MAE-ul rus: Soluționarea problemei transnistrene fără interesele Rusiei este inacceptabilă. Reacția Chișinăului

În acest moment, o echipă de salvatori montani din cadrul Salvamont Argeș se îndreaptă spre Refugiul Călțun, din Munții Făgăraș, pentru a-i evacua pe cei patru turiști din Republica Moldova, care au rămas blocați în zonă, din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Informația a fost confirmată pentru NewsMaker de către Cristian Toma, șeful Serviciului Public Județean