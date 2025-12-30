Transportul public va circula până la ora 02:00 în noaptea de Revelion
Realitatea.md, 30 decembrie 2025 12:20
În noaptea de Revelion, transportul public nu va circula pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, în zona Pieței Marii Adunări Naționale Totodată, în noaptea dintre ani, programul de lucru va fi prelungit până la ora 02:00 pentru următoarele rute: Troleibuze: nr. 2, 8, 10, 12, 22, 25 Autobuze: nr. 2, 5, 9, 23, 26, […]
Acum 5 minute
12:40
Ce le-a lipsit oamenilor în 2025 și ce așteaptă de la 2026: sănătate, pace și mai multă implicare din partea statului # Realitatea.md
REALITATEA a realizat un sondaj de opinie pe străzile capitalei pentru a afla ce le-a lipsit oamenilor în 2025, ce își doresc pentru anul 2026, cum apreciază sprijinul oferit de stat în perioada sărbătorilor de iarnă și ce mesaj transmit autorităților înainte de Anul Nou. Majoritatea respondenților au menționat sănătatea, liniștea și pacea drept cele […]
Acum 30 minute
12:20
12:20
Ministrul Economiei, Eugeniu Osmochescu, recomandă moldovenilor să investească în piața de capital, în sectorul bancar, în companii de asigurări și în agricultură. Oficialul a precizat, în context, că în curând urmează să activeze Bursa de Valori, iar nișa reprezintă o oportunitate. Funcționarul a mai spus că administrația țării vrea să transforme Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului […]
Acum o oră
12:10
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) anunță finalizarea campaniei naționale de vaccinare antigripală pentru sezonul 2025–2026. În total, au fost recepționate și utilizate integral 240.000 de doze de vaccin antigripal Influvac Tetra, iar 239.481 de persoane au fost imunizate la nivel național. Peste 45% dintre cei vaccinați sunt persoane cu vârsta de peste 65 de […]
12:00
Noua colecție J’Adore, prezentată de Xenia Bugneac: pasteluri, tweed și catifea pentru sărbători # Realitatea.md
Ești în căutarea unei ținute de sărbători sau a unui outfit mai special pentru evenimente mondene? Urmărește o emisiune specială #LIFESTYLE cu Fashion Stylista și prezentatoarea TV Xenia Bugneac, care a făcut un Fashion Review în showroomul J'Adore. Culoarea anului – Cloud Dancer a fost remarcată într-o colecție pastel, prezentă în piese cheie și transformată […]
11:50
Accident cu trei mașini pe strada Bucovinei: o persoană a fost rănită și transportată la spital pentru îngrijiri medicale # Realitatea.md
Un accident rutier soldat cu rănirea unei persoane s-a produs în această dimineață pe strada Bucovinei din municipiul Chișinău. „Potrivit informațiilor preliminare, conducătorul unui autoturism de marca Renault, în vârstă de 75 de ani, în timpul deplasării și în circumstanțe care urmează a fi stabilite, a intrat în coliziune cu un Mercedes condus de o […]
11:50
Digitalizarea din Moldova, la nivel internațional? Guvernul vrea recunoașterea semnăturilor electronice în statele UE # Realitatea.md
Guvernul Moldovei are setat obiectivul de a recunoaște reciproc, cu statele membre ale UE, semnăturile electronice. Dezvăluirea a fost făcută de ministrul Economiei, Eugen Osmochescu. Oficialul a precizat că actualmente aplicația EVO este valabilă doar pe teritoriul țării noastre. În același timp, ministrul a menționat că dacă se va ajunge la acorduri de rigoare, de […]
11:50
VIDEO Președinția susține prelungirea mandatului ministrului Justiției în cadrul CSP până în 2028 # Realitatea.md
