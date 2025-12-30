Șofer băut, oprit de carabinieri în sectorul Buiucani al capitalei

13:10

Procuratura municipiul Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui tânăr de 23 ani, recunoscut vinovat de comiterea mai multor infracțiuni: furt, răpirea mijlocului de transport, conducerea unui mijloc de transport în stare de ebrietate și falsul în declarații. Instanța de judecată l-a condamnat la 3 ani de închisoare cu executarea într-un […]