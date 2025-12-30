Vorbitorii de rusă, amăgiți să investească într-un „serviciu” al Yandex. Li se promit bani, chiar dacă nu vor câștiga

23:00

Șeful OpenAI, mintea din spatele ChatGPT, a publicat un anunț pentru un loc de muncă plătit cu 555.000 de dolari pe an, în jur de 46.000 de dolari pe lună. Descrierea postului este însă atât de provocatoare și necesită niște abilități de nișă într-un domeniu încă în dezvoltare încât și Superman s-ar gândi de două […] Articolul „Va fi un loc de muncă stresant”. Se caută caută angajat pentru AI: salariu de 555.000 $ pe an apare prima dată în Realitatea.md.