Președinta Maia Sandu susține prelungirea mandatului ministrului Justiției în cadrul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), explicând că este nevoie de leadershipul în reformele care nu s-au finalizat. Declarația a fost făcută la conferința de presă, din 30 decembrie curent, susținută la Președinție. „Eu susțin această decizie pentru ca reformele nu s-au încheiat și motorul reformelor […]
Acum 2 ore
11:40
„Instituțiile sunt slabe”. Maia Sandu este nemulțumită de candidații propuși la funcții de judecători și procurori # Realitatea.md
„Instituțiile sunt în continuare slabe" – astfel a comentat președinta Maia Sandu marți, 30 decembrie curent, în cadrul unei conferințe de presă susținută la Președinție despre justiție, arătându-se nemulțumită de numărul și oamenii noi care vor să devină atât procurori, cât și judecători. Întrebată dacă cetățenii moldoveni vor vedea un deznodământ privind fuzionarea Procuraturii Anticorupție […]
11:40
11:30
Meteorologii avertizează: cod galben de vânt și rafale puternice în țară, în următoarele ore # Realitatea.md
Meteorologii au emis cod galben de intensificări ale vântului în cea mai mare parte a Republicii Moldova. Avertizarea este valabilă din această seară, de la ora 20:00, până miercuri, 31 decembrie, ora 17:00. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în intervalul menționat sunt prognozate intensificări ale vântului nord-vestic, cu rafale de până la 15–18 m/s. Codul […]
11:30
Sergiu Solovei, fost angajat MAI, riscă să rămână fără 1,47 milioane lei. ANI spune că banii nu sunt justificați # Realitatea.md
Sergiu Solovei, fost angajat al Ministerului Afacerilor Interne, a fost vizat într-un act de constatare emis de Autoritatea Națională de Integritate (ANI), după ce instituția a stabilit o avere nejustificată în valoare de 1 milion 479 mii 654 de lei, deținută împreună cu soția sa. ANI precizează că diferența a fost identificată între averea deținută, […]
11:20
O persoană, bătută până la moarte de prietenul de pahar pe care l-a primit acasă. VIDEO cu mărturiile bănuitului # Realitatea.md
O persoană din Capitală a fost bătută până la moarte de amicul de pahar pe care l-a primit acasă. Totul s-a întâmplat în septembrie 2025. Victima de 38 de ani și suspectul au consumat băuturi alcoolice împreună, apoi s-au certat. Ulterior, bănuitul a aplicat gazdei mai multe lovituri cu mâinile, picioarele și cu diferite obiecte […]
11:10
Arabia Saudită a bombardat Yemenul: stare de urgență pentru 90 de zile, după escaladarea conflictului # Realitatea.md
Conflictul din Yemen intră într-o nouă etapă de escaladare, după ce Arabia Saudită a lansat lovituri aeriene asupra orașului-port Mukalla, invocând existența unui transport major de arme destinat separatiștilor din sudul țării, scrie The Guardian. Potrivit Riadului, două nave sosite din portul Fujairah (Emiratele Arabe Unite) ar fi descărcat armament și vehicule militare pentru forțele […]
11:10
Piața imobiliară din Moldova intră în zona roșie: creditele neperformante au ajuns la peste un miliard de lei # Realitatea.md
Economistul Stas Madan de la Expert-Grup avertizează asupra deteriorării rapide a calității creditelor imobiliare, în contextul unei expansiuni accelerate a creditării ipotecare în anul 2025. Potrivit analizei publicate de Madan, stocul total al creditelor imobiliare a crescut într-un interval relativ scurt de timp, de la 18,6 miliarde lei în decembrie 2024 la 25,5 miliarde lei […]
11:10
VIDEO Maia Sandu dispune identificarea soluțiilor legislative pentru a opri fuga condamnaților în Transnistria # Realitatea.md
