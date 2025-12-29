Salvatorii acționează în toată țara pentru înlăturarea efectelor rafalelor de vânt

11:40

În ultimele două zile, polițiștii din întreaga țară au documentat peste 3.150 de încălcări ale Regulamentului circulației rutiere. Potrivit datelor Poliției, 26 de conducători auto au fost înlăturați de la volan după ce au fost depistați sub influența alcoolului sau a substanțelor narcotice. Alți 1.206 șoferi au depășit limita legală de viteză, iar 785 nu […]