacuați. Anunțul a fost făcut pe 29 decembrie de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, care a precizat că persoanele nu au avut de suferit. „Potrivit informațiilor oferite de către ambasada Republicii Moldova la București, intervenția echipei de salvare a fost finalizată cu succes. […]
18:10
„Unele momente vin pe neașteptate și îți schimbă drumul”: Igor Zaharov pleacă din funcția de consilier al Maiei Sandu # NewsMaker
După aproape doi ani de activitate la Președinția Republicii Moldova, Igor Zaharov, consilierul pentru comunicare al Președintei Maia Sandu, își încheie mandatul pe 31 decembrie 2025. Într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, Zaharov a explicat că decizia de a părăsi echipa vine atât din motive personale, legate de extinderea familiei, nevoia de a-și […]
17:40
Parlamentul a adoptat bugetul de stat pentru 2026 după dezbateri aprinse. Majoritatea amendamentelor opoziției respinse # NewsMaker
Parlamentul a votat în lectura a doua proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2026, în ședința din 29 decembrie. Documentul a fost votat de 54 de deputați ai majorității PAS, după o serie de dezbateri între partidul de guvernare și opoziție. Reprezentanții majorității parlamentare au susținut că majoritatea amendamentelor propuse de opoziție ar fi dus la […]
17:20
Chișinăul a recepționat notificarea privind mandatul de arest internațional pe numele lui Filat. Ce urmează # NewsMaker
Autoritățile Republicii Moldova au recepționat notificarea privind mandatul de arestare internațional emis pe numele ex-premierului Vlad Filat, condamnat recent la 2 ani de închisoare în Franța. Precizarea a fost făcută de ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, în cadrul unor declarații de presă. Vladislav Cojuhari a menționat că autoritățile Republicii Moldova au recepționat notificarea privind mandatul de […]
16:50
Bărbatul acuzat că a jefuit două fete din echipa lui Șor de circa 500 mii lei, condamnat: a fost anunțat în căutare # NewsMaker
Bărbatul acuzat că a jefuit două tinere de aproape 500.000 de lei, bani ce aparțineau partidului „Șor" scos în afara legii, a fost condamnat la 8 ani de închisoare, dintre care 4 cu suspendare. Informația a fost comunicată pe 29 decembrie de Procuratura Anticorupție, care a precizat că bărbatul a fost anunțat în căutare. Conform […]
16:10
Planul de pace: Zelenski vrea ca ucrainenii să se pronunțe prin referendum, dar cu o condiție # NewsMaker
Planul de pace în 20 de puncte ar urma să fie convenit și semnat de Ucraina, Statele Unite, Rusia și statele europene, iar ulterior supus unui referendum național. Declarația a fost făcută de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pentru jurnaliști, scrie BILD. Potrivit liderului ucrainean, organizarea referendumului ar necesita și o încetare a focului pentru o […]
15:30
(VIDEO) Constantinov, deja în Transnistria?/ Filat va fi judecat în Moldova?/ Bolea, amendat cu 500 de lei # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Mai multe zboruri întârziate și anulate pe Aeroportul din Chișinău— Explozie în bucătărie: un bărbat a suferit arsuri grave— Salvamontiștii români, în drum spre cei patru moldoveni blocați pe munte— Trump și Zelenski s-au întâlnit în Florida: planul de pace, agreat în […]
15:30
Acuzațiile de violență în familia lui Vasile Bolea: ex-deputatul, amendat cu 500 de lei pentru „neîndeplinirea obligaţiilor de instruire a copilului” # NewsMaker
Fostul deputat Vasile Bolea, acuzat că și-a agresat soția în timpul unui conflict, a fost găsit vinovat de comiterea contravenției care se referă la „neîndeplinirea obligațiilor de întreținere, educare și instruire a copilului". Acesta a fost amendat cu 500 de lei. Decizia a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău pe 13 noiembrie, transmite ZdG. Potrivit decizie […]
15:20
Decizie definitivă și irevocabilă: după două decenii, Sanatoriul „Moldova” din Odesa revine în proprietatea statului # NewsMaker