Președinta Maia Sandu este nemulțumită de cazurile de dispariție a condamnaților în regiunea transnistreană și a solicitat Guvernului și Parlamentului să vină cu soluții. Propunerea sa, în conferința de presă din 30 decembrie 2025, a fost de a simplifica procedura de dare în căutare, astfel încât să nu reușească să părăsească teritoriul controlat de autoritățile […]
11:00
Petrecerea pusă la cale în timpul ședinței Parlamentului, pe chatul „Kenții”: Potîrniche vine cu explicații # Realitatea.md
Deputatul PAS, Maxim Potîrniche, care a fost surprins în timpul ședinței Parlamentului cum discuta în chat privat denumit "Kenți" cu alți colegi de partid despre o eventuală petrecere cu alcool, a venit cu explicații. Într-un comentariu pentru UNIMEDIA, Maxim Potîrniche a spus că discuția a avut loc în timpul unei pauze care a intervenit în […]
10:50
Gavrilița, răspuns pentru Ceban despre moratoriul angajărilor în sectorul bugetar: Pentru primării este recomandare # Realitatea.md
Pentru primării, moratoriul la angajări are caracter de recomandare. Precizarea a fost făcută de ministrul Finanțelor, Andrian Gavrilița, după ce edilul Capitalei, Ion Ceban, a criticat măsura. Gavrilița a notat pe rețelele de socializare că o inițiativă similară a început să fie promovată din 2018, de către Ion Chicu, devenind o practică anuală. Conform lui, […]
Acum 4 ore
10:30
Președinta Maia Sandu solicită revizuirea mecanismului de vetting pentru a extinde categoria de jucători evaluați # Realitatea.md
Președinta Maia Sandu solicită revizuirea mecanismului de vetting pentru a extinde categoria de jucători evaluați, arătându-se nemulțumită de modul în care sunt examinate mai multe dosare. Declarații în acest sens au fost făcute în conferința de presă din 30 decembrie 2025, susținută la Președinție. Șefa statului a enumerat o serie de dosare pe care îi bănuiește […]
10:20
Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, este invitata emisiunii Rezoomat! # Realitatea.md
În această seară, de la ora 20:00, vă invităm să urmăriți o nouă ediție a emisiunii „Rezoomat", moderată de jurnalista Ileana Pîrgaru. Invitata ediției din această seară este ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru. În timpul emisiunii vor fi analizate cele mai importante subiecte de actualitate printre care: Oferirea compensațiilor pentru sezonul rece Indexarea […]
10:10
Directorul Centrului Național pentru Energie Durabilă, Ion Muntean, invitat la emisiunea „Realitatea te privește” # Realitatea.md
Linia electrică de înaltă tensiune Vulcănești–Chișinău este finalizată în proporție de 90%, a anunțat ministrul Energiei, Dorin Junghietu. În prezent, sunt în derulare trei proiecte majore pentru modernizarea rețelelor electrice. Urmează realizarea unei noi conexiuni în nordul țării, linia Bălți–Suceava, aflată în etapa de proiectare, precum și construcția liniei centrale Strășeni–Gutinaș. Guvernul Statelor Unite ale […]
10:10
MS se laudă: Rândurile la radioterapie pentru bolnavi de cancer sunt de 2 luni. Anterior erau de jumătate de an # Realitatea.md
Rândurile la radioterapie pentru bolnavii de cancer s-au redus de la 6 luni la 2 luni, a informat secretarul de stat de la Ministerul Sănătății, Ion Prisăcaru. Oficialul a vorbit despre modernizarea serviciilor medicale, menționând inclusiv achiziția unor acceleratoare liniare pentru tratamentul bolilor oncologice. Prisăcari a relatat despre construcția complexului radioterapiutic la Institutul Oncologic, unde […]
10:00
A consumat alcool la o benzinărie, după care a urcat în mașină. Șofer depistat beat la volan, în Chișinău # Realitatea.md
Un bărbat de 36 de ani din municipiul Chișinău a fost depistat conducând sub influența alcoolului, noaptea trecută, pe strada Alba Iulia, în timpul unei intervenții a carabinierilor. Potrivit Inspectoratului General de Carabinieri, oamenii legii au observat, în apropierea unei stații PECO, trei bărbați aflați în stare vădită de ebrietate. La scurt timp, doi dintre […]
