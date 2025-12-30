Recunoașterea calificărilor medicilor și drepturile pacienților în UE: Moldova a trimis la Bruxelles două proiecte de lege

08:10

Un grup de patru persoane din Republica Moldova se află blocat în Refugiul Călțun din Munții Făgăraș, România. Informația a fost comunicată în seara zilei de 28 decembrie de către Salvamont Argeș, care a menționat că intervenția de evacuare nu a fost posibilă duminică, din cauza unei avertizări meteo de cod roșu de vreme extremă. […] The post Persoane din Republica Moldova, blocate în Munții Făgăraș: ce spune Inspectoratul pentru Situații de Urgență din România appeared first on NewsMaker.