Complexul Sanatoriul „Moldova" din Odesa, Ucraina, revine în proprietatea Republicii Moldova, după aproape două decenii de când a fost vândut. Decizia, care este definitivă și irevocabilă, a fost pronunțată pe 17 decembrie de Curtea de Casație Economică din cadrul Curții Supreme a Ucrainei, a anunțat Agenția Proprietății Publice (APP) într-un comunicat emis pe 29 decembrie. […]
15:10
„Majoritatea să rămână cu 49 de deputați – unicul amendament real”: Usatîi, după ce PAS a respins toate inițiativele opoziției. Reacția lui Grosu # NewsMaker
Deputatul fracțiunii „Partidul Nostru", Renato Usatîi, s-a arătat nemulțumit de faptul că majoritatea parlamentară a votat împotriva unui amendament propus de formațiunea sa, menționând că „majoritatea refuză tot". Totodată, i-a reproșat președintelui Legislativului că deputații partidului de guvernare nici nu ar asculta propunerile opoziției, adăugând că „unicul amendament real pentru 2026" este „ca majoritatea să […]
14:50
Scutiri de taxe pentru importul mașinilor, în cazul unor moldoveni care revin din diaspora. 90 de deputați au susținut proiectul # NewsMaker
Moldovenii care revin în țară vor putea fi scutiți de taxe la importul automobilelor, dacă vehiculele au o vechime de până la 10 ani, o valoare de până la 550 000 de lei și capacitatea cilindrică de până la 3 000 cm³. Un proiect de lege care prevede acest lucru a fost votat în lectură […]
14:10
Ex-președintele legislativului din Găgăuzia a fost localizat. Declarația ministrului de Interne # NewsMaker
Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitrii Constantinov, după ce a fost condamnat pe 26 decembrie la 12 ani de închisoare, s-a deplasat în direcția regiunii transnistrene. Informația a fost confirmată pentru presă de către Ministra Afacerilor Interne, , Daniella Misail-Nichitin, înainte de ședința Guvernului. „Conform dosarului de căutare, la această etapă putem comunica […]
13:30
Perciun, amenințat cu judecata de un jurnalist: „Greu de înțeles cum un ministru al Educației își permite asemenea limbaj” # NewsMaker
Ministrul Educației, Dan Perciun, ar putea fi acționat în judecată, după o reacție publicată pe 28 decembrie pe rețelele de socializare, în care a comentat informații apărute „pe surse" pe Telegram. Jurnalistul Dumitru Cîrîcu, autor al unuia dintre canalele de Telegram vizate de ministru, a anunțat pe 29 decembrie că intenționează să depună o cerere […]
13:20
Granturi de până la 1,5 mln lei pentru întreprinderile mici și mijlocii care vor investi în eficiența energetică # NewsMaker
Întreprinderile mici și mijlocii care vor investi în tehnologii eficiente, soluții de energie regenerabilă sau eficiență energetică vor putea beneficia de granturi de până la 1,5 milioane de lei. Se întâmplă după ce Cabinetul de miniștri a aprobat, în cadrul ședinței din 28 decembrie, semnarea Acordului de grant dintre Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului și Agenția […]
13:20
Deputatul Renato Usatîi, lider al formațiunii „Partidul Nostru", neagă că ar discrimina
Ieri
12:40
(FOTO) Copaci doborâți, balcon în pericol de prăbușire, acoperișul unui bloc distrus parțial. Vântul a provocat pagube în Moldova # NewsMaker
Mai mulți arbori au căzut în Chișinău, în curțile oamenilor, dar și pe carosabil. În mai multe raioane, inclusiv pe traseele naționale, ramuri și copaci au căzut peste firele electrice. La Chișinău, balconul unui bloc de locuit prezenta un pericol de prăbușire. La Comrat, aproximativ 30% din acoperișul unui bloc locativ a fost smuls și […] The post (FOTO) Copaci doborâți, balcon în pericol de prăbușire, acoperișul unui bloc distrus parțial. Vântul a provocat pagube în Moldova appeared first on NewsMaker.
12:20
Zbor Ryanair către Tenerife, întrerupt din cauza unor turbulențe severe. Pasageră rănită: „Ceva ce vezi într-un film de groază” # NewsMaker
Un avion Ryanair, care opera un zbor pe ruta Birmingham – Tenerife pe 28 decembrie, a fost nevoit să revină la sol, de unde plecase, din cauza unor turbulențe severe în spațiul aerian al Franței. Aeronava a reușit să aterizeze în siguranță, însă incidentul a provocat rănirea unor pasageri, relatează Birmigham Live. Avionul, un Boeing […] The post Zbor Ryanair către Tenerife, întrerupt din cauza unor turbulențe severe. Pasageră rănită: „Ceva ce vezi într-un film de groază” appeared first on NewsMaker.