09:50
Intervenții nocturne pe drumurile naționale: 14 utilaje au acționat pentru menținerea circulației în condiții de iarnă # Realitatea.md
Pe parcursul nopții trecute, echipele de drumari au intervenit pe rețeaua drumurilor publice naționale pentru a asigura circulația rutieră în condiții de iarnă, informează Administrația Națională a Drumurilor (AND). Intervențiile au constat în monitorizarea permanentă a situației din teren, lucrări de patrulare, curățarea părții carosabile și combaterea lunecușului, în funcție de evoluția condițiilor meteorologice. Prioritate […]
09:50
VIDEO Cernăuțeanu răspunde criticilor lui Grosu: De ce Poliția nu putea interveni în cazul Constantinov # Realitatea.md
Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a venit cu explicații publice privind dispariția președintelui Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, în contextul reacțiilor apărute în spațiul public, inclusiv al declarațiilor făcute de președintele Parlamentului, Igor Grosu. Viorel Cernăuțeanu a subliniat că autoritățile constituționale ale Republicii Moldova nu au acces în regiunea transnistreană, iar orice […]
09:30
Tomac: Reconectarea malurilor Nistrului prin proiecte comune va crea climatul ca oamenii să își dorească mai mult în UE # Realitatea.md
„Sunt absolut convins că o politică inteligentă de reconectare a celor două maluri ale Nistrului, prin proiecte tot mai multe comune economice, parteneriate sociale care să evite disputa ideologică, va crea climatul necesar pentru ca oamenii să își dorească tot mai mult să facă parte din Uniunea Europeană", spune într-un interviu la RFI, europarlamentarul român, […]
09:30
Ministerul Sănătății a transmis două proiecte privind medicina transfrontalieră și doctorii Comisiei UE # Realitatea.md
Ministerul Sănătății a transmis două proiecte de lege privind acordarea asistenței transfrontaliere și activitatea doctorilor Comisiei Europene. Autoritatea de la Bruxelles urmează să se expună în privința lor, reglementările referindu-se la alinierea legislației naționale la cea comunitară. Unul dintre documente se referă la recunoașterea calificărilor medicilor moldoveni în UE. Cel de-al doilea ține modul în […]
09:10
La începutul acestei luni, CIA ar fi efectuat un atac cu dronă asupra unei facilități portuare de pe coasta Venezuelei, marcând prima intervenție cunoscută a Statelor Unite asupra unei ținte de pe teritoriul venezuelean. Atacul cu dronă, ale cărui detalii nu au mai fost raportate până acum, a vizat un cheu izolat de pe coasta […]
09:10
În ultimii ani, violența bandelor urbane a devenit larg răspândită în unele țări europene – de la frecventele atacuri cu mitralieră din Bruxelles până la asasinate plătite în încheierile de socoteli dintre traficanții de droguri din Olanda. Statisticile de sfârșit de an arată însă că Bruxelles
09:10
Poliția a văzut cum fugea din țară Constantinov: ”A schimbat trei automobile pentru a ajunge în Transnistria” # Realitatea.md
Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, condamnat pe 26 decembrie la 12 ani de închisoare cu executare, ar fi intrat în regiunea transnistreană încă pe 25 decembrie, cu o zi înainte de pronunțarea sentinței. Informația a fost confirmată de șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu. Potrivit acestuia, deplasarea lui Constantinov […] Articolul Poliția a văzut cum fugea din țară Constantinov: ”A schimbat trei automobile pentru a ajunge în Transnistria” apare prima dată în Realitatea.md.
08:50
Anul Calului de Foc în zodiacul Chinezesc, 2026: Apare o dată la 60 de ani. Ce simbolizează # Realitatea.md
Anul Calului de Foc apare la fiecare 60 de ani și aduce noroc, dar și schimbări neașteptate. În 2026, Anul Nou Lunar va fi pe 17 februarie, când se va încheia Anul Șarpelui de Lemn și va începe Anul Calului de Foc. În astrologia chineză, fiecare an este asociat cu unul dintre cele 12 animale […] Articolul Anul Calului de Foc în zodiacul Chinezesc, 2026: Apare o dată la 60 de ani. Ce simbolizează apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
08:40
De la legi la pahare! Deputați PAS prinși discutând pe chatul „Kenții” în timpul ultimei ședințe a Parlamentului # Realitatea.md
Mai mulți deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) au fost surprinși în timpul ședinței plenare discutând pe un grup de WhatsApp, numit „Kenții”. Conversația a fost fotografiată de pe laptopul deputatului PAS Maxim Potîrniche și distribuită în spațiul public de către deputatul fracțiunii Democrația Acasă Alexandru Verșinin, scrie tv8.md. Potrivit conversației, Eugen Sinchevici întreabă […] Articolul De la legi la pahare! Deputați PAS prinși discutând pe chatul „Kenții” în timpul ultimei ședințe a Parlamentului apare prima dată în Realitatea.md.
08:30
Reședința secretă a lui Putin, vizată de atacul ucrainean cu drone: Imagini din satelit # Realitatea.md
Reședința lui Vladimir Putin, despre care autoritățile ruse afirmă că ar fi fost vizată de un atac ucrainean cu aproape 100 de drone, este situată în zona Valdai, în regiunea Novgorod. Imaginile din satelit indică faptul că complexul are atât caracter de palat, cât și de fortificație. Este un loc folosit de liderul rus pentru […] Articolul Reședința secretă a lui Putin, vizată de atacul ucrainean cu drone: Imagini din satelit apare prima dată în Realitatea.md.
08:30
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță reținerea și nimicirea unui lot de 2.080 de kilograme de rodii importate, care nu corespund normelor de siguranță alimentară ale Republicii Moldova. Potrivit ANSA, analizele de laborator au arătat depășirea limitei maxime admisibile a reziduului de pesticid Pirimetanil, substanță care poate prezenta risc pentru sănătatea umană. Probele au […] Articolul ANSA a nimicit peste două tone de rodii importate: Ar fi contaminate apare prima dată în Realitatea.md.
08:10
Maia Sandu anunță o conferință de presă la sfârșit de an. Despre ce va vorbi președintele # Realitatea.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va susține astăzi, marți, 30 decembrie, o conferință de presă în cadrul căreia va aborda subiecte ce țin de domeniul justiției. Evenimentul va începe la ora 10.00. Urmăriți conferința LIVE pe rlive.md și la Realitatea TV. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! Articolul Maia Sandu anunță o conferință de presă la sfârșit de an. Despre ce va vorbi președintele apare prima dată în Realitatea.md.
07:50
S-ar putea să te surprinzi reflectând asupra esenței creativității. Cu Luna care traversează semnul Taurului, gândurile tale pot fi îndreptate spre stabilitate, siguranță și rutină. Este important să te încurajezi și să îți canalizezi inventivitatea în activități practice. Astăzi este a 11-a zi lunară, un moment în care forțele cosmice pot părea intense și, uneori, […] Articolul Horoscop 30 decembrie 2025: Ce îți rezervă astrele la final de an apare prima dată în Realitatea.md.
07:40
Ce să pui pe masa de Revelion ca să ai noroc tot anul: alimentele cu semnificație și tradițiile care aduc prosperitate # Realitatea.md
Te-ai întrebat vreodată ce să pui pe masa de Revelion pentru a avea noroc tot anul? De-a lungul timpului, numeroase tradiții și superstiții s-au legat de această zi specială. Revelionul este considerat un moment de trecere, dar și de reînnoire. Sfârșitul unui an reprezintă întotdeauna un prilej de reflecție, de stabilire a unor rezoluții, dar […] Articolul Ce să pui pe masa de Revelion ca să ai noroc tot anul: alimentele cu semnificație și tradițiile care aduc prosperitate apare prima dată în Realitatea.md.