11:50
Distracția periculoasă a unor minori pe acoperișul unui bloc de la Botanica. Poliția va investiga cazul # NewsMaker
Un grup de adolescenți a fost surprins pe acoperișul unui bloc de locuințe din sectorul Botanica al capitalei, în plină ninsoare și Cod galben de vânt puternic. Tinerii s-au jucat cu zăpada și au construit un om de zăpadă, ignorând riscurile. Incidentul a avut loc în noaptea de 28 spre 29 decembrie, aproape de miezul […] The post Distracția periculoasă a unor minori pe acoperișul unui bloc de la Botanica. Poliția va investiga cazul appeared first on NewsMaker.
11:40
Complice la o crimă a tatălui său? Fiul principalului bănuit din Beriozchi – reținut în timp ce încerca să părăsească Moldova # NewsMaker
Fiul principalului bănuit în cazul infracțiunilor din localitatea Beriozchi, raionul Anenii Noi, a fost reținut de oamenii legii în timp ce încerca să părăsească Republica Moldova. Informația a fost comunicată pe 29 decembrie de Inspectoratul General al Poliției (IGP). Potrivit instituției, se bănuiește că acesta a fost complice la o crimă care ar fi fost […] The post Complice la o crimă a tatălui său? Fiul principalului bănuit din Beriozchi – reținut în timp ce încerca să părăsească Moldova appeared first on NewsMaker.
11:10
Dodon vrea o rezoluție în sprijinul planului de pace al lui Trump. Grosu: „Să propună către Putin să înceteze a mai omorî oameni în Ucraina” # NewsMaker
Fostul președinte al Republicii Moldova și liderul PSRM, Igor Dodon, a propus adoptarea unei rezoluții parlamentare în sprijinul „planului de pace al lui Donald Trump”, subliniind necesitatea unei poziții clare a Chișinăului în contextul discuțiilor internaționale privind pacea în regiune. Inițiativa a fost anunțată într-o postare pe Facebook, unde Dodon a criticat lipsa de reacție […] The post Dodon vrea o rezoluție în sprijinul planului de pace al lui Trump. Grosu: „Să propună către Putin să înceteze a mai omorî oameni în Ucraina” appeared first on NewsMaker.
11:10
Constantinov, de negăsit, după 4 zile de la condamnare. Grosu: „Cât mai au până o să-l găsească?” # NewsMaker
Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, condamnat pe 26 decembrie la 12 ani de închisoare pentru delapidare și abuz în serviciu, este în continuare căutat de organele de drept. Informația a fost confirmată pe 29 decembrie de președintele Parlamentului, Igor Grosu. Oficialul a criticat, într-o reacție pentru NewsMaker, modul în care autoritățile […] The post Constantinov, de negăsit, după 4 zile de la condamnare. Grosu: „Cât mai au până o să-l găsească?” appeared first on NewsMaker.
11:10
Deputata Partidului de guvernare Acțiune și Solidaritate (PAS), Anastasia Nichita, a spus că încă analizează dacă rămâne în politică sau se întoarce la sport. „La începutul anului 2026, cred că voi avea o decizie finală”, a precizat Nichita. Pe 29 decembrie, înainte de ședința Parlamentului, NewsMaker a întrebat-o pe Anastasia Nichita dacă a luat o […] The post Anastasia Nichita anunță când va avea o decizie finală – politică sau sport VIDEO appeared first on NewsMaker.
11:10
Mastercard extinde serviciul „Cash la casă”: acum numerarul poate fi retras la plata cu cardul și la stațiile PECO Avante # NewsMaker
Mastercard, companie globală de tehnologie în domeniul plăților, împreună cu maib, liderul sectorului bancar din Republica Moldova, au lansat serviciul „Cash la casă” în rețeaua stațiilor de alimentare Avante. Serviciul le permite clienților Avante ca, la achitarea cumpărăturilor cu un card Mastercard®, să retragă numerar direct la casă — fără a fi nevoie să caute […] The post Mastercard extinde serviciul „Cash la casă”: acum numerarul poate fi retras la plata cu cardul și la stațiile PECO Avante appeared first on NewsMaker.