07:10
Astăzi, 30 decembrie, vremea va fi predominant închisă, cu cer noros și temperaturi scăzute. Pe parcursul nopții nu se așteaptă precipitații semnificative, însă în timpul zilei sunt prognozate ninsori și lapoviță. În aceste condiții, pe carosabil se va forma ghețuș, ceea ce poate îngreuna circulația. Potrivit meteorologilor, temperaturile maxime vor ajunge până la +3 grade […] Articolul Sfârșit de an cu ger și lapoviță: Temperaturi scăzute în toată țara apare prima dată în Realitatea.md.
07:00
Pentru data de 30 decembrie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro a ajuns la valoarea de 19,7441 lei, înregistrând o scădere ușoară de 0,02 lei față de cotația anterioară. Dolarul american este evaluat la 16,7792 lei, fiind mai ieftin cu 0,01 lei. Leul românesc are un curs de 3,8759 lei, de asemenea în scădere […] Articolul Curs valutar 30 decembrie 2025: Cât valorează un euro și un dolar apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
23:00
„Va fi un loc de muncă stresant”. Se caută caută angajat pentru AI: salariu de 555.000 $ pe an # Realitatea.md
Șeful OpenAI, mintea din spatele ChatGPT, a publicat un anunț pentru un loc de muncă plătit cu 555.000 de dolari pe an, în jur de 46.000 de dolari pe lună. Descrierea postului este însă atât de provocatoare și necesită niște abilități de nișă într-un domeniu încă în dezvoltare încât și Superman s-ar gândi de două […] Articolul „Va fi un loc de muncă stresant”. Se caută caută angajat pentru AI: salariu de 555.000 $ pe an apare prima dată în Realitatea.md.
22:40
Trump, „foarte furios” după ce Putin i-a spus că Zelenski a atacat cu drone reședința sa # Realitatea.md
Președintele american Donald Trump a criticat Ucraina pentru presupusul atac cu drone denunțat de Rusia asupra unei reședințe a președintelui rus Vladimir Putin, atac negat însă de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează agerpres.ro. „Nu-mi place. Nu este bine. Am aflat azi dimineață. Știți cine mi-a spus? Președintele Putin, azi dimineață. A spus că a fost atacat. […] Articolul Trump, „foarte furios” după ce Putin i-a spus că Zelenski a atacat cu drone reședința sa apare prima dată în Realitatea.md.
22:00
Apar informaţii noi despre presupusul criminal în serie din satul Beriozchi, raionul Anenii Noi, şi despre oamenii care l-ar fi ajutat să comită ororile. Poliţia l-a reţinut pe fiul bănuitului, un bărbat în vârstă de 33 de ani, pe care îl suspectează de complicitate la una dintre crime. Acesta încerca să părăsească Republica Moldova, scrie […] Articolul Detalii tulburătoare: suspiciuni de canibalism în cazul din Anenii Noi apare prima dată în Realitatea.md.
21:30
Administrația Națională a Drumurilor anunță că drumurile publice naționale sunt practicabile, iar circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă, sub monitorizare permanentă și cu intervenții operative, la necesitate. Potrivit instituției, lucrările de întreținere a drumurilor pe timp de iarnă au continuat pe parcursul zilei de luni, 29 decembrie curent, în regiunile unde au fost […] Articolul AND: Drumurile naționale sunt practicabile în seara de 29 decembrie apare prima dată în Realitatea.md.
21:10
Mai mulți bani pentru sănătate în 2026: cresc fondurile pentru asistență medicală și medicamente compensate # Realitatea.md
Fondurile pentru asistență medicală și medicamente compensate în bugetul asigurărilor medicale pentru 2026 sunt în creștere comparativ cu anul curent. Astfel, anul viitor vor fi alocați mai mulți bani pentru asistența medicală și pentru compensarea medicamentelor. Totodată, mărimea primei de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă va rămâne aceeași – de 12 636 […] Articolul Mai mulți bani pentru sănătate în 2026: cresc fondurile pentru asistență medicală și medicamente compensate apare prima dată în Realitatea.md.