10:20
Eleva de 13 ani agresată: școala din raionul Ialoveni va elabora „planuri de protecție și prevenție”. Ce spune ministra protecției sociale # NewsMaker
Instituția de învățământ din raionul Ialoveni, unde studiază fata de 13 ani care a fost agresată de două minore, va trebui să elaboreze și să prezinte un plan de intervenție în raport cu victima. Informația a fost comunicată de Consiliul raional Ialoveni în seara zilei de 28 decembrie. Potrivit Consiliului, instituția trebuie să prezinte și […] The post Eleva de 13 ani agresată: școala din raionul Ialoveni va elabora „planuri de protecție și prevenție”. Ce spune ministra protecției sociale appeared first on NewsMaker.
10:20
Zboruri întârziate și anulate pe aeroportul din Chișinău, din cauza condițiilor meteo. Cursele afectate # NewsMaker
Mai multe curse aeriene în și dinspre Chișinău au întârzie sau au fost anulate în ultimele două zile, din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Potrivit datelor Aeroportului Internațional Chișinău, sunt afectate atât decolările, cât și sosirile. Luni, 29 decembrie, trei zboruri din și spre Chișinău au fost anulate din cauza vremii. Este vorba despre cursele din […] The post Zboruri întârziate și anulate pe aeroportul din Chișinău, din cauza condițiilor meteo. Cursele afectate appeared first on NewsMaker.
10:10
„Colegii mei se îndreaptă acum ca să-i coboare”. Informații de ultimă oră despre moldovenii blocați în munți # NewsMaker
În acest moment, o echipă de salvatori montani din cadrul Salvamont Argeș se îndreaptă spre Refugiul Călțun, din Munții Făgăraș, pentru a-i evacua pe cei patru turiști din Republica Moldova, care au rămas blocați în zonă, din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Informația a fost confirmată pentru NewsMaker de către Cristian Toma, șeful Serviciului Public Județean […] The post „Colegii mei se îndreaptă acum ca să-i coboare”. Informații de ultimă oră despre moldovenii blocați în munți appeared first on NewsMaker.
09:20
Trump și Zelenski, după negocieri: planul de pace este convenit în proporție de „90–95%” # NewsMaker
Președinții SUA și ai Ucrainei, Donald Trump și Vladimir Zelenski, după trei ore de negocieri în Florida, au declarat că au realizat progrese semnificative pe calea păcii cu Rusia. Totuși, problema principală rămâne nerezolvată: Putin cere Donbasul, Zelenski se opune, iar Trump insistă asupra unei înțelegeri. De această dată, Trump și Zelenski vorbesc despre câteva […] The post Trump și Zelenski, după negocieri: planul de pace este convenit în proporție de „90–95%” appeared first on NewsMaker.
08:10
Persoane din Republica Moldova, blocate în Munții Făgăraș: ce spune Inspectoratul pentru Situații de Urgență din România # NewsMaker
Un grup de patru persoane din Republica Moldova se află blocat în Refugiul Călțun din Munții Făgăraș, România. Informația a fost comunicată în seara zilei de 28 decembrie de către Salvamont Argeș, care a menționat că intervenția de evacuare nu a fost posibilă duminică, din cauza unei avertizări meteo de cod roșu de vreme extremă. […] The post Persoane din Republica Moldova, blocate în Munții Făgăraș: ce spune Inspectoratul pentru Situații de Urgență din România appeared first on NewsMaker.
28 decembrie 2025
17:50
Elevă din Ialoveni, la spital: ar fi fost agresată de două minore; Ministerul Educației s-a autosesizat # NewsMaker
După ce presa a scris că o elevă în clasa a VII-a dintr-o localitate din raionul Ialoveni a suferit răni grave și a ajuns la spital, după ce a fost agresată de două adolescente de aproximativ 15 ani, Ministerul Educației a anunțat că s-a autosesizat. Potrivit ministerului, incidentul a avut loc în afara instituției de […] The post Elevă din Ialoveni, la spital: ar fi fost agresată de două minore; Ministerul Educației s-a autosesizat appeared first on NewsMaker.