20:40
Profesorii din Găgăuzia cer mai multe manuale și materiale didactice în limba găgăuză # Realitatea.md
Profesorii din Găgăuzia solicită mai multe manuale și materiale didactice în limba găgăuză. Aceștia propun elaborarea de resurse moderne, precum materiale video, prezentări, hărți istorice, dicționare tematice și ghiduri metodice. Recomandările au fost spuse în cadrul unei ședințe desfășurate la Comrat, la care au participat peste 100 de profesori implicați în pilotarea curriculumului la disciplina […] Articolul Profesorii din Găgăuzia cer mai multe manuale și materiale didactice în limba găgăuză apare prima dată în Realitatea.md.
20:00
VIDEO Cel puțin trei persoane au murit în urma furtunilor severe din sudul și estul Spaniei # Realitatea.md
Sudul și estul Spaniei au fost afectate de furtuni puternice, care au provocat moartea a cel puțin trei persoane, informează Digi24. Ploile abundente și vântul puternic au generat sute de incidente pe întreg teritoriul Peninsulei Iberice. Provincia Malaga a fost cea mai afectată, autoritățile locale activând planul de urgență pentru inundații. În total, 36 de […] Articolul VIDEO Cel puțin trei persoane au murit în urma furtunilor severe din sudul și estul Spaniei apare prima dată în Realitatea.md.
19:50
Regim de vize simplificat între Turcia și Armenia, pas înainte spre normalizare relațiilor # Realitatea.md
Turcia și Armenia au ajuns la un acord pentru simplificarea regimului de vize, ca parte a procesului de normalizare a relațiilor dintre cele două state, a anunțat luni Ministerul Afacerilor Externe de la Ankara, scrie MediaFax. Măsura vizează facilitarea călătoriilor între cele două țări vecine, care nu au relații diplomatice oficiale și al căror punct […] Articolul Regim de vize simplificat între Turcia și Armenia, pas înainte spre normalizare relațiilor apare prima dată în Realitatea.md.
19:40
Autoritățile din regiunea transnistreană au publicat tarifele la serviciile comunale pentru anul 2026. Deși anterior reprezentanții de la Tiraspol avertizaseră că prețurile vor crește, majoritatea tarifelor vor rămâne la nivelul actual, cu doar mici diferențe. Potrivit comunicatului emis de administrația locală, costul serviciilor publice va fi mai mic decât se preconiza inițial. Totuși, specialiștii susțin […] Articolul Regiunea transnistreană: utilitățile vor fi menținute la tarife mici în 2026 apare prima dată în Realitatea.md.
19:10
Parlamentul Republicii Moldova a respins toate amendamentele propuse de Partidul MAN la proiectul bugetului pentru anul 2026. Decizia a fost luată de majoritatea deputaților din Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), care au votat împotriva fiecărui amendament. Conform declarațiilor Partidului MAN, amendamentele lor vizau finanțarea unor proiecte de infrastructură, cultură, educație și sprijin social pentru cetățeni. […] Articolul PAS respinge toate propunerile MAN la bugetul 2026 apare prima dată în Realitatea.md.
18:50
Primele imagini cu Teatrul din Mariupol după bombardamentele care au ucis sute de civili # Realitatea.md
Teatrul Dramatic din Mariupol și-a reluat activitatea pentru prima dată în peste trei ani, după ce clădirea a fost grav avariată în timpul luptelor din invazia Rusiei în Ucraina, transmite Sky News. Orașul Mariupol, situat în regiunea Donețk din sudul Ucrainei, rămâne sub control rusesc. Teatrul a devenit un simbol al tragediei orașului, fiind bombardat […] Articolul Primele imagini cu Teatrul din Mariupol după bombardamentele care au ucis sute de civili apare prima dată în Realitatea.md.