16:40
„Este regretabil”. Ministrul Educației, reacție la informațiile despre „următorul rector” al USM # NewsMaker
Canale de Telegram și liderul Partidului Național Moldovenesc, Dragoș Galbur, au scris că un secretar de stat al Ministerului Educației ar putea fi următorul rector al Universității de Stat din Moldova (USM), după expirarea mandatului actualului conducător. Totodată, potrivit lui Galbur, „următorul rector va avea misiunea de a pregăti USM pentru fuzionarea cu UTM”. În […] The post „Este regretabil”. Ministrul Educației, reacție la informațiile despre „următorul rector” al USM appeared first on NewsMaker.
14:00
Programul evenimentelor din PMAN pentru seara de Revelion: artiști și… focuri de artificii # NewsMaker
Primăria Chișinău a publicat programul evenimentelor din Piața Marii Adunări Naționale (PMAN) dedicate Revelionului. Pentru seara de miercuri, 31 decembrie 2025, autoritățile capitalei promit „un concert de excepție și un spectacol de focuri de artificii”. Printre artiștii care vor urca pe scenă se numără formația „Zdob și Zdub”, Zinaida Julea, Frații Advahov, Ion Suruceanu și […] The post Programul evenimentelor din PMAN pentru seara de Revelion: artiști și… focuri de artificii appeared first on NewsMaker.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:50
Brigitte Bardot, legendă a cinematografiei franceze, a decedat la vârsta de 91 de ani. Despre decesul actriței a anunțat Fundația Brigitte Bardot, relatează BBC. „Fundația Brigitte Bardot anunță cu profundă tristețe decesul fondatoarei și președintei sale, doamna Brigitte Bardot, actriță și cântăreață de renume mondial, care a ales să renunțe la cariera sa prestigioasă pentru […] The post A murit Brigitte Bardot, legendă a cinematografiei franceze. Avea 91 de ani appeared first on NewsMaker.
12:00
Vânt puternic în toată Moldova: copaci doborâți; postul vamal „Molovata” și-a suspendat temporar activitatea # NewsMaker
Din cauza vântului puternic, postul vamal de tip debarcader „Molovata” și-a întrerupt temporar activitatea. Totodată, rafalele au dus la căderea unor arbori în curțile oamenilor, dar și pe carosabil. Întreaga țară se află sub cod galben din cauza vântului puternic, iar autoritățile au venit cu recomandări pentru populație. În dimineața zilei de 28 decembrie, Serviciul Vamal […] The post Vânt puternic în toată Moldova: copaci doborâți; postul vamal „Molovata” și-a suspendat temporar activitatea appeared first on NewsMaker.
11:20
Pe drumurile naționale se circulă în condiții de iarnă. Informația a fost comunicată pe 28 decembrie de Administrația Națională a Drumurilor. Potrivit instituției, noaptea trecută, muncitorii rutieri au desfășurat lucrări de combatere a lunecușului, fiind răspândite peste 600 de tone de sare tehnică și peste 22 de tone de material antiderapant. Ministerul Afacerilor Interne (MAI) […] The post Cum se circulă pe drumurile din Moldova? Ninsori slabe la nord și centru appeared first on NewsMaker.
10:10
Un incendiu a afectat acoperișul a cinci locuințe dintr-un complex de tip “town house” din Chișinău. La fața locului au intervenit 50 de salvatori și pompieri, în noaptea de 28 decembrie. Incendiul a izbucnit într-un complex locativ de pe strada Măcieșilor nr.19. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), Serviciul 112 a fost alertat […] The post Incendiu nocturn la un complex de locuințe din Chișinău: a luat foc acoperișul (FOTO) appeared first on NewsMaker.
09:30
Doi tineri de 23 și 24 de ani au decedat într-un accident rutier pe bulevardul Dacia din Chișinău. Accidentul a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică. Mașina în care se aflau a lovit un evacuator parcat pe marginea carosabilului. Accidentul a fost raportat de poliție la ora 00:14. „Conform informațiilor preliminare, un Volkswagen, […] The post Accident mortal pe bulevardul Dacia: doi tineri de 23 și 24 de ani și-au pierdut viața appeared first on NewsMaker.
